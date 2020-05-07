Знімальну групу російського "Першого каналу" вислали з Білорусі через репортаж про ситуацію з коронавірусом
Міністерство закордонних справ Білорусі позбавило акредитації знімальну групу російського "Першого каналу".
Інформацію підтвердив прессекретар міністерства закордонних справ Анатолій Глаз, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Комісія МЗС з акредитації іноземних журналістів ухвалила відповідне рішення 6 травня", - повідомив Глаз. Він уточнив, що йдеться про "двох співробітників корпункту". Причину позбавлення акредитації в МЗС не називають.
Як пише видання Naviny.by, приводом став репортаж, в якому стверджувалося, що "недавні великодні служби та республіканський суботник обернулися черговим спалахом захворювання" коронавірусу. Журналісти відвідали районний центр Стовпці, де, за неофіційною інформацією, склалася несприятлива епідеміологічна обстановка, і поговорили з місцевими жителями.
"На цьому тлі стає зрозуміло, чому багато хто не довіряє методикам підрахунку, які використовує білоруське МОЗ. Але навіть за опублікованою офіційною статистикою виходить, що Білорусь за приростом виявлених випадків коронавірусу на душу населення давно обігнала всіх сусідів і вийшла на третє місце в Європі", - зробив висновок журналіст.
Як повідомляє "Интерфакс", "Перший канал" підтвердив, що їхній кореспондент уже покинув Білорусь.
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https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/05/7/7109618/
Поэтому грязи на Бацьку будет много и разной.
симтомы есть только баранам вроде тебя не хотят их замечать
высокая температура сухой продолжительный кашель поражение легких-пневмония различные осложнения.
про симптомы уже всё ответил. к врачам не хожу. простуды иногда случаются, но я не делаю из них трагедии.
есть такая фраза Аль Капоне "пуля очень много меняет в голове даже если попадает в задницу" желаю тебе поумнеть
кстати насчёт ума... держи тестик. за год хоть справишься?
тестик будет чуть позже - технические проблемы. или ну его?
8 # 7=33
5#5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?
Надеюсь ты демонстративно и принципиально руки не моешь - может хоть дизентерия придурка приглушит.
Не вижу смысла смягчать выражения - долбо@б - есть долбо@б.
Может они везли с Московии бацылы для славян белорусов?
Але зауваження:
Х@йло гэта не назва дзяржаунай пасады - гэта гiстарычнае прозвiшча палiтычнага дзеяча. Усе правiльна беларус напiсау.