Знімальну групу російського "Першого каналу" вислали з Білорусі через репортаж про ситуацію з коронавірусом

Міністерство закордонних справ Білорусі позбавило акредитації знімальну групу російського "Першого каналу".

Інформацію підтвердив прессекретар міністерства закордонних справ Анатолій Глаз, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Комісія МЗС з акредитації іноземних журналістів ухвалила відповідне рішення 6 травня", - повідомив Глаз. Він уточнив, що йдеться про "двох співробітників корпункту". Причину позбавлення акредитації в МЗС не називають.

Як пише видання Naviny.by, приводом став репортаж, в якому стверджувалося, що "недавні великодні служби та республіканський суботник обернулися черговим спалахом захворювання" коронавірусу. Журналісти відвідали районний центр Стовпці, де, за неофіційною інформацією, склалася несприятлива епідеміологічна обстановка, і поговорили з місцевими жителями.

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"На цьому тлі стає зрозуміло, чому багато хто не довіряє методикам підрахунку, які використовує білоруське МОЗ. Але навіть за опублікованою офіційною статистикою виходить, що Білорусь за приростом виявлених випадків коронавірусу на душу населення давно обігнала всіх сусідів і вийшла на третє місце в Європі", - зробив висновок журналіст.

Як повідомляє "Интерфакс", "Перший канал" підтвердив, що їхній кореспондент уже покинув Білорусь.