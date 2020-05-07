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Новини Коронавірус і карантин
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Знімальну групу російського "Першого каналу" вислали з Білорусі через репортаж про ситуацію з коронавірусом

Знімальну групу російського

Міністерство закордонних справ Білорусі позбавило акредитації знімальну групу російського "Першого каналу".

Інформацію підтвердив прессекретар міністерства закордонних справ Анатолій Глаз, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Комісія МЗС з акредитації іноземних журналістів ухвалила відповідне рішення 6 травня", - повідомив Глаз. Він уточнив, що йдеться про "двох співробітників корпункту". Причину позбавлення акредитації в МЗС не називають.

Як пише видання Naviny.by, приводом став репортаж, в якому стверджувалося, що "недавні великодні служби та республіканський суботник обернулися черговим спалахом захворювання" коронавірусу. Журналісти відвідали районний центр Стовпці, де, за неофіційною інформацією, склалася несприятлива епідеміологічна обстановка, і поговорили з місцевими жителями.

Також читайте: У Білорусі кількість заражених коронавірусом перевищила 19 тис. осіб. Померло - 112

"На цьому тлі стає зрозуміло, чому багато хто не довіряє методикам підрахунку, які використовує білоруське МОЗ. Але навіть за опублікованою офіційною статистикою виходить, що Білорусь за приростом виявлених випадків коронавірусу на душу населення давно обігнала всіх сусідів і вийшла на третє місце в Європі", - зробив висновок журналіст.

Як повідомляє "Интерфакс", "Перший канал" підтвердив, що їхній кореспондент уже покинув Білорусь.

Автор: 

Білорусь (7987) карантин (18172) ЗМІ (1369) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Паміж ****** і Лукой ідуць іміджавыя войны.
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07.05.2020 10:43 Відповісти
+15
Свино псов вернули в родную говень)))
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07.05.2020 10:30 Відповісти
+10
В Кремле подумали, "Да как это так, наше "вяликое" ***** в бункере прячется, а Лука смело по улицам ходит, акции проводит и более того, даже наш сакральный военный парад пообедобесия, показывающий какие мы победители, а все остальные просто рядом стояли, смеет проводить?! Нужно указать его место" Срочно отправить в Беларусь наших пропагандонов, пусть нагнетают истерию, а то наш ботоксный карлик на фоне Луки неважно смотрится!".
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07.05.2020 10:42 Відповісти
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Бацька дурантинщикам как кость в горле. Ведь очень не хочется отвечать за незаконные массовые нарушения прав людей. Кстати из свежих новостей: КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/05/7/7109618/
Поэтому грязи на Бацьку будет много и разной.
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07.05.2020 10:28 Відповісти
а ты уже коронавирусом переболел.кирюшка?
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07.05.2020 10:37 Відповісти
откуда мне знать, вовочка?
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07.05.2020 10:39 Відповісти
а ты в погребе сидишь или в подвале ждешь пока коронавирус пройдет что симптоиов не знаешь?
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07.05.2020 10:44 Відповісти
в большинстве случаев, вованчик, проходит бессимптомно или практически неотличимо от простуды. не знало, несчастьечко? на помойках вас, что ли, собирают!
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07.05.2020 10:47 Відповісти
а отчего тогда такая смертность,кирюшка? от обычной простуды?
симтомы есть только баранам вроде тебя не хотят их замечать
высокая температура сухой продолжительный кашель поражение легких-пневмония различные осложнения.
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07.05.2020 10:51 Відповісти
где ты, бобик, увидел ТАКУЮ смерность? в Италии, например, за аналогичный период прошлого года людей умерло больше. не знало, несчастьечко?
про симптомы уже всё ответил. к врачам не хожу. простуды иногда случаются, но я не делаю из них трагедии.
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07.05.2020 10:58 Відповісти
https://lb.ua/world/2020/05/05/456763_chislo_zhertv_koronavirusa_mire.html Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс., более 1 млн человек выздоровели

есть такая фраза Аль Капоне "пуля очень много меняет в голове даже если попадает в задницу" желаю тебе поумнеть
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07.05.2020 11:05 Відповісти
тупая ты промокашка. держи последние 11.80 на сегодня. ты тролль-просветитель. вы имитируете диалог, но цель диалога не спор, а пропаганда некой информации... для поддержания диалога вы умеренно хамите. ибо оставить хама без ответа - это ка-то не по-пацански...
кстати насчёт ума... держи тестик. за год хоть справишься?
тестик будет чуть позже - технические проблемы. или ну его?
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07.05.2020 11:14 Відповісти
обещанный тестик на IQ

8 # 7=33
5#5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?
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07.05.2020 11:19 Відповісти
та не, он безнадёжен
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07.05.2020 11:24 Відповісти
Ты, валенок, знаешь что в упомянутых беларуских Столбцах три этажа больницы + отдельное здание инфекционки отдали под "пневмании"? По официальным данным это 170 мест и при этом возили людей по другим районам - коек не хватало.
Надеюсь ты демонстративно и принципиально руки не моешь - может хоть дизентерия придурка приглушит.
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07.05.2020 11:06 Відповісти
Когда, обмылок, человек начинает разговор с хамства, это верная примета, что более весомых аргументов у него нет. Попробуй пересказать свою сказочку сухим языком. Если сможешь, конечно.
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07.05.2020 11:22 Відповісти
Когда долб@б изо дня - в день постит антинаучные вещи, свои дебильные измышления, берет в союзники Лукашенко...
Не вижу смысла смягчать выражения - долбо@б - есть долбо@б.
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07.05.2020 11:26 Відповісти
мілие браняца-тока тешатся
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07.05.2020 10:28 Відповісти
Свино псов вернули в родную говень)))
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07.05.2020 10:30 Відповісти
КГБ Белоруси должно было проверить их на наличие заразы!)))
Может они везли с Московии бацылы для славян белорусов?
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07.05.2020 10:31 Відповісти
КГБ? - Вы имеете в виду ФСБ?
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07.05.2020 11:07 Відповісти
Ой не смеши.. "Демократ" Лука боится своего ручного суда за массовые нарушения прав людей??????????????
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07.05.2020 10:32 Відповісти
Все страньше і страньше, сподіваюсь Лука підчистив свою армію від москальні.
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07.05.2020 10:37 Відповісти
В Кремле подумали, "Да как это так, наше "вяликое" ***** в бункере прячется, а Лука смело по улицам ходит, акции проводит и более того, даже наш сакральный военный парад пообедобесия, показывающий какие мы победители, а все остальные просто рядом стояли, смеет проводить?! Нужно указать его место" Срочно отправить в Беларусь наших пропагандонов, пусть нагнетают истерию, а то наш ботоксный карлик на фоне Луки неважно смотрится!".
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07.05.2020 10:42 Відповісти
Паміж ****** і Лукой ідуць іміджавыя войны.
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07.05.2020 10:43 Відповісти
схоже на те.
Але зауваження: пишеться з маленької літери))
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07.05.2020 10:47 Відповісти
Чаму гэта з маленькай лiтары?!
Х@йло гэта не назва дзяржаунай пасады - гэта гiстарычнае прозвiшча палiтычнага дзеяча. Усе правiльна беларус напiсау.
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07.05.2020 10:58 Відповісти
щодо історичного прізвища - теж згоден, але в Україні історично склалося так, що цей нікчемний сцарь свинособакії пишеться з маленької літери, бо з великої він не заслуговує..
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07.05.2020 11:44 Відповісти
москалики начинают капать под выборы преза Луки!!
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07.05.2020 10:47 Відповісти
Чья корова б мычала...Сами по интересной методике летальные случаи подсчитывают. Сообщали бы реальные данные, уже были бы впереди планеты всей.
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07.05.2020 10:48 Відповісти
Далековато заехали, репортаж из Москвы был бы более впечатляющим.
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07.05.2020 11:00 Відповісти
За репортаж из Мацквы придется извиняться перед Рамзанкой Дыровым. Да и эти пропагандоны репортажи делать не умеют - только брехня и фэйки.
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07.05.2020 11:12 Відповісти
Зачем впускали это быдло в Беларусь !
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07.05.2020 11:01 Відповісти
Знімальну групу російського "Першого каналу" вислали з Білорусі через репортаж про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7674
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07.05.2020 11:58 Відповісти
РПЦ в Бєларусі намагалося розповсюдити вірус, приїхала знімальна група пропагандонів це відзняти - а тут облом від бацьки!
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07.05.2020 12:07 Відповісти
Картофельные бунты....
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07.05.2020 12:18 Відповісти
Тут в комментах есть люди которые верят что батька говорит правду только правду и нечего кроме правды, уверен эти люди и в дед мороза верят.
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07.05.2020 14:26 Відповісти
 
 