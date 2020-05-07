За минулу добу кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 10 областях України, - РНБО

Кількість осіб, які одужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила за минулу добу кількість нових виявлених випадків захворювання в 10 областях України із 24.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО), за минулу добу:

у Вінницькій області підтверджено 13 нових випадків захворювання і 3 - одужання (від початку пандемії - 485 хворих, 5 померлих і 251 особа одужала), зараз в області хворіє 229 осіб (на 19 менше, ніж напередодні) - область є єдиною на цей момент в Україна, де кількість осіб, які видужали від COVID-19, перевищила кількість активних випадків;

у Волинській області - 34 нові випадки захворювання та 13 - одужання (393 хворих, 9 померлих і 109 видужали за весь час), хворіє 275 осіб (за добу на 21 більше);

у Дніпропетровській області - 56 нових випадків захворювання і 1 - одужання (з початку пандемії 624 захворіли, 4 померли і 73 одужали), хворіє 547 осіб (за добу на 55 більше);

у Донецькій області - 4 нових хворих і 2 особи одужали (за весь час - 89 хворих, 3 померлих і 16 видужали), зараз хворіє 70 осіб (за добу на 2 більше);

у Житомирській області - 12 нових випадків захворювання і 6 - одужання (468 захворіли, 11 померли і 43 одужали від початку пандемії), зараз хворіє 414 осіб (за добу на 6 більше);

у Закарпатській області - 28 нових випадків захворювання і 13 - одужання (за весь час 600 хворих, 13 померлих і 86 осіб видужали), зараз хворіє 501 особа (за добу на 15 більше);

у Запорізькій області - 2 нові випадки захворювання та 15 - одужання (загалом 300 хворих, 5 померлих і 104 особи видужали), зараз хворіє 191 особа (на 13 менше за добу);

в Івано-Франківській області за минулу добу підтверджено 18 нових випадків захворювання і 22 - одужання (1055 хворих, 59 померлих і 126 осіб видужали з початку пандемії), зараз хворіє 870 осіб (на 4 менше за добу);

у м.Києві за минулу добу 24 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті та 11 випадків одужання (загалом 1675 випадків захворювання, 29 - смерті і 110 - одужання від початку пандемії), зараз у столиці хворіє 1536 осіб (за добу на 12 більше);

у Київській області - 25 нових випадків захворювання, 2 - смерті і 14 - одужання (від початку пандемії - 916, 19 і 103 відповідно), зараз хворіє 794 особи (за добу на 9 більше);

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у Кіровоградській області - 1 новий випадок захворювання, 8 осіб одужали (за весь час 403 особи захворіли, 19 померли і 189 одужали), зараз хворіє 195 (на 7 менше за добу);

у Луганській області немає нових випадків захворювання і смерті, за добу 3 особи одужали (з початку пандемії 42 захворіли і 11 одужали, померлих не було), зараз хворіє 31 особа;

у Львівській області - 42 нові випадки захворювання, 1 - смерті і 12 - одужання (за весь час - 595, 17 і 128 відповідно), зараз хворіє 450 осіб (на 29 більше, ніж напередодні);

у Миколаївській області - по 6 нових випадків захворювання і одужання (від початку пандемії 171 особа захворіла, 5 померли і 35 одужали), хворіє, як і напередодні, 131 особа;

в Одеській області - 63 нові випадки захворювання, 1 смерті і 3 - одужання (за весь час - 568, 4 і 23 відповідно), зараз хворіє 541 особа (на 59 більше, ніж напередодні);

у Полтавській області - 4 нові випадки захворювання та 26 - одужання (236 хворих, 8 померлих і 81 особа одужала за весь час), хворіє 147 осіб (за добу на 22 менше);

у Рівненській області за добу підтверджено 30 нових випадків захворювання і 20 - одужання (з початку пандемії 817 хворих, 12 померлих і 120 осіб видужали), зараз хворіє 685 осіб (за добу на 10 більше);

у Сумській області - 1 новий випадок захворювання за добу, видужалих і померлих не було (за весь час 131 особа захворіла, 4 померли і 63 одужали), зараз хворіє 64 особи;

у Тернопільській області - 16 нових випадків захворювання, 2 - смерті і 23 - одужання (за весь час - 951, 17 і 211 відповідно), зараз хворіє 723 особи (за добу на 9 менше);

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у Харківській області - 45 нових випадків захворювання і 1 - одужання (за весь час 448 хворих, 10 померлих і 49 осіб видужали), зараз хворіє 389 осіб (за добу на 44 більше);

у Херсонській області - 3 нові випадки захворювання та 5 - одужання (за весь час 146 хворих, 2 померлих і 62 особи видужали), зараз хворіє 82 особи (на 2 менше за добу);

у Хмельницькій області - 4 нові випадки захворювання та 5 - одужання (за весь час 138 хворих, 7 померлих і 35 осіб видужали), нині хворіє 96 осіб (на 1 менше за добу);

у Черкаській області за добу підтверджено 10 нових випадків захворювання і 20 - одужання (від початку пандемії 324 хворих, 10 померлих і 101 особа одужала), зараз в області хворіє 213 осіб (на 10 менше за добу);

у Чернівецькій області за минулу добу 63 нові випадки захворювання, 5 випадків смерті та 38 випадків одужання (2048 хворих, 62 померлих і 258 осіб видужали за весь час), зараз в області хворіє 1728 осіб (на 20 більше, ніж напередодні);

у Чернігівській області - 3 нові випадки захворювання та 1 випадок смерті за добу (з початку пандемії було 68 хворих, 6 померлих і 9 осіб видужали), зараз хворіє 53 особи (на 2 більше, ніж напередодні).

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