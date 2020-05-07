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Новини
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Мінекоенерго розробить план щодо уникнення негативних наслідків для довкілля від вугільної енергетики, - Буславець

Мінекоенерго розробить план щодо уникнення негативних наслідків для довкілля від вугільної енергетики, - Буславець

Деякі теплові електростанції почали спалювати вугілля енергоблоками без фільтрів, викидаючи в атмосферу Дніпра забруднюючі речовини.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН), заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олександр Мариковський, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ми в Екокомітеті вперше зустрічали новопризначену т.в.о. міністра Ольгу Буславець. Радий, що мені вдалося переконати пані Ольгу у пріоритетності комунікацій з комітетом. На минулому тижні стало відомо, що деякі теплові електростанції почали спалювати вугілля енергоблоками без фільтрів, викидаючи в атмосферне повітря Дніпра забруднюючі речовини. Очевидна пряма залежність призначення Ольги на посаду та запуску "брудних" енергоблоків, що вже давно не використовувались", - заявив нардеп.

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"Ситуація, коли міністр енергетики та захисту довкілля не дбає про довкілля - не прийнятна. Ситуація, коли генерація електроенергії стає пріоритетнішою за викиди, що отруюють жителів міст і завдають шкоди довкіллю, - не прийнятна", - акцентував "слуга народу" .

"Після публікації Ірини Черниш про "брудну генерацію" ДТЕК Придніпровська ТЕС вдалося миттєво поставити відповідне питання на засідання комітету і провести одноголосно принципові рішення щодо ситуації. І вода таки камінь точить. На виконання рішення Екокомітету Ольга Буславець прозвітувала щодо ситуації та зазначила: "Енергетики мають виробити режими роботи таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу. Я візьму це питання під особистий контроль і наступного разу більш детально доповім вам, чому відбулася така ситуація, і представлю план заходів для того, щоб уникнути можливих негативних наслідків для довкілля в майбутньому". Можливо, ми цим створили собі нового союзника. Союзника довкілля", - резюмував Мариковський.

Мінекоенерго розробить план щодо уникнення негативних наслідків для довкілля від вугільної енергетики, - Буславець 01
Мінекоенерго розробить план щодо уникнення негативних наслідків для довкілля від вугільної енергетики, - Буславець 02
Мінекоенерго розробить план щодо уникнення негативних наслідків для довкілля від вугільної енергетики, - Буславець 03

Автор: 

ВР (15073) Дніпро (3317) ТЕС (918) екологія (1361) енергетика (2631) вугілля (2479) ДТЕК (1989) Міністерство енергетики та захисту довкілля (68) Буславець Ольга (146) Маріковський Олександр (18)


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Топ коментарі
+11
Спочатку відключають блоки АЕС, а потім псують екологію вугільними ТЕС без фільтрів. Говорите, що ви їх не обирали, зебіли?
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07.05.2020 10:41 Відповісти
+5
Так що там, ціни на електрику потихому підняли?
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07.05.2020 10:37 Відповісти
+5
кабмін розпочав епопею: врятувати рядового олігарха ахмєтова, яка включає наступні серії:
1. зупинити максимальну кількість енергоблоків АЕС, що виробляють найдешевшу електрику;
2. запустити брудні ТЕС, яким вже виповнилося по 50-60 років, таким чином забезпечивши споживання вугілля енергетичних марок;
3. підвищити ціни не електроенергію населенню.
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07.05.2020 10:51 Відповісти
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Так що там, ціни на електрику потихому підняли?
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07.05.2020 10:37 Відповісти
Спустить с поводка Егорку Фирсова пускай полает
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07.05.2020 10:39 Відповісти
А це хто такий?
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07.05.2020 10:42 Відповісти
псюк зрадливий з фірташевського вольєру
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07.05.2020 11:20 Відповісти
Спочатку відключають блоки АЕС, а потім псують екологію вугільними ТЕС без фільтрів. Говорите, що ви їх не обирали, зебіли?
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07.05.2020 10:41 Відповісти
ахмєт-хану пофуй наша з вами атмосфера, в нього нерухомість у Лондоні та на Лазурному березі...
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07.05.2020 10:44 Відповісти
Нет на них зелёных из Европы.Надо Грете позвонить😁
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07.05.2020 10:46 Відповісти
кабмін розпочав епопею: врятувати рядового олігарха ахмєтова, яка включає наступні серії:
1. зупинити максимальну кількість енергоблоків АЕС, що виробляють найдешевшу електрику;
2. запустити брудні ТЕС, яким вже виповнилося по 50-60 років, таким чином забезпечивши споживання вугілля енергетичних марок;
3. підвищити ціни не електроенергію населенню.
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07.05.2020 10:51 Відповісти
Між призначенням Буславець і запуском "брудних" енергоблоків ТЕС, що спалюють вугілля без фільтрів, є пряма залежність, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 4508

https://mi100.info/2019/12/08/burshtynska-tes-sered-lideriv-v-spysku-************-zabrudnyuvachiv-povitrya-v-********/ Бурштинська ТЕС серед лідерів в списку підприємств-забруднювачів повітря в Україні
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07.05.2020 10:52 Відповісти
Щось не бачу тут гнівних дописів прихільників найвеличнішого про те, що винний Порошенко тому, що не посадив Ахметова. А нинішні преференції ДТЕКу - то закулісна гра Петі, а не рішення уряду "новьіє ліца 2.0"
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07.05.2020 10:59 Відповісти
Порошенко украл ключи от бюджета и продолжает воровать.
Порошенко придумал зеленую энергетику и отдал ее на откуп Ахметову, чтобы зарабатывать.
Офшоры, Липецкая фабрика абырвалг.
Продолжает торговлю на крови.
Мешает величайшему остановить войну.
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07.05.2020 11:11 Відповісти
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07.05.2020 11:19 Відповісти
Между вьіборами мандьізека и полнейшей задницей в гос-ве связь еще яснее...или нет?😄
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07.05.2020 11:03 Відповісти
Отключение энергоблоков АЭС,в пользу других источников электроэнергии является преступлением.У АЭС и других источников разные технические свойства.Кроме экологии,более существенным является экономическая составляющая.Если беспредельно перераспределять народные деньги в ущерб Украины то удивляться не стоит.Сами выбрали себе такую власть.
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07.05.2020 11:16 Відповісти
Звоните Грете Тумберг , пусть разберется с этими чертями.
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07.05.2020 11:23 Відповісти
Тумберг по экологии,а я по экономике.
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07.05.2020 11:54 Відповісти
Если ахметка так открыто грабит Украину, то зеленскому не занесли? Он оказывается на лапу не берёт? Берёт аж гай шумит, ибо суди о нём по делам его. Библия.
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07.05.2020 11:19 Відповісти
ой, а як же ваші мертвечуки брали...
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07.05.2020 11:21 Відповісти
Мои? Мертвечук бизнес партнёр потроха.
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07.05.2020 11:51 Відповісти
а між обранням клована замість президента і призначенням Буславець є пряма залежність?
ви зробили це разом, зебіли?
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07.05.2020 11:23 Відповісти
Эти временные жители Украины, зелёные твари уничтожают Украину и ее народ. Их можно сравнить только с фашистами!
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07.05.2020 11:33 Відповісти
 
 