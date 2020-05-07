Мінекоенерго розробить план щодо уникнення негативних наслідків для довкілля від вугільної енергетики, - Буславець
Деякі теплові електростанції почали спалювати вугілля енергоблоками без фільтрів, викидаючи в атмосферу Дніпра забруднюючі речовини.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН), заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олександр Мариковський, передає Цензор.НЕТ.
"Учора ми в Екокомітеті вперше зустрічали новопризначену т.в.о. міністра Ольгу Буславець. Радий, що мені вдалося переконати пані Ольгу у пріоритетності комунікацій з комітетом. На минулому тижні стало відомо, що деякі теплові електростанції почали спалювати вугілля енергоблоками без фільтрів, викидаючи в атмосферне повітря Дніпра забруднюючі речовини. Очевидна пряма залежність призначення Ольги на посаду та запуску "брудних" енергоблоків, що вже давно не використовувались", - заявив нардеп.
"Ситуація, коли міністр енергетики та захисту довкілля не дбає про довкілля - не прийнятна. Ситуація, коли генерація електроенергії стає пріоритетнішою за викиди, що отруюють жителів міст і завдають шкоди довкіллю, - не прийнятна", - акцентував "слуга народу" .
"Після публікації Ірини Черниш про "брудну генерацію" ДТЕК Придніпровська ТЕС вдалося миттєво поставити відповідне питання на засідання комітету і провести одноголосно принципові рішення щодо ситуації. І вода таки камінь точить. На виконання рішення Екокомітету Ольга Буславець прозвітувала щодо ситуації та зазначила: "Енергетики мають виробити режими роботи таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу. Я візьму це питання під особистий контроль і наступного разу більш детально доповім вам, чому відбулася така ситуація, і представлю план заходів для того, щоб уникнути можливих негативних наслідків для довкілля в майбутньому". Можливо, ми цим створили собі нового союзника. Союзника довкілля", - резюмував Мариковський.
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рядовогоолігарха ахмєтова, яка включає наступні серії:
1. зупинити максимальну кількість енергоблоків АЕС, що виробляють найдешевшу електрику;
2. запустити брудні ТЕС, яким вже виповнилося по 50-60 років, таким чином забезпечивши споживання вугілля енергетичних марок;
3. підвищити ціни не електроенергію населенню.
https://mi100.info/2019/12/08/burshtynska-tes-sered-lideriv-v-spysku-************-zabrudnyuvachiv-povitrya-v-********/ Бурштинська ТЕС серед лідерів в списку підприємств-забруднювачів повітря в Україні
Порошенко придумал зеленую энергетику и отдал ее на откуп Ахметову, чтобы зарабатывать.
Офшоры, Липецкая фабрика абырвалг.
Продолжает торговлю на крови.
Мешает величайшему остановить войну.
ви зробили це разом, зебіли?