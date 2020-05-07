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У США вбили професора Піттсбурзького університету Бінг Лю, який досліджував коронавірус і був на межі важливого відкриття

У США вбили професора Піттсбурзького університету Бінг Лю, який досліджував коронавірус і був на межі важливого відкриття

36-річний науковий співробітник Школи медицини Піттсбурзького університету Бінг Лю, який досліджував коронавірус, був убитий у своєму будинку в передмісті Піттсбурга. Вбивця скоїв самогубство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це повідомляє CNN.

Представник поліції розповів, що чоловіки були знайомі, але поки не встановили точні мотиви вбивства. Поліція заявила, що злочин — це результат тривалої суперечки особистого характеру. Учасники розслідування впевнені, що подія не пов'язана з роботою університету або епідемією коронавіруса.

В повідомленні Піттсбурзького університету про смерть професора сказано, що Бінг Лю був видатним дослідником. В університеті вважають, що він був близький до розшифровки клітинних механізмів коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ ще зіткнеться і з другою, і з третьою хвилями COVID-19, - глава берлінського Інституту вірусології ім. Коха Вілер

Нагадаємо, в Україні можуть ввести так звані "паспорти здоров'я", якщо такі рекомендації країнам, постраждалим від COVID-19, будуть видані ВООЗ.

Зазначимо, раніше ВООЗ зауважила, що поки немає підстав для запровадження імунних паспортів, оскільки немає підтверджених досліджень про те, що перехворілий на коронавірус не зможе заразитися повторно.

Автор: 

дослідження (615) США (23598) вбивство (3123) учені (180) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+44
ооо!.. началось!.. короновирус и рептилоиды наносят ответный удар!
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07.05.2020 10:41 Відповісти
+41
1 фото: рептилоид обычный..
В США убили профессора Питтсбургского университета Бинг Лю, который исследовал коронавирус и был на грани важного открытия - Цензор.НЕТ 72

2 фото: неудачный эксперимент рептилоидов над человеком..
В США убили профессора Питтсбургского университета Бинг Лю, который исследовал коронавирус и был на грани важного открытия - Цензор.НЕТ 2847
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07.05.2020 10:52 Відповісти
+15
"Убийца покончил жизнь самоубийством" вот это подача!
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07.05.2020 10:48 Відповісти
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У мене в місті вчора збили цуцика. Збили на дорозі яка веде на південний схід, тобто в бік Китаю. Може й співпадіння, але ж не під час карантину...
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07.05.2020 10:54 Відповісти
Якась муть. Що вбивство, що подача в новинах. Він мав відкрити щось неймовірне, а вбивця наклав на себе... Ніхто тепер нічого не дізнається. Тобто, вчений працював сам в лабораторії і нікому не казав над чим? Якщо це була така таємниця, то чому його не охороняли? Якщо вбили ті, що охороняли, то мали б півінституту свідків повбивати... Детектив.
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07.05.2020 10:57 Відповісти
Профессор звиздонул корешу, шо расшифровал механизм вируса. Кореш позавидовал и завалил профессора, скиздив его работу. А когда захотел реализовать сей труд, бандиты завалили его, инсценировав самоубийство. Бо цена спасения мира от эпидемии - уёва туча Террабаксов.
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07.05.2020 22:15 Відповісти
А от 36 років тому великий Ozzy Osbourne на концерті відкусив голову кажану,і ніякої пандемії після цього не стало чомусь...
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07.05.2020 11:00 Відповісти
Точно, он пытался получить вакцину из крови старика Оззи, но ОНИ об этом узнали.
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07.05.2020 11:04 Відповісти
в 20 веке даже летучие мыши жили с неиспорченной психикой и системой кровообращения))
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07.05.2020 11:25 Відповісти
В 60-х годах прошлого 20 столети в мире "при невыясненных обстоятельствах" убили всех, кто тогда уже придумали и хотели запатентовать двигатели, независимые от нефти, газа и угля. Один из убитых даже создал двигатель работающий на воде с добавлением некоторых ингредиентов, известных только ему. Так что тут удивляться, золотой миллиард пока еще рулит планетой, хотя и недолго им осталось рулить.
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07.05.2020 11:04 Відповісти
Так уже тогда рептилоиды начали испытывать свой 5G на людях!
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07.05.2020 11:16 Відповісти
Это очередной фейк, чтобы на деньги раскрутить. В воду добавляется нефть, которая тонкой пленкой плавает по воде. Вот и весь секрет.
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07.05.2020 12:02 Відповісти
Та ты шо !!! Серьозно !!! Вот это да. А как-же письма в течении полугода в Патентное БЮРО, все бумаги с чертежами, которые в "патентном БЮРо пол года у него не принимали даже тогда, когда он с собой притащил свой сконструированный двигатель в ПБ и они его увидели ? И при выходе из ПБ он случайно попал под грузовик, за рулем которого сидел негр о котором ничего не известно ? Видимо негр просто утанул
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07.05.2020 12:21 Відповісти
так и чертежи вечного двигателя патентные бюро или не принимают,или годами рассматривают,пока изобретатель кони не двинет,или на крайняк в дурку не попадет
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07.05.2020 12:32 Відповісти
Разница в том, что тех, о ком ты говоришь, при жизни не убивали, а здесь с 1957 по 1964 всех изобретателей убили. То есть каждый из них получил или пулю в лоб, или попал под машину, или выпал из окна небоскреба. И таких случаев со всеми без исключения изобретателями "мотор без нефти" за 1960-1970 погибло 67 человек по всему миру именно с документами и именно на патент. И в Кацапии тоже одного или двух таких изобритателей ухайдохали при СруСруСруР. Тебе это не кажется странным ?
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07.05.2020 12:53 Відповісти
понял...напиши,когда под машину попадешь .буду гордиться,что с гением общался.а пока,извини,не горжусь.нет доказательств
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07.05.2020 13:00 Відповісти
"китайца" ученого - убил китаец (при задержании сам же застрелился) ...- такое совпадение ...
Рассказывайте дальше о "природнем" похождении етого "Короно" ...
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07.05.2020 11:21 Відповісти
Иван Яковина
Почему США обвиняют Китай в создании вирусаНа фоне пандемии COVID-19 быстро развивается еще один потенциально опасный для нашей планеты сюжет - противостояние США и Китая
Дональд Трамп в своего рода «темнике» велел республиканцам нападать на Поднебесную из-за распространения COVID-19. А еще президент США, чтобы усидеть в овальном кабинете, активно использует антикитайские настроения против своего оппонента на выборах - Джо Байдена.
На фоне коронавирусной пандемии, угрожающей благополучию и стабильности всего мира, быстро развивается еще один потенциально опасный для нашей планеты сюжет - противостояние США и Китая.
В последние дни эти страны обмениваются все более резкими заявлениями, что может привести к серьезному конфликту между ними.
Дональд Трамп и представители его администрации почти каждый день обвиняют Китай в том, что он стал источником коронавирусного заражения всего мира.

По словам государственного секретаря США Майка Помпео, «У Китая за спиной длинная история заражения нашей планеты, а также большой опыт использования плохо оборудованных биологических лабораторий». Помпео прямым текстом обвинил Китай в том, что вирус был создан в Ухане, и сказал, что в США есть «железные доказательства» этой теории, но он их не покажет.
Далее, по указанию Трампа, в австралийскую прессу был слит так называемый доклад «Пяти глаз», то есть разведок США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. В этом докладе сказано, что китайцы уничтожали улики, указывающие на их причастность к созданию вируса.
Потом, правда, в Великобритании появилась информация, что этот доклад был совсем о другом, что доказательств китайского участия нет. Но дело уже было сделано. Весь мир уже поверил первой новости о причастности китайцев.
Не дай бог, чтобы США и Китай вступили в физическое, военное противостояние
В какой-то момент Пекин попытался перехватить инициативу и заявить, что это американцы завезли в Ухань вирус, но их медиавозможности были намного меньше американских.
На этом фоне произошел еще один важный эпизод. Один из советников Трампа по Китаю - Мэтью Поттингер выступил с речью на китайском языке о так называемом «Движении Четвертого мая».
Для нас с вами это ничего не значит. Но для руководства КНР это то же самое, что для Виктора Януковича разговоры о Майдане. Более того, почти одновременно в акваторию ЮКМ, которое Пекин считает своим, зашли американские военные корабли.
После такого сигнала из США, Пекин решил, что Вашингтон пытается использовать пандемию для свержения Компартии Китая.

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https://nv.ua/opinion/koronavirus-kitay-i-ssha-chto-zhdet-mir-poslednie-novosti-50085278.html Стивен Роуч

Попались в ловушку. Куда нас заведет коронавирусная война Китая и США
Агентство «Рейтер» в начале недели опубликовало внутренний доклад китайского аналога КГБ, в котором сказано, что Китаю надо быть готовым к попытке мятежа и военному конфликту против США. Это уже очень серьезно.
Китайцы реагируют ускорением строительства военных баз на островах в ЮКМ. В конце апреля этим базам присвоили статус муниципальных образований. США на это ответили пролетом своих стратегических бомбардировщиков B-1 «Лансер» над островами.
Пока весь мир занят коронавирусом, уровень конфронтационной риторики нарастает. Причем отступить и сделать шаг назад сейчас не могут ни китайцы, ни (особенно) американцы.
Дело в том, что в США сейчас идет предвыборная кампания. Так называемая «китайская угроза» стала одной из главных ее тем. Суть дела вот в чем.
Спасение Трампа от коронавируса
Президент США весь февраль не хотел принимать хоть какие-то меры борьбы против коронавируса, поскольку боялся навредить росту экономики. Ведь рост экономики считался главным достижением Дональда Трампа на посту президента.
Но вирус не исчез. В марте американцам все же пришлось закрывать свои города и ограничивать перемещение людей. Экономика пострадала. Но из-за того, что Трамп целый месяц бездействовал, пострадали и люди - по числу зараженных и умерших США вышли на первое место в мире.

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https://nv.ua/opinion/koronavirus-ssha-kak-izmenitsya-mir-i-chto-vyigraet-kitay-poslednie-novosti-50084039.html Фредерик Кемп

Китай или США? Кто получит мировое лидерство после Covid-19
Общество начало обвинять президента в том, что он плохой лидер, так как не увидел в коронавирусе угрозы для населения и для экономики. Трамп понял, что это очень серьезное обвинение. Если все осознают, что весь февраль-месяц он вообще ничего не делал, то в ноябре он не сможет переизбраться в президенты.
Раздавленная экономика и сотни тысяч умерших американцев не позволят ему выйти на второй срок. Надо было срочно что-то делать. И он придумал выход.
Новый план Трампа был таким. Надо обвинить китайцев в том, что вирус - это их работа и их ответственность. Американский народ должен быть уверен, что во всех коронавирусных бедах виноваты китайцы.
А следующий шаг - обвинить своего конкурента на выборах, демократа Джо Байдена в том, что он фактически является китайским агентом. Надо сказать, что китайцы и Байден сами здорово помогли осуществлению плана Трампа.
Когда эпидемия только начиналась, Пекин тщательно скрывал от мира информацию о том, что происходило в городе Ухань. Простые американцы Китаю не верят, и думают, что там точно что-то нечисто.
А Джо Байден всю свою политическую карьеру продвигал идею сотрудничества, торговли и даже дружбы с Китаем. В архивах полно видеозаписей того, как он встречался с китайскими руководителями, читал в Китае лекции, проводил семинары для бизнеса и желал всего самого лучшего Китаю.

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https://nv.ua/opinion/koronavirus-i-kitay-na-chto-stoit-obratit-vnimanie-poslednie-novosti-50082892.html Джим О'Нил

Китай во всем виноват?
В обычное время ничего ужасного в этом не было бы. Конечно же, с Китаем лучше торговать, чем воевать и лучше дружить, чем враждовать. Но сейчас время - очень необычное. Я бы даже сказал, что мир стал абсолютно безумным. Поэтому у Байдена начались проблемы.
«Китайский вирус и китайский агент»
Еще 24 апреля издание «Политико» опубликовало инструкцию для руководителей и спикеров Республиканской партии. Там сказано, что они не должны защищать Трампа, когда его ругают за медленную реакцию на вирус.
Их задача сводится к одному: без остановки ругать Китай и обвинять его в распространении вируса и гибели огромного числа людей. Популярность Китая среди американцев должна уйти на дно.
Остальную часть работы делает сам Трамп. Его задача - намертво привязать своего соперника к Китаю, как к камню, который идет на дно.
Президент США придумал для Джо Байдена новую кличку - Beijing Biden («Пекинский Байден»). Раньше он его называл Sleepy Joe («Сонный Джо»). Но теперь для Трампа важно, чтобы все думали о связи Байдена и Китая.
Белый дом снова начал говорить о Хантере Байдене. Нам он известен по мутным сделкам в Киеве, но вообще-то он подписывал огромные, но очень сомнительные контракты и в Пекине.
По интернету гуляют видеоролики, на которых Джо Байден выступает в Китае на фоне красных флагов и иероглифов. Есть видео, на котором Байден хвалит Китай и ругает Трампа за запрет на авиасообщение с Китаем. А есть еще и ролик, на котором Байден чокается с китайским лидером Си Цзиньпином. В общем, пропаганда пошла работать.

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https://nv.ua/opinion/koronavirus-simptomy-otkuda-vzyalsya-virus-i-chto-chuvstvuyut-bolnye-poslednie-novosti-50081847.html Андрей Илларионов

Коронавирус: как все начиналось. Что скрывает Китай
Кстати, я жду и от демократов таких же роликов с Трампом, который и хвалил Китай, и заключал с китайцами сделки, а его дочка Иванка даже свой бизнес там ведет.
Однако пока Трамп наступает. Он пользуется президентской трибуной, пока Байден сидит в подвале своего дома в штате Делавэр и даже ответить толком не может.
Трамп исп
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07.05.2020 14:03 Відповісти
пока что это "кирпичики" - придет время , и из них сложат "стену" - антикитайскую...)))
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07.05.2020 17:54 Відповісти
Три країни несуть відповідальність за пандемію це Франція, США і Китай. Тому і вбивають щоб кінці в воду. Ось що писали вчені США в 2015 році."Виникнення SARS-CoV віщує нову еру в видах зараження важких респіраторних захворювань з глобалізацією, що призводить до швидкого поширення по всьому світу та масового економічного впливу. З тих пір з популяцій тварин вийшло кілька штамів - включаючи штами грипу A H5N1, H1N1 та H7N9 та MERS-CoV -, що спричинило значні захворювання, смертність та економічні труднощі для постраждалих регіонів. Тому, щоб вивчити потенціал виникнення вірусу летючих мишей, ми штучно створили химерний вірус, що кодує новий, білок коронавірусу CoV - із послідовності RsSHC014-CoV, яка була виділена з китайських кажанів. Гібридний вірус дозволив оцінити здатність нового білка коронавірусу спричиняти захворювання незалежно від інших необхідних адаптаційних мутацій у його природній основі."
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07.05.2020 11:25 Відповісти
Теперь почти всё стало на места. Короновирусом заражают содомиты-кетайцы из тайной лаборатории госдепа в Ухмани. Но причём тут излучатели 5G?
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07.05.2020 11:28 Відповісти
https://esp.md/sobytiya/2020/05/03/v-severnoy-osetii-sozhgli-antennu-sotovoy-svyazi-iz-za-sluhov-o-svyazi Т ы на верном пути, в своих размышлениях!.. истина где-то рядом

У США вбили професора Піттсбурзького університету Бінг Лю, який досліджував коронавірус і був на межі важливого відкриття - Цензор.НЕТ 8804
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07.05.2020 12:44 Відповісти
Правильно зробили. Требаїх просвітити на рахунок радарів.
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07.05.2020 12:56 Відповісти
Так шапочкусфольги нужно на лице носить. А она спадает.
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07.05.2020 13:18 Відповісти
Какое странное совпадение,....???? но в мире не бывает странных совпадение. Случайности исключены.
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07.05.2020 11:39 Відповісти
Хм... Что за этим скрывается?
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07.05.2020 11:57 Відповісти
он был близок к расшифровке клеточных механизмов коронавируса SARS-CoV-2

клеточные механизмы ?в вирусе? а он точно ученый,если ковырялся в клетках вируса?
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07.05.2020 12:27 Відповісти
механізм впливу віруса на клітину
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07.05.2020 12:55 Відповісти
Сатанистские секты имеют огромный вес и влияние в штатах, скорее всего они и убрали учёного,сатанистами нужно контроль над человечеством с помощью вакцин, основной представитель сатанистской секты в Украине-супрун
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07.05.2020 12:39 Відповісти
поторопился, власти еще не все сливки с пандемии сняли
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07.05.2020 12:55 Відповісти
Такое бывает.Когда в ходе исследования вируса,попутно химичишь ЛСД и начинаешь фантазировать сколько денег вы получите с другом от продажи вакцины.Ну,а дальше в соре из-за грошей,как всегда проигрывает дружба и появляется пистоль.Як вариант
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07.05.2020 13:32 Відповісти
Який жаль… дуже не віриться у якісь суперечки. Хтось не хоче щоб світ переміг хворобу. Втрата…
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07.05.2020 14:25 Відповісти
Думаю, що його конфлікт як раз використали щоб убити його. А товариш був приводом. Тому прибрали обох. Чисто зпрацьовано. Лиш нам біда
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07.05.2020 14:29 Відповісти
Просто слишком рано мог открыть антидот. Ведь сказали что перед новым годом, значит перед. Смотрите какая страна первой начнет продавать вакцину. 99% - это будет сша или сша и еще одна страна в связке(англия, канада, австралия)
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07.05.2020 17:16 Відповісти
Похоже на убийство Кеннеди. "Убийца покончил жизнь самоубийством" - а может его убили для того, чтобы затереть следы? Это даёт намёк на происхождение этого коронавируса.
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08.05.2020 03:11 Відповісти
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