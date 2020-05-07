У США вбили професора Піттсбурзького університету Бінг Лю, який досліджував коронавірус і був на межі важливого відкриття

36-річний науковий співробітник Школи медицини Піттсбурзького університету Бінг Лю, який досліджував коронавірус, був убитий у своєму будинку в передмісті Піттсбурга. Вбивця скоїв самогубство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це повідомляє CNN.

Представник поліції розповів, що чоловіки були знайомі, але поки не встановили точні мотиви вбивства. Поліція заявила, що злочин — це результат тривалої суперечки особистого характеру. Учасники розслідування впевнені, що подія не пов'язана з роботою університету або епідемією коронавіруса.

В повідомленні Піттсбурзького університету про смерть професора сказано, що Бінг Лю був видатним дослідником. В університеті вважають, що він був близький до розшифровки клітинних механізмів коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ ще зіткнеться і з другою, і з третьою хвилями COVID-19, - глава берлінського Інституту вірусології ім. Коха Вілер

Нагадаємо, в Україні можуть ввести так звані "паспорти здоров'я", якщо такі рекомендації країнам, постраждалим від COVID-19, будуть видані ВООЗ.

Зазначимо, раніше ВООЗ зауважила, що поки немає підстав для запровадження імунних паспортів, оскільки немає підтверджених досліджень про те, що перехворілий на коронавірус не зможе заразитися повторно.