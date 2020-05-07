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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 470 українців евакуювали на Батьківщину з Канади, Індії та Норвегії, - Держприкордонслужба

Понад 470 українців евакуювали на Батьківщину з Канади, Індії та Норвегії, - Держприкордонслужба

За минулу добу в пункті пропуску "Бориспіль" оформили на приліт понад 470 пасажирів, які прибули трьома евакуаційними рейсами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Літаками з Торонто (Канада), Осло (Норвегія) і Гоа (Індія) в Україну прибули переважно наші співвітчизники", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" здійснили температурний скринінг прибулих пасажирів та опитали їх про стан здоров'я. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ.

"Усі, крім однієї людини, які прилетіли зазначеними рейсами, обрали передбачений карантин із застосуванням програми "Дій вдома". Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в застосунку ці особи вирушили на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами. Один пасажир рейсу з Гоа вирішив вирушити на карантин у визначений обсерватор", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для українців, які бажають залишити Таїланд, організовано спецрейс, - посольство

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) Індія (692) Канада (2232) карантин (18172) Норвегія (796) українці (2553) евакуація (2357) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ура!!!!!!!
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07.05.2020 10:42 Відповісти
Нех шастать!!!
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07.05.2020 10:47 Відповісти
ну из Индии понятно, но зачем сваливать из Канады?
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07.05.2020 10:51 Відповісти
Так там тоже всё встало. И если ты в Канаде на "птичих правах", то про соцпомощь можешь забыть. Вообще в США и Канаде социальная защита рабочих очень слабая. В любой момент могут пинка под зад дать.
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07.05.2020 11:01 Відповісти
изначально не эвакуировали бы отдыхателей и заробитчан, не было б такого количества зараженных. ну а мы с вами заплатим за их эвакуации. нафиг кому они нужны для лечения. ну разве, что в Канаде) там добрые люди
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07.05.2020 10:55 Відповісти
Снова приехали, и что привезли? Другие приехали, заразили всех, полечились, на бирже труда получили помощь, и уехали снова на зароботки, так это будет вечный коронавирус.......
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07.05.2020 10:56 Відповісти
Вот моя кошка также. Пришёл домой с магазина, сразу в пакет - что там для меня? Ничего?...А зачем выходил?
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07.05.2020 11:03 Відповісти
 
 