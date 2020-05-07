Понад 470 українців евакуювали на Батьківщину з Канади, Індії та Норвегії, - Держприкордонслужба

За минулу добу в пункті пропуску "Бориспіль" оформили на приліт понад 470 пасажирів, які прибули трьома евакуаційними рейсами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Літаками з Торонто (Канада), Осло (Норвегія) і Гоа (Індія) в Україну прибули переважно наші співвітчизники", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" здійснили температурний скринінг прибулих пасажирів та опитали їх про стан здоров'я. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ.

"Усі, крім однієї людини, які прилетіли зазначеними рейсами, обрали передбачений карантин із застосуванням програми "Дій вдома". Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в застосунку ці особи вирушили на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами. Один пасажир рейсу з Гоа вирішив вирушити на карантин у визначений обсерватор", - йдеться в повідомленні.

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