В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи "Вільха-М", - "Укроборонпром"
У державному концерні "Укроборонпром" планують почати серійне виробництво вітчизняного ракетного комплексу "Вільха-М" із 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.
Для "Укроборонпрому" ракетна програма - в пріоритеті, йдеться в повідомленні. Зокрема, на 2020 рік заплановано продовження проведення випробувань відповідно до календарного плану виконання дослідно-конструкторської роботи.
"Випробування "Вільхи-М" проходять у межах прийняття цієї нової системи на озброєння ЗСУ. У квітні відбулися вже другі успішні випробування ракети. У другому кварталі 2020 року заплановано проведення завершального етапу випробувань", - повідомили в "Укроборонпромі".
Крім того, Міноборони виділено кошти для проведення зазначених випробувань, а також розрахунку з ДП "ДержККБ "Луч" та його співвиконавцями за виконані роботи. Після проведення зазначених випробувань Міноборони має в найкоротший термін поставити сиситеми "Вільха-М" на озброєння ЗСУ.
"Прогнозується, що з 2021 року розпочнеться її серійне виробництво", - наголосили в концерні.
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P.S. Можешь не благодарить.
Но вы били пятками себя в грудь - шо "если поц - то выгоним"
Щодо наведеної публікації "Укроборонпрому", то це скоріш схоже на заспокоєння у дусі зелених жаб: "зробимо, розрахуємося, буде подовжено".
От коли зробите та профінансуєте цю програму, тоді й звітуйте.
Фаина Раневская.