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В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи "Вільха-М", - "Укроборонпром"

В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи

У державному концерні "Укроборонпром" планують почати серійне виробництво вітчизняного ракетного комплексу "Вільха-М" із 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.

Для "Укроборонпрому" ракетна програма - в пріоритеті, йдеться в повідомленні. Зокрема, на 2020 рік заплановано продовження проведення випробувань відповідно до календарного плану виконання дослідно-конструкторської роботи.

"Випробування "Вільхи-М" проходять у межах прийняття цієї нової системи на озброєння ЗСУ. У квітні відбулися вже другі успішні випробування ракети. У другому кварталі 2020 року заплановано проведення завершального етапу випробувань", - повідомили в "Укроборонпромі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": КБ "Луч" достроково відвантажило ЗСУ 16 ракет "Вільха" в рамках виконання держоборонзамовлення на 2019 р

Крім того, Міноборони виділено кошти для проведення зазначених випробувань, а також розрахунку з ДП "ДержККБ "Луч" та його співвиконавцями за виконані роботи. Після проведення зазначених випробувань Міноборони має в найкоротший термін поставити сиситеми "Вільха-М" на озброєння ЗСУ.

"Прогнозується, що з 2021 року розпочнеться її серійне виробництво", - наголосили в концерні.

В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи Вільха-М, - Укроборонпром 01

Автор: 

оборона (4855) зброя (7560) ракети (4092) Укроборонпром (1741) ЗСУ (7714)


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Топ коментарі
+23
В Украине с 2021 года начнут серийное производство ракетной системы "Вильха-М", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4974
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07.05.2020 10:48 Відповісти
+22
Це буде вже при Петру. Доведе свою справу.
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07.05.2020 10:47 Відповісти
+21
Даже если вы в очередной раз проголосуете "лишь бы не Порошенко" то Порошенко всиравно будит гадить вам в портки.
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07.05.2020 11:02 Відповісти
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Це буде вже при Петру. Доведе свою справу.
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07.05.2020 10:47 Відповісти
Хаха, даже если скинут Зелю у Порося все равно шансов нет, самый высокий антирейтинг никуда не делся.
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07.05.2020 10:50 Відповісти
Коли Зелю скинуть?
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07.05.2020 10:52 Відповісти
Воно саме скинеться.
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07.05.2020 10:56 Відповісти
Даже если вы в очередной раз проголосуете "лишь бы не Порошенко" то Порошенко всиравно будит гадить вам в портки.
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07.05.2020 11:02 Відповісти
И тебе в рот
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07.05.2020 11:20 Відповісти
В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи "Вільха-М", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6110

Добавь себе фото в профиль.
P.S. Можешь не благодарить.
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07.05.2020 11:30 Відповісти
засунемо цей "анти-рейтинг" у дупу Г+Г з якого він виліз
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07.05.2020 12:38 Відповісти
Мне так нравится - " даже если скинут Зелю", тоесть вы не уверены что вам это удастся?
Но вы били пятками себя в грудь - шо "если поц - то выгоним"
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07.05.2020 13:44 Відповісти
це буде при Поросяті, свиня буде сидіти на нарах, а за його конфісковані гроші побудують купу ракетних систем, хоч таким чином, порося побудує армію
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07.05.2020 11:08 Відповісти
В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи "Вільха-М", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1785
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07.05.2020 11:20 Відповісти
Порошенко ще рік тому втік до Ростову з десятьма літаками грошей
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07.05.2020 11:34 Відповісти
Это ты про зелю дебил кацарылый.? Ссытесь от одного упоминания про пороха и правильно!
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07.05.2020 11:46 Відповісти
Так що там з ракетним паливом?
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07.05.2020 10:47 Відповісти
В Украине с 2021 года начнут серийное производство ракетной системы "Вильха-М", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4974
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07.05.2020 10:48 Відповісти
Якщо це не брехня, то великий респект нашим інженерам. Але ж наскільки чув , що в армію вже ідуть серійні постачання "Вільхи", з дальністю 70 км.
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07.05.2020 10:50 Відповісти
Все це дрібниці, Україні потрібні ОТРК з дальністю не менше 1,5 ткм.
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07.05.2020 10:53 Відповісти
К сожалению про Гром уже года 2-3 полная тишина.
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07.05.2020 10:55 Відповісти
тому що КБ Южнає всьо
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07.05.2020 12:42 Відповісти
та не потрібо про це багато балакати.
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07.05.2020 12:59 Відповісти
Цілком в Вами згоден, але і "Вільха М" це далеко не дрібниця.
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07.05.2020 10:57 Відповісти
нещодавно пройшла інформація, що підприємство у Павлограді, яке саме виготовляло ракетне паливо закривають внаслідок відсутності фінансування.
Щодо наведеної публікації "Укроборонпрому", то це скоріш схоже на заспокоєння у дусі зелених жаб: "зробимо, розрахуємося, буде подовжено".
От коли зробите та профінансуєте цю програму, тоді й звітуйте.
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07.05.2020 10:56 Відповісти
Я хотів почути цю інформацію від зебілів, але вони відмовчуються!
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07.05.2020 10:58 Відповісти
вони не можуть, бо у них в роті повно зеленого смердючого лайна))
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07.05.2020 11:01 Відповісти
100%
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07.05.2020 11:03 Відповісти
оно нижче одно зебануте з Польщi вiдписалося.
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07.05.2020 11:12 Відповісти
Ну вот 70- СССР
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07.05.2020 10:58 Відповісти
Украинские ракеты считались в дохлом сссре лучшими,Сергей Палыч Королев знал куда заказы делать
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07.05.2020 10:59 Відповісти
Крысы кремля боятся "Ольха" что лошади Будулая...,хряснет по мордасам копытом и будет комбикорм для скота...
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07.05.2020 11:01 Відповісти
Так ведь при таких "раскладах" под ударом Ейск, Таганрог, Белгород и даже Ростов-на Дону...
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07.05.2020 13:15 Відповісти
зебыдло с кремлевсой шавкой янелохом никогда не начнут.
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07.05.2020 11:05 Відповісти
На голодный желудок рюсский чилавек ничего делать и думать не хочет,а на сытый не может.
Фаина Раневская.
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07.05.2020 11:07 Відповісти
А так любителі поросятини тут скиглили про закриття ракетної програми ... Просто трагедію влаштувати. )))
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07.05.2020 11:08 Відповісти
Це про таких зєбілів як ти - "Обіцянка цяцянка , а дурневі радість " .
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07.05.2020 11:18 Відповісти
Мыкола,Порох в 2014-15 годах запустил даже ЮЖМАШ,дятел ТЫ ТУПОЙ...
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07.05.2020 11:29 Відповісти
Да он и не останавливался. Делает движки для европейских ракет. Только при чем тут Порох?
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07.05.2020 12:16 Відповісти
до Пороха теж робили?
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07.05.2020 12:44 Відповісти
C 2004 года делают движки для ракеты Вега.
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07.05.2020 13:40 Відповісти
"Лахта", ти штани одягаєш, коли по гілках бігаєш і "кактуси" кладеш? З тебе такий "українець" (як і "мешканець Польщі"), як з мене - балерина... Вчи українську... Гугл тобі не допоможе...
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07.05.2020 13:18 Відповісти
тама ничё не напутали? точно всю систему будут в серии клепать? или только заряды к системе? если всю, то на базе какого автомобиля?
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07.05.2020 11:10 Відповісти
В 1941-42 годах новые образцы запускались в производство намного быстрее.
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07.05.2020 11:16 Відповісти
Ты отчет маршала Жюкова читал? Танков нет,Катюш всего 10 и те дохлые..,у т.д.,не вешай людям лапшу чугунную...
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07.05.2020 11:26 Відповісти
А можно, чтобы нелюбитель лапши назвал дату этогго отчета? Скорее всего - конец 1941-го. Для спавки - нынешняя война с запоребриком идет уже 6-й год.
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07.05.2020 19:36 Відповісти
Вильха должна достигать Камчатку и быть оснащённой ЯО. Наказ народа Украины. Исполнять.
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07.05.2020 11:17 Відповісти
Самі передохнете... А на Камчатку нам розроблять нічого не треба - вона, скоро або китайцям, або японцям, разом з Курілами і Сахалянєм, дістанеться...
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07.05.2020 13:39 Відповісти
Эрдоган без ракет мочит в сортире дронами крыс плешивого хмыря и в Сирии и в Ливии
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07.05.2020 11:24 Відповісти
Зеля призедент не України а малоросів, йому пофіг Україна. Він не дбає і не буде дбати про ЗБРОЮ для ЗСУ. ПОТРІБЕН ПРИЗЕДЕНТ ПАТРІОТ.
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07.05.2020 11:47 Відповісти
В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи "Вільха-М", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1597
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07.05.2020 13:59 Відповісти
Маємо державу мрій. Все обіцяють в майбутному. Що хоч є на сьогодні? Ця ракета дітище Порошенко і Турчинова? А що ваше і що є сьогодні?
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07.05.2020 15:31 Відповісти
 
 