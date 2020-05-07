Гриценко про можливе підвищення побутових тарифів на електроенергію: 12 млрд господарям "зеленої" енергетики заплатить середній клас

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко переконаний, що в разі зростання тарифів на електроенергію, передовсім заплатить український "середній клас".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Гриценко зазначає, що тариф за перші 100 кВт підвищується для найбідніших верств населення, адже саме вони споживають у межах цієї цифри.

"Але ж ми знаємо, що найбідніші за електрику не платять, вони отримують субсидії. То хто ж платитиме і чиїми грошима? Платитиме держава з бюджету. А наповнює бюджет хто? Вірно, платники податків, підприємці й працівники, основа середнього класу. Пропонованим підвищенням тарифу середньому класу завдають черговий удар - удар вартістю в 12 млрд гривень!" - укладає він.

Він підкреслює, що цю суму в українців відберуть заради "зеленої" енергетики і її власників.

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"Тієї самої "зеленої", для якої ще за часів Януковича, з подачі Клюєва, було встановлено захмарну, небачену навіть у найбагатших країнах Європи, вартість електроенергії.

Тієї самої "зеленої", заради власників якої вже і нинішній/новий Уряд зупиняє енергоблоки АЕС, які надають нам енергію не на відсотки, а багатократно дешевшу!"- зазначає Гриценко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг заявив про те, що НКРЕКП як один з варіантів розвитку подій розглядає скасування пільгового тарифу для населення на перші 100 кВт електроенергії для вирішення проблем з "зеленим" тарифом.

Пізніше регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення.



