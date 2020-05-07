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Гриценко про можливе підвищення побутових тарифів на електроенергію: 12 млрд господарям "зеленої" енергетики заплатить середній клас

Гриценко про можливе підвищення побутових тарифів на електроенергію: 12 млрд господарям

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко переконаний, що в разі зростання тарифів на електроенергію, передовсім заплатить український "середній клас".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Гриценко зазначає, що тариф за перші 100 кВт підвищується для найбідніших верств населення, адже саме вони споживають у межах цієї цифри.

"Але ж ми знаємо, що найбідніші за електрику не платять, вони отримують субсидії. То хто ж платитиме і чиїми грошима? Платитиме держава з бюджету. А наповнює бюджет хто? Вірно, платники податків, підприємці й працівники, основа середнього класу. Пропонованим підвищенням тарифу середньому класу завдають черговий удар - удар вартістю в 12 млрд гривень!" - укладає він.

Він підкреслює, що цю суму в українців відберуть заради "зеленої" енергетики і її власників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про високі ціни на електроенергію для промисловості не відповідає дійсності, - міністр розвитку економіки Петрашко

"Тієї самої "зеленої", для якої ще за часів Януковича, з подачі Клюєва, було встановлено захмарну, небачену навіть у найбагатших країнах Європи, вартість електроенергії.

Тієї самої "зеленої", заради власників якої вже і нинішній/новий Уряд зупиняє енергоблоки АЕС, які надають нам енергію не на відсотки, а багатократно дешевшу!"- зазначає Гриценко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг заявив про те, що НКРЕКП як один з варіантів розвитку подій розглядає скасування пільгового тарифу для населення на перші 100 кВт електроенергії для вирішення проблем з "зеленим" тарифом.

Пізніше регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Гриценко про можливе підвищення побутових тарифів на електроенергію: 12 млрд господарям зеленої енергетики заплатить середній клас 01
Гриценко про можливе підвищення побутових тарифів на електроенергію: 12 млрд господарям зеленої енергетики заплатить середній клас 02

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) НКРЕКП (1819) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+22
А типа класс ниже среднего за электроэнергию платить не будет!
Обратите внимание, на вот это вот говно в пенсне. ОНО опять всплыло.
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07.05.2020 10:54 Відповісти
+22
Гриць правий, ахмєтка- це серьйозна проблема для українців
і чим довше- тим гірше.
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07.05.2020 11:00 Відповісти
+21
правильной дорогой идет Зеля, нахрена людям, дешовая атомная лектрика???? нам нужна дорогая, от солнечных станций алигархов.
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07.05.2020 10:57 Відповісти
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Гриценко, как всегда,манипулирует сложившейся ситуацией,не замечая главного,переводя в плоскость тарифов(которых непосредственно всех касается ).И наш народ ведётся на таких политиков(зелень,Баткивщина,Гражданская позиция,Довира и похожих на них). Причём с демагогическим оттенком.Проблема в нашей власти которая: или не умеющая работать, или умышленно,или чисто коррупционные дела,- подрывает экономику Украины.
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07.05.2020 11:50 Відповісти
дємагоги популярні серед тупого стада
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07.05.2020 12:06 Відповісти
Вот и Геращенко отправился к Тимошенко, Зеленскому и Порошенко. Их надо гнать всех, это воры и преступники. Геращенко не понимает что-ли что электричество дома и на заводах это разные вещи, одни с этого электричества бабки делают, а другие топят хату, готовят еду, греют воду чтоб детей купать. Платить должны производства, а свой зеленый тариф вообще в жопу засуньте мы должны платить жлобам которые взяли льготный кредит чтоб заработать деньги????
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07.05.2020 11:54 Відповісти
Да делайте себе тоже станции солнечные под зеленый тариф, и не нойте.
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07.05.2020 11:56 Відповісти
Та да

В первую очередь - в многоэтажках. В хрущевках. На балконах.
И особо, "инвесторами" д.стать пенсы, коих в стране - основной контингент, более 10 млн.
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07.05.2020 14:32 Відповісти
Заплатять всі з кого можна здерти шкіру, мясо і погризти кісткі. Зеленоцарствіє олігархії з кожним кроком посилює тиск на гаманець громадян. Бариги, транснаціональні корпорації і олігархія відмазались хабарями, законодавством, дорогими адвокатами і поставленими плутократами на кормлєніє посадовцями. Цих важелів впливу вже немає , у тих хто внизу цієї драбини плутократії, а при карантині і протести зійшли на манівці. Тому зеленим тваринам дуже добре почуватись в країні зеленого фашизму. Адже, коли в Німеччині всі пішли на карантин - то всі і пішли, і Меркель, і парламент, а в Україні всіх послали, а фарисеї в цей час зуміли земельку продали і купу законів з розряду "Астанавітєсь" наклепали. Тобто, влада коли говорить ви сидіть в дома, сама тримає дулю в кишені. А пану Гриценку пора відкрити очі, бо скоро і Україну профукають наприклад бухгалтера, які стали генералами і замами начальника ГРУ. Треба щось робити тим у кого є кошти, а не базікати про те, що зробить тариф Ахмєтки з бізнесом.
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07.05.2020 11:59 Відповісти
а что ты можешь сделать? Лучший выход - поставь себе тоже солнечную электростанцию
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07.05.2020 12:02 Відповісти
ты уже сделал? Давай, станешь олигархом, Ахметов будет у тебя заместителем
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07.05.2020 12:47 Відповісти
Мені не треба, а вам треба, ви і робіть. Для себе.

Чому ви чекаєте щоб хтось вам робив? Ніхто не повинен за вас робити. Треба на кінець це зрозуміти.
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07.05.2020 13:06 Відповісти
Я себе уже сделал солнечную станцию 33 кВт. Потому мне очередные фантазии об вечном двигателе которых тысячи в интернете - не нужны.
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07.05.2020 13:10 Відповісти
Молодець!

А що стосується фантазій, то ти напевно в школі підручники скурив, бо якби не скурив і вивчив таблицю множення, то б порахував і зрозумів де фантазії, а де їх немає.
То просто, досить шкільних знань восьмилітньої школи щоб перевірити, перерахувати і навіть зробити модифікації, покращити.
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07.05.2020 13:17 Відповісти
так всегда пишут диванные ученые, под каждыми очередными фантазиями про "вечный" двигатель. Но на практике никто из них этот двигатель сделать не может и показать публично, и ни одного вечного двигателя еще не существует. и так уже столетиями.
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07.05.2020 13:24 Відповісти
Вір в ці казочки віруючий. Ти віруючий бо таблицю множення не вивчив і перевірити не можеш, а з віруючими нема про що розмовляти, віруючі є віруючі. Кінезь діалогу, я з віруючими не спілкуюсь, а тільки з мислячими.
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07.05.2020 13:29 Відповісти
к твоему сожалению, табличка умножения электричество не вырабатывает, и вечного двигателя на практике не существует - только в тупорылых расчетах диванных ученых, которые табличку умножения выучили, но мозгов на закон сохранения энергии уже не хватило.
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07.05.2020 13:41 Відповісти
Я ж зрозуміло написав що з віруючими, не спілкуюсь. А ти ще й хам. розумні люди так не поводяться. Якби в тебе було трохи нейронів в робочому стані, то ти б задався питанням: - чому Європа і світ масово переходить на електромобілі? Чому Опель інвестував 4,5 мільярди в електромобілі при тому що ФРН зупинила реактори? Звідки вони будуть брати енергію для цих машин? З розетки? Правильно, з розетки. А звідки вона візьметься в розетках?
Чому застопорили другу гілку північного потоку? Тобі недоступні такі питання і пошук відповідей на них тому що ти віруючий. Віра заважає думати як і завадила таблицю множення вивчити! Йди вчи таблицю множення і коли спілкуєшся, не хами. Крапка.
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07.05.2020 13:55 Відповісти
потому что в Европе и мире стремительно развивается Зеленая энергетика, и этой энергии хоть жопой жуй. А не из-за дебильных фантазий неуков, которые закон сохранения энергии не осилили своим жалким интелектом.
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07.05.2020 13:59 Відповісти
Ти рідкісний екземпляр дятла з червоної книги.

Якщо ваш уряд зупиняє реактори то може тому що там знають таблицю множення. Тобі така думка в голову не приходила? Закон збереження заборонив? Ех.
Йди вчи таблицю множення.
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07.05.2020 14:08 Відповісти
Наш уряд останавливает реакторы по той же причине - в Украине рост зеленой энергии, а не вечный двигатель, дятел)))) Ну и потому что Ахметову надо тепловые станции использовать.

Математически доказанный Закон сохранения энергии делает невозможным создание вечного двигателя. Все это знают. Кроме дятлов, которые после школы пошли грузчиками работать, или прогуливали физику в вузе)))
Хотя даже для тех кто школу только заканчивал, как минимум про трение рассказывали, если они внимательно слушали)))
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07.05.2020 14:13 Відповісти

Без тертя тебе б тут не було, такого рідкісного екземпляра.
Можна лінк на математично доказаний "закон збереження енергії" ? Може підкажеш чому він безіменний? Чому ніякий вчений не підписав його своїм іменем?

Йди вчи таблицю множення.
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07.05.2020 14:18 Відповісти
Может это потому, что ты не только неук, а еще и гугл поиском пользоваться не умеешь? В сети куча данных с доказательствами этого закона, формулами, и списком ученых которые эти формулы написали и доказали как и этот закон непосредственно, так и сопутсвующие.
Набираешь в гугл "закон сохранения энергии", "почему вечный двигатель невозможен", и образовываешься, дятел)))
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07.05.2020 14:23 Відповісти
Мені не треба, я знаю таблицю множення і "закон" збереження. Також знаю що Французька академія заявляла що В.Д. неможливий, але вона також заявляла що з неба камені падати не можуть тому що в небі немає каміння. Також були заяви що літаки літати не зможуть тому що вони важчі від повітря і що залізні кораблі плавати не можуть і дальше по списку. Якщо б ти розумів французьку мову то навіть взнав би що жирафи не існують. Ось: http://miiraslimake.over-blog.com/article-les-girafes-n-existent-pas-105099432.html
Може Гугл тобі допоможе зрозуміти. Йди вчи таблицю множення і не витрачай час марно.
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07.05.2020 14:35 Відповісти
Ты еще вспомни инквизицию, баран))) То что самолеты не смогут летать - научно они обосновать не могли, это просто были слова таких же упоротых как ты))) А Закон сохранения энергии доказан математикой и практикой.
Но ты конечно можешь не верить, и построить вечный двигатель себе - чертежи же у тебя есть.
А еще советую тебе познакомится с "научными" трудами секты "Плоской земли" и "Ядерной войны 1780 года". Там как раз наука уровня твоего интелекта)))
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07.05.2020 14:57 Відповісти
Але ж ти дятел. Рідкісний, з червоної книги.
Ти навіть не зрозумів що то не "чертежи", а схеми, які пояснюють принцип дії.

Таблицю множення вивчи і всі питання відпадуть. Чао.
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07.05.2020 15:02 Відповісти
Да да, ты это расскажешь в психиатрической лечебнице, что вопреки фактам и науке можешь двигатель построить, и на основании таблицы умножения можешь опровергнуть закон сохранения энергии - там тебя выслушают)))

Ты дятел так-же и уроки черчения пропускал... По твоей ссылке и в патентах есть чертежи в двух проекциях, без указания размеров. Ну куда там в секте вечного двигателя уметь отличить чертеж от схемы)))
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07.05.2020 15:12 Відповісти
Щоб зрозуміти досить мати рівень восьмирічної школи і вміти множити, ділити, додавати і віднімати щоб зрозуміти і самому перерахувати. Ще треба знати принцип важеля і закон Архімеда. Все.
Я зрозумів, чому ти не можеш? Тому що ти дятел з червоної книги.
То схеми, а не робочі креслення готові для вжитку, тому й нема розмірів. Схема для пояснення принципу дії і в додатковому файлі в форматі .doc пояснено принцип дії і метод розрахунку. Невже так туго доходить?
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07.05.2020 15:26 Відповісти
Кстати дятел, почему в примитивных "расчетах" твоего "изобретателя", нет простейших физических формул, в которых он бы учел затраты энергии на силу трения, и сопротивление воздуха/жидкости? И почему нет затрат усилий на движение генерирующей установки? Он осилил только в школе вычитание, прибавление и твою любимую табличку умножения?)))))
Итого, даже если этот движок будет просто двигаться а не вырабатывать энергию - он остановится только из-за потерь энергии на силы трения и сопротивление среде. А еще к нему надо подключить генерирующую установку для выработки энергии...
Какой же ты дятел тупой)))
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07.05.2020 15:22 Відповісти
Бліннннн.
Там принцип дії і нічого більше. ПРИНЦИП ДІЇ !!! Ясно?
Кому треба хай креслить, виготовляє і малює-розмальовує у всі відомі кольори, ніхто не заважає. Того ще мало? Може ще тобі додому все готове привезти і ще пляшку водки поставити щоб ти взяв??
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07.05.2020 15:32 Відповісти
Ааааа только принцип действия? Аааааа, так я сразу же и говорил - фантазия, не имеющая ничего общая с реальной физикой. Вот и ответ на следующий вопрос - почему же этого двигателя до сих пор нет, если публикация о нем была аж в 2011 году. За 9 лет бы кто-то уже да сделал бы, раз там такой простой принцип действия))))
Лолка, запомни раз и навсегда - вечный двигатель возможен будет только тогда, когда будут материалы и смазки, которые силу трения сведут к нулю, что маловероятно - нет идеально гладких поверхностей. А в твоих схемах вращающихся деталей дофига - даже с супер пупер маслом смазочным, сила трения остановит этот движок.
Далее - нужен полный вакуум. Абсолютно полный, чтобы не было сопротивления в окружающей среде. А полного вакуума наука до сих мор не может создать, его нет даже в космосе - все равно какие-то частички, мусор, атомы, нейтроны летают. Даже солнечный свет оказывает влияние на объекты.

И даже если ты найдешь способ полностью убрать силу трения и сделать полный вакуум - движок вечный (которых в теории, на бумаге уже сделано уйма под эти условия), будет вечно двигаться только при одном условии - 100% производимой энергии он будет тратить на свое движение. Если ты подключишь к нему генератор - часть энергии уйдет на то чтобы его крутить, а значит это остановит такой двигатель.

Простыми словами - без трения и в вакууме, смысл вечного двигателя будет только в том, чтобы он вечно вращался, не производя ничего. Потому что энергия просто так не берется. Чтобы получить энергию в одном виде - тебе нужно ее потратить в другом. А чтобы получить из чего-то КПД 100% - нужно отсечь все остальные затраты, на ту же силу трения, сопротивления. В нашем материальном мире - это невозможно.
Выход только в одном чтобы не сжигать топливо - в возобновляемых источниках энергии. Солнце, ветер, вода.
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07.05.2020 15:56 Відповісти
Вивчив би ти краще таблицю множення замість поеми тут писати.
Вічного нічого немає в матеріальному світі, він вічний по принципу роботи, тобто - працює без підведення енергії ззовні. Коли зноситься то й зупиниться, треба буде міняти зношені деталі.
А ці зазубрені мантри про вакуум і т.д. зостав для себе. Ти ж віруючий, пригодяться.
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07.05.2020 16:08 Відповісти
до до, сила трения на него не действует, и сопротивление жидкости тоже))) Окай. К психиатру тебе)))
Скорость вращения Земли уменьшается, очень медленно - доказано наукой. Это так, для справочки тебе))))
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07.05.2020 16:38 Відповісти
Знаєш чому? Я знаю, знайшов статтю винахідника В.Д. і там пояснено.
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07.05.2020 16:43 Відповісти
P.S. Скажи, а чому планета Земля й інші планети крутяться без перестанку? Чому весь всесвіт і все у всесвіті крутиться? Звідки беруть енергію?

Гравітація їх крутить. Цей двигун теж гравітація крутить. А що таке гравітація?

Тільки не треба мені про Ейнштейна і його маячню розповідати, перекривлений простір і т.д. Це все має логічне і проте пояснення.
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07.05.2020 16:22 Відповісти
Ну да, для баранов которые привыкли верить всему что найдут в интернете, и простым "расчетам" на уровне "плюс, минус, умножить, поделить" - вполне хорошая статья.
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07.05.2020 16:47 Відповісти
Та ти ж навіть "плюс, минус, умножить, поделить" не засвоїв і простих розрахунків і принципу дії елементарно простого механізму не розумієш.

Таблицю множення вчи.
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07.05.2020 17:01 Відповісти
До до, простой механизм, победивший силы трения и сопротивления материалов))) Доктору расскажешь)))
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07.05.2020 17:16 Відповісти
Ти не тільки з червоної книги, ти ще й зануда.
Напевне починає доходити, а сміливості визнати не вистачає?

Буває.
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07.05.2020 17:19 Відповісти
да до меня уже давно дошло, что ты дурачок, наивный и необразованный, физику прогуливал)))
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07.05.2020 17:26 Відповісти
кстати говоря, в учебниках по физике за 7 класс деткам уже объясняют, что вечный двигатель невозможен))) Деток правда в то время еще не грузят сложными формулами, а объясняют на практическом примере колеса Давинчи, но все же - детки в 7 классе уже умнее тебя)))
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07.05.2020 17:30 Відповісти
Ясно, прості механізми не твій рівень. Адьос.
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07.05.2020 17:32 Відповісти
да, к счастью я этот уровень прошел еще в 7 классе на уроке физики, и оставил его позади. Потому в тысячи сказок про вечный двигатель и бесплатную энергию не верю)))
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07.05.2020 17:34 Відповісти
Ти не тільки фізику залишив "позади". Про що з тобою можна говорити якщо ти навіть не здатний на українській мові писати і розмовляти. Добре що хоч трохи розумієш. Куди тобі до таблиці множення. Далеко...
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07.05.2020 18:14 Відповісти
о, ну если ты уже на тему языка съехал, то действительно, говорить не о чем. Иди читай учебник физики за 7 класс)))
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07.05.2020 18:36 Відповісти
Це ілюструє твою здатність вчитись, тільки й всього.
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07.05.2020 18:52 Відповісти
дятел, если я не пишу на мове - это не значит, что я ее не знаю. Угомони уже свои фантазии - иди делать вечный двигатель. Подключишь его к Зеленому тарифу и будешь бабло рубить)))
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07.05.2020 20:32 Відповісти
Правильно, Толяныч!
Зелёную схему первым придумал Клюев, ну а Ахмет подключился...
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07.05.2020 12:23 Відповісти
зачем нам зеленая энергетика , в стране переизбыток , но цены хотят повысить
мне лично пофиг кто и откуда - лишь бы цену снизили
неможет один - поставте другого , людей у нас много , чай не все глупые
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07.05.2020 12:37 Відповісти
Собственно зелёную энергетику надо сделать как в супермаркете экологически чистые продукты. Кто хочет переплачивать за них в несколько раз тот покупает. Так и тут. Кто турбуется про экологию пусть покупает зелёную энергетику дороже.
Меня лично вполне устраивает атомная.
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07.05.2020 12:54 Відповісти
Все правильно. Зеленая энергетика нужна, но не в нашей экономической ситуации.А так красиво помираешь от нищеты зная что ты не вредишь природе.
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07.05.2020 13:01 Відповісти
Ты и правда считаешь, что если бы могли отменить Зеленый тариф - ты меньше платежки будешь получать?))))
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07.05.2020 13:11 Відповісти
Добавлю. Какая нафиг она "зеленая"...
"Экологичная" она только на языках у ставленников тех, кто на ней в Украине сколачивает миллиарды.
Чтобы зеленка работала, в системе для балансировки на "горячих парах" нужно держать дымящие "утюги" ахметовские, готовые селажиать нагрузки, когда:
1) час пик: утро, начало рабочего дня, вечер, народ дома включился

2) солнце зашло
3) ветер стих
4) подморозило, калориферы включили
5) припекло выше крыши, кондиционеры работают
итд
- Кто зарабатывает? Опять Ахметов: 25% ВЭС в стране и более 60% ТЭС - его
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07.05.2020 14:47 Відповісти
И опять наш народ проглотит.
Вон, проглотил же, когда при порошенко газ подорожал в восемь раз.
Теперь Нафтогаз получает сказочные прибыли, но не потому, что они улучшили как-то свою работу, ведь скважины новые хрен кто открывал, свое производство никто не увеличил, а пррсто банально увеличили тарифы.
И никто ничего не сделал, чтобы мы перестали энергетически зависеть от рашки, и те же ТЭСы как зависели от ордловского антрацита, так и зависят.
И корень наших бед был и есть беспринципная власть и ахметов, который всех их может скупить с потрохами.
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07.05.2020 13:46 Відповісти
Влада,що попередня,що зараз,робить одну помилку.Вони поднимают тарифы,вместо того,щоб их снизить и сделать доступными к оплате для большинства.Влада строит тарифную дамбу для наполнения озера бюджета.Сквозь дамбу пробиваются отдельные платёжеспособные ручейки,которых не хватает для наполнения озера.Другие ручейки не имеют силы и возможностей сломать тарифную дамбу.Не в состоянии ни оплатить не наполнить бюджетное озеро.Если убрать дамбу из высоких тарифов,и сделать их вменяемыми,то ручейки грошей свободно потекут без препятствий в бюджетное озеро и наполнят его
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07.05.2020 13:51 Відповісти
Мне вот интересно в Украине средний класс еще остался?
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07.05.2020 14:06 Відповісти
Для Украины такая зеленая энергетика это большое горе и проблема .Подсаживают народ на абонемент и зарабатывают Ахметовы себе на яхты и домики .Народ проглотит . как всегда .только здесь поругаются и виртуально кого то отправят в Ростов . Да и не ЗЕЛЕНАЯ она и не оч экологичная . Народу мозги запудрили , как и с экологической едой , ГМО и ост страшилками для лохтората .
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07.05.2020 15:26 Відповісти
Де ти пан пан єфрейтор, коли головнокомандувач відводив (відступав) війська в чисте поле? Де ти стратег був і є, коли не фінансуються проекти ракети "Нептун"? Коли закривали генералів-кіборгів і бойових офіцерів? У кого сидів під спідницею і мовчав, як глухий? А тут в енергетиці він став спеціалістом. "Зелений тариф" введенний державою на рівні тарифу у інших країнаї (плюс-мінус), бо підприємці вкладують сюди свої інвестиції, щоб відмовитися від антрацитної групи вугілля і газу. А це означає відклеїтись від московії. Це звичайно спочатку дорожче, а потім через якісь роки ціна падає. Так у встому світі. Інвестували в останні роки Франція, Китай, Німеччина, Чехія та інші. Інвестували і наші олігархи, а також прості громадяни, які встановили модулі на дахи своїх домів і за 2018-2019 роки іх було тисячі і вони виконували літеру закону, в якому написано скільки, що коштує. Кому Толян заправляє?
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07.05.2020 15:45 Відповісти
Это Зеленский уже барыга или ещё нет?
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07.05.2020 16:29 Відповісти
... да я и сам не пойму, но что не фраер (нЕЛох) это точно. (с)
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07.05.2020 21:33 Відповісти
Все правильно Гриценко сказал! Это преступление против народа и Украины.
Все это делается в угоду одному бандиту олигарху Ахметову.
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07.05.2020 18:40 Відповісти
Чоколядні смерди отримали команду "фас"
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07.05.2020 20:22 Відповісти
Гриценко это такой же ноль как и Зеленский.
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07.05.2020 20:54 Відповісти
походу це вже мiнус
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07.05.2020 21:35 Відповісти
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