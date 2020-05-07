Гриценко про можливе підвищення побутових тарифів на електроенергію: 12 млрд господарям "зеленої" енергетики заплатить середній клас
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко переконаний, що в разі зростання тарифів на електроенергію, передовсім заплатить український "середній клас".
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Гриценко зазначає, що тариф за перші 100 кВт підвищується для найбідніших верств населення, адже саме вони споживають у межах цієї цифри.
"Але ж ми знаємо, що найбідніші за електрику не платять, вони отримують субсидії. То хто ж платитиме і чиїми грошима? Платитиме держава з бюджету. А наповнює бюджет хто? Вірно, платники податків, підприємці й працівники, основа середнього класу. Пропонованим підвищенням тарифу середньому класу завдають черговий удар - удар вартістю в 12 млрд гривень!" - укладає він.
Він підкреслює, що цю суму в українців відберуть заради "зеленої" енергетики і її власників.
"Тієї самої "зеленої", для якої ще за часів Януковича, з подачі Клюєва, було встановлено захмарну, небачену навіть у найбагатших країнах Європи, вартість електроенергії.
Тієї самої "зеленої", заради власників якої вже і нинішній/новий Уряд зупиняє енергоблоки АЕС, які надають нам енергію не на відсотки, а багатократно дешевшу!"- зазначає Гриценко.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг заявив про те, що НКРЕКП як один з варіантів розвитку подій розглядає скасування пільгового тарифу для населення на перші 100 кВт електроенергії для вирішення проблем з "зеленим" тарифом.
Пізніше регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В первую очередь - в многоэтажках. В хрущевках. На балконах.
И особо, "инвесторами" д.стать пенсы, коих в стране - основной контингент, более 10 млн.
Чому ви чекаєте щоб хтось вам робив? Ніхто не повинен за вас робити. Треба на кінець це зрозуміти.
А що стосується фантазій, то ти напевно в школі підручники скурив, бо якби не скурив і вивчив таблицю множення, то б порахував і зрозумів де фантазії, а де їх немає.
То просто, досить шкільних знань восьмилітньої школи щоб перевірити, перерахувати і навіть зробити модифікації, покращити.
Чому застопорили другу гілку північного потоку? Тобі недоступні такі питання і пошук відповідей на них тому що ти віруючий. Віра заважає думати як і завадила таблицю множення вивчити! Йди вчи таблицю множення і коли спілкуєшся, не хами. Крапка.
Якщо ваш уряд зупиняє реактори то може тому що там знають таблицю множення. Тобі така думка в голову не приходила? Закон збереження заборонив? Ех.
Йди вчи таблицю множення.
Математически доказанный Закон сохранения энергии делает невозможным создание вечного двигателя. Все это знают. Кроме дятлов, которые после школы пошли грузчиками работать, или прогуливали физику в вузе)))
Хотя даже для тех кто школу только заканчивал, как минимум про трение рассказывали, если они внимательно слушали)))
Без тертя тебе б тут не було, такого рідкісного екземпляра.
Можна лінк на математично доказаний "закон збереження енергії" ? Може підкажеш чому він безіменний? Чому ніякий вчений не підписав його своїм іменем?
Йди вчи таблицю множення.
Набираешь в гугл "закон сохранения энергии", "почему вечный двигатель невозможен", и образовываешься, дятел)))
Може Гугл тобі допоможе зрозуміти. Йди вчи таблицю множення і не витрачай час марно.
Но ты конечно можешь не верить, и построить вечный двигатель себе - чертежи же у тебя есть.
А еще советую тебе познакомится с "научными" трудами секты "Плоской земли" и "Ядерной войны 1780 года". Там как раз наука уровня твоего интелекта)))
Ти навіть не зрозумів що то не "чертежи", а схеми, які пояснюють принцип дії.
Таблицю множення вивчи і всі питання відпадуть. Чао.
Ты дятел так-же и уроки черчения пропускал... По твоей ссылке и в патентах есть чертежи в двух проекциях, без указания размеров. Ну куда там в секте вечного двигателя уметь отличить чертеж от схемы)))
Я зрозумів, чому ти не можеш? Тому що ти дятел з червоної книги.
То схеми, а не робочі креслення готові для вжитку, тому й нема розмірів. Схема для пояснення принципу дії і в додатковому файлі в форматі .doc пояснено принцип дії і метод розрахунку. Невже так туго доходить?
Итого, даже если этот движок будет просто двигаться а не вырабатывать энергию - он остановится только из-за потерь энергии на силы трения и сопротивление среде. А еще к нему надо подключить генерирующую установку для выработки энергии...
Какой же ты дятел тупой)))
Там принцип дії і нічого більше. ПРИНЦИП ДІЇ !!! Ясно?
Кому треба хай креслить, виготовляє і малює-розмальовує у всі відомі кольори, ніхто не заважає. Того ще мало? Може ще тобі додому все готове привезти і ще пляшку водки поставити щоб ти взяв??
Лолка, запомни раз и навсегда - вечный двигатель возможен будет только тогда, когда будут материалы и смазки, которые силу трения сведут к нулю, что маловероятно - нет идеально гладких поверхностей. А в твоих схемах вращающихся деталей дофига - даже с супер пупер маслом смазочным, сила трения остановит этот движок.
Далее - нужен полный вакуум. Абсолютно полный, чтобы не было сопротивления в окружающей среде. А полного вакуума наука до сих мор не может создать, его нет даже в космосе - все равно какие-то частички, мусор, атомы, нейтроны летают. Даже солнечный свет оказывает влияние на объекты.
И даже если ты найдешь способ полностью убрать силу трения и сделать полный вакуум - движок вечный (которых в теории, на бумаге уже сделано уйма под эти условия), будет вечно двигаться только при одном условии - 100% производимой энергии он будет тратить на свое движение. Если ты подключишь к нему генератор - часть энергии уйдет на то чтобы его крутить, а значит это остановит такой двигатель.
Простыми словами - без трения и в вакууме, смысл вечного двигателя будет только в том, чтобы он вечно вращался, не производя ничего. Потому что энергия просто так не берется. Чтобы получить энергию в одном виде - тебе нужно ее потратить в другом. А чтобы получить из чего-то КПД 100% - нужно отсечь все остальные затраты, на ту же силу трения, сопротивления. В нашем материальном мире - это невозможно.
Выход только в одном чтобы не сжигать топливо - в возобновляемых источниках энергии. Солнце, ветер, вода.
Вічного нічого немає в матеріальному світі, він вічний по принципу роботи, тобто - працює без підведення енергії ззовні. Коли зноситься то й зупиниться, треба буде міняти зношені деталі.
А ці зазубрені мантри про вакуум і т.д. зостав для себе. Ти ж віруючий, пригодяться.
Скорость вращения Земли уменьшается, очень медленно - доказано наукой. Это так, для справочки тебе))))
Гравітація їх крутить. Цей двигун теж гравітація крутить. А що таке гравітація?
Тільки не треба мені про Ейнштейна і його маячню розповідати, перекривлений простір і т.д. Це все має логічне і проте пояснення.
Таблицю множення вчи.
Напевне починає доходити, а сміливості визнати не вистачає?
Буває.
Зелёную схему первым придумал Клюев, ну а Ахмет подключился...
мне лично пофиг кто и откуда - лишь бы цену снизили
неможет один - поставте другого , людей у нас много , чай не все глупые
Меня лично вполне устраивает атомная.
"Экологичная" она только на языках у ставленников тех, кто на ней в Украине сколачивает миллиарды.
Чтобы зеленка работала, в системе для балансировки на "горячих парах" нужно держать дымящие "утюги" ахметовские, готовые селажиать нагрузки, когда:
1) час пик: утро, начало рабочего дня, вечер, народ дома включился
2) солнце зашло
3) ветер стих
4) подморозило, калориферы включили
5) припекло выше крыши, кондиционеры работают
итд
- Кто зарабатывает? Опять Ахметов: 25% ВЭС в стране и более 60% ТЭС - его
Вон, проглотил же, когда при порошенко газ подорожал в восемь раз.
Теперь Нафтогаз получает сказочные прибыли, но не потому, что они улучшили как-то свою работу, ведь скважины новые хрен кто открывал, свое производство никто не увеличил, а пррсто банально увеличили тарифы.
И никто ничего не сделал, чтобы мы перестали энергетически зависеть от рашки, и те же ТЭСы как зависели от ордловского антрацита, так и зависят.
И корень наших бед был и есть беспринципная власть и ахметов, который всех их может скупить с потрохами.
Все это делается в угоду одному бандиту олигарху Ахметову.