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Росія стала п'ятою у світі за кількістю заражень COVID-19: за добу понад 11 тис. нових випадків, загалом 177,1 тис. інфікованих
У РФ за останню добу зареєстровано 11 231 новий випадок COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
Загальна кількість хворих на нову коронавірусну інфекцію в країні досягла 177 160. За цим показником Росія вийшла на п'яте місце у світі, обігнавши за одну добу Німеччину (168,1 тис. випадків) і Францію (174,2 тис.), згідно з даними Університету Джона Гопкінса. Попереду залишаються США (1 млн 228,6 тис.), Іспанія (220,3 тис.), Італія (214,4 тис.) та Велика Британія (202,3 тис.).
Нові інфіковані зафіксовані у 84 регіонах, найбільше в Москві - 6703.
За весь період від коронавірусу померли 1625 осіб.
Повністю одужали і виписані 23 803 пацієнти.
Топ коментарі
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показати весь коментар07.05.2020 10:58 Відповісти Посилання
+16 des_104
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+16 Oleg op
показати весь коментар07.05.2020 11:00 Відповісти Посилання
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В ЮК в 2015 была вспышка другого коронавирусного заболевания MERS-CoV. Поэтому они тест-системы на ковид-19 очень быстро разработали, а сеть сертифицированных лабораторий уже была. Поэтому массовое тестирование всех подозреваемых и групп риска в ЮК наладили в начальный период эпидемии.
УРА ТОВАРІЩІ !!!!!! ДЕДИ ВАІВАЛІ !!!!!!
При этом, Вы и Ваша семья заразились одними из первых в Украине. Стояли у истоков и при этом всей душой за игнорирование мер по ограничению передачи инфекции. Некрасивая картина вырисовывается.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-51974818 Коронавірус в Україні: видужав перший хворий 20 березня 2020
У рф несколько тысяч км границы с Китаем. На приграничных с Китаем землях живет сотни тысяч, если не миллионы китайцев. Карантин в рф ввели позже всех. За последние пару недель, в рф было три случая самоубийства врачей, работающих с больными короновирусом. Пуйло, при всей своей вертикали власти, спихнул борьбу с вирусом на губернаторов, а сам сидит в загородной резиденции и борьбой с вирусом не занимается Причем все почему-то выпадали с окон. Если это не показатель того, что больных в рф намного больше, чем говорят власти
У нас примерно на 10 миллионов населения 85 трупов, в рашке - 116. Разница 37%.
У нас примерно на 10 миллион населения 3422 инфицированных, в рашке - 12654. 366%!!!
Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами?
Может дело в количестве тестов? У нас 151 тысяча, у них 4,8 миллиона. Или нет?
Вот тут они первые, а не пятые.
А,троли? Разгоняйте.
Просто в России проводится меньше всех тестов.
А то из космоса вернётся робот Фёдор и вжывит вам в голову дубовый наночип!
Щоб вам падли, ссикуни сраки всім порвало!
бабы ещё нарожают