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Новини Коронавірус і карантин
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Росія стала п'ятою у світі за кількістю заражень COVID-19: за добу понад 11 тис. нових випадків, загалом 177,1 тис. інфікованих

Росія стала п'ятою у світі за кількістю заражень COVID-19: за добу понад 11 тис. нових випадків, загалом 177,1 тис. інфікованих

У РФ за останню добу зареєстровано 11 231 новий випадок COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Загальна кількість хворих на нову коронавірусну інфекцію в країні досягла 177 160. За цим показником Росія вийшла на п'яте місце у світі, обігнавши за одну добу Німеччину (168,1 тис. випадків) і Францію (174,2 тис.), згідно з даними Університету Джона Гопкінса. Попереду залишаються США (1 млн 228,6 тис.), Іспанія (220,3 тис.), Італія (214,4 тис.) та Велика Британія (202,3 тис.).

Нові інфіковані зафіксовані у 84 регіонах, найбільше в Москві - 6703.

За весь період від коронавірусу померли 1625 осіб.

Повністю одужали і виписані 23 803 пацієнти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Російські окупанти вдвічі применшують статистику щодо коронавірусу в Криму та ОРДЛО

Автор: 

карантин (18172) росія (66417) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
Лапті перегонять Америку. Дайош!
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07.05.2020 10:58 Відповісти
+16
будет чем гордиться.
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07.05.2020 10:59 Відповісти
+16
Збулась обіцянка Х"йла, Мордор в першій п"ятірці.
УРА ТОВАРІЩІ !!!!!! ДЕДИ ВАІВАЛІ !!!!!!
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07.05.2020 11:00 Відповісти
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Лапті перегонять Америку. Дайош!
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07.05.2020 10:58 Відповісти
будет чем гордиться.
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07.05.2020 10:59 Відповісти
Да хрущев был прав ЛИШНЕ ХРОМОСОМНЫЕ не только догонят но и перегонят АМЕРИКУ!!!
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07.05.2020 11:57 Відповісти
Динаміка статистики лєпрозорія та ії невідповідність офіційній позиції @уйла показує, що вони збираються використати цю "статистику" в політичних іграх. Або для зняття санкцій, або для ситуативного об'єднання із Штатами проти Китаю (за для репарацій), або ще якоїсь много ходов очка. Зрозуміло ж, що в ********* подається така статистика, яку замовляє уйло.
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07.05.2020 14:02 Відповісти
Скорее бы!
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07.05.2020 14:03 Відповісти
Куди лапотю до великої держави, яка налічує більше 325 719 178 осіб населення. Лапоть має десь 140 млн. і то їм пловірити, то себе обманути. А по коронавірусу, то мабуть уже давно обігнали Америку, просто ці факти корегують.
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07.05.2020 15:29 Відповісти
Делается 170 тыс тестов в день а толку ноль кроме огромного числа выявленных зараженных. И Петя хочет делать тоже самое.
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07.05.2020 10:58 Відповісти
Расскажите Южной Корее, как вредно делать много тестов.
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07.05.2020 11:00 Відповісти
В Южной Корее ДИСЦИПЛИНА, им сказали как и что делать и они сделали. А в рашке или США большинству просто похрен на карантинные меры, отсюда и массовое заражение.
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07.05.2020 11:06 Відповісти
Московия просто опоздала с карантином и из их гнезда - Москвы - вирус пошел по всем регионам. Я бы назвал это провалом, но это их дела и их проблемы...
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07.05.2020 11:12 Відповісти
Учите матчасть.
В ЮК в 2015 была вспышка другого коронавирусного заболевания MERS-CoV. Поэтому они тест-системы на ковид-19 очень быстро разработали, а сеть сертифицированных лабораторий уже была. Поэтому массовое тестирование всех подозреваемых и групп риска в ЮК наладили в начальный период эпидемии.
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07.05.2020 11:17 Відповісти
Збулась обіцянка Х"йла, Мордор в першій п"ятірці.
УРА ТОВАРІЩІ !!!!!! ДЕДИ ВАІВАЛІ !!!!!!
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07.05.2020 11:00 Відповісти
Бред. Полный бред.
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07.05.2020 11:02 Відповісти
Вы сами и ваша семья когда ковидом переболели?
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07.05.2020 11:10 Відповісти
Не приходила Вам в голову мысль, что Ваши советы по профилактическим мерам работают не очень эффективно?
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07.05.2020 11:19 Відповісти
Вы всюду выступаете против ношения масок и карантинных ограничений.
При этом, Вы и Ваша семья заразились одними из первых в Украине. Стояли у истоков и при этом всей душой за игнорирование мер по ограничению передачи инфекции. Некрасивая картина вырисовывается.
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07.05.2020 11:27 Відповісти
То есть, тем самым Вы признаете, что не советуете, отказываться от ношения масок и карантинных ограничений?
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07.05.2020 11:46 Відповісти
Я признаю, что умным мои советы не нужны, они, умные и образованные, и без моих советов знают что делать. А идиотам я советы не даю, идиот не воспринимает тот факт что он идиот.
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07.05.2020 11:48 Відповісти
Антип, у Вас продолжается масочное наваждение и официальную позицию ВОЗ о безполезности масок для здоровых опять тупо игнорируете?
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07.05.2020 14:42 Відповісти
А сколько вы своей семьей заразили людей?
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07.05.2020 11:47 Відповісти
Вы искренне полагаете, что если в Вашем микрорайоне нет 50 000 трупов, то Вы не заразили ни одного человека?
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07.05.2020 11:57 Відповісти
Тут сравнительно несложный выбор что полагать. Если ты веришь, искренне видишь в Ковид, то труппы неверующих ковиидиотов на улицах быть обязаны. Если в Ковид не веришь то трупов нет. Бивалентность сознания позволяет Человеку верить-неверить. То есть иногда труппы есть а иногда их нет. С заражением также фигня , веришь - заражаешь, неверишь - не заражаешь.
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07.05.2020 12:09 Відповісти
Вы ковидом переболели всей семьей, но в ковид не верите? Оригинально. Так что Вы там о бивалентность сознания втирали?
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07.05.2020 14:54 Відповісти
Очнь похоже, что Дидовик или кто-то из членов его семьи был первым зараженным в Киеве, если 19-20 марта выздоровел первый заболевший в Украине и он был из Черновцов.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-51974818 Коронавірус в Україні: видужав перший хворий 20 березня 2020
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07.05.2020 11:55 Відповісти
боже сохрани! от твоих антител крыша поедет
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07.05.2020 11:22 Відповісти
Россия наконец-то вошла в Большую Семерку!
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07.05.2020 11:02 Відповісти
Приймите наши искренние поздравления!!! Вы в топ 5 молодцы но нужно стремится к Америке
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07.05.2020 11:02 Відповісти
надо догнать и перегнать ненавистных
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07.05.2020 11:15 Відповісти
****, всюду кричат о своем величии, а тут только 5 место... Поднажмите, касатики!
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07.05.2020 11:05 Відповісти
даже учитывая то, шо данные искажённые, всё выглядит не так уже и плохо. нужно срочно отделить эту территорию новым "железным занавесом" и ради спасения тамошней дохлой экономики отменить любые карантинные меры. ну и понятно тотальный запрет на ношение масок, - это нарушение прав крепостных на свободу показа морды руцкого мира )) а так пока всё нормально, карабкаются к плато.
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07.05.2020 11:06 Відповісти
Вперёд лаптекопытные !!!Догоним и обгоним США!!!
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07.05.2020 11:07 Відповісти
и сколько народа шастает в этот очаг заражения ... закрывать границу надо бы
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07.05.2020 11:07 Відповісти
вот щас обидно. меня за такой же пост выше модератор покрестил.
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07.05.2020 11:26 Відповісти
Бл...ть, а как же путинсике бабки - они же гоняли заразу какими-то вениками, я думал, что это средство 100 %. А тут такое. Но это плохо - вирус выносит пенсионеров, а ***** с этого только профит, меньше платить.
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07.05.2020 11:08 Відповісти
Нельзя уступать проклятым пиндосам первое место, все верноподданные патриёти пуцина должны немедленно заразиться коронавирусом и вырвать желанное первое место хоть в этом!
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07.05.2020 11:09 Відповісти
Мають бути першими. руцкіє всєгда вперде
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07.05.2020 11:14 Відповісти
Времени на раскачку нет😂
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07.05.2020 11:17 Відповісти
на удмуртии диды вытинары чихале и чихать потомкам завещале.
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07.05.2020 11:17 Відповісти
Там все гораздо хуже. Или лучше, учитывая, что это враг.
У рф несколько тысяч км границы с Китаем. На приграничных с Китаем землях живет сотни тысяч, если не миллионы китайцев. Карантин в рф ввели позже всех. За последние пару недель, в рф было три случая самоубийства врачей, работающих с больными короновирусом. Пуйло, при всей своей вертикали власти, спихнул борьбу с вирусом на губернаторов, а сам сидит в загородной резиденции и борьбой с вирусом не занимается Причем все почему-то выпадали с окон. Если это не показатель того, что больных в рф намного больше, чем говорят власти
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07.05.2020 11:19 Відповісти
там, походу, только мацкву усиленно тестят. что творится в регионах одному богу известно.
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07.05.2020 11:38 Відповісти
Даёшь "Догоним и обгоним Америку"!!!!))))
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07.05.2020 11:28 Відповісти
Цікаве спостереження: на раші в середньому на 28 проведених тестів виявляють 0дного інфікованого. В США-- 7тестів на одного виявленого , в Іспанії -8 тестів на одного виявленого, в Італії- 10 тестів на одного виявленого за даними ворлдометер. Виникає питання: чи якість тестів на раші низька чи таку кількість тестів вони не проводять,
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07.05.2020 11:34 Відповісти
Якість там така, що навіть Білорусь від їхніх тестів відмовилась... Лукашенко казав 30%. Ліпше ий результат буде, якщо монетку підкинути.
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07.05.2020 11:53 Відповісти
То все херня... головне для кацапськоi бидлоотари - щоб iхне сонцелике (ботоксне) х@йло, в свому секретному бункерi, серед взводу своiх двiйникiв не вiдчуло нiяких проблем. А цiкаво - якщо воно подохне, то його покладуть в мавзолеi, поряд зi старою мумiею, чи картавого нарештi закопають...
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07.05.2020 11:35 Відповісти
Росія стала п'ятою у світі за кількістю заражень COVID-19: за добу понад 11 тис. нових випадків, загалом 177,1 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 6608
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07.05.2020 11:41 Відповісти
нет. чучело членена русня не зароет. ******** настолько мелкий что его положат в картонной коробке из под обуви на саркофаг с тушкой членена.
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07.05.2020 11:41 Відповісти
Смотрим статистику, думаем, анализируем, кумекаем, размышляем.
У нас примерно на 10 миллионов населения 85 трупов, в рашке - 116. Разница 37%.
У нас примерно на 10 миллион населения 3422 инфицированных, в рашке - 12654. 366%!!!
Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами?
Может дело в количестве тестов? У нас 151 тысяча, у них 4,8 миллиона. Или нет?
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07.05.2020 11:43 Відповісти
Цікаве спостереження: на раші в середньому на 28 проведених тестів виявляють 0дного інфікованого. В США-- 7тестів на одного виявленого , в Іспанії -8 тестів на одного виявленого, в Італії- 10 тестів на одного виявленого за даними ворлдометер. Виникає питання: чи якість тестів на раші низька чи таку кількість тестів вони не проводять,
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07.05.2020 11:55 Відповісти
Или заболеваемость там сильно ниже, чем в США, что подтверждается сравнением по трупам.
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07.05.2020 11:57 Відповісти
в америке нету мордовских болот в которых русня топит тушки удмуртов издохших от вируса.
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07.05.2020 12:05 Відповісти
Ну там Гудзон есть, Великие озёра, океаны в конце концов
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07.05.2020 12:12 Відповісти
Ватан, твоя паРашка брешет всегда и во всём.
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07.05.2020 12:29 Відповісти
ты доверяешь офиц. росийской статистике и китайской тоже?
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07.05.2020 12:04 Відповісти
Российской вполне. Как видите её даже на Цензоре публикуют. Китайской - не совсем, т.к. китайский сегмент интернета сильно ограничен, да и китайского я не знаю, чтобы понять китайских Навальных и прочих правдорубов и сделать выводы о верности статистики.
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07.05.2020 12:11 Відповісти
так другой же нету потому и публикуют.конечно.хроническим лгунам нужно верить
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07.05.2020 12:26 Відповісти
Зачем публикуют тогда? И чего мы радуемся их заражениям? Может там вообще никто не болеет, и все эти цифры враньё, чтобы вызвать жалость и отменить санкции?
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07.05.2020 13:18 Відповісти
вы конкретно не радуетесь потому-что вы росийский тролль вам за это деньги платят а я радуюсь когда оккупантов становится меньше.
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07.05.2020 13:22 Відповісти
Как Вы можете радоваться, если не доверяете информации врага?
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07.05.2020 13:41 Відповісти
мне не надо лизать сковороду что-бы понять что она горячая
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07.05.2020 13:55 Відповісти
А еще кроме ковида -19 у кацапов около 100 человек в день от СПИДа мрет.
Вот тут они первые, а не пятые.
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07.05.2020 11:51 Відповісти
А давайте в РФ карантин отменим.
А,троли? Разгоняйте.
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07.05.2020 11:52 Відповісти
в москве, если с COVID-19, чтобы положили в нормальную больницу нужно дать откат в $5000
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07.05.2020 12:02 Відповісти
Россия давно на 1 месте по числу заражений и опередила Китай на пике роста.
Просто в России проводится меньше всех тестов.
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07.05.2020 12:29 Відповісти
Главное - бороться с прививками!
А то из космоса вернётся робот Фёдор и вжывит вам в голову дубовый наночип!
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07.05.2020 12:47 Відповісти
Якщо французи дадуть так як вчора більше 3000 то вернуть собі 5 місце.
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07.05.2020 13:50 Відповісти
Дохніть, дохніть мокалі.... підарасі срані!
Щоб вам падли, ссикуни сраки всім порвало!
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07.05.2020 16:01 Відповісти
да пофиг, пусть не соблюдают карантин
бабы ещё нарожают
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07.05.2020 16:30 Відповісти
Через 5 днів будуть першими у Європі і другими у світі.
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07.05.2020 18:05 Відповісти
 
 