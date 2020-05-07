Росія стала п'ятою у світі за кількістю заражень COVID-19: за добу понад 11 тис. нових випадків, загалом 177,1 тис. інфікованих

У РФ за останню добу зареєстровано 11 231 новий випадок COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Загальна кількість хворих на нову коронавірусну інфекцію в країні досягла 177 160. За цим показником Росія вийшла на п'яте місце у світі, обігнавши за одну добу Німеччину (168,1 тис. випадків) і Францію (174,2 тис.), згідно з даними Університету Джона Гопкінса. Попереду залишаються США (1 млн 228,6 тис.), Іспанія (220,3 тис.), Італія (214,4 тис.) та Велика Британія (202,3 тис.).

Нові інфіковані зафіксовані у 84 регіонах, найбільше в Москві - 6703.

За весь період від коронавірусу померли 1625 осіб.

Повністю одужали і виписані 23 803 пацієнти.

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