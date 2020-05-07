Клінічні випробування ліків для боротьби з коронавірусом проводять тільки за згодою пацієнта, - МОЗ

Клінічні випробування лікарського засобу для боротьби з коронавірусом "Біовен" відбуваються лише за згодою пацієнта.

Про це на брифінгу 7 травня сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"МОЗ, відповідно до чинних наказів, затверджує пропозицію Державного експертного центру. Для того, щоб було ухвалено рішення про клінічні випробування, фірма-виробник звертається в Державний експертний центр з пакетом документів. Вона визначає заклади, де проводяться ці випробування. У пакет документів входить, власне, погодження чи згода закладу охорони здоров'я, також обов'язкове рішення комісії з етики у цьому закладі. Випробування проводяться виключно за згодою пацієнта. Більше того, пацієнт чи доброволець страхується перед випробуванням", - сказала Микичак.

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Вона зазначила, що лікарський засіб "Біовен" є препаратом українського виробника. За її словами, він вже виявив свою ефективність під час низки складних хронічних захворювань.

Микичак додала, що заклади, де випробовуватимуть препарат, визначає сама фірма-виробник у партнерстві із закладами охорони здоров'я.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення клінічного випробування українського лікарського засобу "Біовен", призначеного для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19).