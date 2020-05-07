У п'ятницю "Мега Мільйони" розіграють $231 млн: як взяти участь з України

На кону "Мега Мільйонів" джекпот у $231 млн. Ви можете виграти цю неймовірну суму, не покидаючи України. Наступний тираж найбільшої американської лотереї відбудеться цієї п'ятниці, 8 травня.

У 2019 році 7 виграшних білетів лотереї Mega Millions принесли своїм власникам понад 2 мільярди доларів; у лютому нинішнього року один щасливий гравець виграв джекпот у $ 202 млн. Такі щедрі призи залучають гравців з усього світу.

Безсумнівно, фанати лото з України також мріють про великі лотерейні виграші, але джекпоти місцевих лотерей тьмяніють у порівнянні з призами, що розігруються за океаном. $231-мільйонний джекпот "Мега Мільйонів" природно вабить, але ж білети на тиражі продаються тільки в США ...

Не треба засмучуватись! У вас є можливість грати в Мега Мільйони і поборотися за величезний джекпот нарівні з жителями Штатів, не покидаючи України!

Як грати в американські лотереї з України?

Найпростішим варіантом для жителів України є сайт theLotter.com - провідний сервіс з доставки лотерейних білетів. Представники компанії, що перебувають у США, купують білети від імені гравців сайту, які проживають по всьому світу. Оплата цієї послуги здійснюється за рахунок невеликої надбавки до ціни під час замовлення білета. Сам білет належить гравцеві, а не компанії. Також сервіс ніколи не бере комісійні з виграшів.

Відповімо на питання, яке часто нам ставиться. Так, це дійсно працює, як ви можете переконатися, прочитавши історії двох із численних переможців на сайті - гравців з Панами та України, які виграли величезні призи, не залишаючи своєї країни.

Жінка з Панами виграла $ 30 млн в Лото Флориди

Незважаючи на пенсійний вік, Аура Д. з Панами продовжувала працювати, щоб допомогти своїм дітям. Вона почала грати на сайті theLotter лише за 2 місяці до її неймовірної перемоги - джекпоту Лото Флориди. Аура стала єдиним переможцем тиражу, який відбувся у липні 2017 року, що принесло їй приз у $ 30 млн (до вирахування податків).

Українка виграє другий приз Мега Мільйонів

Наталія почала грати на сайті theLotter в 2015 році, і лише через два роки здійснила свою заповітну мрію стати мільйонером. Це сталося 26 вересня 2017 року - їй вдалося вгадати 5 із 6 номерів, які випали в тиражі, що принесло їй другий приз в $ 1 млн. До речі, Наталія продовжила успішно грати на сайті і після своєї знаменної перемоги. В 2019 році вона зірвала джекпот лото Чіспасо (Мексика).

Гра в лотерею онлайн може перетворити ваші мрії на реальність. Але не тягніть занадто довго, адже приз може дістатися комусь іншому. Купуйте білет на найближчий тираж "Мега Мільйонів" на сайті theLotter.com, і, можливо, вже через кілька днів ви станете мультимільйонером.

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