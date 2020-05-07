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Новини
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У п'ятницю "Мега Мільйони" розіграють $231 млн: як взяти участь з України

У п'ятницю

На кону "Мега Мільйонів" джекпот у $231 млн. Ви можете виграти цю неймовірну суму, не покидаючи України. Наступний тираж найбільшої американської лотереї відбудеться цієї п'ятниці, 8 травня.

У 2019 році 7 виграшних білетів лотереї Mega Millions принесли своїм власникам понад 2 мільярди доларів; у лютому нинішнього року один щасливий гравець виграв джекпот у $ 202 млн. Такі щедрі призи залучають гравців з усього світу.

Безсумнівно, фанати лото з України також мріють про великі лотерейні виграші, але джекпоти місцевих лотерей тьмяніють у порівнянні з призами, що розігруються за океаном. $231-мільйонний джекпот "Мега Мільйонів" природно вабить, але ж білети на тиражі продаються тільки в США ...

Не треба засмучуватись! У вас є можливість грати в Мега Мільйони і поборотися за величезний джекпот нарівні з жителями Штатів, не покидаючи України!

Як грати в американські лотереї з України?

Найпростішим варіантом для жителів України є сайт theLotter.com - провідний сервіс з доставки лотерейних білетів. Представники компанії, що перебувають у США, купують білети від імені гравців сайту, які проживають по всьому світу. Оплата цієї послуги здійснюється за рахунок невеликої надбавки до ціни під час замовлення білета. Сам білет належить гравцеві, а не компанії. Також сервіс ніколи не бере комісійні з виграшів.

Відповімо на питання, яке часто нам ставиться. Так, це дійсно працює, як ви можете переконатися, прочитавши історії двох із численних переможців на сайті - гравців з Панами та України, які виграли величезні призи, не залишаючи своєї країни.

Жінка з Панами виграла $ 30 млн в Лото Флориди

Незважаючи на пенсійний вік, Аура Д. з Панами продовжувала працювати, щоб допомогти своїм дітям. Вона почала грати на сайті theLotter лише за 2 місяці до її неймовірної перемоги - джекпоту Лото Флориди. Аура стала єдиним переможцем тиражу, який відбувся у липні 2017 року, що принесло їй приз у $ 30 млн (до вирахування податків).

Українка виграє другий приз Мега Мільйонів

Наталія почала грати на сайті theLotter в 2015 році, і лише через два роки здійснила свою заповітну мрію стати мільйонером. Це сталося 26 вересня 2017 року - їй вдалося вгадати 5 із 6 номерів, які випали в тиражі, що принесло їй другий приз в $ 1 млн. До речі, Наталія продовжила успішно грати на сайті і після своєї знаменної перемоги. В 2019 році вона зірвала джекпот лото Чіспасо (Мексика).

Гра в лотерею онлайн може перетворити ваші мрії на реальність. Але не тягніть занадто довго, адже приз може дістатися комусь іншому. Купуйте білет на найближчий тираж "Мега Мільйонів" на сайті theLotter.com, і, можливо, вже через кілька днів ви станете мультимільйонером.

Новина публікується на правах реклами

Автор: 

джекпот (76) лотерея (229)


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Топ коментарі
+6
Та для дебильных 73% статья. Разводняк чистой воды. Заголовок по типу - "мамой клянусь, шо все чесна"
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07.05.2020 11:13 Відповісти
+4
В лохотрон грайте без мене.
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07.05.2020 11:11 Відповісти
+2
эта реклама ничем не отличается, от той которую крутили год назад перед вторым туром през выборов. тогда 73% повелись на рекламу и поставили свою судьбу и будущее своих детей на то, что в последствии оказалось пустышкой
теперь в стране разрушенная экономика и разграбленный бюджет
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07.05.2020 12:08 Відповісти
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А где "РЕКЛАМА" в заголовке?
Бутусов. Денежки косишь?
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07.05.2020 11:09 Відповісти
Внизу написано, что это реклама
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07.05.2020 11:25 Відповісти
В лохотрон грайте без мене.
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07.05.2020 11:11 Відповісти
Та для дебильных 73% статья. Разводняк чистой воды. Заголовок по типу - "мамой клянусь, шо все чесна"
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07.05.2020 11:13 Відповісти
никак ...
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07.05.2020 11:13 Відповісти
а где же история победителя Лёни Голубкова ?
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07.05.2020 11:33 Відповісти
Хотів перейти на сайт цієї компанії, так сайт заблокований в Польщі. Висвітилося попередження, що ця організація не має права займатися букмекерством, тощо. І за участь можна дістати покарання. Отак от ...
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07.05.2020 11:38 Відповісти
Стартовый джекпот был $40М. Мало?! Почему народ реагирует только на запредельные суммы?!
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07.05.2020 11:52 Відповісти
эта реклама ничем не отличается, от той которую крутили год назад перед вторым туром през выборов. тогда 73% повелись на рекламу и поставили свою судьбу и будущее своих детей на то, что в последствии оказалось пустышкой
теперь в стране разрушенная экономика и разграбленный бюджет
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07.05.2020 12:08 Відповісти
Я уже многократно писала, чтобы Бутусов обратил внимание, что это компания совершает противозаконные действия. И Мегамиллионс и Пауэрбол - это две большие лотерейные компании Америки и билеты нельзя купить в Интернете. Но дело даже не в этом, а в том, что если вам и купят билет те, кто физически находятся в Америке и он не дай Бог выиграет - то вы точно ничего не получите, так как выигрыш можно получить только тем, кто сможет доказать, что на момент покупки билета он официально находился в Америке и в штате продажи билета. Этот сайт - это мошенники и регулярная реклама данного ресурса говорит о многом о Бутусове. Он просто игнорирует все сообщения и вынуждает людей обращаться не к нему уже, а к американским источникам, что конечно, очень неприятно. Украину ещё и будут склонять как страну, которая помогает мошенникам. И история эта тянется уже много месяцев.
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07.05.2020 19:27 Відповісти
 
 