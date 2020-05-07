2 нові летальні випадки від COVID-19 зафіксовано на Київщині, за добу 25 нових хворих, загалом 916 інфікованих, - ОДА

Від початку пандемії на Київщині коронавірус підтверджено у 84 дітей і 108 медичних працівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За минулу добу зафіксовано 25 нових випадків COVID-19. Загалом 916 хворих.

З них на стаціонарному лікуванні - 170 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 746 осіб. Одужали 103 особи, зокрема 6 дітей.

За час пандемії померло - 19 осіб. 2 нові летальні випадки зафіксовано за минулу добу (чоловік, 76 років, с. Зазим'я, житель пансіонату для літніх людей, і жінка, 59 років, с. Безп’ятне Васильківського району).

За період із 14.03.2020 загалом у Київський обласний лабораторний центр надійшло 2829 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 30 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 4950 контактними особами.

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