2 нові летальні випадки від COVID-19 зафіксовано на Київщині, за добу 25 нових хворих, загалом 916 інфікованих, - ОДА
Від початку пандемії на Київщині коронавірус підтверджено у 84 дітей і 108 медичних працівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
За минулу добу зафіксовано 25 нових випадків COVID-19. Загалом 916 хворих.
З них на стаціонарному лікуванні - 170 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 746 осіб. Одужали 103 особи, зокрема 6 дітей.
За час пандемії померло - 19 осіб. 2 нові летальні випадки зафіксовано за минулу добу (чоловік, 76 років, с. Зазим'я, житель пансіонату для літніх людей, і жінка, 59 років, с. Безп’ятне Васильківського району).
За період із 14.03.2020 загалом у Київський обласний лабораторний центр надійшло 2829 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 30 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 4950 контактними особами.
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+11231 нових заражених кіз, папай та чогось там ще
+88 вмерло від діареї але всіх лікарів примушують писати що від коронавіруса
пішов 30 день переховування сцаря від неіснуючого вірусу.
Завдяки ко-ідіотам ми потроху підтягуємось:
+507 заражених
+13 смертей
А тим часом у Молдові:
+0
Корея: +4
Чехія, Литва: +5
Естонія: +7