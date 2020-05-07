МОЗ про медреформу: Ми не можемо допустити, щоб одна лікарня мала шалені надходження, а інша - не могла купити хліба

Міністерство охорони здоров'я аргументувало необхідність зміни другого етапу реформи охорони здоров'я тим, що багато лікарень за програмою медичних гарантій отримають кардинально менше грошей.

Про це на брифінгу в четвер сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Вона наголосила, що МОЗ "добре розуміє" успіхи першого етапу реформи і не планує від них відмовлятися.

"Ми цінуємо всю цю проведену роботу, але змушені працювати над тим, щоби виправити ситуацію, скорегувати деякі помилки, внести правки. Адже реформа — це не просто кроки, виписані на папері. Реформа проводиться для того, щоби пацієнт отримав найкращу якість допомоги, щоби наші пацієнти не були змушені доплачувати, купувати, приносити в лікарню медикаменти, щоби не шукали кращих клінік за межами України. Реформа проводиться для того, щоби кожен медик отримав гідну зарплату, щоби його складна праця, яка сьогодні є жертовною, належним чином була оцінена державою", — сказала Микичак.

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За її словами, метою реформи має бути не зниження, а справедливе фінансування лікарень.

Вона пояснила, що реформа в нинішньому вигляді призведе до скорочення фінансування не тільки психіатричної та фтизіатричної медичної допомоги, а й інших спеціалізованих лікарень, наприклад, дитячих. Якщо нічого не змінювати, вони отримають приблизно на 20–50 % менше порівняно з 2019 роком.

"Буде неможливою, наприклад, повноцінну кардіохірургічну допомогу. Обсяг фінансування, передбачений пакетом хірургічної допомоги, не дає можливості проводити складні реконструктивні операції діткам із вадами серця. Це призведе до зниження обсягів цих операцій, а відповідно, до збільшення дитячої смертності", — сказала заступниця міністра.

За її оцінками, скорочення фінансування лікарні на 1 млн гривень призведе до звільнення 15 медичних працівників, а, наприклад, одна тільки дитяча лікарня Кіровоградської області може недоотримати 15 млн гривень.

Також набагато менше грошей за програмою медичних гарантій надійде госпіталям інвалідів воєн та хоспісної-паліативної допомоги.

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"Без сумніву, є дуже успішні лікарні, які отримають у результаті входження в програму медичних гарантій близько 100 мільйонів плюс фінансування… Але ми не можемо зробити так, що одна лікарня матиме шалені надходження й думати, яку ще VIP-палату відкрити, а інша лікарня не зможе навіть купити хліба", — сказала вона.

Нагадаємо, що на початку травня президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другий етап медичної реформи в її нинішньому вигляді. Після цього стало відомо, що медустанови цьогоріч отримають стільки ж, скільки у 2019 році, тобто зміни системи фінансування не відбудеться.

Другий етап реформи стартував 1 квітня. Він передбачає, що пацієнт може вибирати, у якому медзакладі йому отримати допомогу, а НСЗУ платить медустановам за надані послуги. Раніше оплата проводилася за ліжко-місце із субвенції. За даними НСЗУ, 954 установи з тих, які підписали контракт, мають отримати більше коштів, ніж у 2019 році з державного бюджету. Різниця становитиме від 4 тисяч грн до 277 мільйонів. Ще 176 установ отримають до 10% менше, ніж отримали минулого року коштів із субвенції. 107 установ – від 10 до 30% менше. 331 установа – менш ніж 50% від субвенції з держбюждету-2019.