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Новини
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МОЗ про медреформу: Ми не можемо допустити, щоб одна лікарня мала шалені надходження, а інша - не могла купити хліба

МОЗ про медреформу: Ми не можемо допустити, щоб одна лікарня мала шалені надходження, а інша - не могла купити хліба

Міністерство охорони здоров'я аргументувало необхідність зміни другого етапу реформи охорони здоров'я тим, що багато лікарень за програмою медичних гарантій отримають кардинально менше грошей.

Про це на брифінгу в четвер сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Вона наголосила, що МОЗ "добре розуміє" успіхи першого етапу реформи і не планує від них відмовлятися.

"Ми цінуємо всю цю проведену роботу, але змушені працювати над тим, щоби виправити ситуацію, скорегувати деякі помилки, внести правки. Адже реформа — це не просто кроки, виписані на папері. Реформа проводиться для того, щоби пацієнт отримав найкращу якість допомоги, щоби наші пацієнти не були змушені доплачувати, купувати, приносити в лікарню медикаменти, щоби не шукали кращих клінік за межами України. Реформа проводиться для того, щоби кожен медик отримав гідну зарплату, щоби його складна праця, яка сьогодні є жертовною, належним чином була оцінена державою", — сказала Микичак.

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За її словами, метою реформи має бути не зниження, а справедливе фінансування лікарень.

Вона пояснила, що реформа в нинішньому вигляді призведе до скорочення фінансування не тільки психіатричної та фтизіатричної медичної допомоги, а й інших спеціалізованих лікарень, наприклад, дитячих. Якщо нічого не змінювати, вони отримають приблизно на 20–50 % менше порівняно з 2019 роком.

"Буде неможливою, наприклад, повноцінну кардіохірургічну допомогу. Обсяг фінансування, передбачений пакетом хірургічної допомоги, не дає можливості проводити складні реконструктивні операції діткам із вадами серця. Це призведе до зниження обсягів цих операцій, а відповідно, до збільшення дитячої смертності", — сказала заступниця міністра.

За її оцінками, скорочення фінансування лікарні на 1 млн гривень призведе до звільнення 15 медичних працівників, а, наприклад, одна тільки дитяча лікарня Кіровоградської області може недоотримати 15 млн гривень.

Також набагато менше грошей за програмою медичних гарантій надійде госпіталям інвалідів воєн та хоспісної-паліативної допомоги.

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"Без сумніву, є дуже успішні лікарні, які отримають у результаті входження в програму медичних гарантій близько 100 мільйонів плюс фінансування… Але ми не можемо зробити так, що одна лікарня матиме шалені надходження й думати, яку ще VIP-палату відкрити, а інша лікарня не зможе навіть купити хліба", — сказала вона.

Нагадаємо, що на початку травня президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другий етап медичної реформи в її нинішньому вигляді. Після цього стало відомо, що медустанови цьогоріч отримають стільки ж, скільки у 2019 році, тобто зміни системи фінансування не відбудеться.

Другий етап реформи стартував 1 квітня. Він передбачає, що пацієнт може вибирати, у якому медзакладі йому отримати допомогу, а НСЗУ платить медустановам за надані послуги. Раніше оплата проводилася за ліжко-місце із субвенції. За даними НСЗУ, 954 установи з тих, які підписали контракт, мають отримати більше коштів, ніж у 2019 році з державного бюджету. Різниця становитиме від 4 тисяч грн до 277 мільйонів. Ще 176 установ отримають до 10% менше, ніж отримали минулого року коштів із субвенції. 107 установ – від 10 до 30% менше. 331 установа – менш ніж 50% від субвенції з держбюждету-2019.

Автор: 

лікарня (1367) охорона здоров’я (293) медицина (2143) МОЗ (5405) фінансування (3166) медреформа (129) Микичак Ірина (55)


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Топ коментарі
+30
Хуже когда врачи одной больницы умеют лечить людей, а другой не умеют (но денег получают ровно столько же). Опять уравниловка, все как при совке ((
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07.05.2020 11:25 Відповісти
+24
А кому нужна совковая уравниловка? Как это классно, ничего не делая получать на равне с теми, кто зарекомендовал себя и создал в больнице нормальные условия для медиков и пациентов. Практика "всем поровну" должна быть ликвидирована.
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07.05.2020 11:34 Відповісти
+19
"безумные поступления" - это сколько?
Конкуренция - главный принцип отбора, совковую медицину (и все остальное) сгубила УРАВНИЛОВКА НИЗКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОВ!
Основной задачей медреформы как раз и является СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ, банкротство неэффективных бездельников и профанов и процветание трудяг-проффи!
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07.05.2020 11:37 Відповісти
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Поэтому хлебы не могут купить все больницы......
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07.05.2020 12:05 Відповісти
Опять совковая уравниловка? Сидит такая терапевт (таких 90 %), которая последний раз повышала квалификацию никогда и ждет зарплату только потому, что онажеврач. А сама не знает разницы между вакциной и сывороткой. Блин.
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07.05.2020 12:07 Відповісти
Слушал мнение фтизиатора (лечение туберкулеза)
так вот - зеленые обрубки пытаются вернуться к советской медицине 60-х годов прошлого века. когда лечение тубика занимало 60-80 дней. Сейчас в этом нет никакой необходимости. фармакология шагнула далеко вперед и тубик лечится чуть ли не амбулаторно или на дневном стационаре за неделю.Что это значит? нет смысла держать старые больниц и стационары противотуберкулезные. в них просто нет необходимости. Это лишняя растрата денег.
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07.05.2020 12:07 Відповісти
Дополню Ваш комментарий :"Туберкульозна лікарня А, місто Одеса. У попередні роки провели реорганізацію туберкульозної служби та перейшли на лікування за ********* стандартами. Мають багато пацієнтів. Працюють ефективно.Собівартість одного випадку - 9 373 грн.Туберкульозна лікарня В, місто Чернігів. Не проводили реорганізацію туберкульозної служби, лікують "по старінке". Жахливі умови перебування пацієнтів. Роздутий штат працівників. Мале навантаження: на 1 лікаря припадає 9 пацієнтів на рік.Собівартість одного випадку - 115 000 грн.Як було до реформи: медики в обох лікарнях мають однакові ставки. Лікарні отримують однакову суму коштів на свої ліжко-місця. Їм не вигідно лікувати краще, їм вигідно мати багато ліжко-місць. Але Одеська лікарня все-таки намагається лікувати як треба. А Чернігівській - все одно.Починається реформа, і НСЗУ починає платити за реально надані послуги. Тариф за пролікований випадок - 20 663 гривні.Лікарня А одразу отримує відчутно більше. Вони лікують багато пацієнтів, більш якісно і з меншою собівартістю. Вони піднімуть зарплати медикам і будуть розвивати лікарню. Пацієнтів будуть лікувати більш якісно.Лікарня В отримує відчутно менше. Це нарешті дає "чарівний пендель" місцевій владі, щоб вона провела реорганізацію туберкульозної служби, як в Одесі. Через один-два роки там теж стане нормальна лікарня.Але тут приходить МОЗ і https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/4/7250409/ "виправляє помилки" в реформі. Для цього міністерство забирає гроші у лікарні А і передає їх лікарні В.Бо в медіа негатив. Лікарі лікарні В (ті, в яких по 9 пацієнтів на рік) під загрозою скорочення.Після виправлення помилок. Лікарні А не вистачає грошей. Через несправедливо мале фінансування. Лікарні В також не вистачає грошей. Через недолуге керівництво.Ні одна, ні друга не мають причин щось робити краще. Перша: навіщо це їй? Зробиш краще, ще й заплатиш за це. Друга: навіщо це їй? Нічого не робиш - все одно платять.Всі в однакових умовах. Однаково поганих. Зате на день медика, може, премію дадуть.А пацієнт? Пацієнт закриває рот і далі отримує свою "безоплатну медичну допомогу".Павло Ковтонюк
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07.05.2020 12:24 Відповісти
Супер пояснили!
Біда ще в тому, що Зеленські і Ко лікуються в приватних лікарнях, вони уявлення не мають, як і де лікуються прості смертні і їм чхати.

На жаль, прихильники реформи виявились у меншості. А противники злякалась зменшення фінансування або взагалі відсутність бабла. І недалекий пан Президент став на сторону переляканих противників реформи.
Вєрной дорогой ідьотє, товаріщі!
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07.05.2020 13:48 Відповісти
це занадто складно для людей, що обрали клоуна своїм лідером
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07.05.2020 13:48 Відповісти
Правильно!
Не должно быть богатых и бедных!
А то богатая больница сможет купить дорогое оборудование - а бедная - нет!
Пусть поровну и никто не покупает!
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07.05.2020 12:12 Відповісти
Єслі я єзжу на трамває на адной нагє, а Вася рядом у Лєксусє, то ето нє мнє нада работать лучшє, а надо Васю тожє пєрєсадіть в трамвай.
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07.05.2020 13:50 Відповісти
Но мы не можем сделать так, что одна больница будет иметь безумные поступления и думать, какую еще VIP-палату открыть, а другая больница не сможет даже купить хлеб"- если больница не может купить хлеба выгоните к у,,м главврача такой больницы ,который не то что ворует в больных хлеб,но и продает выделенные для лечения этих больных медикаменты в тридорога в собственной аптеке ,которая находится в той же больнице,,,
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07.05.2020 12:16 Відповісти
Когда это Степанов успел стратегию развития медицины разработал. Во эрудит.
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07.05.2020 12:19 Відповісти
ЗЕгондоны потеряли всякий стыд, а совести у них и так не было. Прикрываться детьми - это просто днище!
".больниц, например, детских. Если ничего не менять, они получат примерно на 20-50% меньше по сравнению с 2019 годом."Источник: https://censor.net/n3193964..
Для начала ******* посчитайте процентное соотношение больных взрослого населения и детей! А про госпитали инвалидов войн так вообще интересный вопрос. Я вот знаю один такой госпиталь в Клеване Ровенской обл., так туда путевки продаются как в санаторий.
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07.05.2020 12:42 Відповісти
Wszystkim gówno, byle równo
tłumacząc - всем говно, просто равнo.

Back to USSR
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07.05.2020 12:43 Відповісти
100%
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07.05.2020 13:52 Відповісти
А безумные поступления можно перевести во всем понятные цифры ?
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07.05.2020 16:06 Відповісти
Тоді почніть з Феофанії фінансування по кількості койкомість, генії.
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07.05.2020 13:23 Відповісти
вони так і роблять я певен
Феофанія - 1млн койкомісць
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07.05.2020 13:53 Відповісти
А що клініки не треба фінансувати? Чи хворих треба лікувати на вулиці. Так треба фінансувати койко-місця. Принцип фінансування "гроші ходять за пацієнтом" - є шляхом знищення медицини.
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07.05.2020 16:17 Відповісти
Правильно! Отнять и поделить все поровну!!!!!
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07.05.2020 14:14 Відповісти
Зедебилы, сегодня опять хотят вернуть в медицину уравниловку СССР. Как раз реформа Минздрава имени Супрун и должна ликвидировать те медучреждения, где врачи бездари и лентяи, к которым люди не хотят идти лечится. У нас в Украине сегодня такие почти все больницы и многие из них и на хрен не нужны! А вот хороших врачей и больниц действительно не хватает. Вот и получается, что и хороший врач и плохой врач сидят на одинаковой ставке, как при СССР. Реформа Минздрава, как раз и должна предусмотреть перевод плохих случайных врачей в медбраты или медсестры. Народ не такой уж и глупый!! Почему сегодня не заставишь, ни за какие деньги, идти лечить зубы к хреновому стоматологу, даже бесплатному! Так должно быть и с больницами!. Плохие больницы и плохие врачи должны будут самоликвидироваться из-за отсутствия финансов. Вопрос? Кому это выгодно??? Выгодно Минздраву и облздравам, которые всегда воровали у народа финансы и бесплатные лекарства, перепродавали лекарства и обогащались (пример министр Богатырёва), а также выгодно врачам -лентяям и врачам -двоечникам и которые ходили на работу ради галочки?? Конечно хороший врач должен много получать (не меньше банкира) и к нему всегда была и будет очередь больных! Чем плох социализм!! А тем, что если плохо мне, то пусть будет плохо и соседу. А вообще нужно значительно повышать зарплату всем категориям населения!! Чтобы каждый мог выбирать себе врача или судью, по своим возможностям и желаниям!
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07.05.2020 14:29 Відповісти
Супрун знищила залишки української медицини. Закриття лікарень неприпустиме. Поганими лікарні стали через критичне недофінансування медицини за останні 30 років. Медицина в СРСР була одна з найкращих в світі.
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07.05.2020 16:22 Відповісти
А безумные поступления можно перевести во всем понятные цифры ?
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07.05.2020 16:09 Відповісти
Так ви ж це і зробили. А тепер робите здивований вигляд. Треба негайно скасувати цю кляту медреформу.
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07.05.2020 16:24 Відповісти
Т.е. врачи, которые ЛЕЧАТ и "врачи", которые КАЛЕЧАТ должны получать одинаковую зарплату???

Гениально! Достойно зебилов!
А можно, чтобы зебилы обслуживались у второй категории "врачей"?
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07.05.2020 22:58 Відповісти
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