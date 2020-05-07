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Ображав, залякував і погрожував фізичною розправою: киянина заарештовано на 3 місяці за психологічне насильство над матір'ю

Ображав, залякував і погрожував фізичною розправою: киянина заарештовано на 3 місяці за психологічне насильство над матір'ю

Прокуратура домоглася реального покарання для чоловіка за домашнє насильство над матір'ю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

Київська місцева прокуратура № 3 підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо 37-річного чоловіка, який систематично здійснював психологічне насильство в сім'ї (ст. 126-1 КК України).

"Встановлено, що син систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою матір, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Проте накладені адміністративні санкції не вплинули на чоловіка та не змінили його поведінку відносно матері", - сказано в повідомленні.

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За результатами розгляду обвинувального акта Деснянським районним судом міста Києва зловмисник був визнаний винним у скоєнні домашнього насильства і засуджений до 3 місяців арешту.

Ображав, залякував і погрожував фізичною розправою: киянина заарештовано на 3 місяці за психологічне насильство над матірю 01

Автор: 

арешт (2540) Київ (19788) насилля (298) прокуратура (3708)


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Топ коментарі
+4
В таких делах самое интересное - доказательная база.
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07.05.2020 11:37 Відповісти
+2
эти дела очень сложные для расследования. бабы обожают довести мужика до белого каления а потом звать свидетелей.
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07.05.2020 12:29 Відповісти
+1
Їй вже й так від сина досталося.
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07.05.2020 12:24 Відповісти
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В таких делах самое интересное - доказательная база.
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07.05.2020 11:37 Відповісти
там всьо нє так однозначно. Мо' мать рукі послє туалєта нє мила і пісала в борщ
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07.05.2020 12:26 Відповісти
эти дела очень сложные для расследования. бабы обожают довести мужика до белого каления а потом звать свидетелей.
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07.05.2020 12:29 Відповісти
Вполне может быть, человеку требуется психиатрическая помощь, а у нас больницы психиатрические закрываются. Голая тетка , что ко улицам гуляла с пакетом с отрезанной головой внутри , тоже не сразу голову резала, а сперва била и издевалась.
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07.05.2020 12:34 Відповісти
в этих домашних разборках всё очень мутно: интеллект даже очень продвинутого мента их не тянет.
ну и дурантин выбивает из рук главное средство решение проблемы: разбежаться на время, хоть на пару часиков.
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07.05.2020 12:38 Відповісти
замєть - син ніразу мать нє ударіл, а псіхолохічєскойє насілійє мона накрутіть із чєго угодно
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07.05.2020 12:30 Відповісти
в частности на нежелание переключить телевизор с футбольчика на сериальчик
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07.05.2020 12:33 Відповісти
Ну и какой арест? Домашний?
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07.05.2020 11:40 Відповісти
в погреб суку на 3 месяца.
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07.05.2020 11:55 Відповісти
Їй вже й так від сина досталося.
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07.05.2020 12:24 Відповісти
так вона вже наказана
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07.05.2020 12:28 Відповісти
Почему она с ним живет? Если он не владеет частью недвижимости - выселить, если владеет, попробовать размен. Нельзя такое терпеть, не важно, ребенок это твой или чужой человек. Достиг 18 лет, не научился ужиться с остальными членами семьи - уходи и живи отдельно как хочется
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07.05.2020 12:29 Відповісти
В стране полно дебилов которые, которые смелые только со слабыми. Это один пример из тысяч. Возможно у них однокомнатная квартира, там делить нечего, да еще и в Деснянском районе..самом дешевом.
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07.05.2020 14:28 Відповісти
Це просто мамєнькін синок вийшов з під контролю. Який нормальний чоловік у 37 років буде жити з матір'ю, хіба що психічно хворий, фінансово залежний чи лузер.
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07.05.2020 12:46 Відповісти
 
 