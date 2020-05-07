Ображав, залякував і погрожував фізичною розправою: киянина заарештовано на 3 місяці за психологічне насильство над матір'ю

Прокуратура домоглася реального покарання для чоловіка за домашнє насильство над матір'ю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

Київська місцева прокуратура № 3 підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо 37-річного чоловіка, який систематично здійснював психологічне насильство в сім'ї (ст. 126-1 КК України).

"Встановлено, що син систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою матір, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Проте накладені адміністративні санкції не вплинули на чоловіка та не змінили його поведінку відносно матері", - сказано в повідомленні.

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За результатами розгляду обвинувального акта Деснянським районним судом міста Києва зловмисник був визнаний винним у скоєнні домашнього насильства і засуджений до 3 місяців арешту.





