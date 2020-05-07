Зараз в Україну постачають ліки, які закупили в 2018 і 2019 роках, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що українці з орфанними та онкологічними захворюваннями, будуть забезпечені необхідними ліками цього року і наступного.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

"Я можу запевнити, що громадяни України, які хворі на орфанні захворювання, які хворі на ті чи інші онкологічні захворювання, і в інших формах, вони всі будуть забезпечені ліками як в цьому році, так і в наступному році", - сказав Степанов.

Він спростував інформацію, що в Україні начебто не закупили ліків для хворих на ВІЛ/СНІД, онкологічні та орфанні хвороби.

За словами Степанова, наразі відбувається постачання ліків за кошти, які були переказані у 2018 і 2019 році.

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"Забезпечення лікарськими засобами у 2020 році відбувається саме за рахунок тих коштів. Такі умови контракту були підписані тими людьми, які працювали в той період у Міністерстві охорони здоров’я", - повідомив міністр.