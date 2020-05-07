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Зараз в Україну постачають ліки, які закупили в 2018 і 2019 роках, - Степанов

Зараз в Україну постачають ліки, які закупили в 2018 і 2019 роках, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що українці з орфанними та онкологічними захворюваннями, будуть забезпечені необхідними ліками цього року і наступного.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

"Я можу запевнити, що громадяни України, які хворі на орфанні захворювання, які хворі на ті чи інші онкологічні захворювання, і в інших формах, вони всі будуть забезпечені ліками як в цьому році, так і в наступному році", - сказав Степанов.

Він спростував інформацію, що в Україні начебто не закупили ліків для хворих на ВІЛ/СНІД, онкологічні та орфанні хвороби.

За словами Степанова, наразі відбувається постачання ліків за кошти, які були переказані у 2018 і 2019 році.

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"Забезпечення лікарськими засобами у 2020 році відбувається саме за рахунок тих коштів. Такі умови контракту були підписані тими людьми, які працювали в той період у Міністерстві охорони здоров’я", - повідомив міністр.

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Сейчас в Украину поставляют лекарства, которые закупили в 2018 и 2019 годах, - дядя Степа. Это оно пердануло, типа как плохо работали папиредники? Нормальную мебель на заказ нужно ждать месяц-два, а ты хотел, что бы для тебя вне очереди наштамповали таблеток или ампул? С каких заслуг? Покупай у посредников в 3 раза дороже....
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07.05.2020 11:43 Відповісти
так вони самі щось закуповують?
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07.05.2020 11:46 Відповісти
Денег в бюджете НЕТ!!! Все спионерили!!!
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07.05.2020 11:57 Відповісти
Похоже, что нет. Все с откатами никак не решат.
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07.05.2020 13:00 Відповісти
То есть новых лекарств можно ждать только через пару лет??? Сейчас в медицине каждые полгода куча новых лекарств разрабатывается... А лечиться значит бабушкиным пирамидоном?
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07.05.2020 12:01 Відповісти
А где то что вы якобы закупили на охелиард денег?
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07.05.2020 12:01 Відповісти
Хинина.
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07.05.2020 12:37 Відповісти
НУ так разрешите и организовывайте тендера на три года ВПЕРЁД, мать вашу!
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07.05.2020 12:59 Відповісти
Запевнивши хворих, що вони забезпечені ліками на два роки вперед пан міністр, хотів того чи не хотів, показав що це досягнення папєрєдніков і Уляни Супрун, яку вони змішали з брудом коли рвались до влади. А що професіанали із зеко-манди залишать після себе, відчують хворі на собі за два роки, як відчувають на собі громадяни України через рік діяльності преЗЕдента-відосіка, який у Канаді також вихвалявся досягненнями барігі-папєредніка.

Зараз в Україну постачають ліки, які закупили в 2018 і 2019 роках, - Степанов - Цензор.НЕТ 6395
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07.05.2020 13:26 Відповісти
 
 