МОЗ про високу захворюваність на COVID-19 серед медиків: Ця категорія найбільше тестується і найбільше виявляється
Висока захворюваність на COVID-19, виявлена серед медпрацівників, пов'язана з найбільшою кількістю їхнього тестування.
Про це на брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Велика кількість хворих медиків, їх інфікування, інколи - це безсимптомний процес, пов'язаний з кількома причинами. Одна із причин, це те, що медики це та категорія населення, яка найбільше тестується, тому і найбільше виявляється. З іншої боку, на превеликий жаль, у нас в країні нехтувалися засади інфекційного контролю, і це не вина медичних працівників, це комплексна проблема", - сказала Микичак.
Вона зазначила, що у МОЗ, проаналізувавши ситуацію стосовно коштів, які виділялися лікарням на засоби індивідуального захисту, встановили, що на це спрямовувалося з бюджетів різних рівнів менше 1 %.
Окрім того, додала Микичак, медичні працівники інколи не дотримуються нормативних документів, які діють в Україні вже багато років.
Як повідомлялося, в Україні на 7 травня зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків. За весь час пандемії в Україні захворіли 2660 медпрацівників.
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- зате в нас пісні файні, однако!
20%, курва! 20% хворих - лікарі!
Може це у вас, найвеличніших "новьіх ліц", продовження репресій тих, хто на передньому краї? Добровольці, волонтери, а тепер і лікарі... Щоб вам, падлам, все це вернулося сторицею!
Врач сам говорит пациенту "дышите глубже!"
Они реально там - придурки, или это просто тренд, заданный Зеленским???!!!
Медиків не захистили як слід, от і результат.