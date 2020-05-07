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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ про високу захворюваність на COVID-19 серед медиків: Ця категорія найбільше тестується і найбільше виявляється

МОЗ про високу захворюваність на COVID-19 серед медиків: Ця категорія найбільше тестується і найбільше виявляється

Висока захворюваність на COVID-19, виявлена ​​серед медпрацівників, пов'язана з найбільшою кількістю їхнього тестування.

Про це на брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Велика кількість хворих медиків, їх інфікування, інколи - це безсимптомний процес, пов'язаний з кількома причинами. Одна із причин, це те, що медики це та категорія населення, яка найбільше тестується, тому і найбільше виявляється. З іншої боку, на превеликий жаль, у нас в країні нехтувалися засади інфекційного контролю, і це не вина медичних працівників, це комплексна проблема", - сказала Микичак.

Вона зазначила, що у МОЗ, проаналізувавши ситуацію стосовно коштів, які виділялися лікарням на засоби індивідуального захисту, встановили, що на це спрямовувалося з бюджетів різних рівнів менше 1 %.

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Окрім того, додала Микичак, медичні працівники інколи не дотримуються нормативних документів, які діють в Україні вже багато років.

Як повідомлялося, в Україні на 7 травня зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків. За весь час пандемії в Україні захворіли 2660 медпрацівників.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5405) лікарі (1290) тест (318) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Думка пліснявої влади - Просто потрібно перестати тестувати медиків і захворюваність серед них зникне, тож і закон від опозиції приймати не потрібно...
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07.05.2020 11:40 Відповісти
+7
Це ж треба так спалитися!
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07.05.2020 11:45 Відповісти
+5
И население перестать тестировать, и обьявить о победе над вирусом.
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07.05.2020 11:43 Відповісти
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Думка пліснявої влади - Просто потрібно перестати тестувати медиків і захворюваність серед них зникне, тож і закон від опозиції приймати не потрібно...
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07.05.2020 11:40 Відповісти
Можно кстати протестировать всех медиков на герпес и всех отправить по домам на самоизоляцию навсегда.
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07.05.2020 11:42 Відповісти
Это была бы одна из лучших реформ.
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07.05.2020 11:50 Відповісти
И население перестать тестировать, и обьявить о победе над вирусом.
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07.05.2020 11:43 Відповісти
Це ж треба так спалитися!
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07.05.2020 11:45 Відповісти
Це вже стало системним.
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07.05.2020 12:01 Відповісти
Да уж! Власть в руках клоунов. Всем весело, кроме тех кого закапывают в специальном пластиковом кульке, и засыпают хлоркой.
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07.05.2020 11:46 Відповісти
- чукча, як гадаєш: яка найтупіша нація у світі?
- зате в нас пісні файні, однако!
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07.05.2020 11:49 Відповісти
А в інших країнах медиків не тестували? Не ліпіть горбатого! Зрозуміло, що ви, курви, не визнаєте те, що через вивіз з України Радуцьким і Ко засобів захисту з держ. резерву склалася ситуація, коли лікарі залишились без засобів захисту!
20%, курва! 20% хворих - лікарі!
Може це у вас, найвеличніших "новьіх ліц", продовження репресій тих, хто на передньому краї? Добровольці, волонтери, а тепер і лікарі... Щоб вам, падлам, все це вернулося сторицею!
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07.05.2020 11:51 Відповісти
Так і лікарів не залишиться і медреформи продовжувати не треба буде. Відкотимося в середньовіччя, до гадалок, знахарів і т.д.
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07.05.2020 12:05 Відповісти
Значить,якби населення тестували більше--то і статистика захворювань була б інша. Значить нам брешуть,коли говорять за кількість захворювань. Думаю .що і по лікарям --брехня
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07.05.2020 11:51 Відповісти
Більшість наших лікарів- це і є брехня.
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07.05.2020 11:56 Відповісти
Ви тільки тепер це зрозуміли?)
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07.05.2020 12:26 Відповісти
МОЗ про високу захворюваність на COVID-19 серед медиків: Ця категорія найбільше тестується і найбільше виявляється - Цензор.НЕТ 3727
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07.05.2020 11:59 Відповісти
А разве не от того ,что у них не было средств защиты? Разве вы не продали их зедебилы?Да их и сейчас ,практически нет.
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07.05.2020 12:06 Відповісти
Л - логика ))
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07.05.2020 12:11 Відповісти
Что удивительного?
Врач сам говорит пациенту "дышите глубже!"
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07.05.2020 12:19 Відповісти
Сейчас нам объяснят, что это нормально и так и должно быть. Сравнивать процент заболевших медиков со странами ЕС конечно же не будут.
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07.05.2020 12:23 Відповісти
Заспокійтесь люди ! Лікарям пообіцяли 300% до зарплати за участь у цій глобальній афері під назвою "барановірус" .Вони не на нашій стороні! І немає зовсім нічого дивного в тому .що вони пишуть фейкові діагнози хворим на тяжкі недуги.а також самі нібито "хворіють". Пробудіться і відкрийте вже очі нарешті!!!
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07.05.2020 12:25 Відповісти
Добре, шо ще залишилися ті, хто на це не пішов. От тіки нащо Порох хоче страховку ввести?
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07.05.2020 12:49 Відповісти
Тобто, якщо проводити більше тестів серед інших категорій населення, то Наша Епідемія виглядатиме ще переконливіше, а її пік ще пікантніше?
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07.05.2020 13:01 Відповісти
Эпический самозакоп!!!
Они реально там - придурки, или это просто тренд, заданный Зеленским???!!!
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07.05.2020 13:10 Відповісти
Брешуть.
Медиків не захистили як слід, от і результат.
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07.05.2020 13:21 Відповісти
 
 