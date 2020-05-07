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Інвестори із 17 країн звернулися до Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції в нерухомість "Укрбуд"

Інвестори із 17 країн звернулися до Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції в нерухомість

7 травня 2020 року іноземні інвестори із 17 країн направили колективний лист на ім'я Президента України Володимира Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції. Підписанти листа звертають увагу на те, що Президент особисто обіцяв такий захист іноземним інвесторам у своєму відеозверненні в липні 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інвестори висловлюють свою стурбованість з приводу відсутності прогресу у відновленні будівництва житлових комплексів корпорації "Укрбуд". Також вони повідомили президенту, що згідно з інформацією отриманою від "Київміськбуд", існує багато бюрократичних перешкод на шляху до відновлення будівництва і майже повністю відсутня підтримка органів державної влади та місцевого самоврядування.

Один з інвесторів мав отримати своє житло в ЖК "Шевченківський" ще в 2018 році, але досі чекає відновлення будівництва.

"Ми з дружиною дуже чекаємо якнайшвидшого завершення будівництва, оскільки в нас 3 дітей і ми давно планували переїхати до Києва, бо нам подобається це місто", - зазначив інвестор з Данії.

Також читайте: ДБР підозрює "Укрбуд" у виведенні 180 млн грн, інвестованих вкладниками в житло

Іноземні інвестори очікують, що президент України особисто втрутиться і допоможе у вирішенні бюрократичних проблем, тим самим показавши, що Україна має сприятливий інвестиційний клімат.

Підписантами листа виступили громадяни таких країн, як Білорусь, Греція, Данія, Єгипет, Ізраїль, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Норвегія, Польща, Сербія, Сирія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Швеція.

Станом на квітень 2020 року будівництва все ще не були відновлені і тому інвестори "Укрбуд" були знову змушені звернутися до Президента України за допомогою електронної петиції з проханням забезпечити виконання його обіцянки і посприяти в знятті штучних обмежень, які встановлюють представники органів влади взагалі та окремі чиновники зокрема. Станом на 7 травня петиція набрала вже понад 17 000 підписів з необхідних 25 000.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявляв, що об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недобудовані об'єкти "Укрбуду" доведе до кінця "Київміськбуд"

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) нерухомість (919) інвестори (447) Укрбуд (139)


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Топ коментарі
+11
Что значит обращаются к Зеленскому о защите? Ето разве законно и президент имеет на ето право?У нас разве закон не один для всех? Обращайтесь в суд, куда вы всех украинцев отправляете.
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07.05.2020 11:55 Відповісти
+11
Нашли к кому обратиться, он такой президент и толку от него, как с козла молока. Нехрен было вкладывать в Украину, где законы не соблюдается. Зеленский уже сколько плевал на законы, что на пожизненное хватит.
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07.05.2020 11:57 Відповісти
+7
Да ты шо) выборцы зели клинические идиоты, причем все..
И как мы еще с вами в общественном транспорте ездим -то же самое, что в психушке переночевать.
.
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07.05.2020 11:59 Відповісти
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Что значит обращаются к Зеленскому о защите? Ето разве законно и президент имеет на ето право?У нас разве закон не один для всех? Обращайтесь в суд, куда вы всех украинцев отправляете.
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07.05.2020 11:55 Відповісти
Да ты шо) выборцы зели клинические идиоты, причем все..
И как мы еще с вами в общественном транспорте ездим -то же самое, что в психушке переночевать.
.
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07.05.2020 11:59 Відповісти
Ето же вы крысы соевые натворили. Ето же вы из Ахметова царя енергетики сделали. Ето же вы льготы и Обленерго ему подарили.уроды, как же я вас ненавижу
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07.05.2020 12:02 Відповісти
Это ты про то, что перешло от кацапов? Ты - молодец, защищаешь своих...
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07.05.2020 12:05 Відповісти
К ветеринару обратись - он тебя усыпит. Бешенство, а также идиотизм, не лечат.
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07.05.2020 12:06 Відповісти
Нда, как бы переиначить бюджет, чтоб ездить только на такси... да еще с не зебильным водителем...
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07.05.2020 12:08 Відповісти
Інвестори із 17 країн звернулися до Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції в нерухомість "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 9412
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07.05.2020 13:07 Відповісти
І навіть тепер, вже рік по тому, як соєвих усунули від влади, всі преференції в енергетиці кабміном "новьіх ліц 2.0" надані саме ахметівським ТЕЦам та його ж "зеленій" енергетиці! От клятий сивий соєвод! До сих пір сере в штанці найвеличнішому та його уряду! Мабуть, таки правда те, що він зробив дублікати від усіх ключів і тепер підроблює підписи і в ОПУ, і в КМУ, і в ВРУ... Аби тіко підставити самих чесних управлінців в історії **********! Так?
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07.05.2020 12:09 Відповісти
зебоб ти дебіл?
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07.05.2020 12:15 Відповісти
А що, серед Зевиборців нормальні є?
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07.05.2020 12:48 Відповісти
ОНИ ИНВЕСТОРЫ.
Вы понимаете, что люди вложили свои деньги в инвестиции в Украине.
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07.05.2020 12:17 Відповісти
А за акции МММ инвесторам тоже деньги вернут? Они же ИНВЕСТОРЫ.
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07.05.2020 13:37 Відповісти
Вот веселуха)
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07.05.2020 11:55 Відповісти
ничего веселого нет... некоторые объекты реально дают 7% своего построенного жилья ВОЕННЫМ...
Но минобороны МАЛО!
И поэтому они тормозят переподписание контрактов в Киевгорстроем.
А Зеленский обещал, что Киевгорстрой достроит.
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07.05.2020 12:19 Відповісти
а в это время военные перебиваются по съемным квартирам....
И вообще мне интересен список военных, нуждающихся в жилье в Киеве.
Где его можно найти?
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07.05.2020 12:28 Відповісти
Це справді весело. Інвестори просять захистити їх від інвестиційних нянь.
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07.05.2020 14:00 Відповісти
Огласите список конкретных подписантов. Что то мне кажется что все ети инвесторы ето обычные аферисты- украинцы с двойными-тройными гражданствами.
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07.05.2020 11:56 Відповісти
Микитась, вы?))))
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07.05.2020 12:05 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/93638 Список подписавших петицию. Я тоже подписала.
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07.05.2020 12:16 Відповісти
Нашли к кому обратиться, он такой президент и толку от него, как с козла молока. Нехрен было вкладывать в Украину, где законы не соблюдается. Зеленский уже сколько плевал на законы, что на пожизненное хватит.
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07.05.2020 11:57 Відповісти
А к кому в стране нужно обращаться, если все... ко всем уже обращались... ВСЕ игнорят.
Зеленский пообещал 12 декабря 2019.
Так он лох или нет?....)
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07.05.2020 12:21 Відповісти
обращайтесь в суды, как во всех странах...
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07.05.2020 12:56 Відповісти
А знаете сколько судов у УКРБУДА было с минобороны?... Не? Поинтересуйтесь вопросом.
Судебная система как раз и ОСТАНОВИЛА это строительство и делалось это намеренно, чтоб поменять собственника. Ну поменяли, так достраивайте, а не снимайте "сливки". У минобороны выросли новые кадры и соответственно появились новые аппетиты.
Про военных, которые тоже остаются без жилья, вообще никто не думает.
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07.05.2020 13:00 Відповісти
выбирайте людей, которые поменяют судебную систему...по любому президенты такие проблемы не решают
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07.05.2020 13:12 Відповісти
Вы вообще когда-либо в суде бывали?
А Зеленский пообещал людям, что все будет достроено.
https://www.youtube.com/watch?v=AuKJjUsLgOU&feature=youtu.be Обещание президента 12 декабря 2019 достроить дома УКРБУДА
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07.05.2020 13:26 Відповісти
Дурак может обещать что угодно, на то он и дурак.
А умные и серьезные люди слов на ветер не бросают.
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07.05.2020 13:37 Відповісти
Если там есть интересы Ермака и гопкомпании - то им пыста...)
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07.05.2020 11:59 Відповісти
Шутники! Мало что ли клоун кому что обещал? Он же клоун.
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07.05.2020 12:02 Відповісти
Зеля вставай!
Зеля, срочно видос запили!!
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07.05.2020 12:02 Відповісти
от вам і "інвестіціонниє няні"
зюзя - чмо
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07.05.2020 12:02 Відповісти
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07.05.2020 12:21 Відповісти
Блин, австралийцы, индусы в белых тюрбанах, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, - москвичи, ленинградцы и одесситы массово скупили квартиры в корпорации Укрбуд..
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07.05.2020 12:03 Відповісти
Інвестори із 17 країн звернулися до Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції в нерухомість "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 9686
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07.05.2020 12:10 Відповісти
Ну таперичя инвесторам нечего бояться!
Інвестори із 17 країн звернулися до Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції в нерухомість "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 6911
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07.05.2020 12:12 Відповісти
А проблемы только у Укрбуда? Киевская власть их создает всем застройщикам, кроме "избранных" Дать разрешение на строительство, люди вложатся, забрать разрешение.
"Согласовывать" проекты до посинения. Требовать строить инфраструктуру, детские сады и школы и не принимать на баланс.
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07.05.2020 12:14 Відповісти
Вот они, настоящие барцы за справидливость евробляхеры!
Вы представляете - городские власти, суки поганые, требуют от застройщика "строить инфраструктуру, детские сады и школы" вместо срубить бабки по лёгкому сады и школы строить городу за бюджет????
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07.05.2020 12:38 Відповісти
Ха... Вы не в теме. Посмотрите, на всех объектах есть подземные парковки и детские садики, детские площадки.
И бляхеры - это другое, это хитрожопые неплательщики налогов.
А тут инвесторы. Они заплатили все налоги в Украине.
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07.05.2020 12:54 Відповісти
Слышь, голый и вооружённый, чтобы быть в теме - смотри НА ЧТО ответ.
На то так смеет киевская власть требовать "Требовать строить инфраструктуру, детские сады и школы и не принимать на баланс."
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07.05.2020 13:07 Відповісти
Программа "Инвестиционная няня" в действии.
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07.05.2020 12:15 Відповісти
Похоже наши депутаты с иностранными гражданствами засуетились!
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07.05.2020 12:16 Відповісти
Похоже Вы не понимаете, что инвестиционный рынок в Украине СХЛОПНЕТСЯ окончательно.
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07.05.2020 12:29 Відповісти
Со скворечниками часто так, да вобщемто и не жалко - такая уж у спекулей работа пролетать фанерой время от времени.
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07.05.2020 12:38 Відповісти
В смысле? Вы вообще про что тут написали? Какие такие птицы мимо вас просвистели?
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07.05.2020 12:45 Відповісти
А при чем тут Зеля? Он теперь суд заменять будет? В Лигу сексуальных меньшинств, блд... За всеми такими коллективными "заявлениями" торчат всегда уши конкретных бизнес интересов. Думаю, что зеленых, судя по общему развитию ситуации...
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07.05.2020 12:22 Відповісти
Так вроде коррупцию бубочка победил?
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07.05.2020 12:23 Відповісти
Так он же #нелох
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07.05.2020 12:30 Відповісти
Ну собсна поимел 73%зебилов, так шта нелох
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07.05.2020 13:18 Відповісти
не имеет уже нет
сплив як роса на сонці
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07.05.2020 13:23 Відповісти
Ну не знаю, из последнего - гуманитарка для Эпика. Такшта - оно ишо огого
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07.05.2020 13:36 Відповісти
Иностранным инвесторам... в стране порядок навел бы и для начала своих защитил бы!
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07.05.2020 12:39 Відповісти
Нехай щастить!
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07.05.2020 12:42 Відповісти
Там украинских инвесторов - 13000.
Ничего?...
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07.05.2020 12:46 Відповісти
И они заплатили все налоги в Украине и они работают в Украине. И они строят свое будущее тут. Это в основном молодые семьи. Они ни у кого никакие субсидии не выпрашивают.
УВАЖЕНИЕ ИМЕЙТЕ!
Но теперь я не уверена, что этим инвесторам это надо. Через пару десятков лет некому будет платить налоги в пенсионный фонд. Кто тогда будет плакать?...)
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07.05.2020 12:49 Відповісти
Сначала пусть своим граджанам гарантирует!
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07.05.2020 12:53 Відповісти
Вы читать умеете? 13000 украинских инвесторов. Иностранных инвесторов там немного. НО ОНИ ЕСТЬ и это уже международный скандал.
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07.05.2020 12:55 Відповісти
Такие проблемы по всей Украине, и УБ ничем не особенные!
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07.05.2020 12:55 Відповісти
нет, не такие.... Вы не переводите стрелки на взагали.
это очень неблагодарная история
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07.05.2020 12:56 Відповісти
Проблема более масштабная чем только УБ! просто УБ этого еще непоняли и думают, что они "Богомизбранные" кинутые и помочь должны именно им!
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07.05.2020 13:14 Відповісти
Кто Вам сказал что инвесторы что-то просят?
Вы не видите разницу между просителями и законными собственниками инвестиций которые обращаются к власти?
Скорее всего не хотите видеть. Поэтому я прекращаю этот диалог.
Я достаточно много времени тут поясняю что и как. Не хотите, не понимайте. Жилье все равно будет достроено. А вот останутся ли эти люди жить в этой стране, захотят ли вообще миллионы людей инвестировать в Украину - это вопрос.
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07.05.2020 13:21 Відповісти
Он пошутил и просто попиарился
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07.05.2020 13:31 Відповісти
07.05.2020 г.

За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
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07.05.2020 14:11 Відповісти
НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, ИНВЕСТОРЫ))) ЗЕЛЕНСКИЙ ВСЕ ОТДАСТ - ИЗ БЮДЖЕТА! ОН ЖЕ Ж ПРЕЗИДЕНТ-БЛАГОДЕТЕЛЬ (поппулист) ВСЕ МОЖЕТ ЗА СЧЕТ ЛОХОВ-НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ)))
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07.05.2020 14:50 Відповісти
а разве кто-то просит что-то из бюджета?
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07.05.2020 15:58 Відповісти
Тогда вы ничего не получите))
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07.05.2020 17:52 Відповісти
Хотелось бы профессионализма от журналистов. "Инвесторы" "УкрБуда", как правило, заключали Договора участия в ФФС. С юридической точки зрения, они передавали свои средства в Доверительное управления с целью получения в собственность недвижимости. Деньги передавали в Доверительное управление частной компании. Риски таких "инвестиций" должны были оценивать самостоятельно или привлекать консультантов. Да, Нацкомфинуслуг и ГАСИ должны были следить за наличием разрешительных документов. Но, в Украине отсутствуют законодательные условия гарантирования потерь при таких "инвестициях". Чем Президент должен помочь. Кто мешал этим "инвесторам" приобрести готовую недвижимость? И про налоги уплаченные "инвесторами" отдельная интересная тема...
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07.05.2020 15:38 Відповісти
вообще-то инвесторы не просят денег, они просто просят не мешать им достроить дома. читайте: просят не требовать е-ных взяток.

про налоги вы смешно написали. отдельная тема )))) еще про коррупцию также можете?
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07.05.2020 16:01 Відповісти
Классно гринпоца за язык поймали! Всем наобещал ЛИЧНЫЕ гарантии по защите инвесторов на международном форуме, красовался и рисовался, недоумок!
Вот пусть зеленое полшестого и поработает инвестняней)))Либо компенсирует им убытки за СВОЙ счет--он зуб давал!
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07.05.2020 22:54 Відповісти
Корупція і бюрократія на всіх рівнях перешкоджає зробити елементарні речі . 40 тисяч українців віддали останні гроші на житло , чи не держава повинна піклуватись за добробут громади. Як іноземні так і відчизняні інвестиції повинні бути захищені і гарантовані як в Європі .
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10.05.2020 00:18 Відповісти
 
 