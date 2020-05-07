Інвестори із 17 країн звернулися до Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції в нерухомість "Укрбуд"

7 травня 2020 року іноземні інвестори із 17 країн направили колективний лист на ім'я Президента України Володимира Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції. Підписанти листа звертають увагу на те, що Президент особисто обіцяв такий захист іноземним інвесторам у своєму відеозверненні в липні 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інвестори висловлюють свою стурбованість з приводу відсутності прогресу у відновленні будівництва житлових комплексів корпорації "Укрбуд". Також вони повідомили президенту, що згідно з інформацією отриманою від "Київміськбуд", існує багато бюрократичних перешкод на шляху до відновлення будівництва і майже повністю відсутня підтримка органів державної влади та місцевого самоврядування.

Один з інвесторів мав отримати своє житло в ЖК "Шевченківський" ще в 2018 році, але досі чекає відновлення будівництва.

"Ми з дружиною дуже чекаємо якнайшвидшого завершення будівництва, оскільки в нас 3 дітей і ми давно планували переїхати до Києва, бо нам подобається це місто", - зазначив інвестор з Данії.

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Іноземні інвестори очікують, що президент України особисто втрутиться і допоможе у вирішенні бюрократичних проблем, тим самим показавши, що Україна має сприятливий інвестиційний клімат.

Підписантами листа виступили громадяни таких країн, як Білорусь, Греція, Данія, Єгипет, Ізраїль, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Норвегія, Польща, Сербія, Сирія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Швеція.

Станом на квітень 2020 року будівництва все ще не були відновлені і тому інвестори "Укрбуд" були знову змушені звернутися до Президента України за допомогою електронної петиції з проханням забезпечити виконання його обіцянки і посприяти в знятті штучних обмежень, які встановлюють представники органів влади взагалі та окремі чиновники зокрема. Станом на 7 травня петиція набрала вже понад 17 000 підписів з необхідних 25 000.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявляв, що об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд".

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