Інвестори із 17 країн звернулися до Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції в нерухомість "Укрбуд"
7 травня 2020 року іноземні інвестори із 17 країн направили колективний лист на ім'я Президента України Володимира Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції. Підписанти листа звертають увагу на те, що Президент особисто обіцяв такий захист іноземним інвесторам у своєму відеозверненні в липні 2019 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Інвестори висловлюють свою стурбованість з приводу відсутності прогресу у відновленні будівництва житлових комплексів корпорації "Укрбуд". Також вони повідомили президенту, що згідно з інформацією отриманою від "Київміськбуд", існує багато бюрократичних перешкод на шляху до відновлення будівництва і майже повністю відсутня підтримка органів державної влади та місцевого самоврядування.
Один з інвесторів мав отримати своє житло в ЖК "Шевченківський" ще в 2018 році, але досі чекає відновлення будівництва.
"Ми з дружиною дуже чекаємо якнайшвидшого завершення будівництва, оскільки в нас 3 дітей і ми давно планували переїхати до Києва, бо нам подобається це місто", - зазначив інвестор з Данії.
Іноземні інвестори очікують, що президент України особисто втрутиться і допоможе у вирішенні бюрократичних проблем, тим самим показавши, що Україна має сприятливий інвестиційний клімат.
Підписантами листа виступили громадяни таких країн, як Білорусь, Греція, Данія, Єгипет, Ізраїль, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Норвегія, Польща, Сербія, Сирія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Швеція.
Станом на квітень 2020 року будівництва все ще не були відновлені і тому інвестори "Укрбуд" були знову змушені звернутися до Президента України за допомогою електронної петиції з проханням забезпечити виконання його обіцянки і посприяти в знятті штучних обмежень, які встановлюють представники органів влади взагалі та окремі чиновники зокрема. Станом на 7 травня петиція набрала вже понад 17 000 підписів з необхідних 25 000.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявляв, що об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд".
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И как мы еще с вами в общественном транспорте ездим -то же самое, что в психушке переночевать.
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Вы понимаете, что люди вложили свои деньги в инвестиции в Украине.
Но минобороны МАЛО!
И поэтому они тормозят переподписание контрактов в Киевгорстроем.
А Зеленский обещал, что Киевгорстрой достроит.
И вообще мне интересен список военных, нуждающихся в жилье в Киеве.
Где его можно найти?
Зеленский пообещал 12 декабря 2019.
Так он лох или нет?....)
Судебная система как раз и ОСТАНОВИЛА это строительство и делалось это намеренно, чтоб поменять собственника. Ну поменяли, так достраивайте, а не снимайте "сливки". У минобороны выросли новые кадры и соответственно появились новые аппетиты.
Про военных, которые тоже остаются без жилья, вообще никто не думает.
А Зеленский пообещал людям, что все будет достроено.
https://www.youtube.com/watch?v=AuKJjUsLgOU&feature=youtu.be Обещание президента 12 декабря 2019 достроить дома УКРБУДА
А умные и серьезные люди слов на ветер не бросают.
Зеля, срочно видос запили!!
зюзя - чмо
"Согласовывать" проекты до посинения. Требовать строить инфраструктуру, детские сады и школы и не принимать на баланс.
Вы представляете - городские власти, суки поганые, требуют от застройщика "строить инфраструктуру, детские сады и школы" вместо срубить бабки по лёгкому сады и школы строить городу за бюджет????
И бляхеры - это другое, это хитрожопые неплательщики налогов.
А тут инвесторы. Они заплатили все налоги в Украине.
На то так смеет киевская власть требовать "Требовать строить инфраструктуру, детские сады и школы и не принимать на баланс."
сплив як роса на сонці
Ничего?...
УВАЖЕНИЕ ИМЕЙТЕ!
Но теперь я не уверена, что этим инвесторам это надо. Через пару десятков лет некому будет платить налоги в пенсионный фонд. Кто тогда будет плакать?...)
это очень неблагодарная история
Вы не видите разницу между просителями и законными собственниками инвестиций которые обращаются к власти?
Скорее всего не хотите видеть. Поэтому я прекращаю этот диалог.
Я достаточно много времени тут поясняю что и как. Не хотите, не понимайте. Жилье все равно будет достроено. А вот останутся ли эти люди жить в этой стране, захотят ли вообще миллионы людей инвестировать в Украину - это вопрос.
За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
про налоги вы смешно написали. отдельная тема )))) еще про коррупцию также можете?
Вот пусть зеленое полшестого и поработает инвестняней)))Либо компенсирует им убытки за СВОЙ счет--он зуб давал!