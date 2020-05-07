СБУ спільно з Нацполіцією блокували на Дніпропетровщині незаконний збут зброї з району проведення ООС. ВІДЕО+ФОТО

На Дніпропетровщині правоохоронці не допустили нелегального збуту зброї з району проведення ООС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

У Дніпропетровській області Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла продажу кримінальним колам військових засобів ураження з району проведення Операції об’єднаних сил. Правоохоронці затримали зловмисника під час збуту двох гранат Ф-1 і РГД-5 із запалами. Засоби ураження чоловік зберігав у власному помешканні.

Повідомляється, що під час обшуку за місцем проживання підозрюваного у збуті зброї правоохоронці вилучили протипіхотну міну, 10 тротилових шашок загальною вагою майже 2 кілограми, 3 бойові гранати та понад 100 набоїв різних калібрів, зокрема для великокаліберного авіаційного кулемета. Виявлені засоби ураження передані на експертизу.

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Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.



Фото: сайт Нацполіції

Операція проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури.