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Кінець Другої світової війни не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи: один тоталітарний режим змінив інший, - заява президентів Латвії, Литви та Естонії

Кінець Другої світової війни не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи: один тоталітарний режим змінив інший, - заява президентів Латвії, Литви та Естонії

Президенти Латвії, Литви та Естонії засудили тоталітарний радянський режим, що окупував країни Балтії в 1939 році.

Спільна заява Егілса Левітса, Гітанаса Науседи й Керсті Кальюлайд приурочена до 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Кінець Другої світової війни не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи. Натомість на зміну одного тоталітарного режиму прийшов інший, коли Балтійські країни були цинічно включені до складу Радянського Союзу", – йдеться в заяві президентів.

"Два безжальні диктатори – Гітлер і Сталін – поділили Європу на сфери впливу, підписавши секретні протоколи пакту Молотова — Ріббентропа між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною. Після початку Другої світової війни 1 вересня 1939 року на підставі цієї угоди та Радянсько-німецького договору про кордон і дружбу Союз окупував і анексував Латвію, Литву та Естонію", – наголошується в ньому.

Також дивіться: Інститут нацпам'яті презентував ролик до річниці перемоги у Другій світовій війні: "Сьогодні Україна також воює з агресором - путінською Росією". ВIДЕО

Президенти країн Балтії зазначили, що після цього центральну і східну частину Європи майже пів століття контролювали комуністичні режими, а СРСР використовував військову перевагу, репресії, депортації та тотальний ідеологічний контроль для підпорядкування балтійських країн.

Балтійські лідери також застерегли від забуття минулого і спотворення історичних подій, що призвели до Другої світової війни та поділу Європи після війни.

Автор: 

Друга світова війна (302) Гітлер Адольф (69) історія (1071) Латвія (1370) Литва (2467) СРСР (347) Сталін (145) Естонія (1656) Кальюлайд Керсті (59) Науседа Гітанас (356) Левітс Егілс (40)


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Топ коментарі
+69
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07.05.2020 11:55 Відповісти
+40
Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, - заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии - Цензор.НЕТ 2552

Диды зиговали )))
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07.05.2020 11:59 Відповісти
+36
Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, - заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии - Цензор.НЕТ 9901
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07.05.2020 12:07 Відповісти
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Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, - заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии - Цензор.НЕТ 8375
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07.05.2020 12:13 Відповісти
"Мы всегда были того мнения, что сильная Германия
является необходимым условием прочного мира в Европе"Доклад Председателя Совета Народных КомиссаровСССР и Народного Комиссара Иностранных дел тов. В. М.
Молотова о внешнейполитике Правительства. 31 октября 1939 года

http://doc20vek.ru/node/1397
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07.05.2020 12:14 Відповісти
«Священная» война СССР против Гитлера была всего-навсего душераздирающей борьбой за право сидеть не в чужеземном, а в собственном концлагере, питая надежды расширить именно его на весть мир.
А. Кузнецов. «Бабий яр» Стр. 265.
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07.05.2020 12:18 Відповісти
Все верно...
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07.05.2020 12:19 Відповісти
К Молдове это не относится,-до войны у нас не было тоталитарного режима. PS Ростовским ватникам -срочно приготовьте еще одно место в Ростове! (В данный момент идет заседание Конституционного Суда Молдовы относительно рассейского кредита,который был заключен "нашими" властями с нарушением Конституции Молдовы).
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07.05.2020 12:19 Відповісти
та вже начасі вашого доЛдона відправляти до свинособакії
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07.05.2020 12:41 Відповісти
"Два безжалостных диктатора - Гитлер и Сталин - разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией.
И все ето под молчаливое согласие всей Европы и всего мира. Как же повторяется история каждые 100 лет. Ведь сейчас происходит ровно то же самое что и тогда. И играки те же.
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07.05.2020 12:22 Відповісти
"молчаливое согласие" это опять же совковая пропаганда. Англия объявила войну Германии 1 сентября 1939. Ввела войска во Францию, 10 дивизий. 3 сентября начались сражения на море. Если б СССР не напал на Польшу 17 сентября, вполне возможно что Англия успела бы завершить развертывание и ударить Германию с тыла. Но Польша после введения савецких войск перестала воевать.
Параллельно АНглия организовала у себя тренировочные лагеря, где тренировались чешские, польские и сербские диверсанты, которые потом перебрасывались на оккупированную территорию и организовывали партизанскую войну. Также Англия снабжала их оружием и взрывчаткой.
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07.05.2020 12:32 Відповісти
_Мюн-хенс-кий сго-вор. Спусковой крючёк Второй Всемирной. Так что да, с одобрения Европы! Причём не молчаливого, а зафиксированного письменно.
_Спорить не надо, спорить тут не о чем. Это просто факт.
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07.05.2020 13:00 Відповісти
1. "сговор" - это формулировка совков, которые готовились напасть на Европу но вели пропаганду что во всем виноваты Англия и Франция.
2. ПАосмотри в словаре как правильно писать слово "крючёк". Твой интеллект слишком мал чтобы я тратил время на споры с тобой. Сначала подучись.
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07.05.2020 13:07 Відповісти
В. Сувовро обіцяв написати книжку про напад райху на Польщу і визначну роль совка в перемозі гітлера.
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07.05.2020 13:16 Відповісти
Суворов
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07.05.2020 13:16 Відповісти
Все известно и без Суворова. Пакт Молотова-Риббентропа. Договоренность одновременно встурить в Польшу 1 сентября. Гитлер вступил, Сталин телится. Гитлер шлет 4 телеграммы в которых требует чтобы СССР исполнял взятые на себя обязательства и вступил в войну. 17 сентября СССР входит в Польшу согласно пакту, но при этом трубит во все трубы что входит чтобы "защитить Польшу от порабощения Германией". Фюрер в ярости потому что теперь он выглядит как единственный виновник войны а Сталин весь в белом. Савецкие войска арестовывают цвет польской армии + добровольцев которые поднялись на войну, увозит в Рашу и там расстреливает. В Лондоне сформировано Польское правительство в изгнании, признанное всем миром как единственное легитимное правительство Польши. Англия финансирует, обучает и снабжает оружием и разведданными польских партизан - Армию Крайову, которая признает правительство Польши в Лондоне. Сталин формирует Армию Людову, в которую сгоняют всех кто имеет польские корни, но когда таких недоастаточно - просто русских по призыву, переодетых в польскую форму. Ну и т.п.
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07.05.2020 13:25 Відповісти
ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ПОЛЬСКОЙ АРМИЕЙ Э. РЫДЗ-СМИГЛЫ В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

Советы вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы и [Модлина], которые должны защищаться от немцев, без изменений. [Части], к расположению которых подошли Советы, должны вести с ними переговоры с целью выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию.

Верховный Главнокомандующий

маршал Польши

Э. Рыдз-Смиглы

17 СЕНТЯБРЯ 1939 года. [КУТЫ].
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07.05.2020 13:37 Відповісти
Кінець Другої світової війни не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи: один тоталітарний режим змінив інший, - заява президентів Латвії, Литви та Естонії - Цензор.НЕТ 8872
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07.05.2020 12:28 Відповісти
Гитлера победили,но фашизм гитлеровский мутировал ,и перевоплотился в мацковский рашизм ...
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07.05.2020 12:28 Відповісти
как неожиданно. первомайский парад в москве 1941-го года. и кого мы видим среди гостей? о, боже, не может такого быть, вы все врете
https://www.youtube.com/watch?v=0Mqnc5tb8wk
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07.05.2020 12:35 Відповісти
9 Мая 2020 г. 75 лет Победы, осталось крайне мало в живых, почтим ушедших, вечная им память. Мы все живём благодаря их подвигу и самопожертвованию.
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07.05.2020 12:36 Відповісти
Может быть именно ты и живешь благодаря многим ушедшим, но я, сын офицера прошедшего войну "от и до"живу только благодаря моим родителям:папе и маме.
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07.05.2020 16:28 Відповісти
Поздравляю, с маразмом старческим тоже.
Относись к людям так, как хотел бы ты чтоб относились к тебе.
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07.05.2020 20:16 Відповісти
Пшел козе в трещину урод, зачатый твоей мамкой от неизвестно кого и неизвестно скольких )))
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07.05.2020 20:45 Відповісти
Давно известно и ты подтвердил помоями своими против меня. Курсанты чистильщики городов, перед распределением выгребают всякое бл..во с улиц городов.
А теперь вали к админу жаловаться СКОТ потомок никчемного совкового офицера. Удавись!
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07.05.2020 22:03 Відповісти
Кінець Другої світової війни не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи: один тоталітарний режим змінив інший, - заява президентів Латвії, Литви та Естонії - Цензор.НЕТ 736
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07.05.2020 12:40 Відповісти
А чому Україна не долучилась до спільної заяви ? Україна теж була окупована тоталітарним комуністичним режимом , аж до 1991 року .
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07.05.2020 12:45 Відповісти
А могла б бути і Украіна поруч з прибалтами у цій заяві...
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07.05.2020 12:46 Відповісти
могла б. та зараз сраний малорос виконує повноваження президента.
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07.05.2020 13:00 Відповісти
Україна могла б бути поруч хіба що з балтами. Але занадто багато в Україні совка.
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07.05.2020 13:30 Відповісти
"Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, - заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии" - То правда.
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07.05.2020 12:56 Відповісти
Наша рубрика «Летопись #поБЕДЫ»😀😀

-Доброго дня, дідусю. А ви пройшли війну?
-Да, синок, я ваєвал.
-А скільки Вам років?
-78 лєт.
-Тобто Ви воювали в три роки?
-Пашол атсюда правакатар фашистскій!
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07.05.2020 12:56 Відповісти
Все адекватные люди имеющие хоть какие-то исторические знания давно это знают. Приятно, что озвучили на самом высоком уровне.
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07.05.2020 13:54 Відповісти
Раха своим фетишем к победобесию,як впрочем и в религиозном контексте,затронула историю и подняла её из глубины на поверхность.И теперь когда ей предъявляют по истории,как в пример недавний перенос Конева в Праге,верещить як та свиня.Тоже самое и с Томосом.Своим мракобесием и войной,вынудила Украину пересмотреть свою политику по религиозному вопросу,чем нанесла Рахе невосполнимые потери,доказав,що МП тпо секта созданная Сталиным.Тобто история догоняет Раху не так,как они хотели бы,а як расплата за многовековую ложь
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07.05.2020 14:33 Відповісти
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