Кінець Другої світової війни не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи: один тоталітарний режим змінив інший, - заява президентів Латвії, Литви та Естонії
Президенти Латвії, Литви та Естонії засудили тоталітарний радянський режим, що окупував країни Балтії в 1939 році.
Спільна заява Егілса Левітса, Гітанаса Науседи й Керсті Кальюлайд приурочена до 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Кінець Другої світової війни не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи. Натомість на зміну одного тоталітарного режиму прийшов інший, коли Балтійські країни були цинічно включені до складу Радянського Союзу", – йдеться в заяві президентів.
"Два безжальні диктатори – Гітлер і Сталін – поділили Європу на сфери впливу, підписавши секретні протоколи пакту Молотова — Ріббентропа між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною. Після початку Другої світової війни 1 вересня 1939 року на підставі цієї угоди та Радянсько-німецького договору про кордон і дружбу Союз окупував і анексував Латвію, Литву та Естонію", – наголошується в ньому.
Президенти країн Балтії зазначили, що після цього центральну і східну частину Європи майже пів століття контролювали комуністичні режими, а СРСР використовував військову перевагу, репресії, депортації та тотальний ідеологічний контроль для підпорядкування балтійських країн.
Балтійські лідери також застерегли від забуття минулого і спотворення історичних подій, що призвели до Другої світової війни та поділу Європи після війни.
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является необходимым условием прочного мира в Европе"Доклад Председателя Совета Народных КомиссаровСССР и Народного Комиссара Иностранных дел тов. В. М.
Молотова о внешнейполитике Правительства. 31 октября 1939 года
http://doc20vek.ru/node/1397
А. Кузнецов. «Бабий яр» Стр. 265.
И все ето под молчаливое согласие всей Европы и всего мира. Как же повторяется история каждые 100 лет. Ведь сейчас происходит ровно то же самое что и тогда. И играки те же.
Параллельно АНглия организовала у себя тренировочные лагеря, где тренировались чешские, польские и сербские диверсанты, которые потом перебрасывались на оккупированную территорию и организовывали партизанскую войну. Также Англия снабжала их оружием и взрывчаткой.
_Спорить не надо, спорить тут не о чем. Это просто факт.
2. ПАосмотри в словаре как правильно писать слово "крючёк". Твой интеллект слишком мал чтобы я тратил время на споры с тобой. Сначала подучись.
Советы вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы и [Модлина], которые должны защищаться от немцев, без изменений. [Части], к расположению которых подошли Советы, должны вести с ними переговоры с целью выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию.
Верховный Главнокомандующий
маршал Польши
Э. Рыдз-Смиглы
17 СЕНТЯБРЯ 1939 года. [КУТЫ].
https://www.youtube.com/watch?v=0Mqnc5tb8wk
Относись к людям так, как хотел бы ты чтоб относились к тебе.
А теперь вали к админу жаловаться СКОТ потомок никчемного совкового офицера. Удавись!
-Доброго дня, дідусю. А ви пройшли війну?
-Да, синок, я ваєвал.
-А скільки Вам років?
-78 лєт.
-Тобто Ви воювали в три роки?
-Пашол атсюда правакатар фашистскій!