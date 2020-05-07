Кінець Другої світової війни не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи: один тоталітарний режим змінив інший, - заява президентів Латвії, Литви та Естонії

Президенти Латвії, Литви та Естонії засудили тоталітарний радянський режим, що окупував країни Балтії в 1939 році.

Спільна заява Егілса Левітса, Гітанаса Науседи й Керсті Кальюлайд приурочена до 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Кінець Другої світової війни не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи. Натомість на зміну одного тоталітарного режиму прийшов інший, коли Балтійські країни були цинічно включені до складу Радянського Союзу", – йдеться в заяві президентів.

"Два безжальні диктатори – Гітлер і Сталін – поділили Європу на сфери впливу, підписавши секретні протоколи пакту Молотова — Ріббентропа між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною. Після початку Другої світової війни 1 вересня 1939 року на підставі цієї угоди та Радянсько-німецького договору про кордон і дружбу Союз окупував і анексував Латвію, Литву та Естонію", – наголошується в ньому.

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Президенти країн Балтії зазначили, що після цього центральну і східну частину Європи майже пів століття контролювали комуністичні режими, а СРСР використовував військову перевагу, репресії, депортації та тотальний ідеологічний контроль для підпорядкування балтійських країн.

Балтійські лідери також застерегли від забуття минулого і спотворення історичних подій, що призвели до Другої світової війни та поділу Європи після війни.