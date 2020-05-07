На Харківщині конвой не забезпечується достатньою кількістю засобів індивідуального захисту і не дезінфікуються автомобілі, - прокуратура
Прокуратура Харківської області провела перевірку і виявила неодноразові порушення інструкцій під час конвоювання взятих під варту осіб.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
"За результатами перевірок керівникам територіальних органів Національної поліції в області внесено 19 вказівок про усунення порушень при конвоюванні взятих під варту осіб", - повідомляє прокуратура.
Зазначається, що при проведенні перевірок було виявлено неналежний технічний і санітарний стан спецавтомобілів. Дезінфекція транспорту після кожного конвоювання не проводиться, особовий склад конвою не забезпечується достатньою кількістю засобів індивідуального захисту.
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Гривен по 500 начальник удержит)))