На Харківщині конвой не забезпечується достатньою кількістю засобів індивідуального захисту і не дезінфікуються автомобілі, - прокуратура

Прокуратура Харківської області провела перевірку і виявила неодноразові порушення інструкцій під час конвоювання взятих під варту осіб.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами перевірок керівникам територіальних органів Національної поліції в області внесено 19 вказівок про усунення порушень при конвоюванні взятих під варту осіб", - повідомляє прокуратура.

Зазначається, що при проведенні перевірок було виявлено неналежний технічний і санітарний стан спецавтомобілів. Дезінфекція транспорту після кожного конвоювання не проводиться, особовий склад конвою не забезпечується достатньою кількістю засобів індивідуального захисту.

Також читайте: Необхідно почати тотальне тестування на COVID-19, інакше карантин буде згубним для економіки, - Порошенко