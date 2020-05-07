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Новини Коронавірус і карантин
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На Харківщині конвой не забезпечується достатньою кількістю засобів індивідуального захисту і не дезінфікуються автомобілі, - прокуратура

Прокуратура Харківської області провела перевірку і виявила неодноразові порушення інструкцій під час конвоювання взятих під варту осіб.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами перевірок керівникам територіальних органів Національної поліції в області внесено 19 вказівок про усунення порушень при конвоюванні взятих під варту осіб", - повідомляє прокуратура.

Зазначається, що при проведенні перевірок було виявлено неналежний технічний і санітарний стан спецавтомобілів. Дезінфекція транспорту після кожного конвоювання не проводиться, особовий склад конвою не забезпечується достатньою кількістю засобів індивідуального захисту.

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Автор: 

карантин (18172) конвой (93) прокуратура (3708) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Конвой попал)))
Гривен по 500 начальник удержит)))
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07.05.2020 12:00 Відповісти
Костюмы химзащиты конвою! И изолирующие противогазы. И хлоркой обливать каждый час. Вирусобесие форевер!
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07.05.2020 12:02 Відповісти
 
 