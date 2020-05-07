За добу у Києві 24 нові випадки COVID-19, одна особа померла, загалом 1675 хворих, - Кличко

За минулу добу в Києві одужали 11 осіб. Загалом від коронавірусу вилікувалися в столиці 110 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус збільшилася на 24 особи. Серед них - 5 медиків. Один випадок - летальний. На сьогодні в столиці вже 1675 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Померли в місті від цієї хвороби 29 осіб", - розповів він.

Серед захворілих 11 жінок віком від 26 до 63 років та 11 чоловіків віком від 30 до 64 років. А також два хлопчики - 12 і 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу в Києві одужали 11 осіб. Загалом від коронавірусу вилікувалися в столиці 110 осіб.

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