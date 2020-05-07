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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у Києві 24 нові випадки COVID-19, одна особа померла, загалом 1675 хворих, - Кличко

За добу у Києві 24 нові випадки COVID-19, одна особа померла, загалом 1675 хворих, - Кличко

За минулу добу в Києві одужали 11 осіб. Загалом від коронавірусу вилікувалися в столиці 110 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус збільшилася на 24 особи. Серед них - 5 медиків. Один випадок - летальний. На сьогодні в столиці вже 1675 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Померли в місті від цієї хвороби 29 осіб", - розповів він.

Серед захворілих 11 жінок віком від 26 до 63 років та 11 чоловіків віком від 30 до 64 років. А також два хлопчики - 12 і 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу в Києві одужали 11 осіб. Загалом від коронавірусу вилікувалися в столиці 110 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про причини затоплень після дощів у Києві: Стічна каналізація не оновлювалася кілька десятиліть

Автор: 

карантин (18172) Київ (19788) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Новый "Левитан", прочитал по бумажке данные и свободен, пошел к груше. ( или Грушеньке)
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07.05.2020 12:13 Відповісти
Этот дебилокличко показал что он чмо и тряпка
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07.05.2020 12:16 Відповісти
Хєрова працюєте, зеботи, відосікі поцлідєра не надихають?
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07.05.2020 12:49 Відповісти
А раньше было по 50 в день?
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07.05.2020 12:54 Відповісти
 
 