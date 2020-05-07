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COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА
За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський - +2 (загалом 361)
- Шевченківський - + 2 (125)
- Солом'янський - + 1 (159)
- Дніпровський - 0 (150)
- Святошинський - +2 (99)
- Деснянський - +6 (148)
- Подільський - 0 (79)
- Голосіївський - +3 (152)
- Оболонський - +1 (117)
- Дарницький - +7 (285)
Топ коментарі
+1 Ihor V
показати весь коментар07.05.2020 12:43 Відповісти Посилання
+1 Alex #455380
показати весь коментар07.05.2020 12:47 Відповісти Посилання
+1 Андрей Яковлев #174338
показати весь коментар07.05.2020 12:49 Відповісти Посилання
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половина населения работает и гуляет, ходит по супермаркетам, церквям! какой карантин? какая эпидемия? если бы была эпидемия, уже бы сотнями тысяч украинцы умирали, а не 200-300 человек
каждый день в Украине умирает 1700 человек без всякого макароновируса