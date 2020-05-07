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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Печерський - +2 (загалом 361)
- Шевченківський - + 2 (125)
- Солом'янський - + 1 (159)
- Дніпровський - 0 (150)
- Святошинський - +2 (99)
- Деснянський - +6 (148)
- Подільський - 0 (79)
- Голосіївський - +3 (152)
- Оболонський - +1 (117)
- Дарницький - +7 (285)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу у Києві 24 нові випадки COVID-19, одна особа померла, загалом 1675 хворих, - Кличко

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі 01
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19788) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
так, чисто интерестно, кто эти новые заболевшие? приехавшие очередные туристы/гастербайтеры, кассиры из эпицентров, врачи, курьеры глово, сотрудники "велюра", бомжи, полицейские - кто они? непонятно как можно было заразится если месяц народ сидел по-домам.
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07.05.2020 12:43 Відповісти
+1
ага. "сидів"
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07.05.2020 12:47 Відповісти
+1
в Украину с начала марта привезли 2 млн. туристов/заробитчан, из которых дай Бог половина соблюла самоизоляцию на 2 недели!
половина населения работает и гуляет, ходит по супермаркетам, церквям! какой карантин? какая эпидемия? если бы была эпидемия, уже бы сотнями тысяч украинцы умирали, а не 200-300 человек
каждый день в Украине умирает 1700 человек без всякого макароновируса
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07.05.2020 12:49 Відповісти
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А ну Дарница не болеть!
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07.05.2020 12:41 Відповісти
заражений не означає хворий, лише 1-2% з усіх заражених мають хоч якісь симптоми
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07.05.2020 12:43 Відповісти
У нас не имеющих никаких симптомов тестируют только за из желанием и за их собственные деньги. Так что те, которые в официальной статистике - все сплошь с симптомами. Я слабо представляю себе ситуацию, когда ничего не ощущающий человек побежит тестироваться за две штуки гривен.
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07.05.2020 14:14 Відповісти
так, чисто интерестно, кто эти новые заболевшие? приехавшие очередные туристы/гастербайтеры, кассиры из эпицентров, врачи, курьеры глово, сотрудники "велюра", бомжи, полицейские - кто они? непонятно как можно было заразится если месяц народ сидел по-домам.
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07.05.2020 12:43 Відповісти
ага. "сидів"
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07.05.2020 12:47 Відповісти
У меня на соседней улице несколько человек в подъезде заболело. Никто за границу не ездил. Все сидели дома на карантине. Ну, по крайней мере они так всем говорят, а что было на самом деле, никто же не скажет. Я тоже задолбался дома сидеть, пофиг на карантин. Уж лучше умереть, чем так жить.
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07.05.2020 14:17 Відповісти
в Украину с начала марта привезли 2 млн. туристов/заробитчан, из которых дай Бог половина соблюла самоизоляцию на 2 недели!
половина населения работает и гуляет, ходит по супермаркетам, церквям! какой карантин? какая эпидемия? если бы была эпидемия, уже бы сотнями тысяч украинцы умирали, а не 200-300 человек
каждый день в Украине умирает 1700 человек без всякого макароновируса
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07.05.2020 12:49 Відповісти
Тут народ поковырялся в законах, у нас по поводу эпидемий оказывается целый закон есть, остался со времен СССР и никто его не отменял. Так вот эпидемию в стране можно было объявить только при 100 тысячах заболевших (и близко нет) и главным санитарным врачом (которого у нас в момент объявления карантина и не было совсем) Так что всё это получается чистой воды беззаконие. С другой стороны, если бы у нас было сотня тысяч заболевших, то у нас бы уже точно трупы по улицам бы валялись, с нашей то беззалаберностью и пофигизмом.
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07.05.2020 14:29 Відповісти
повинно бути зареєстровано одномоментно 178762 хворих на ГРЗ (МОЗ не розрізняє окремі хвороби), тому немає епідемії в Україні, а без епідемії не може бути оголошено карантин
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07.05.2020 14:42 Відповісти
Не, там есть другая статья в законе, нужно только признать заболевание тяжким и неизлечимым. Поскольку коронавирус на данный момент неизлечим, лекарств и вакцин ведь нет, то под этот пункт подпадает. А там достаточно десяти заболевших на определенной территории и на ней объявляется чрезвычайная ситуация и более половины областей в стране с ЧС достаточно для объявления ЧС в стране.
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07.05.2020 16:04 Відповісти
а можно статтю цю?
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07.05.2020 17:01 Відповісти
в цифрах пандемия это что? Синоним паники или как? Шведы говорят к осени у нас у всех будет имунитет короновируса и нормальная экономика, все туристы гуляют у нас.А унас брарановирус по указанию с ОП и пастоновки, видосики . И Борьба пококой нам только снится, за счет барановирусных конечно.
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07.05.2020 13:03 Відповісти
Шведы откровенно лоханулись со своей политикой и теперь просят помощи. У них смертность в расчете на миллион населения в 40 раз выше, чем в Украине. И это при их уровне медицины, нашу с шведской и сравнивать то неловко. Так что какую-то полезную роль карантин все же дает, вопрос только "дальше то что?" Никто не предлагает никаких путей, как из всего этого выходить.
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07.05.2020 14:24 Відповісти
 
 