COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Печерський - +2 (загалом 361)

- Шевченківський - + 2 (125)

- Солом'янський - + 1 (159)

- Дніпровський - 0 (150)

- Святошинський - +2 (99)

- Деснянський - +6 (148)

- Подільський - 0 (79)

- Голосіївський - +3 (152)

- Оболонський - +1 (117)

- Дарницький - +7 (285)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу у Києві 24 нові випадки COVID-19, одна особа померла, загалом 1675 хворих, - Кличко







