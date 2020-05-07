Шмигаль доручив запровадити в кожному міністерстві посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив протягом двох тижнів запровадити в кожному міністерстві посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні провів нараду з питань цифрової трансформації. Зараз зростає актуальність і важливість цифрових технологій в усіх сферах. Автоматизація - це шлях до викорінення корупції на всіх державних рівнях: від ухвалення управлінських рішень до надання послуг людям", - написав він.
Шмигаль зазначив, що за підсумками наради доручив усім міністерствам протягом двох тижнів створити посаду заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. А також у місячний термін внести на розгляд кандидатури на цю посаду.
"Реформа будь-якої сфери у сучасних умовах неможлива без застосування цифрових технологій. Досвід багатьох країн ЄС показує, що цифрові реформи дали змогу досягти значного економічного та соціального ефекту", - резюмував прем'єр.
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Цікава фраза там є "а вы друзья как ни садитесь все в музыканты не годитесь"- її б при взді у Київ присобачити,на кабміні,верховній зраді і т.д.
Напоминалку хоть поставили в смартфоне?
Она же только у клоуна в голове. Не дай бог с ней что-то случится.
Все, конец дигитализации.
якщо начальник не шарить у цифрових технологіях,
то ніякий зам не врятує.. і нічого не зміниться..
головний керівник має сам запроваджувати нові технології,
якщо не здатен, то і посада міністра не для такого динозавра..