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Новини
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Шмигаль доручив запровадити в кожному міністерстві посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку

Шмигаль доручив запровадити в кожному міністерстві посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив протягом двох тижнів запровадити в кожному міністерстві посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні провів нараду з питань цифрової трансформації. Зараз зростає актуальність і важливість цифрових технологій в усіх сферах. Автоматизація - це шлях до викорінення корупції на всіх державних рівнях: від ухвалення управлінських рішень до надання послуг людям", - написав він.

Шмигаль зазначив, що за підсумками наради доручив усім міністерствам протягом двох тижнів створити посаду заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. А також у місячний термін внести на розгляд кандидатури на цю посаду.

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"Реформа будь-якої сфери у сучасних умовах неможлива без застосування цифрових технологій. Досвід багатьох країн ЄС показує, що цифрові реформи дали змогу досягти значного економічного та соціального ефекту", - резюмував прем'єр.

Шмигаль доручив запровадити в кожному міністерстві посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку 01

Автор: 

Кабмін (14180) технології (849) реформи (3214) Шмигаль Денис (4671)


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Топ коментарі
+10
Скільки ж тих квартальщиків ще без роботи?
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07.05.2020 12:53 Відповісти
+6
надо еще больше замов и секретарей к ним.. не понянут такое тяжкое бремя одни..
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07.05.2020 12:53 Відповісти
+6
цифрового розвитку чого? схем януковича?
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07.05.2020 12:54 Відповісти
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Изучение чисел Фибоначчи станет обязательным.
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07.05.2020 12:52 Відповісти
Джілізація наше всьо!
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07.05.2020 12:55 Відповісти
пальцев три да пальцев семь -
десять пальцев будет всем!
к ним прибавь всего один -
все узнаешь ты, мой сын!
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07.05.2020 12:56 Відповісти
Скільки ж тих квартальщиків ще без роботи?
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07.05.2020 12:53 Відповісти
надо еще больше замов и секретарей к ним.. не понянут такое тяжкое бремя одни..
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07.05.2020 12:53 Відповісти
цифрового розвитку чого? схем януковича?
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07.05.2020 12:54 Відповісти
Якщо є заступники з цифрового розвитку, то треба зробити заступників з аналового розвитку. І взагалі треба кожному міністру тисячі заступників, секретарів, повій та лазню з повіями🧞
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07.05.2020 12:56 Відповісти
Був такий байкар Крилов ,написав чудову байку "Квартет"!
Цікава фраза там є "а вы друзья как ни садитесь все в музыканты не годитесь"- її б при взді у Київ присобачити,на кабміні,верховній зраді і т.д.
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07.05.2020 13:13 Відповісти
"Урезание" зарплатных сумм бездельникам будут компенсировать количеством безполезных должностей скорей всего на одно рыло. Схема просматривается.
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07.05.2020 12:57 Відповісти
В Минэке это будет уже 9-й зам. И под каждого зама служба обеспечения работы зама (от 2-х до 5 чел.)... Нафигаааа?
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07.05.2020 13:02 Відповісти
Так нада.
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07.05.2020 13:04 Відповісти
Так если бы хоть разбирающегося в IT, а то будет из разряда "Мама любит кушать". Да еще в карантин: приедь настрой комп, сеть, покажи, раскажи, научи...
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07.05.2020 13:09 Відповісти
А давайте назначим каждому министру штук по двести замов. Во веселуха начнётся!
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07.05.2020 13:04 Відповісти
Є люди, яким треба високі посади. Одного міністерства діджіталізації вже не вистачає? Може просто не брати на посади безграмотних міністрів та їх замів. Тоді їм не будуть потрібні цифрові няньки.
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07.05.2020 13:06 Відповісти
Интересно, они пользуются системой управления проектами или все на словах и в блокнотике?
Напоминалку хоть поставили в смартфоне?
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07.05.2020 13:18 Відповісти
Они по-началу сокращали министерства, потом поняли, что погорячились и похвастаться сокращением гос. аппарата не удасться. Теперь ещё и новые должности в министерствах организовывают.
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07.05.2020 13:23 Відповісти
Трудно понять, как можно без какой либо концепции и ее обсуждения внедрять дигитализацию?
Она же только у клоуна в голове. Не дай бог с ней что-то случится.
Все, конец дигитализации.
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07.05.2020 13:25 Відповісти
про какое млять "цифровое развитие" вы чешите, если при наличии пластикового паспорта везде требуют СПРАВКУ О ПРОПИСКЕ????
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07.05.2020 13:32 Відповісти
где нашли этого шмыгу?????????
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07.05.2020 13:32 Відповісти
Браво !!!! Реально круто !!!!
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07.05.2020 13:34 Відповісти
Реальна пліснява. Пожирає і множиться
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07.05.2020 13:46 Відповісти
дурня і відмазка..
якщо начальник не шарить у цифрових технологіях,
то ніякий зам не врятує.. і нічого не зміниться..

головний керівник має сам запроваджувати нові технології,
якщо не здатен, то і посада міністра не для такого динозавра..
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07.05.2020 13:53 Відповісти
наверное родичей никуда пристроить не смог поэтому нужны новые должности. а у ермака дороговато наверное.
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07.05.2020 14:08 Відповісти
Це буде передовий загін чіпізаторів в Україні. Почнуть як завжди з трахання тих хто має нещастя бути безправним державним службовцем в глибинній країні.
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07.05.2020 15:20 Відповісти
Я готов после карантина. $15k + соц пакет
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07.05.2020 17:22 Відповісти
 
 