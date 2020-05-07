Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно

В Україні за добу від коронавірусу видужала рекордна кількість людей - 299. Водночас заразилося більше громадян, ніж в попередні дні, - 507.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомили на традиційній нараді з протидії поширенню COVID-19.

Президенту Зеленському також доповіли про ситуацію з Житомирською вірусологічною лабораторією, яка нібито завантажена на сім-вісім днів наперед і збиралася зробити триденну перерву в тестуванні на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вже поспілкувався з представниками лабораторії та вирішив менеджерські питання, які заважали проведенню тестування.

На нараді також порушували питання запуску транспорту, серед іншого – метрополітену. Денис Шмигаль повідомив, що за планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня. Адже ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.

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"Плановий помірний підхід до виходу з карантину – це правильно. Попри втому, не можна ставитися легковажно до епідемії. Сьогодні кількість заражених – понад півтисячі. Транспорт – це прямий спосіб поширення цієї небезпеки", – наголосив Зеленський.