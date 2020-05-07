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Новини Коронавірус і карантин
4 893 71

Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно

Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно

В Україні за добу від коронавірусу видужала рекордна кількість людей - 299. Водночас заразилося більше громадян, ніж в попередні дні, - 507.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомили на традиційній нараді з протидії поширенню COVID-19.

Президенту Зеленському також доповіли про ситуацію з Житомирською вірусологічною лабораторією, яка нібито завантажена на сім-вісім днів наперед і збиралася зробити триденну перерву в тестуванні на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вже поспілкувався з представниками лабораторії та вирішив менеджерські питання, які заважали проведенню тестування.

На нараді також порушували питання запуску транспорту, серед іншого – метрополітену. Денис Шмигаль повідомив, що за планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня. Адже ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.

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"Плановий помірний підхід до виходу з карантину – це правильно. Попри втому, не можна ставитися легковажно до епідемії. Сьогодні кількість заражених – понад півтисячі. Транспорт – це прямий спосіб поширення цієї небезпеки", – наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) карантин (18172) Офіс Президента (2033) Шмигаль Денис (4671) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
Зеленский: Транспорт - прямой способ распространения COVID-19

Однако все в мире считают иначе, нигде в мире не остановили метро.
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07.05.2020 13:01 Відповісти
+22
В реальности половина заразилась в церквях московского пархата,

а вторая половина в больницах, когда лечила первых.

при чём тут транспорт ?
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07.05.2020 12:59 Відповісти
+17
Я его серьезно воспринимаю. Как преступника.
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07.05.2020 13:06 Відповісти
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Странно как для Президента, - Ермак всегда на главном Фоне , а он как бы в Тени.
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07.05.2020 12:59 Відповісти
Такой президент... Теневой.
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07.05.2020 13:18 Відповісти
Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно - Цензор.НЕТ 8437
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07.05.2020 13:28 Відповісти
умереннный и плавный транспорт для выхода из карантина
Зеленский: Транспорт - прямой способ распространения COVID-19, выходить из карантина нужно умеренно и плавно - Цензор.НЕТ 5837
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07.05.2020 12:59 Відповісти
В реальности половина заразилась в церквях московского пархата,

а вторая половина в больницах, когда лечила первых.

при чём тут транспорт ?
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07.05.2020 12:59 Відповісти
Боится Зеленский. Страх перед массовыми протестами в Киеве. Если начнёт работать междугородний транспорт, все поедут в Киев выносить бубочку с Банковой.
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07.05.2020 13:12 Відповісти
Насправді Кушавель перезаразив більше ніж зєля насрав у мозги !
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07.05.2020 13:41 Відповісти
Зеля насрал в голову 15 миллионам.

Куршавель заразил намного меньше
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07.05.2020 14:29 Відповісти
просто не всі признались.
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07.05.2020 14:54 Відповісти
Зебобики, вы кого выбрали президентом на нашу голову ? Вроде как выбирали клоуна, а он оказался вирусологом.
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07.05.2020 15:12 Відповісти
Дайош лісапет! Кожному!
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07.05.2020 12:59 Відповісти
може пісталєт...
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07.05.2020 13:01 Відповісти
А може краще авта?
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07.05.2020 13:13 Відповісти
У зубожілого наріда на бензин немає грошей. Мона педальні.
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07.05.2020 13:21 Відповісти
малися на увазі автамати
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07.05.2020 14:59 Відповісти
Самоходи?
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07.05.2020 16:13 Відповісти
кто-нидь этава клована всерьёз васпринимаит?
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07.05.2020 13:00 Відповісти
Я его серьезно воспринимаю. Как преступника.
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07.05.2020 13:06 Відповісти
ну это правильно. я имел ввиду его потуги на интеллектуальность.
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07.05.2020 13:07 Відповісти
На Хмельнитчине устроили застолье в разгар карантина: разносчик коронавируса умер, а в селе - вспышка https://www.obozrevatel.com/society/zastole-glavyi-selsoveta-i-9-zabolevshih-kak-na-hmelnitchine-poyavilas-novaya-vspyishka-covid.htm
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07.05.2020 13:01 Відповісти
https://twitter.com/A_Khadzhi

https://twitter.com/A_Khadzhi A_Khadzhi

Розкажу вам історію про файне місто Кам'янець-Подільський) Одна дуже заможна і відома місцева сім'я з'їздила на Вербну неділю в Київ у Лавру і спокійненько повернулась до себе в місто, де вони мають ресторани та готелі. І щось за кілька днів вони стали не дуже добре почуватись

Вони звернулись до свого сімейного лікаря, який поставив їм діагноз ГРВІ і лікував їх від цього два тижні! За ці два тижні, вони купу раз сходили в магазин, в гості, контактували з персоналом своїх готелів та з'їздили до своїх родичів в Чернівці, де відвідали монастир

Лікар- госпіталізована, жінка рідна - госпіталізована, а голова сім'ї - вже всьо. В його ж ресторані поминки.

А, забула сказати! Батюшка з міської церкви, прихожанами якої була ця сім'я, верещить вже другий місяць, що коронавірус вигадали для того, щоб відлучити людей від церкви

кажуть його жінка теж померла
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07.05.2020 13:10 Відповісти
Главное в этой истории тотального заражения - кажуть.
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07.05.2020 13:23 Відповісти
проверь

https://twitter.com/A_Khadzhi

https://twitter.com/A_Khadzhi A_Khadzhi

Дам підказку - готельно-ресторанний комплекс Клеопатра)
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07.05.2020 13:30 Відповісти
Усьо там прекрасно але "новина" з https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3019949-u-kamancipodilskomu-dezinfikuvali-meriu-na-covid19-zahvoriv-pracivnik.html укрінформу ?
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07.05.2020 14:04 Відповісти
ні,новина з твітору
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07.05.2020 14:23 Відповісти
Правильно,але у тріпері видно лінк на укрінформ.Я його клікнув -такі даааа.
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07.05.2020 14:51 Відповісти
какие ваши доказательства?Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно - Цензор.НЕТ 4092
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07.05.2020 14:39 Відповісти
Замісь постити малюночки клікнув би на лінк з тріперу і не прийшлось би писати багато букв ні мені ні тобі.
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07.05.2020 14:53 Відповісти
Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно - Цензор.НЕТ 6925
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07.05.2020 14:41 Відповісти
брехня
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07.05.2020 13:24 Відповісти
Зеленский: Транспорт - прямой способ распространения COVID-19

Однако все в мире считают иначе, нигде в мире не остановили метро.
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07.05.2020 13:01 Відповісти
та порежьте весь транспорт на металлолом. включая рельсы. за 4 года успеете.
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07.05.2020 13:01 Відповісти
Без транспорта возможна работа предприятий только в сельской местности. А что делать рабочему открывшегося предприятия если у него две ветки метро между домом и проходной.
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07.05.2020 13:04 Відповісти
Это элементарно: предприятие арендует автобусы (которых до фига и больше в силу остановки транспорта и аренда которых дешевая по тем же причинам) и развозит работников с работы и на работу.
Вот тут проблем нету вообще, в отличии от сферы обслуживания например.
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07.05.2020 13:39 Відповісти
И арендует всем квартиры в одном районе, чтоб удобней было ездить...
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07.05.2020 14:10 Відповісти
зеленский-то понятно...
а шо врачи говорят?ну,хотя бы вирусологи...
не говоря уже о психиатрах
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07.05.2020 13:05 Відповісти
Коли виступають паяци розумні люди переважно мовчать але буває й усміхаються!
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07.05.2020 14:06 Відповісти
С празднєкамі, вас, расссеянчєги !
«7 мая 2020.
В майские праздники традиционно возрастает число квартирных грабежей.
Россиянам отсоветовали сопротивляться квартирным грабителям.
Эксперт дал россиянам рекомендации по защите от грабителей. По его словам, предотвратить налет или выиграть время помогут хорошие дверные замки и «тревожная кнопка». При нападении нужно немедленно вызвать полицию, назвав причину вызова, адрес и свое имя. Жители первых этажей или частных домов должны попытаться покинуть помещение через окно или запасной вход.»
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07.05.2020 13:05 Відповісти
Если к вам в дом кто-то ломится, начните ломиться изнутри. Это озадачит злоумышленников.
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07.05.2020 13:09 Відповісти
Если продолжить карантин до конца года, вирусологи говорят что минимум до конца года ковид бушевать будет, то грабители будут охотится уже не на ваш пустой холодильник, а на вас лично. Может поэтому расеянам советуют при виде вора сразу прыгать в окно.
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07.05.2020 13:11 Відповісти
У бабусі Ріни із Тячісвького району Закарпаття, під час карантину з'явилися нові захоплення: автомобіль та Instagram.

Про себе бабця розповідає на власній сторінці в Instagram.
"Я баба Ріна. Мені почти 90 років. Я ся рішила дати в інтернет. Мені так стало скучно за сись вірус", - розповідає жінка в одному з відео.
Зараз 90-річна бабця вчиться водити кабріолет Ford Mustang (відео)

https://www.facebook.com/suspilne.news/videos/233474891317366/

"Давно не ходила на таких машинах і велосипедів не було. Лиш на волах, а й на конях", - розповідає вона.
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07.05.2020 13:08 Відповісти
Я скажу всем до чего довел планету этот фигляр Пэжэ, пацаки чатланам на голову сели Кю!
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07.05.2020 13:10 Відповісти
Что то зебилы боятся больше транспорта чем коронавирус
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07.05.2020 13:11 Відповісти
Так ведь народ на Майдан соберётся немедленно. По сравнению с этой владой, Янук и его шайка были мелкими хулиганами.
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07.05.2020 13:15 Відповісти
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07.05.2020 14:31 Відповісти
>Как сообщает цензор со ссылкой на пресс-службу Офиса ПрезидентаИсточник: https://censor.net/n3193994

Покажешься народу, "гетман" ?
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07.05.2020 13:11 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3111901.html Вот в десяточку!

Каждый, кто прилагал усилия для того, чтобы к власти пришел Зеленский - тот мне не друг. И не союзник.
Пока не признает ошибку.
Более того, я не собираюсь вписываться за сторонников Зеленского, за их стоны и горести.
Они должны отожрать все то говно, которое принесли Украине, и отожрать полной ложкой.
Потом они должны созреть на протест. И выйти на него.
И только когда они получат от своего обожаемого кумира ********, когда осознают факт, что не Порошенко им в штаны опять насрал, а Зеленский виновен в их бедах, - вот тогда, возможно, я начну рассматривать их как ситуативных союзников.
По-другому никак.
Потому что если не сделать работу над ошибками, то в следующий раз, они опять притащат какого-то малоросса.
Роман Доник
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07.05.2020 13:18 Відповісти
донік,пнх..


перед 8-ми відсотковими маргіналами,що прої*али владу(на мажоритарці у Пєті взагалібув лютий облом),ніхто вибачатись не буде..
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07.05.2020 16:08 Відповісти
Выходить с карантина и запускать транспорт надо плавно,сказал Зеленский из машины своего кортежа с 10 машин
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07.05.2020 13:19 Відповісти
и только зеленожопым вредителям и ********** удалось парализовать движение городского транспорта в Украине
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07.05.2020 13:22 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3111966.html Решил как-то один человек прощупать умственные способности избирателей Зеленского

Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно - Цензор.НЕТ 8346

Гетеросексуальность - это сексуальный интерес к лицам противоположного пола.
Гомо сапиенс - это с латинского «человек разумный».
Ну это же 5 класс, вторая четверть!
Но когда в стране живёт 73% БАРАНОВ, на вышеуказанные истины следует вот ТАКАЯ реакция, смотрим и офигеваем с ЗЕбилов:

Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно - Цензор.НЕТ 5862

Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно - Цензор.НЕТ 9236

Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно - Цензор.НЕТ 9664

Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно - Цензор.НЕТ 394
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07.05.2020 13:23 Відповісти
Гомо сапієнс - пишется РАЗДЕЛЬНО! Так что, автор действительно дебил.
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07.05.2020 13:32 Відповісти
автор дебіл,тому що нічого не сказав.
хоч пробував
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07.05.2020 14:43 Відповісти
зєчьмо, іди прямо в сріку.
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07.05.2020 13:25 Відповісти
Ой, і хто ж це зробив?Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно - Цензор.НЕТ 9398
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07.05.2020 13:27 Відповісти
теперь становится понятным,кто главный вирус в Украине,который сопровождают 38 транспортных единиц,
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07.05.2020 13:27 Відповісти
А заболеваемость то растёт. И они собрались запускать транспорт. Похоже, такое как в Италии у нас будет в июне.
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07.05.2020 13:31 Відповісти
Карантин в Испании: штраф в € 60 тыс. отрезвляет
6.7т
11:35, 7.05.2020

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=236629479701279&display=popup&link=https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm&redirect_uri=https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm https://telegram.me/share/url?url=https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm&%20text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8:%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%B2%20%E2%82%AC%2060%20%D1%82%D1%8B%D1%81.%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm
https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm#bottom-of-news-full
Сидя два месяца на жестком карантине в Испании смешно наблюдать украинские баталии по поводу того, нужен карантин или нет и на всех ли он распространяется, или на толстосумов и депутатов нет. Возможно, что только благодаря тому, что карантин "с переляку" был введен своевременно (с двойными или тройными стандартами, это уже не так важно) общее количество заболевших в Украине совсем невелико, а касательно умерших и подавно не идет ни в какое сравнение с Испанией, где в сутки по-прежнему умирает больше 200 человек.
Итак, находясь в изоляции все испанское население быстро поумнело: стало еще более грамотным в области вирусологии, теперь все знают не только, как и чем мыть руки, но и почему предпочтительнее гулять на набережной или открытой улице, а не в парке, где на листве концентрируются вирусы и т.д. Ну, а законопослушным население слывет столетиями. Но в помощь этому мнению использовались действенные методы. Например, штрафы быстро отрезвили любителей барбекю и пикников, оставили дома праздношатающихся. Вот мой сосед - прошел 800 метров до пляжа посмотреть, как там поживают чайки без рыбаков, а на обратном пути у подъезда его уже ждали полицейские со штрафом на 600 евро. Эта новость мгновенно облетела весь район и как шаровая молния убила у всех желание смотреть на кромку моря на дистанции ближе, чем 1000 м.
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07.05.2020 14:36 Відповісти
Что, уже отгул на ботоферме закончися?
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07.05.2020 15:03 Відповісти
40 машин президентського кортежа замінять громадський транспорт?
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07.05.2020 13:38 Відповісти
Нашей ли бубочке про транспорт не знать...уже лет 10 как с водителем ездит в своей машине
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07.05.2020 13:45 Відповісти
Все уже забили на зелю. У нас общественный транспорт ходит
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07.05.2020 14:03 Відповісти
Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно - Цензор.НЕТ 2682
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07.05.2020 14:24 Відповісти
С детьми никого на улице не увидишь не потому, что детей не любят. Просто после того, как дедушке, гулявшему с внучкой на детской площадке, выписали 3000 евро и ославили на всю страну, сразу дошло, что на эти деньги можно много чего ребенку было бы купить, но увы...
А вот другой пример. В Таррагоне тайком попытались открыть бар, итог: 60000 евро штраф заведению и по 10000 каждому посетителю. Дороговато обошлись посиделки… лучше уж дома с вином, купленным по интернету. А почему на дорогах нет машин? Так, а кто ж поедет без крайней нужды, если минимальный штраф на каждом перекрестке за выезд по нерегламентированным причинам 300 евро, плюс за второго пассажира 300 евро, плюс за третьего 300 евро и т.д. Кроме того, а стимулируемый и эффективно действующий фактор гражданской ответственности соседей!
Сказано карантин, значит карантин…Врачи объяснили, что лекарства нет, вакцины нет, но победить мы можем, потому что, если вирус не передается от больного, то он просто умирает и не распространяется. Вот главное оружие - не разносить вирус, а сидеть и терпеть. Безусловно испанская статистика заболеваемости и смертности оглушает и население хоть и сознательное в основном, но заставить сидеть, дома игнорируя финансовые потери каждого было очень тяжело, ну а уж бизнес, особенно крупный так и вообще… Одна только футбольная лига чего стоила, это тот еще был противник жестких мер. Но, как только слетавшие в Милан, болельщики и футболисты притянули мешок вируса (полсотни с самолета прямиком загремели в госпиталя Валенсии, а остальные "бессимптомные" понесли заразу по стране со скоростью, на которую были способны их транспортные средства), так сразу уделался не только этот бизнес, но в итоге заскрипела вся экономика страны.https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm
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07.05.2020 14:45 Відповісти
Відповідно аналізу В нас основне джерело зараження вірусом московська церква,попойки депутатів в Крушавелі і в інших злачних місцях, попойки можновладців.... Якщо слідувати логіці зепрезидента то їх треба закрити. Закривайте московську церкву, Крушавель ганяйте можновладців за попойки...Зебіли слабо?!
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07.05.2020 14:55 Відповісти
А ты пропустил заробитчан, которые два месяца приезжали без всякого контроля и обсервации , сотнями тысяч, из очагов заражения. Нечего на церковь пенять, в цепочке заражений есть своя очередность. Как в детском стихотворении: * Дом, который построил Джек*. Одно за другим события происходят в строгом порядке.
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07.05.2020 15:20 Відповісти
З таким же успіхом можна константувати, що тупа влада це джерело злиднів. Якщо брати і проводити тести на коронавірус то 80 відсотків людей, або мають цей вірус , або мають антітіла від нього, що і засвідчить простий тест. Людина помре від пневмонії, чи іншої хвороби, а її подадуть як статистичну жертву коронавірусу. Окрім цього , на статистику в ЄС впливають фінансові заохочення тим хто полстраждав від пандемії, чи виплати лікарям, як приклад вам - Італія. Для порівняння, потрібно співставити смертність в Україні по місяцям за 2019 і 2020 роки і якщо виявиться, що смертність 2020 нижча, чи співставна, то це є афера влади, от ці дані чомусь стали засекреченими. Є дані за 2019, а за 2020 повна какофонія. Ніякій тест не може показати 100 відсоткові дані, що саме короновірус є причиною смерті, а не інші хвороба. Тому потрібно співставити смертність по місяцям за 2019 у порівнянні з 2020 роком.
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07.05.2020 15:01 Відповісти
Афера влади - влучно сказано.
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07.05.2020 15:22 Відповісти
Зелька дуррак дуррак.
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07.05.2020 17:49 Відповісти
Тобто епіцентр і гіпермаркети де одночасно знаходяться сотні людей цілком безпечні?? Нєлох а поясни чому нема карантину і банки та орендодавці продовжують вимагати аренду з людей ??
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07.05.2020 18:20 Відповісти
 
 