Зеленський: Транспорт - прямий спосіб поширення COVID-19, виходити з карантину потрібно помірно і плавно
В Україні за добу від коронавірусу видужала рекордна кількість людей - 299. Водночас заразилося більше громадян, ніж в попередні дні, - 507.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомили на традиційній нараді з протидії поширенню COVID-19.
Президенту Зеленському також доповіли про ситуацію з Житомирською вірусологічною лабораторією, яка нібито завантажена на сім-вісім днів наперед і збиралася зробити триденну перерву в тестуванні на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вже поспілкувався з представниками лабораторії та вирішив менеджерські питання, які заважали проведенню тестування.
На нараді також порушували питання запуску транспорту, серед іншого – метрополітену. Денис Шмигаль повідомив, що за планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня. Адже ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.
"Плановий помірний підхід до виходу з карантину – це правильно. Попри втому, не можна ставитися легковажно до епідемії. Сьогодні кількість заражених – понад півтисячі. Транспорт – це прямий спосіб поширення цієї небезпеки", – наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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а вторая половина в больницах, когда лечила первых.
при чём тут транспорт ?
Куршавель заразил намного меньше
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Розкажу вам історію про файне місто Кам'янець-Подільський) Одна дуже заможна і відома місцева сім'я з'їздила на Вербну неділю в Київ у Лавру і спокійненько повернулась до себе в місто, де вони мають ресторани та готелі. І щось за кілька днів вони стали не дуже добре почуватись
Вони звернулись до свого сімейного лікаря, який поставив їм діагноз ГРВІ і лікував їх від цього два тижні! За ці два тижні, вони купу раз сходили в магазин, в гості, контактували з персоналом своїх готелів та з'їздили до своїх родичів в Чернівці, де відвідали монастир
Лікар- госпіталізована, жінка рідна - госпіталізована, а голова сім'ї - вже всьо. В його ж ресторані поминки.
А, забула сказати! Батюшка з міської церкви, прихожанами якої була ця сім'я, верещить вже другий місяць, що коронавірус вигадали для того, щоб відлучити людей від церкви
кажуть його жінка теж померла
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https://twitter.com/A_Khadzhi A_Khadzhi
Дам підказку - готельно-ресторанний комплекс Клеопатра)
Однако все в мире считают иначе, нигде в мире не остановили метро.
Вот тут проблем нету вообще, в отличии от сферы обслуживания например.
а шо врачи говорят?ну,хотя бы вирусологи...
не говоря уже о психиатрах
«7 мая 2020.
В майские праздники традиционно возрастает число квартирных грабежей.
Россиянам отсоветовали сопротивляться квартирным грабителям.
Эксперт дал россиянам рекомендации по защите от грабителей. По его словам, предотвратить налет или выиграть время помогут хорошие дверные замки и «тревожная кнопка». При нападении нужно немедленно вызвать полицию, назвав причину вызова, адрес и свое имя. Жители первых этажей или частных домов должны попытаться покинуть помещение через окно или запасной вход.»
Про себе бабця розповідає на власній сторінці в Instagram.
"Я баба Ріна. Мені почти 90 років. Я ся рішила дати в інтернет. Мені так стало скучно за сись вірус", - розповідає жінка в одному з відео.
Зараз 90-річна бабця вчиться водити кабріолет Ford Mustang (відео)
https://www.facebook.com/suspilne.news/videos/233474891317366/
"Давно не ходила на таких машинах і велосипедів не було. Лиш на волах, а й на конях", - розповідає вона.
Покажешься народу, "гетман" ?
Каждый, кто прилагал усилия для того, чтобы к власти пришел Зеленский - тот мне не друг. И не союзник.
Пока не признает ошибку.
Более того, я не собираюсь вписываться за сторонников Зеленского, за их стоны и горести.
Они должны отожрать все то говно, которое принесли Украине, и отожрать полной ложкой.
Потом они должны созреть на протест. И выйти на него.
И только когда они получат от своего обожаемого кумира ********, когда осознают факт, что не Порошенко им в штаны опять насрал, а Зеленский виновен в их бедах, - вот тогда, возможно, я начну рассматривать их как ситуативных союзников.
По-другому никак.
Потому что если не сделать работу над ошибками, то в следующий раз, они опять притащат какого-то малоросса.
Роман Доник
перед 8-ми відсотковими маргіналами,що прої*али владу(на мажоритарці у Пєті взагалібув лютий облом),ніхто вибачатись не буде..
Гетеросексуальность - это сексуальный интерес к лицам противоположного пола.
Гомо сапиенс - это с латинского «человек разумный».
Ну это же 5 класс, вторая четверть!
Но когда в стране живёт 73% БАРАНОВ, на вышеуказанные истины следует вот ТАКАЯ реакция, смотрим и офигеваем с ЗЕбилов:
хоч пробував
6.7т
11:35, 7.05.2020
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Сидя два месяца на жестком карантине в Испании смешно наблюдать украинские баталии по поводу того, нужен карантин или нет и на всех ли он распространяется, или на толстосумов и депутатов нет. Возможно, что только благодаря тому, что карантин "с переляку" был введен своевременно (с двойными или тройными стандартами, это уже не так важно) общее количество заболевших в Украине совсем невелико, а касательно умерших и подавно не идет ни в какое сравнение с Испанией, где в сутки по-прежнему умирает больше 200 человек.
Итак, находясь в изоляции все испанское население быстро поумнело: стало еще более грамотным в области вирусологии, теперь все знают не только, как и чем мыть руки, но и почему предпочтительнее гулять на набережной или открытой улице, а не в парке, где на листве концентрируются вирусы и т.д. Ну, а законопослушным население слывет столетиями. Но в помощь этому мнению использовались действенные методы. Например, штрафы быстро отрезвили любителей барбекю и пикников, оставили дома праздношатающихся. Вот мой сосед - прошел 800 метров до пляжа посмотреть, как там поживают чайки без рыбаков, а на обратном пути у подъезда его уже ждали полицейские со штрафом на 600 евро. Эта новость мгновенно облетела весь район и как шаровая молния убила у всех желание смотреть на кромку моря на дистанции ближе, чем 1000 м.
А вот другой пример. В Таррагоне тайком попытались открыть бар, итог: 60000 евро штраф заведению и по 10000 каждому посетителю. Дороговато обошлись посиделки… лучше уж дома с вином, купленным по интернету. А почему на дорогах нет машин? Так, а кто ж поедет без крайней нужды, если минимальный штраф на каждом перекрестке за выезд по нерегламентированным причинам 300 евро, плюс за второго пассажира 300 евро, плюс за третьего 300 евро и т.д. Кроме того, а стимулируемый и эффективно действующий фактор гражданской ответственности соседей!
Сказано карантин, значит карантин…Врачи объяснили, что лекарства нет, вакцины нет, но победить мы можем, потому что, если вирус не передается от больного, то он просто умирает и не распространяется. Вот главное оружие - не разносить вирус, а сидеть и терпеть. Безусловно испанская статистика заболеваемости и смертности оглушает и население хоть и сознательное в основном, но заставить сидеть, дома игнорируя финансовые потери каждого было очень тяжело, ну а уж бизнес, особенно крупный так и вообще… Одна только футбольная лига чего стоила, это тот еще был противник жестких мер. Но, как только слетавшие в Милан, болельщики и футболисты притянули мешок вируса (полсотни с самолета прямиком загремели в госпиталя Валенсии, а остальные "бессимптомные" понесли заразу по стране со скоростью, на которую были способны их транспортные средства), так сразу уделался не только этот бизнес, но в итоге заскрипела вся экономика страны.https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm