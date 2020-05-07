Рятувальники продовжують дезінфекцію приміщень у Києві, де виявили спалах коронавірусу, - Кличко
Київські рятувальники продовжують дезінфекцію будинків і приміщень столиці, де виявили спалах захворювань на коронавірус.
Про це сказав Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Зазначу, що столичні рятувальники продовжують спеціальну дезінфекцію приміщень і будівель столиці, де виявили спалах захворювання або такий ризик. Це - гуртожитки, церкви, житлові будинки, де виявили хворих на коронавірус", - сказав Кличко.
Він додав, що установи, у яких фіксують випадки захворювання, закривають на карантин.
"У столиці на карантин сьогодні закрито два гуртожитки, Києво-Печерська лавра та Іонинський монастир", - зазначив Кличко.
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Splav
показати весь коментар07.05.2020 13:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Скромный Кролик
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нетоварищ
показати весь коментар07.05.2020 15:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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