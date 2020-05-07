Рятувальники продовжують дезінфекцію приміщень у Києві, де виявили спалах коронавірусу, - Кличко

Київські рятувальники продовжують дезінфекцію будинків і приміщень столиці, де виявили спалах захворювань на коронавірус.

Про це сказав Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Зазначу, що столичні рятувальники продовжують спеціальну дезінфекцію приміщень і будівель столиці, де виявили спалах захворювання або такий ризик. Це - гуртожитки, церкви, житлові будинки, де виявили хворих на коронавірус", - сказав Кличко.

Він додав, що установи, у яких фіксують випадки захворювання, закривають на карантин.

"У столиці на карантин сьогодні закрито два гуртожитки, Києво-Печерська лавра та Іонинський монастир", - зазначив Кличко.

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