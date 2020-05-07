У Києві з 18 травня відновиться розсилка запрошень у дитсадки, набір у перші класи почнеться після виходу педагогів з карантину, - КМДА. ДОКУМЕНТ

У Києві з 18 травня відновиться розсилка запрошень у дитсадки через систему електронного запису, яка була припинена на час карантину.

Про це йдеться в листі Департаменту освіти і науки КМДА, передає Цензор.НЕТ.

У батьків буде 10 днів на те, щоб прийняти запрошення в електронному кабінеті, а після відновлення роботи закладів дошкільної - ще 14 днів на подачу необхідних документів. Щоб не було черг, дату і час подачі документів потрібно буде узгодити електронною поштою з керівником дитячого садка.

Прийом документів від батьків майбутніх першокласників розпочнеться після того, як вчителі повернуться в школи. На це виділять не менш одного місяця.

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Зарахування відбуватиметься за територіальним принципом - в школу найперше візьмуть тих дітей, які проживають на території обслуговування навчального закладу. Також першочергове право є у братів і сестер дітей, які вже вчаться в цій школі; дітей співробітників школи; випускників дошкільного підрозділу цієї школи. Місце проживання потрібно підтвердити, якщо відомостей про це немає в реєстрі територіальної громади Києва.

Через місяць після початку прийому документів у перші класи повинні бути зараховані всі діти, які мають на це першочергове право. Якщо залишаться вільні місця, їх розіграють методом жеребкування через п'ять днів після оприлюднення списку зарахованих дітей.

Прийом документів у школи рекомендують проводити у великих приміщеннях з окремим входом і виходом або на свіжому повітрі; потрібно буде дотримуватися соціальне дистанціювання, використовувати маски, рукавички, дезінфектори і вимірювати температуру.

Заяви в п'яті класи подаються в електронному вигляді з 15 по 31 травня.

Прийом документів до навчальних закладів професійної освіти відбудеться 1 липня - 31 серпня.









