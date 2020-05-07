Рада збереться на позачергове засідання 13 травня, розглянемо закон про банки, - "слуга народу" Арахамія
Наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в середу, 13 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава фракції "Слуга народу".
"Не у вівторок, а в середу, тому що ми поспілкувалися з депутатами, провели опитування не лише серед нашої фракції. Нам необхідна присутність майже цілого парламенту. У понеділок вихідний і після понеділка буде певна кількість людей, які не зможуть приїхати у вівторок, і тому було ухвалено рішення зробити це в середу, тому що хочемо зібрати максимальну кількість людей у парламенті", - заявив Арахамія журналістам у четвер.
За словами голови фракції, на порядку денному позачергового засідання в середу буде 14 питань, серед яких, окрім законопроекту про банки та інших ініціатив, які пропонували до розгляду всі парламентські комітети, також і "Година запитань до уряду", і заслуховування звіту керівника Національного банку.
"Ця позачергова сесія займе 10-12 годин. Мінімум чотири години витратимо на закон про банки, потім є ще 13 питань, серед яких "Година запитань до уряду" займе годину, потім звіт керівника Нацбанку і відповіді на запитання - це мінімум 45 хвилин-годину, і потім ще 10 законів з обговоренням це теж 4-5 годин", - уточнив Арахамія.
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Helgi Sharp
Заголовок в УП: "Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске."
Ещё один заголовок: "Ермак сказал, что команда президента всё ещё разгребают завалы, оставленные Порошенко."
ИЗВИНИТЕ, ВЫ ВООБЩЕ КТО?
Один, отставной козы барабанщик с зашкваренным братом, будучи обычным клерком для раздачи бумаг, что-то там предлагает Германии и Франции... Ладно, облобызанной им России, но какого чёрта со свинным рылом лезть что-то предлагать Германии и Франции? Какие полномочия? От кого? Такие заявления, согласно Конституции, могут делать только президент и глава МИД.
Другой чудак, исключительно за болтливость назначенный пионервожатым моностада, на голубом глазу называет Пятого президента "Петей". Человека, сохранившего Украину - Петей.
Завалы, оставленные Порошенко...
Как-будто раньше эти деятели жили в прекрасной Швейцарии без войны, без потери 20% промышленного потенциала, без разваленной армии и купленных Кремлём провокаторов. А теперь, отставив мизинчик, разбирают паутину и выметают мусор, оставленный Порошенко.
Я знаю, что делал ПАП последние 5 лет. А что делали вы, чтобы в чём-то его упрекать? Продюссировали певичек, бегали по телешоу и пивос по саунам тянули? А сейчас уничтожаете тот запас прочности, который был оставлен на апрель 2019-го?
Пусть говорят... И радуются дутым рейтингам. Янукович тоже радовался, но когда дошло до дела, на его защиту вышел только пьяный, проплаченный антимайдан. А за этих никто и не выйдет. И не заплатит. Так, "Сватов" на посошок охлос посмотрит, зевнёт и наутро забудет.
Германии и Франции он предложил...