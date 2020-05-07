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Новини
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Рада збереться на позачергове засідання 13 травня, розглянемо закон про банки, - "слуга народу" Арахамія

Рада збереться на позачергове засідання 13 травня, розглянемо закон про банки, -

Наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в середу, 13 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава фракції "Слуга народу".

"Не у вівторок, а в середу, тому що ми поспілкувалися з депутатами, провели опитування не лише серед нашої фракції. Нам необхідна присутність майже цілого парламенту. У понеділок вихідний і після понеділка буде певна кількість людей, які не зможуть приїхати у вівторок, і тому було ухвалено рішення зробити це в середу, тому що хочемо зібрати максимальну кількість людей у парламенті", - заявив Арахамія журналістам у четвер.

За словами голови фракції, на порядку денному позачергового засідання в середу буде 14 питань, серед яких, окрім законопроекту про банки та інших ініціатив, які пропонували до розгляду всі парламентські комітети, також і "Година запитань до уряду", і заслуховування звіту керівника Національного банку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне два законопроєкти

"Ця позачергова сесія займе 10-12 годин. Мінімум чотири години витратимо на закон про банки, потім є ще 13 питань, серед яких "Година запитань до уряду" займе годину, потім звіт керівника Нацбанку і відповіді на запитання - це мінімум 45 хвилин-годину, і потім ще 10 законів з обговоренням це теж 4-5 годин", - уточнив Арахамія.

Автор: 

банки (7797) ВР (15073) Арахамія Давид (1107)


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Helgi Sharp

Заголовок в УП: "Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске."

Ещё один заголовок: "Ермак сказал, что команда президента всё ещё разгребают завалы, оставленные Порошенко."

ИЗВИНИТЕ, ВЫ ВООБЩЕ КТО?

Один, отставной козы барабанщик с зашкваренным братом, будучи обычным клерком для раздачи бумаг, что-то там предлагает Германии и Франции... Ладно, облобызанной им России, но какого чёрта со свинным рылом лезть что-то предлагать Германии и Франции? Какие полномочия? От кого? Такие заявления, согласно Конституции, могут делать только президент и глава МИД.

Другой чудак, исключительно за болтливость назначенный пионервожатым моностада, на голубом глазу называет Пятого президента "Петей". Человека, сохранившего Украину - Петей.

Завалы, оставленные Порошенко...

Как-будто раньше эти деятели жили в прекрасной Швейцарии без войны, без потери 20% промышленного потенциала, без разваленной армии и купленных Кремлём провокаторов. А теперь, отставив мизинчик, разбирают паутину и выметают мусор, оставленный Порошенко.

Я знаю, что делал ПАП последние 5 лет. А что делали вы, чтобы в чём-то его упрекать? Продюссировали певичек, бегали по телешоу и пивос по саунам тянули? А сейчас уничтожаете тот запас прочности, который был оставлен на апрель 2019-го?

Пусть говорят... И радуются дутым рейтингам. Янукович тоже радовался, но когда дошло до дела, на его защиту вышел только пьяный, проплаченный антимайдан. А за этих никто и не выйдет. И не заплатит. Так, "Сватов" на посошок охлос посмотрит, зевнёт и наутро забудет.

Германии и Франции он предложил...
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07.05.2020 13:13 Відповісти
+7
Рада соберется на внеочередное заседание 13 мая, рассмотрим закон о банках, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2850
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07.05.2020 13:10 Відповісти
+6
Рада соберется на внеочередное заседание 13 мая, рассмотрим закон о банках, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4134
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07.05.2020 13:13 Відповісти
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Рада соберется на внеочередное заседание 13 мая, рассмотрим закон о банках, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2850
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07.05.2020 13:10 Відповісти
Кто был никем, тот станет всем.
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07.05.2020 13:12 Відповісти
Рада соберется на внеочередное заседание 13 мая, рассмотрим закон о банках, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4134
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07.05.2020 13:13 Відповісти
скоро госсударству 30 лет а нет нужного закона о Банках ...мда наверно мало времени было у ВР что б продумать все до мелочи
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07.05.2020 13:13 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZWO0KsUxFTfuLN7icyX08t8sRCu0OiFaTcwLA2xWgsuOwkUOS2bBrUiSSKSSd8wwoH8XSHNnLvPriwAA0F4nuAgAK3srwm4GoNSmlh2yMPWZemTIljapy6DydsebWL7pWs&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

Заголовок в УП: "Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске."

Ещё один заголовок: "Ермак сказал, что команда президента всё ещё разгребают завалы, оставленные Порошенко."

ИЗВИНИТЕ, ВЫ ВООБЩЕ КТО?

Один, отставной козы барабанщик с зашкваренным братом, будучи обычным клерком для раздачи бумаг, что-то там предлагает Германии и Франции... Ладно, облобызанной им России, но какого чёрта со свинным рылом лезть что-то предлагать Германии и Франции? Какие полномочия? От кого? Такие заявления, согласно Конституции, могут делать только президент и глава МИД.

Другой чудак, исключительно за болтливость назначенный пионервожатым моностада, на голубом глазу называет Пятого президента "Петей". Человека, сохранившего Украину - Петей.

Завалы, оставленные Порошенко...

Как-будто раньше эти деятели жили в прекрасной Швейцарии без войны, без потери 20% промышленного потенциала, без разваленной армии и купленных Кремлём провокаторов. А теперь, отставив мизинчик, разбирают паутину и выметают мусор, оставленный Порошенко.

Я знаю, что делал ПАП последние 5 лет. А что делали вы, чтобы в чём-то его упрекать? Продюссировали певичек, бегали по телешоу и пивос по саунам тянули? А сейчас уничтожаете тот запас прочности, который был оставлен на апрель 2019-го?

Пусть говорят... И радуются дутым рейтингам. Янукович тоже радовался, но когда дошло до дела, на его защиту вышел только пьяный, проплаченный антимайдан. А за этих никто и не выйдет. И не заплатит. Так, "Сватов" на посошок охлос посмотрит, зевнёт и наутро забудет.

Германии и Франции он предложил...
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07.05.2020 13:13 Відповісти
Почему у арахамии на всех фото морда дыбила?
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07.05.2020 13:18 Відповісти
https://censor.net/user/420539 Потому, что у него и не на фото такая же.
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07.05.2020 13:30 Відповісти
Афоня, ти мне рубль должен!
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07.05.2020 13:22 Відповісти
(для порохоботов) сегодня вечером, на Тюбике, на канале Марка Фейгина в гостях будет Павло Климкин - не пропустите......
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07.05.2020 13:24 Відповісти
Нам необходимо присутствие почти целого парламента. В понедельник выходной и после понедельника будет определенное количество людей, которые не смогут приехать во вторник, - интересно.если бы на любом предприятии, трудяга два дня не мог бы добратся к месту работы и при том такое бы повторялось каждого понедельника и вторника напротяжении некоторого времени,что бы с ним сделал работодатель???
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07.05.2020 13:24 Відповісти
 
 