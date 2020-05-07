Рада збереться на позачергове засідання 13 травня, розглянемо закон про банки, - "слуга народу" Арахамія

Наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в середу, 13 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава фракції "Слуга народу".

"Не у вівторок, а в середу, тому що ми поспілкувалися з депутатами, провели опитування не лише серед нашої фракції. Нам необхідна присутність майже цілого парламенту. У понеділок вихідний і після понеділка буде певна кількість людей, які не зможуть приїхати у вівторок, і тому було ухвалено рішення зробити це в середу, тому що хочемо зібрати максимальну кількість людей у парламенті", - заявив Арахамія журналістам у четвер.

За словами голови фракції, на порядку денному позачергового засідання в середу буде 14 питань, серед яких, окрім законопроекту про банки та інших ініціатив, які пропонували до розгляду всі парламентські комітети, також і "Година запитань до уряду", і заслуховування звіту керівника Національного банку.

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"Ця позачергова сесія займе 10-12 годин. Мінімум чотири години витратимо на закон про банки, потім є ще 13 питань, серед яких "Година запитань до уряду" займе годину, потім звіт керівника Нацбанку і відповіді на запитання - це мінімум 45 хвилин-годину, і потім ще 10 законів з обговоренням це теж 4-5 годин", - уточнив Арахамія.