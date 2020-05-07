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"ПриватБанк" отримав 4 постанови про відкриття виконавчого провадження у справі про вклади Суркісів

5 травня 2020 року "ПриватБанк" отримав від державного виконавця Печерського відділу державної виконавчої служби Міністерства юстиції України чотири нові постанови про відкриття виконавчого провадження.

За інформацією Цензор.НЕТ, нові постанови стосуються примусового виконання ПриватБанком ухвали Печерського районного суду від 09.02.2017 про забезпечення позову у справі № 757/7499/17-ц та виплату компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, понад 250 млн доларів США за припиненими ще в грудні 2016 року депозитними договорами, зобов'язання за якими були обміняні на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізаціїї (bail in).

Враховуючи, що державним виконавцем продовжуються вчинятися незаконні дії при примусовому виконанні ухвали Печерського райсуду від 09.02.2017, ПриватБанк звернувся із заявами до правоохоронних органів, Печерського райсуду м. Києва та на ім'я міністра юстиції з вимогою надати правову оцінку діям державного виконавця.

За дивним збігом обставин, попри існування автоматизованої системи розподілу справ, всі виконавчі провадження були відкриті тим же державним виконавцем Печерського ВДВС Мін'юсту, що звернувся до Печерського райсуду за роз'ясненням ухвали 2017 року. Певні дії саме цього виконавця стали підставою для численних скарг ПриватБанку, що досі проігноровані.

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Нагадаємо, що 15 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду продовжить розгляд справи № 826/20221/16 за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов'язаними з АТ КБ "ПриватБанк" особами та про визнання нечинними договорів обміну їх депозитів на акції додаткової емісії ПриватБанку (bail in) і стягнення з державного ПриватБанку 1 мільярда гривень.

Висновки Великої Палати Верховного Суду у цій справі безпосередньо впливатимуть на результати розгляду усіх справ, пов'язаних із оскарженням націоналізації ПриватБанку.

Автор: 

Мін’юст (1608) Суркіс (321) Приватбанк (2439)


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Топ коментарі
+11
Игорь Валерьевич,перелогиньтесь
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07.05.2020 13:22 Відповісти
+11
Малюська тихонечко слил интересы государства Бене и подельникам.
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07.05.2020 13:24 Відповісти
+10
А не беня денюшку украл а?
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07.05.2020 13:21 Відповісти
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"ПриватБанк" получил 4 постановления об открытии исполнительного производства по делу о вкладах Суркисов - Цензор.НЕТ 6346
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07.05.2020 13:19 Відповісти
Ленка и надувные гандоны? к возрасту останеца толька один - зільоний)))))
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07.05.2020 13:34 Відповісти
Отжали банк вместе с деньгами вкладчиков, а когда те предъявляют свои права на СВОИ деньги, обижаются и орут о патриотизме. Патриотизм это прежде всего честность и уважение собственных граждан. А если ты их грабишь каждый день, хоть пять вышиванок одень и пять икон с себя напиши, 3% уважения как были так и будут.
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07.05.2020 13:20 Відповісти
А не беня денюшку украл а?
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07.05.2020 13:21 Відповісти
Игорь Валерьевич,перелогиньтесь
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07.05.2020 13:22 Відповісти
Назови вклоадчиков которым не вернули деньги? Эти братия пархатые, отжали клуб Динамо, незаконно им владеют 25 лет и наживаются. Как будем? Они же-совладельцы банка, причастны к махинациям, поэтому отвечают своим имуществом, как и фиКало,мойксий!
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07.05.2020 13:26 Відповісти
Разжигание национальной ненависти внутри Украины, пустые, ничем не подтвержденные обвинения, украденные деньги разве это признак патриотизма? Похоже что так и есть, "патриот" другого языка просто не знает.
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07.05.2020 13:39 Відповісти
перелогинился
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07.05.2020 14:46 Відповісти
Был под французским флагом,стал под немецким
ПЕРЕЛОГИНИЛСЯ
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07.05.2020 15:23 Відповісти
Малюська тихонечко слил интересы государства Бене и подельникам.
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07.05.2020 13:24 Відповісти
Думается без верхоглавкома не обошлось. Договеренности с Акционером превыше любых интересов,тем более интересов "продажной девки из Юрмалы"
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07.05.2020 13:32 Відповісти
Не осилил статью да? Решение суда когда было? Ой, Петя слил интересы государства Бене и подельникам, айяйяй не красиво.
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07.05.2020 13:34 Відповісти
Боты из-за поребрика, наверное, не в курсе, что решение по апелляции на 7 млрд., бездарно просранная Малюськой и его людьми была 2 недели назад.
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07.05.2020 16:09 Відповісти
Порохоботы правду спамят, вы понимаете что показываете себя ссыкунами?) хотя у вас нет чести, вам все равно))
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07.05.2020 13:51 Відповісти
Вас, ботов запоребриковых, за ваши тупые фейки не спамить, а в шею поганую гнать мало.
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07.05.2020 16:10 Відповісти
Тобто такими справами хочуть збанкрутувати ПриватБанк і також знищити фінансову систему України.
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07.05.2020 13:32 Відповісти
А можно Суркисам и прочим платить будет одичалая отара 73%,ведь это их выбор!?
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07.05.2020 13:33 Відповісти
У тебя удивительная особенность гадить себе в штаны, то врачи у тебя болеют(я тебе намекнул, а ниже в ленте тебе популярно объяснили почему такой процент) то теперь решение суда от 2017 года это оказывается выбор избирателей Зеленского. Тебе нормально живётся без мозга? 🤣
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07.05.2020 13:43 Відповісти
как будто суды в 17 и сейчас - это разные суды
в 17 они хоть чего то боялись,а сейчас распоясались при зеленой власти окончательно
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07.05.2020 15:26 Відповісти
Суды одни и те-же, отреформированные Петей. Разговор о том, с чего это должны платить избиратели Зеленского, как предлагает хомоэректус выше?
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07.05.2020 15:34 Відповісти
Хомоэректус из-за поребрика только проснулся из летаргического сна или потерялся совсем и не знает кто у нас уже год президентом?
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07.05.2020 16:12 Відповісти
Кошти офшорним компаніям, які пов'язують із Суркісами в медіа, Приватбанк зараз не поверне. Це неможливо. І власне, цього постанова не вимагає", - повідомив міністр юстиції. Джерело: https://censor.net/ua/n3191414
отак https://censor.net/ua/news/3191414/pryvatbank_ne_povertatyme_250_mln_surkisam_nezvajayuchy_na_rishennya_sudu_malyuska а точніше вся ця зеленська шобла вчергове сцуть всім в очі.
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07.05.2020 13:34 Відповісти
"ПриватБанк" отримав 4 постанови про відкриття виконавчого провадження у справі про вклади Суркісів - Цензор.НЕТ 4551
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07.05.2020 13:47 Відповісти
Прийшло покращення. От той олігарх Порошенко, десь крав, крав і все в казну. А ось прийшов новий, чистий, не "мародер" і не "барига" олігарх Беня і все з казни і з казни. А ще один олігарх Ахметка - все з казни і з казни, і свої послуги все дорожче і дорожче продає лохам. Ще один олігарх Пінчук - все бере до своїх рук, і пан Новінський для новиї свійський. Це ж свої олагірхи? Ще непогано себе почуває Герега, виплив не на крові, а на масках від крові і пока всі стоять він біжить і в правильному напрямку.
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07.05.2020 14:42 Відповісти
А можно обанкротить уже этот Приватбанк, скажем раздать весь капитал невозвратными кредитами разным заводам укроборонпрома(который скоро реорганизуют, сами же говорили, да так, чтоб все концы в воду) и вернуть его в таком виде бене с суркисами? И пусть вкладчики и трясут беню за свои вклады...
Шутка.
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07.05.2020 15:59 Відповісти
 
 