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Новини Агресія Росії проти України
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З початку доби ворог чотири рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони

З початку доби ворог чотири рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони

З початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації вже чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними напрямку, зранку, російські окупаційні війська випустили 18 мін 82-го калібру, а також застосовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети під час обстрілу оборонців Оріхового.

В період з 10.45 по 11.00, противник випустив 4 міни 120-го калібру по опорних пунктах українських захисників неподалік Новотошківського.

На донецькому напрямку, з автоматичних станкових гранатометів збройні формування Російської Федерації вели вогонь по оборонцям Новоселівки-2, а зі стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч з Мар’їнкою.

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"За наявною інформацією, з початку цієї доби, внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав поранення.

Підрозділи зі складу Об’єднаних адекватно придушували ворожу активність з чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні.

Як пізніше уточнили в пресцентрі ОС, український захисник отримав осколкове поранення внаслідок ворожого вогню з автоматичної станкового гранатомета. Воїна доставили в медичний заклад і оперативно надали кваліфіковану допомогу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний.

Автор: 

Міноборони (7513) обстріл (29517) поранення (2823) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7332
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07.05.2020 13:23 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.З початку доби ворог чотири рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6903
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07.05.2020 16:36 Відповісти
та той Донбас не потрiбен не нам нi москалям,нi хто не хоче годувати сепарiв.
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07.05.2020 17:28 Відповісти
 
 