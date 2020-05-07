Єрмак про повернення окупованих територій Донбасу: Хотіли б до кінця року, але є і пророблений план "Б"

Українська влада хотіла б домогтися миру на Донбасі і повернення окупованих територій до кінця цього року, але при цьому існує і план "Б", якщо цього не вдасться домогтися.

Про це на зустрічі із журналістами розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українська влада не буде чекати роками, якщо та сторона не хоче припиняти війну".

"Але до кінця року ми маємо намір робити все від нас залежне, і інтенсифікація роботи ТКГ тому доказ. Але у нас є і пророблений план "Б": що ми робимо, якщо буде так, що робимо, якщо буде ось так", - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що влада хотіла б проведення місцевих виборів у жовтні зокрема й на території ОРДЛО, але тільки за певних умов.

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"Виборів під дулами автоматів не буде. Для початку необхідний контроль над кордоном, можливо спільно з міжнародними інституціями, потрібна безпека і тільки потім вибори", - зазначив Єрмак.

Водночас віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков уточнив, що кампанія на місцевих виборах за законодавством починається за 90 днів до дати їхнього проведення, а перед цим міжнародні спостерігачі від БДІПЛ ОБСЄ ще мають зробити висновок про принципову можливість проведення демократичних виборів в ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єрмак запропонував представникам "нормандської четвірки" перезавантажити Контактну групу з питань Донбасу із залученням переселенців. Передбачається, що вони можуть виступити представниками окремих районів Донецької та Луганської областей та брати участь у консультаціях.