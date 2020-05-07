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Єрмак про повернення окупованих територій Донбасу: Хотіли б до кінця року, але є і пророблений план "Б"

Єрмак про повернення окупованих територій Донбасу: Хотіли б до кінця року, але є і пророблений план

Українська влада хотіла б домогтися миру на Донбасі і повернення окупованих територій до кінця цього року, але при цьому існує і план "Б", якщо цього не вдасться домогтися.

Про це на зустрічі із журналістами розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українська влада не буде чекати роками, якщо та сторона не хоче припиняти війну".

"Але до кінця року ми маємо намір робити все від нас залежне, і інтенсифікація роботи ТКГ тому доказ. Але у нас є і пророблений план "Б": що ми робимо, якщо буде так, що робимо, якщо буде ось так", - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що влада хотіла б проведення місцевих виборів у жовтні зокрема й на території ОРДЛО, але тільки за певних умов.

Також читайте: Єрмак запропонував провести 14 травня засідання ТКГ стосовно Донбасу і підвищити офіційний рівень представників усіх сторін

"Виборів під дулами автоматів не буде. Для початку необхідний контроль над кордоном, можливо спільно з міжнародними інституціями, потрібна безпека і тільки потім вибори", - зазначив Єрмак.

Водночас віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков уточнив, що кампанія на місцевих виборах за законодавством починається за 90 днів до дати їхнього проведення, а перед цим міжнародні спостерігачі від БДІПЛ ОБСЄ ще мають зробити висновок про принципову можливість проведення демократичних виборів в ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єрмак запропонував представникам "нормандської четвірки" перезавантажити Контактну групу з питань Донбасу із залученням переселенців. Передбачається, що вони можуть виступити представниками окремих районів Донецької та Луганської областей та брати участь у консультаціях.

Автор: 

вибори (6724) Донбас (22358) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1389)


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Топ коментарі
+34
Ни дня без лжи - девиз зелёной власти.
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07.05.2020 13:31 Відповісти
+26
Зеленского и Ермака будут судить за государственную измену, - журналист Шуклинов о "консультативном совете" по Донбассу / Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". РФ ликует и поёт: Косачев, председатель….. РФ:Это победа . Алексей Пушков, глава …… РФ:Все условия, которые выдвинула Москва, выполнены .Чеснаков, директор… РФ: Лавров выдвигал условия Первое - подписание "формулы Штайнмайера". Второе - разведение сторон. Дейнего, ….ЛНР:главное - "формула Штайнмайера" подписана . Бидевка, …..ДНР: Киев выполнил условия встречи стран - гарантов Минских соглашений.
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07.05.2020 13:32 Відповісти
+24
Та пристегнуть их на условиях Кремля можно хоть завтра
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07.05.2020 13:31 Відповісти
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Ни дня без лжи - девиз зелёной власти.
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07.05.2020 13:31 Відповісти
ямб
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07.05.2020 13:46 Відповісти
План А.
Єрмак про повернення окупованих територій Донбасу: Хотіли б до кінця року, але є і пророблений план "Б" - Цензор.НЕТ 9680
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07.05.2020 14:06 Відповісти
И план Б...
Єрмак про повернення окупованих територій Донбасу: Хотіли б до кінця року, але є і пророблений план "Б" - Цензор.НЕТ 8855
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07.05.2020 14:07 Відповісти
Набутыливание ,Салман- красавчик!
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07.05.2020 17:27 Відповісти
Громадяни, не розповсюджуйте наклепницьку інформацію про президента...
Що ніби -то він проводить глибоку чистку ЛІВОохоронного блоку, активізує економіку та добробут населення і організовує нещадну боротьбу проти агресії Орди, захищає інтереси України перед олігархами та гарантує дотримання положень Конституції.. . Бо то - "чистої води" наклепи!
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07.05.2020 18:33 Відповісти
Та пристегнуть их на условиях Кремля можно хоть завтра
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07.05.2020 13:31 Відповісти
Все к тому и идет. Трусость, предательство, соглашательтво и капитуляция...
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07.05.2020 14:24 Відповісти
так захотели избиратели
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07.05.2020 14:27 Відповісти
Это да...
Єрмак про повернення окупованих територій Донбасу: Хотіли б до кінця року, але є і пророблений план "Б" - Цензор.НЕТ 4266
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07.05.2020 14:32 Відповісти
План Б- це Точка У?
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07.05.2020 13:31 Відповісти
План Б - це Біжи клоун, біжи...
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07.05.2020 13:49 Відповісти
АГА.
У ВСЕзеленського ЛАЙНА, ЩО ПЛАН *А*, ЩО ПЛАН *Б* ТО ТОЧКА *G* ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ
)(УЙЛА
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07.05.2020 13:52 Відповісти
........"Вільха" і "Нептун" буде ліпше!!!
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07.05.2020 14:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jXQFlZXJU0g План "Б"
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07.05.2020 13:32 Відповісти
Манилов отдыхает)))
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07.05.2020 13:32 Відповісти
Зеленского и Ермака будут судить за государственную измену, - журналист Шуклинов о "консультативном совете" по Донбассу / Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". РФ ликует и поёт: Косачев, председатель….. РФ:Это победа . Алексей Пушков, глава …… РФ:Все условия, которые выдвинула Москва, выполнены .Чеснаков, директор… РФ: Лавров выдвигал условия Первое - подписание "формулы Штайнмайера". Второе - разведение сторон. Дейнего, ….ЛНР:главное - "формула Штайнмайера" подписана . Бидевка, …..ДНР: Киев выполнил условия встречи стран - гарантов Минских соглашений.
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07.05.2020 13:32 Відповісти
Не буде там миру і не сподівайтесь.
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07.05.2020 13:33 Відповісти
єрмак-крємльовська курва.
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07.05.2020 13:33 Відповісти
Сон в летнюю ночь.
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07.05.2020 13:33 Відповісти
план "Е" - Ермак в окопЕ
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07.05.2020 13:33 Відповісти
....... під ростовом!!!
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07.05.2020 14:35 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Ермак о возвращении оккупированных территорий Донбасса: Хотели бы до конца года, но есть и проработанный план "Б" - Цензор.НЕТ 5245 Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1258279870657945601 4 ч

Вчера Зеленскай
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
признался,что не может уволить своего директора Ермака. Он назначен из центра,из Мацквы. У Зеленскага тупо нет таких полномочий.
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07.05.2020 13:33 Відповісти
Эрмек не говорит единственно важного - как они собираются прекращать войну. Без ответа на этот вопрос все остальное - прокремлевское словоблудие.
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07.05.2020 13:33 Відповісти
Всем, ожидающим от Украины прекращения войны: не может без капитуляции прекратить войну тот, кто её не начинал.
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07.05.2020 13:52 Відповісти
Cap Obvious
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07.05.2020 13:57 Відповісти
Перечитайте свой пост. Из него следует, что Ермак не говорит единственно важного, (но Вам очень хотелось это бы услышать, потому, что Вы относитесь к тем, кто считает, что войну давно можно было бы прекратить, если бы не "упрямство" Украины), как он собирается прекращать войну. Если Вы так не считаете, формулируйте мысли без двузначностей.
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07.05.2020 14:13 Відповісти
Ермак не хочет открыто признавать свои капитулянтские намерения. Остальное - Ваши домыслы.
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07.05.2020 14:16 Відповісти
БлаБлаБла...
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07.05.2020 13:34 Відповісти
по плану "А" заходить на дамбас должны были передом, а по плану "Б" - задом.....
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07.05.2020 13:35 Відповісти
А, может быть, и с поднятыми вверх руками. Или ползком.
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07.05.2020 13:46 Відповісти
ну так не зря же за поребриком говорят о присоединении Украины к ОРДЛО......
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07.05.2020 14:01 Відповісти
бла, бла, бла...это всё на что способно нынешнее правительство...
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07.05.2020 13:36 Відповісти
д'Ермак не член правительства/парламента. Он - самозванный вице-президент, прокуратор, отравленный в Украину Кремлем.
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07.05.2020 13:51 Відповісти
Почему начальник канцелярии, работа которого - проветривать помещение и заносить туалетную бумагу - занимается вопросами внешней и внутренней политики ?
Кто он такой вообще ? У него нет никакого народного мандата.
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07.05.2020 13:37 Відповісти
патамущо президента нет
есть недоразумение какое то
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07.05.2020 13:46 Відповісти
план А - здати країну путіну до кінця року, а план Б - здатися
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07.05.2020 13:39 Відповісти
Ермак о возвращении оккупированных территорий Донбасса: Хотели бы до конца года, но есть и проработанный план "Б" - Цензор.НЕТ 8439Ермак о возвращении оккупированных территорий Донбасса: Хотели бы до конца года, но есть и проработанный план "Б" - Цензор.НЕТ 131
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07.05.2020 13:40 Відповісти
Ермак о возвращении оккупированных территорий Донбасса: Хотели бы до конца года, но есть и проработанный план "Б" - Цензор.НЕТ 8955
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07.05.2020 13:42 Відповісти
это ты свою задницу рвал, чтобы они сейчас при власти были
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07.05.2020 14:05 Відповісти
какой контроль границы с международными наблюдателями?
***** на это не пойдёт,сто раз было сказано
нет,мля жуют всё ту-же жвачку
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07.05.2020 13:45 Відповісти
Неужели кто-то еще верит этому д'Ермаку?
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07.05.2020 13:45 Відповісти
паРаша вернёт Лугандон, как корабли - с выдранным оборудованием и заводами и никаких репараций?
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07.05.2020 13:46 Відповісти
естесственно! все ценное было вывезено сразу, еще в 14-м году.....
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07.05.2020 13:57 Відповісти
По пакту Ермака -Пуйла репарации будут из нашего кармана.
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07.05.2020 14:08 Відповісти
Агент ФСБ Козирь кинувся виправдовуватись. Значить Держдеп в особі Кента вжарив капітулянта-відосіка по повній.

Єрмак про повернення окупованих територій Донбасу: Хотіли б до кінця року, але є і пророблений план "Б" - Цензор.НЕТ 3145
https://censor.net/news/3193906/********************************************************************************************************
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07.05.2020 13:46 Відповісти
У них план А- поднять руки перед Ху*лом, план Б- поднять ещё и ноги.
Но тогда стоять им придётся на х*ю.
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07.05.2020 13:50 Відповісти
Если молодые республиканцы вернутся к себе в таежные поселки Бурятии, то останутся только бабки-пенсионерки и отдельные не вымиршие получатели регреса. Но купить их приверженность к украинской власти тоже будет нелегко. Сейчас пенсионер любой из двух свободных молодых республик получает свою республиканскую пенсию и по программе тамженашилюди вторую из кармана пенсионера украинского. А вдобавок еще и платит за комуналку считаные гроши в сравнении с тарифами украинскими.Даже не будем рассматривать опять таки из чьего кармана преференции. Так вот вопрос захочет ли житель ЛуганДонии воссоединятся с Ермаком если ему не предложат что послаще.Чем еще должны пожертвовать украинцы что бы сделать донецкой бабке хорошо и нужно ли нам это вообще.
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07.05.2020 13:50 Відповісти
Миша, ты даже не представляешь на сколько твоё представление о функционировании солидарной пенсионной системы далеко от фактической ее работе, раз пишешь такую хрень - " Сейчас пенсионер любой из двух свободных молодых республик получает свою республиканскую пенсию и по программе тамженашилюди вторую из кармана пенсионера украинского."
Никогда ни один "действующий" пенсионер не получал свою пенсию из кармана другого "действующего" пенсионера. Иначе можно тогда с уверенностью утверждать, что, к примеру, закарпатские пенсионеры получают свою пенсию из карманов харьковских пенсионеров ... только где-то я это уже слыхал ... кажется в " Донбасс кормит всю Украину" ....

А вдобавок еще и платит за комуналку считаные гроши в сравнении с тарифами украинскими.Даже не будем рассматривать опять таки из чьего кармана преференции.

Да нет, Миша, давай все-таки рассмотрим.
Так как тут официальная оплата проводится только в рублях, то нужно чтобы они откуда-то брались. А откуда они берутся, ну если тут нет ни более-менее приличной экономики, ни монетного двора, ни полномочий у "ЦРБ" на эмиссию российских денежных знаков? - правильно, Миша - из "белых камазов".
Поэтому вывод "из чьих карманов преференции", напрашивается сам собой - из карманов всех россиян, но благодаря тем дебильным россиянам, которые порвали три баяна оручи "Крым нааааш!!!"
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07.05.2020 15:17 Відповісти
Согласен только в том что деньги на пенсию дарагим донбаситам идут не напрямую с кармана украинского пенсионера, а опосредствовано. С фонда, который наполняют дети этих украинских пенсионеров.Да и сами пенсионеры покупая что угодно платят и включеный в товар налог с которого опять таки часть денег поступает в пенсионный фонд. И не будь гири в виде донбаских престарелых урок украинский пенсионный фонд можно было бы и по другому распределить. Дальше о дыныровской комуналке. За счет той же безвозмездной подачи воды с с территории контролируемой Украиной.Безвозмездной потому что просто никто с той стороны за нее не платит, а не то что мы так хотим.А то что часть преференций идет с кармана расеян мне абсолютно похрен. Речь то шла о том что дыныровскую бабку трудно заманить сюда иначе она потеряет одну из пенсий и дешевую комуналку кто бы ее не спонсировал. И придется тогда золотить ей ручку и покупать ее к нам любовь за нашу денежку. Вот о чем речь, умный ты наш Женя.
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07.05.2020 15:39 Відповісти
И не будь гири в виде донбаских престарелых урок украинский пенсионный фонд можно было бы и по другому распределить.

Как именно "по-другому" распределялся ПФУ до весны 14-го, когда все "престарелые урки" были исключительно украинскими? Можешь, если хоть и не в мелких деталях, то хотя бы крупными мазками описать?

Да и сами пенсионеры покупая что угодно платят и включенный в товар налог с которого опять таки часть денег поступает в пенсионный фонд.

1. Пенсионные туристы, сняв, например в Бахмуте, гривни прут назад неподъемные сумки со жратвой и шмотьем - то бишь заплатив "налог включенный в товар".
***
2. Наличные гривни, завезенные в дыру, никому кроме серых валютчиков и обменников не нужны(ну разве только на проезд в следующую поездку). Эти валютчики и обменники, выкупившие гривни у "туристов" , в свою очередь прикурив какую-то копеечку, продают эти гривни тем, кому они нужны будут после въезда на подконтрольную территорию, то есть тем, кто их снова так или иначе запустит в оборот в украинской экономике.
***
3. Валютчики и обменники продадут эти гривни местным торгашам, которые потом отдадут их частично за товары закупаемые на подконтрольной территории, частично на взятки "подконтрольным" ментам и таможне при перемещении этих товаров через КПВВ(ну или козьими тропами). Итог - в любом случае наличка вывезенная пенсионными туристами, в итоге возвращается в "подконтрольный" оборот, так или иначе выполнив свою функцию "генератора" бюджетных поступлений в УКРАИНСКИЙ бюджет.

За счет той же безвозмездной подачи воды с с территории контролируемой Украиной.Безвозмездной потому что просто никто с той стороны за нее не платит ...

Конечные потребители, в подавляющем большинстве своем, оплачивают всё, что указано в выставленном им счёте.
В чём заключается вина конечных(розничных) потребителей (которые оплатили столько сколько с них затребовали) в том, что в схеме оптовый поставщик<=>оптовый потребитель отсутствует взаиморасчет?
Может вместо того чтобы сокрушаться тут о том, как тебя разоряют бабки с двумя пенсиями, ты выключишь комп, возьмешь вилы и пойдешь побеседуешь с теми "подконтрольными", кто курирует и обеспечивает работу этих "бесплатных поставок"? Не? Не пойдешь ибо ссыкотно?
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07.05.2020 16:49 Відповісти
*Мнение*лугандонских пенсов меньше всего должно интересовать Украину ,завалят свои **....ки и будут пердеть на завалинке
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07.05.2020 17:39 Відповісти
Наступна влада буде зобов'язана посадити Єрмака за державну зраду. Щоб більше ніколи і нікому не хотілось торгувати суверенітетом.
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07.05.2020 13:53 Відповісти
Медведчук Ермака не посадит, а наградит
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07.05.2020 14:06 Відповісти
Єрмак говорить лише про контрольований кордон ордло і росії, але для проведення виборів цього недостатньо! Необхідно відкрити їхній інформаційний простір для агітації українських партій, а без цього вибори неможливі! Тому вибори там неможливо провести!
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07.05.2020 13:57 Відповісти
Ніякої агітації. Спочатку тотальна і жорстка дерусіфікація. Перевірка на лояльність. Заборона на професії.Примусове виселеня з вилученням українского паспорту тих хто не пройде люстраційні заходи. Потім декілька років заборони до любих виборних процесів.Якось так.
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07.05.2020 14:05 Відповісти
хермак с--ука кацапська
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07.05.2020 13:57 Відповісти
(для порохоботов) сегодня вечером, на Тюбике, на канале Марка Фейгина в гостях будет Павло Климкин - не пропустите......
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07.05.2020 13:59 Відповісти
Действия по какому-то плану "Б" - это аварийные действия, а не достижения. Действовать по плану "Б" означает, что план "А" был недостаточно продуман, хотя многие предупреждали о нежизнеспособности плана "А".
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07.05.2020 13:59 Відповісти
Сганяй ка лутше в магазин
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07.05.2020 14:00 Відповісти
все твои планы направлены на заведение сепаров в парламент и автономия и не более того!!
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07.05.2020 14:03 Відповісти
Чорт єрмак виконує заказ *****.
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07.05.2020 14:05 Відповісти
та й план Ю*...є
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07.05.2020 14:05 Відповісти
А тем временем "партнёры" выдают очередные шедевры
Єрмак про повернення окупованих територій Донбасу: Хотіли б до кінця року, але є і пророблений план "Б" - Цензор.НЕТ 4902

Из обсуждения:

Опять дизайнеры не ту бабку сфотошопили. Российские пенсионеры выглядят вот так:
Єрмак про повернення окупованих територій Донбасу: Хотіли б до кінця року, але є і пророблений план "Б" - Цензор.НЕТ 7413

* * *
Даже если бы не было оригинальной картинки, которую сп.....или, реально видно, что ни бабка, ни пацан "не наши".

* * *
- Чо они там победили?
- авторские права (но это не точно)

https://pechal.d3.ru/3952-1975279/?sorting=rating
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07.05.2020 14:06 Відповісти
А ШО "просто перестать стрелять" не спрацювало?
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07.05.2020 14:08 Відповісти
Для этого ещё пуйло должно перестать стрелять, а ему это не надо.
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07.05.2020 15:54 Відповісти
Держдеп при помощи Кент не Дал Ермаку маневра в сторону раши . Вы там определитесь мол, а наша позиция такова.
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07.05.2020 14:10 Відповісти
сивоха будет лично агитационные палатки Слуг в Донецке разбивать...а можно войну и сразу завтра прекратить, всего-то нужно к путену на поклон пойти и капитулировать
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07.05.2020 14:12 Відповісти
свежак о наглой сволочи ермаке:
https://www.youtube.com/watch?v=n9Q1NGFXJdE
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07.05.2020 14:12 Відповісти
Ермачок, неужто ты настолько недалёкий, что так думаешь как пишешь?
Пока жив этот ГОВНЮК - ПУТИН, ему можно только сдаться (без боя)
Но я , как старый офицер против этого. Его нужно УБИТЬ.
Если ты так тоже думаешь-тогда я - ЗА!
Юрий Яковлевич.
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07.05.2020 14:13 Відповісти
Что то мне не очень хочется возвращать окупированные территории так быстро и в такой способ. Ато ето *возвращение* больше напоминает не возвращение а присоединение Украины к окупированным территориям. Та и мы уже увидели твой план Б, который провалился только благодаря коронавирусу.
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07.05.2020 14:15 Відповісти
Не напоминает присоединение к оккупированным территориям, а таковым и является. А возврат Украины в рускій міръ через заднее крыльцо.
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07.05.2020 14:23 Відповісти
Можете вже починати свій план Б, бо ні на крок не наблизились до миру а поверненя окупованих земель.
А план Б можете засунути собі в сраку, бо він приречений на такий же успіх як і план А.
Знаєте чому? Тому що ви слуги кого завгодно, але не Украіни та іі народу. Горіти вам в пеклі
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07.05.2020 14:17 Відповісти
во всех ситуациях из всех возможных вариантов зебобики выбирают план Ж
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07.05.2020 14:35 Відповісти
В ОРДЛО цена на електроенергию 30 копеек /кВт. Цена на газ 1 гривня/куб. В Украине цена на електроенергию 1,7грн/кВт, цена на газ 6грн/куб. Цены на автомобили и на бензин в ОРДЛО так же намного дешевле. Кроме того Украина дает даунбаситам пенсии не облагаемые налогом в отличии от украинских пенсионеров. Дети даунбаситов поступают в украинские ВУЗы на льготных условиях со справками написанными от руки. Вопрос для того кто размышляет логически, захочет ли ОРДЛО вернуться в Украину добровольно? Уверен что нет. Тоесть остается только один способ- вернуть наши земли военным путем. Остальные варианты ето только манипуляции и измена Родины.
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07.05.2020 14:21 Відповісти
План "Б" - Бені? Чи то, "Буш" - "ніжки Буша", як називали окорока, які вози, щоб з голоду не вмерли, чи вже план "Б" бігти? Все зламала заява дипломата США, а так все рухалося добре - наріду кпарантин і в нори, а ми проведемо вибори і заберемо вбивць на "довольствие", бо засрвшці не вистачає грошей на ясир Ічкерії.
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07.05.2020 14:22 Відповісти
Да... Столько народу сразу и не похоронить... Погорячился. Давай, поэтапно.
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07.05.2020 14:26 Відповісти
а перед этим международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ еще должны сделать вывод о принципиальной возможности проведения демократических выборов в ОРДЛО Подождите, а по какому такому закону Украины вы будете проводить выборы в ОРДЛО? Я что то такой области ОРДЛО в Украине не знаю. Какие вообще могут подыматься вопросы о выборах, если ета территория не подчиняется законам Украины? Так же если в Конституции Украины написано что балотироваться на выборах может только человек проживавший не менее 5 последних лет в Украине. А насколько известно ОРДЛО и крым уже больше 5 лет отрезано от Украины. Тоесть по закону и логике в крыму и ОРДЛО выборы можно проводить только через 5 лет после полной деокупации.
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07.05.2020 14:29 Відповісти
Єрмак про повернення окупованих територій Донбасу: Хотіли б до кінця року, але є і пророблений план "Б" - Цензор.НЕТ 3509
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07.05.2020 14:33 Відповісти
Кто нибудь замысливался об экономической составляющей возврата разоренного Донбаса под управление Украины. Нужно ли это вообще если отбросить политическую и репутационную составляющую. Есть ли там ресурсы материальные и людские за которые стоит бороться. Только не надо говорить, что так можно до Львова отдавать. Мы говорим о свершившемся факте. Не стоит ли сосредоточится на имеющихся территориях и людях развивая и защищая их.
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07.05.2020 14:38 Відповісти
А деньги на развитие имеющихся территорий и людей у нас есть?
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07.05.2020 16:24 Відповісти
Єрмак про повернення окупованих територій Донбасу: Хотіли б до кінця року, але є і пророблений план "Б" - Цензор.НЕТ 9121
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07.05.2020 14:45 Відповісти
ЗЕленый дебил!

Этой ЗЕленой стаи обезьян место не в правительстве, а в вольере, в зоопарке!
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07.05.2020 14:59 Відповісти
Вариант "Б"
Єрмак про повернення окупованих територій Донбасу: Хотіли б до кінця року, але є і пророблений план "Б" - Цензор.НЕТ 4910
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07.05.2020 16:34 Відповісти
О, тогда нужно признать независимость "молодых республик" и приготовиться к отторжению новых территорий. ХНР и ДнепрНР, к примеру.
https://censor.net/comments/locate/3194006/019214f4-d18f-71b9-8455-55bd5739cd22
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07.05.2020 18:04 Відповісти
Что значит нет?
В РФ четко заявили, что "Мы один народ". А это подразумевает демонтаж государственности Украины. И уже давно были озвучены претензии минимум на 8 областей. Да экономика внесла свои коррективы, но от цели никто не отказывается
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07.05.2020 18:14 Відповісти
Да да...... Еще до встречи с путей зеля пиз-л о каком то плане Б, если не договорились!
Не договорились..... И где ваш план Б?
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07.05.2020 17:42 Відповісти
Боюсь, что план "Б" будет еще более ужасный и катастрофическим чем "А"
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07.05.2020 18:08 Відповісти
Мабудь план Б - вступить в Кацапию. И вопрос с границей отпадет сам.( И, с выбором - тоже.
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08.05.2020 00:49 Відповісти
 
 