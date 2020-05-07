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Новини
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Це продовження політичного тиску на команду реформаторів, - ексглава ДПС Сергій Верланов про обшук у нього вдома

Це продовження політичного тиску на команду реформаторів, - ексглава ДПС Сергій Верланов про обшук у нього вдома

Під час обшуку, який проводився вранці співробітниками Служби безпеки України, за місцем проживання ексглави Державної податкової служби Сергія Верланова, нічого не було вилучено.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Постанову на обшук видано Житомирським судом, вона вже є в інтернеті, я розголошувати не буду, оскільки з повагою ставлюся до таємниці слідства, - зазначив Верланов. - Це стара, відома для мене справа, за якою до мене приходили до Державної податкової служби, коли я був головою. Там розслідуються епізоди, які мені абсолютно зрозумілі, все це свідчить про нашу боротьбу з конвертаторами. Чому це сьогодні перейшло в таку площину? На мій погляд, це продовження політичного тиску на команду реформаторів, такого ж порядку, як кримінальне провадження проти Рябошапки.

Обшук відбувся професійно, питань до слідчо-оперативної групи в мене немає, все за законом. Адвокат зробив певні зауваження. Я не знаю, що шукали, але нічого не вилучено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ провела обшук у квартирі ексглави Державної податкової служби Верланова

Ухвалу суду, про яку каже Сергій Верланов, опублікував на своїй сторінці у фейсбуці колишній податківець Юрій Атаманюк. Згідно з цим документом, кримінальне провадження розслідується за ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 358-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У документі йдеться, що розслідуванням встановлено, що службові особи Державної податкової служби України спільно зі службовими особами Офісу великих платників податків ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та у м.Києві, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою з організаторами транзитно-конвертаційних груп, з метою одержання неправомірної вигоди, в період з 2019 по 2020 рік створили протиправний механізм, спрямований на незаконне формування сум податкового кредиту за ПДВ, а в подальшому його відшкодування з державного бюджету.

Автор: 

обшук (1986) СБУ (13048) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+6
Зеленые реформаторы
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07.05.2020 13:37 Відповісти
+3
Это продолжение политического давления на команду реформаторов, - экс-глава ГНС Сергей Верланов об обыске у него дома - Цензор.НЕТ 8640квн так квн, що замовляли те й хавайте
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07.05.2020 13:36 Відповісти
+3
Задолбали, любого тронь и поднимается крик о политических преследованиях честнейших людей.
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07.05.2020 13:39 Відповісти
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Это продолжение политического давления на команду реформаторов, - экс-глава ГНС Сергей Верланов об обыске у него дома - Цензор.НЕТ 8640квн так квн, що замовляли те й хавайте
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07.05.2020 13:36 Відповісти
She cut to LOOK
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07.05.2020 13:40 Відповісти
Да, скорей всего то лук
... его как известно когда раздевают...
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07.05.2020 14:46 Відповісти
Чудні. Спочатку кричали "сдєлаєм іх вмєстє" а тепер "політічєскоє давлєніє на коМанду рехворматоров"...
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07.05.2020 13:36 Відповісти
Кто кричал?
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07.05.2020 14:20 Відповісти
Зеленые реформаторы
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07.05.2020 13:37 Відповісти
Своих это кого?
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07.05.2020 14:22 Відповісти
Кто Зеленый реформатор? Уманский?
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07.05.2020 14:21 Відповісти
Задолбали, любого тронь и поднимается крик о политических преследованиях честнейших людей.
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07.05.2020 13:39 Відповісти
Вот мне просто интересно, кто оказывает политическое давление при помощи СБУ, на зеленую команду молодых реформаторов?
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07.05.2020 13:48 Відповісти
а так то зеленые реформаторы были? а теперь власть захватили зеленые реакционеры?
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07.05.2020 13:49 Відповісти
Если ничего не подбросили , то не переживай , а если в Пушку , - То переживай.
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07.05.2020 14:02 Відповісти
что не вор то рехформатор))))
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07.05.2020 14:13 Відповісти
Какой крутой реформатор!
Саакашвили нервно курит в стороне!
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07.05.2020 14:33 Відповісти
 
 