Це продовження політичного тиску на команду реформаторів, - ексглава ДПС Сергій Верланов про обшук у нього вдома

Під час обшуку, який проводився вранці співробітниками Служби безпеки України, за місцем проживання ексглави Державної податкової служби Сергія Верланова, нічого не було вилучено.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Постанову на обшук видано Житомирським судом, вона вже є в інтернеті, я розголошувати не буду, оскільки з повагою ставлюся до таємниці слідства, - зазначив Верланов. - Це стара, відома для мене справа, за якою до мене приходили до Державної податкової служби, коли я був головою. Там розслідуються епізоди, які мені абсолютно зрозумілі, все це свідчить про нашу боротьбу з конвертаторами. Чому це сьогодні перейшло в таку площину? На мій погляд, це продовження політичного тиску на команду реформаторів, такого ж порядку, як кримінальне провадження проти Рябошапки.

Обшук відбувся професійно, питань до слідчо-оперативної групи в мене немає, все за законом. Адвокат зробив певні зауваження. Я не знаю, що шукали, але нічого не вилучено".

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Ухвалу суду, про яку каже Сергій Верланов, опублікував на своїй сторінці у фейсбуці колишній податківець Юрій Атаманюк. Згідно з цим документом, кримінальне провадження розслідується за ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 358-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У документі йдеться, що розслідуванням встановлено, що службові особи Державної податкової служби України спільно зі службовими особами Офісу великих платників податків ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та у м.Києві, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою з організаторами транзитно-конвертаційних груп, з метою одержання неправомірної вигоди, в період з 2019 по 2020 рік створили протиправний механізм, спрямований на незаконне формування сум податкового кредиту за ПДВ, а в подальшому його відшкодування з державного бюджету.