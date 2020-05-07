"Слуги народу" Тищенко і Негулевський звинуватили "Нібулон" у підкупі нардепів через законопроєкт про річковий транспорт: "Заніс кругом грошей". ВIДЕО

Народні депутати від "Слуги народу" Ігор Негулевський і Микола Тищенко звинуватили компанію "Нібулон" нібито в спробі підкупу депутатів, щоб перешкодити ухваленню законопрєкту про внутрішній водний транспорт.

Про це нардепи заявили у сторіс в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Прийнятий Радою за основу законопроєкт про річковий транспорт загрожує нацбезпеці: немає впевненості, що РФ не захоче організувати диверсію, - глава "Укрсудпрому" Лисицький

- Є один момент! - сказав Микола Тищенко.

- Нібулон! - заявив Ігор Негулевський.

- Єдиний монополіст, друзі. Вдумайтеся. 30 років Україна незалежна, а в нас один монополіст – "Нібулон" заметушився... - заявив Микола Тищенко.

- Заніс кругом грошей, в усі міжнародні асоціації, в усі фракції, в усі області, - додав Ігор Негулевський.

- Благо, грошики є, - зазначив Микола Тищенко.

- І всіляко намагається наш найчудовіший законопроєкт, - додав Ігор Негулевський.

- Про що ми хочемо зробити відповідний депутатський запит, правильно, Ігорю? - заявив Микола Тищенко.

- Правильно, - відповів Ігор Негулевський.

- Бути добру друзі, ворог не пройде. У нас усе під контролем, - додав Микола Тищенко.

24 квітня цього року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт України "Про внутрішній водний транспорт" № 1182-1-д. Цей законопроєкт відкриває річковий транспортний комплекс України для іноземного бізнесу. Водночас президент Асоціації "Укрсудпром" Віктор Лисицький заявив, що цей законопроєкт не враховує інтереси українських підприємців, а також несе загрозу національній безпеці: "Немає впевненості, що РФ не захоче організувати диверсію".

"Нібулон" - аграрна компанія України, один з найбільших українських сільськогосподарських виробників та експортерів. Заснована 1991 року. Засновник і генеральний директор - Олексій Вадатурський. Компанія володіє двома однойменними дочірніми підприємствами: пароплавством (створено в 2009 році) і суднобудівничо-судноремонтним заводом (з 2012 року). Судноплавна компанія "Нібулон" є одним із чотирьох найбільших судновласників України. Вона зосереджує свою діяльність на Дніпрі і Південному Бузі.