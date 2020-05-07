28 нардепів внесли в Раду законопроєкт, який дозволить чиновникам приховувати позашлюбних дітей. СПИСОК

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який дозволить чиновникам не показувати в деклараціях позашлюбних дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

На сайті ВР зазначено, що ініціаторами законопроєкту виступили 28 народних депутатів, з яких 20 - представники "Слуги народу".

Наводимо список ініціаторів:

Сергій Іонушас (Слуга народу)

Руслан Стефанчук (Слуга народу)

Галина Янченко (Слуга народу)

Іван Крулько (Батьківщина)

Григорій Мамка ОПЗЖ

Владлен Неклюдов (Слуга народу)

Володими Кабаченко (Батьківщина)

Лариса Білозір (група "За майбутнє")

Микола Кучер (група "За майбутнє")

Андрій Ніколаєнко (Батьківщина)

Микола Стефанчук (Слуга народу)

Сергій Алєксєєв (Європейська Солідарність)

Федір Веніславський (Слуга народу)

Сергій Шахов (група "Довіра")

Ольга Совгиря (Слуга народу)

Денис Монастирський (Слуга народу)

Сергій Бабак (Слуга народу)

Андрій Костін (Слуга народу)

Михайло Радуцький (Слуга народу)

Андрій Клочко (Слуга народу)

Сергій Кальченко (Слуга народу)

Євгенія Кравчук (Слуга народу)

Мар'яна Безугла (Слуга народу)

Олександр Ткаченко (Слуга народу)

Максим Павлюк (Слуга народу)

Олексій Леонов (Слуга народу)

Анатолій Костюх (Слуга народу)

Павло Фролов (Слуга народу)

Комітет вже підтримав законопроєкт.

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив у Facebook, що законопроєкт дозволить чиновникам приховувати позашлюбних дітей.

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"Розповім вам про пріоритети нашої політичної еліти під час епідемії. 28 депутатів (серед яких віцеспікер і кілька голів комітетів) п'ять днів назад зареєстрували законопроєкт. Його відразу почали пхати до порядку денного позачергової сесії", - зазначив Шабунін.

Він звернув увагу, що головна мета законопроєкту - дозволити не декларувати майно неповнолітніх дітей, які не живуть з батьками-декларантами.

"І справа тут навіть не в корупції, тому що в разі користування/управління цим майном, декларувати його все одно доведеться. Справа в небажанні когось із авторів засвітити в декларації позашлюбних дітей. Щоб не ганьбитися тільки цією нормою, її заховали серед інших змін", - зазначив Шабунін.