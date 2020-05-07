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Новини
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28 нардепів внесли в Раду законопроєкт, який дозволить чиновникам приховувати позашлюбних дітей. СПИСОК

28 нардепів внесли в Раду законопроєкт, який дозволить чиновникам приховувати позашлюбних дітей. СПИСОК

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який дозволить чиновникам не показувати в деклараціях позашлюбних дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

На сайті ВР зазначено, що ініціаторами законопроєкту виступили 28 народних депутатів, з яких 20 - представники "Слуги народу".

Наводимо список ініціаторів:

Сергій Іонушас (Слуга народу)

Руслан Стефанчук (Слуга народу)

Галина Янченко (Слуга народу)

Іван Крулько (Батьківщина)

Григорій Мамка ОПЗЖ

Владлен Неклюдов (Слуга народу)

Володими Кабаченко (Батьківщина)

Лариса Білозір (група "За майбутнє")

Микола Кучер (група "За майбутнє")

Андрій Ніколаєнко (Батьківщина)

Микола Стефанчук (Слуга народу)

Сергій Алєксєєв (Європейська Солідарність)

Федір Веніславський (Слуга народу)

Сергій Шахов (група "Довіра")

Ольга Совгиря (Слуга народу)

Денис Монастирський (Слуга народу)

Сергій Бабак (Слуга народу)

Андрій Костін (Слуга народу)

Михайло Радуцький (Слуга народу)

Андрій Клочко (Слуга народу)

Сергій Кальченко (Слуга народу)

Євгенія Кравчук (Слуга народу)

Мар'яна Безугла (Слуга народу)

Олександр Ткаченко (Слуга народу)

Максим Павлюк (Слуга народу)

Олексій Леонов (Слуга народу)

Анатолій Костюх (Слуга народу)

Павло Фролов (Слуга народу)

Комітет вже підтримав законопроєкт.

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив у Facebook, що законопроєкт дозволить чиновникам приховувати позашлюбних дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записано на позашлюбних дітей, - нардеп "Голосу" Юрчишин

"Розповім вам про пріоритети нашої політичної еліти під час епідемії. 28 депутатів (серед яких віцеспікер і кілька голів комітетів) п'ять днів назад зареєстрували законопроєкт. Його відразу почали пхати до порядку денного позачергової сесії", - зазначив Шабунін.

Він звернув увагу, що головна мета законопроєкту - дозволити не декларувати майно неповнолітніх дітей, які не живуть з батьками-декларантами.

"І справа тут навіть не в корупції, тому що в разі користування/управління цим майном, декларувати його все одно доведеться. Справа в небажанні когось із авторів засвітити в декларації позашлюбних дітей. Щоб не ганьбитися тільки цією нормою, її заховали серед інших змін", - зазначив Шабунін.

Автор: 

одруження (81) декларація (1441) діти (5181) майно (335) Шабунін Віталій (540)


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Топ коментарі
+12
сексуальная революція очима "народних депутатів"?
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07.05.2020 13:57 Відповісти
+11
В один момент все дети нардепов после этого станут внебрачными... и чрезвычайно богатыми на материальный достаток...
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07.05.2020 14:00 Відповісти
+10
велико желание взять палку и перетянуть каждого через всю спину до самой ж... имею ввиду избирателей этой зеленой своры
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07.05.2020 13:56 Відповісти
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велико желание взять палку и перетянуть каждого через всю спину до самой ж... имею ввиду избирателей этой зеленой своры
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07.05.2020 13:56 Відповісти
А таких серед свори, станом на травень 2020 нема.
Свора розказує, що за Зє, 21.04.2019, проголосували порохоботи.
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07.05.2020 14:12 Відповісти
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07.05.2020 15:00 Відповісти
Не палку а спрвжню козацьку шаблю .
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07.05.2020 14:35 Відповісти
сексуальная революція очима "народних депутатів"?
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07.05.2020 13:57 Відповісти
Самый неотложный законопроект . У кого , что на уме и для этого они мечтали попасть в Раду.
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07.05.2020 13:57 Відповісти
від слуг аж рябіє в очах...
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07.05.2020 13:58 Відповісти
В стране тяжелая демографическая ситуация. Чиновники должны ее исправить за счет внебрачных детей .Сеятели так сказать .....
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07.05.2020 13:58 Відповісти
Списки содомистов в открытом доступе.
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07.05.2020 13:59 Відповісти
Это самое необходимое?*
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07.05.2020 13:59 Відповісти
Простите, а эта мерзость вообще когда то была необходима?
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07.05.2020 14:01 Відповісти
Нда... Мы уже в дупе, но по инерции думаем, что есть куда падать...
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07.05.2020 13:59 Відповісти
Назвемо "Закон Бастардів"!!! Щоб красиво. І так от дізналися в яких нардепів позашлюбні діти.
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07.05.2020 13:59 Відповісти
Бастарди їх мало хвилюють - під позашлюбними вони мають на увазі законних дітей після розлучення з їх матір'ю. Вангую, що після прийняття закону станеться епідемія розлучень серед слуг народу та всяких чиновників
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07.05.2020 15:07 Відповісти
а дтей алигархов наших?
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07.05.2020 13:59 Відповісти
правнуки, внебрачных детей лейтенанта Шмидта рулят...
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07.05.2020 13:59 Відповісти
Капец! эти ...ляди из скотов уродов, если бы у них была возможность - все и всех бы запретили, и вели себя точно как *****- делаю что хочу, ответственности никакой, ворую миллиарды и все остальные идут на йух. Я себе только могу представить, как бы эти ушлепки тогда бы развернулись! Даже бы путлер сказал бы- а шо так можно было? Заниматься прелюбодияниями можно, но при этом всем остальным требовать запрета на аборты, и переписывать свои ворованные бабки на незаконорожденных детей, чтоб никто не знал, где спрятано)))). Во всей красе- "честные и неподкупные" скоты нарида!
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07.05.2020 14:00 Відповісти
В один момент все дети нардепов после этого станут внебрачными... и чрезвычайно богатыми на материальный достаток...
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07.05.2020 14:00 Відповісти
Ето на самом дєлє нєбивалий прорив в законодатєльствє. По суті, даний законопроект прізван положить конєц епохі ущємлєнія сєксуальних свобод народних ізбранніков.
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07.05.2020 14:01 Відповісти
Гордіться,зе-дебіли,ви зробили це разом!
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07.05.2020 14:01 Відповісти
"Сергей Алексеев (Европейская Солидарность)Источник: https://censor.net/n3194016"
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07.05.2020 14:46 Відповісти
І чьо?
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07.05.2020 16:40 Відповісти
Попробуй прочитать 2 поста подряд. Может быть дойдет.
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07.05.2020 21:21 Відповісти
Какие дети от анала?
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07.05.2020 14:04 Відповісти
Такие и дети
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07.05.2020 14:05 Відповісти
Если верить пропорциям, 72% зебилов - байстрюки
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07.05.2020 14:05 Відповісти
это не депутаты, это воры, пришедшие к власти грабить и скрывать наворованное
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07.05.2020 14:06 Відповісти
Цікаво послухати коментарі нарітних інтелектуалів 73,22%, як до цього причетний Порошенко.
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07.05.2020 14:06 Відповісти
Навіщо ? Щоб приховувати свої прибутки ?
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07.05.2020 14:07 Відповісти
руслан стефанчук никак не нажрется? да уже вот вот лопнет, а детей уже давно делать не может, пипыску как отыскать?
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07.05.2020 14:07 Відповісти
Эпидемия а эти шизики закон про банки и про байстрюков заботятся ...идиотизм
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07.05.2020 14:07 Відповісти
!?!?!?!? Просто *********** новость!!!! Это именно то,что сегодня спасет страну, что самое злободневное! В стране одна проблема - как нардепам скрывать последствия того, об шо они чешут свой мудёж! Можете банить, но других слов нет!
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07.05.2020 14:08 Відповісти
Тепер ми знаємо прізвища тих депутатів, які мають позашлюбних дітей!
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07.05.2020 14:09 Відповісти
Очень важный и своевременный для СН законопроект! Сегодня будет важное правительственное сообщение о внебрачных детях на всех телеканалах .
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07.05.2020 14:10 Відповісти
Тільки вчора з'явилася новина що:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей, - нардеп "Голоса" ЮрчишинИсточник: https://censor.net.ua/n3194016

Сьогодні вони вже хочуть заховати від людей своїх позашлюбних дітей. На яких звісно перепишуть все майно.

Ну що зебіли, це вже кінець епохи бідності, чи ще ні? Зебарани.
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07.05.2020 14:11 Відповісти
У них одна думка: «Когда наконєц посадят Пороха !»
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07.05.2020 14:14 Відповісти
Эпоха бедности пройдет когда люди забудут Пороха, Зелю, Юлю и все остальное порождение ворья и грабежей Украины.
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07.05.2020 14:17 Відповісти
О так, їм вже ні чого не потрібно. Якщо раніше, волали що з приходом моніки не лоха, якій сорок два годіка. Зарплати зростуть, зменшення комунальних платежів буде, зростання економіки, посадка Пороха.
То сьогодні вже цього нема, окрім посади Пороха. Вони тільки волають, ну хоть Пороха посадить вже.
Що тут скажеш,зебіли.
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07.05.2020 14:26 Відповісти
Для нашей"элиты" уже давно слова:честь , верность , порядочность утратили ценность , и используются только для пиара .С чего тогда эти лицемеры так забеспокоились ?
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07.05.2020 14:12 Відповісти
Это прямая коррупция и возможность уклонения от уплаты налогов: на этих внебрачных детей будет записано, как на настоящих владельцев, большинство имущества депутатов и чиновников, и поэтому это имущество не будет отражаться в декларациях. "Голь" на выдумки хитра.
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07.05.2020 14:15 Відповісти
Это мы платим им зарплату чтобы они от нас могли скрывать деньги и детей с деньгами. Хотя о чем это я, они слово народ забывают сразу после выборов.
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07.05.2020 14:15 Відповісти
А вони ще кажуть що Порошенко і компанія корупціонери?! А Тут ЗЛОДІЙСТВО прямо нагло пре від слуг. Питання тільки слуги вони кого? Відповідь злочинців, корупціонерів, злодіїв державного майна, ВОРГІВ УКРАЇНИ.
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07.05.2020 14:41 Відповісти
Без слів... Десь в світі ще є така маячня ?
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07.05.2020 14:46 Відповісти
Да нет, такое лишь можно увидеть у нашего клоуна и у слуг народа.
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07.05.2020 14:50 Відповісти
Твари, всё делают лишь на своё благо, и нахрен нам такие слуги народа???
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07.05.2020 14:47 Відповісти
Гнать сраной метлой этих хитроопых вообще с Рады, таким тварям не место в Раде.
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07.05.2020 14:54 Відповісти
самі чоловіки,
це як обдурити НАЗК і уникнути покарання за нетрудові доходи
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07.05.2020 15:19 Відповісти
Даешь закон о скрывании внебрачных жен!
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07.05.2020 15:49 Відповісти
И снова зашквар всех партий кроме Голоса. Голос рулит👍
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07.05.2020 17:05 Відповісти
І ще не внесли туди 16 тис. правок? Чи ще внесуть? Цікаво.
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07.05.2020 20:40 Відповісти
 
 