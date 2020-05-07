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Новини Скандали в Слузі народу
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Гендиректор "Нібулона" Вадатурський - Тищенку та Негулевському: Ви тимчасові люди. Мені шкода, що живу з ними в одній країні

Гендиректор

Генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський готує позов до суду проти народних депутатів партії "Слуга Народу" Ігоря Негулевського та Миколи Тищенка, які звинуватили його в спробі підкупу депутатів.

Про це повідомив сам Вадатурський на своїй сторінці у Facebook, коментуючи звинувачення Тищенка та Негулевського на адресу "Нібулона" в підкупі нардепів через законопроєкт про річковий транспорт, передає Цензор.НЕТ.

"Яка моя перша реакція на побачене? Мені прикро, що я живу з цими людьми в одній країні, що закони в нашій країні приймають такі народні депутати, що такі "хазяї" життя прагнуть пошити нас у дурні… Я бачу нездорову і неадекватну реакцію на мою багаторічну принципову позицію у боротьбі за розвиток українського суднобудування і судноплавства. Реакцію без будь-якого розуміння роботи галузі, економіки взагалі. Я хочу звернутися до Офісу Президента України, до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України з проханням дати належну оцінку діям цих народних депутатів. Це просто ганьба для владної команди і для України", - заявив Вадатурський.

Також читайте: "Слуги народу" Тищенко і Негулевський звинуватили "Нібулон" у підкупі нардепів через законопроєкт про річковий транспорт: "Заніс кругом грошей". ВIДЕО

"Зрозумійте, що ви не мене цим принижуєте. Ви себе цим принижуєте. І як після такого ви можете називатися владою? Ви нічого не знаєте про реальні проблеми судноплавної і суднобудівної галузей. Ви не знаєте історію діяльності нашої компанії. Почитайте принаймні мої останні публікації з критикою проєкту закону "Про внутрішній водний транспорт" 1182-1-д. Ви виступаєте за те, щоб у нашій країні працювали брудні схеми, були узаконені контрабанда та скидання нечистот. А я борюся за Україну і за її майбутнє. Ви – тимчасові люди. Тож який закон ви б не ухвалили, "НІБУЛОН" був, є і буде. Ми продовжимо будувати бізнес в Україні чесно", - додав він.

"Сьогодні, коли в Україні біда, коли всі згуртувалися у боротьбі з епідемією, вас ловлять на порушенні карантину. Я роблю висновок: у вас немає ні совісті, ні честі. Тому переконаний, все, що пишуть у коментарях під цим відео звичайні люди, – недалеко від правди. Тож зараз я готую матеріали до суду. А за кілька днів я опублікую на своїй сторінці звіт про колосальну роботу, яка була проведена мною для боротьби з коронавірусом. А що зробили сидячи в ресторані ви?" - резюмував Вадатурський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прийнятий Радою за основу законопроєкт про річковий транспорт загрожує нацбезпеці: немає впевненості, що РФ не захоче організувати диверсію, - глава "Укрсудпрому" Лисицький

Раніше "Слуги народу" Тищенко і Негулевський звинуватили "Нібулон" у підкупі нардепів через законопроєкт про річковий транспорт.

нагадаємо, 24 квітня цього року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт України "Про внутрішній водний транспорт" № 1182-1-д. Цей законопроєкт відкриває річковий транспортний комплекс України для іноземного бізнесу. Водночас президент Асоціації "Укрсудпром" Віктор Лисицький заявив, що цей законопроєкт не враховує інтереси українських підприємців, а також несе загрозу національній безпеці: "Немає впевненості, що РФ не захоче організувати диверсію".

"Нібулон" - аграрна компанія України, один з найбільших українських сільськогосподарських виробників та експортерів. Заснована 1991 року. Засновник і генеральний директор - Олексій Вадатурський. Компанія володіє двома однойменними дочірніми підприємствами: пароплавством (створено в 2009 році) і суднобудівничо-судноремонтним заводом (з 2012 року). Судноплавна компанія "Нібулон" є одним із чотирьох найбільших судновласників України. Вона зосереджує свою діяльність на Дніпрі і Південному Бузі.

Олексій Вадатурський - генеральний директор компанії "Нібулон", Герой України (2007). У рейтингу НВ за 2019 рік посідає 14 місце в сотні найбагатших українців. Його статки оцінено в $ 474 млн.

Гендиректор Нібулона Вадатурський - Тищенку та Негулевському: Ви тимчасові люди. Мені шкода, що живу з ними в одній країні 01
Гендиректор Нібулона Вадатурський - Тищенку та Негулевському: Ви тимчасові люди. Мені шкода, що живу з ними в одній країні 02

Автор: 

ВР (15073) Нібулон (73) Вадатурський Олексій (41) річковий транспорт (38) Тищенко Микола (352) Негулевський Ігор (4)


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Топ коментарі
+117
Гендиректор "Нибулона" Вадатурский - Тищенко и Негулевскому: Вы временные люди. Мне жаль, что живу с ними в одной стране - Цензор.НЕТ 7644
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07.05.2020 14:20 Відповісти
+63
Майдан приближається))
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07.05.2020 14:17 Відповісти
+61
Гендиректор "Нибулона" Вадатурский - Тищенко и Негулевскому: Вы временные люди. Мне жаль, что живу с ними в одной стране - Цензор.НЕТ 4564
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07.05.2020 14:17 Відповісти
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Майдан приближається))
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07.05.2020 14:17 Відповісти
Гендиректор "Нибулона" Вадатурский - Тищенко и Негулевскому: Вы временные люди. Мне жаль, что живу с ними в одной стране - Цензор.НЕТ 7644
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07.05.2020 14:20 Відповісти
Як кажуть московити - "не по Сеньке шапка".
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07.05.2020 14:27 Відповісти
українською соковито не меньше : "не по Савці свитка"
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07.05.2020 15:52 Відповісти
Уточню, не по Зельке шапка...
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07.05.2020 18:21 Відповісти
Не по Бубке кипа...
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07.05.2020 19:28 Відповісти
Не по рилу коровай.
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08.05.2020 03:42 Відповісти
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07.05.2020 14:32 Відповісти
Роні, він навіть до твоєї Ненсі не дотягує. Вона була розумнішою та сміливішою.
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07.05.2020 14:36 Відповісти
Я думаю, Вова даже до домашней собачки Рейганов не дотягивает.
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07.05.2020 14:44 Відповісти
оце точно
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07.05.2020 16:54 Відповісти
Останній віслюк на його ранчо в Техасі був мудріший.
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07.05.2020 17:46 Відповісти
А шо вы хотите с этой ЗЕленой кучки говна, притворяющейся приписдентом?
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07.05.2020 19:44 Відповісти
земоника отсосный клоун
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07.05.2020 19:20 Відповісти
Не сходи с ума по любому поводу.
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07.05.2020 14:42 Відповісти
нет. Майдан отдалился в 2014-19 годах и уже не вернётся.
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07.05.2020 15:19 Відповісти
Галопом .
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07.05.2020 15:22 Відповісти
Свято приближается.
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07.05.2020 16:44 Відповісти
Гендиректор "Нибулона" Вадатурский - Тищенко и Негулевскому: Вы временные люди. Мне жаль, что живу с ними в одной стране - Цензор.НЕТ 4564
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07.05.2020 14:17 Відповісти
Дубинский говорит, что в этом законопроекте помимо дноуглубительных работ компаниям на шару разрешается и добыча песка. Кто ж Николашке Велюрному заплатил за лобби этого закона?
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07.05.2020 14:18 Відповісти
А что есть еще идиоты, которые слушают, что говорит мразь дубинский?
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07.05.2020 14:27 Відповісти
а дело в том, что зеко-***** это все как на подбор мрази, каждый по своему. Но правда запомнил, что есть там пару депутатов более менее адекватных - Гео Лерос, Потураев, Чернев. Но исключения лишь подтверждают правило.
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07.05.2020 16:38 Відповісти
"Дубинский говорит" дальше можно не читать.
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07.05.2020 14:28 Відповісти
дубінському не підкинули премію за закон, то й триндить, або ціну набиває.
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07.05.2020 16:56 Відповісти
по-моему, зеленые дно не только углубили, а уже и пробили.......
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07.05.2020 14:29 Відповісти
Пробили дно еще шоколадные, а эти совместно с ними углубляют. Однозначно - углубляют.
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07.05.2020 20:20 Відповісти
Молодец , - быстрая реакция , а Зашквар Тищенка и всей братвы приближается.
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07.05.2020 14:21 Відповісти
Если какие-то наезды Вадатурский всегда имя свое в суде защищает..
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07.05.2020 14:21 Відповісти
У кого есть деньги тот в суде желанный гость.
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07.05.2020 15:21 Відповісти
не в том дело, многие в суд не идут.. у него принцип, чуть что - в суд...
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07.05.2020 15:31 Відповісти
Я удивляюсь, как такой человек как Тищенко, который не может и двух слов связать, попал в политику?! Хотелось бы услышать его отчет о проделанной работе на своем округе, ЧТО он сделал конкретного для своих избирателей. Если ты народный депутат, это не дает права голословно кого-то обвинять. А уж если ты и говоришь что-то или обвиняешь, то только имея 100% доказательства и идешь с ними в правоохранительные органы.
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07.05.2020 14:21 Відповісти
Не думаю, что он обустроил на Оболони меньше детских площадок, чем мер города во всем Киеве.
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07.05.2020 14:23 Відповісти
ни одной площадки он не обустроил.

попал в политику он так, как все слуги: занес бубачке (или Богдану-дерьмаку-шефиру - кто там у них год назад баблом заведовал?).
те за бабки записали его в слуги.
а в прошлом году главное было сказать, что ты слуга - и тебя избирали с гарантией.
15 лет дуракам рассказывали, "как их апваровывають" - и дураки рванули искать "новых и честных"
ну, вот вам, бл...ям, "новые и честные"!
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07.05.2020 14:30 Відповісти
Ото не надо свистеть.
Можно поехать и почитать таблички, прибитые на заборе площадок.
Это не делает его порядочным человеком, пиар, не более того.
Как и вся деятельность второго вора - Кличко на посту мера.
Достойные друг друга мрази.
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07.05.2020 14:33 Відповісти
Пысы. Вчера прогуливаясь по городу нашел даже на одной спортплощадке табличку, что она оборудована на средства Шария.
Чуть не упал в обморок.
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07.05.2020 14:38 Відповісти
вранье
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07.05.2020 15:11 Відповісти
https://kmr.gov.ua/uk/users/shariyvolodymyr ни*уя ни враньё
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07.05.2020 17:29 Відповісти
Дай адрес, перевірю і доложу який ти пи..ун.
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07.05.2020 16:13 Відповісти
это такой пиар депутата Шарія Володимира Васильовича
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07.05.2020 17:31 Відповісти
Будь яку табличку можна прибити будь де...
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07.05.2020 17:32 Відповісти
Посмотри внимательней, может - на "шару."
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07.05.2020 18:35 Відповісти
Никуя он не делает. Нет ни одной детской площадки, которую бы этот шелудивый обустроил на "свои" деньги.
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07.05.2020 15:11 Відповісти
Всі питання до виборців які обрали таке падло.
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07.05.2020 14:54 Відповісти
Шавки дзявкають, а караван іде.
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07.05.2020 18:32 Відповісти
Вадатурский Конечно продвигает свой бизнес и это делал бы любой предприниматель. Но они занимаются делом причем стратегически А Котлета ну что Котлета. Он как говорится и в Африке ...
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07.05.2020 14:23 Відповісти
на скока я знаю, Вадатурский очень негативно относится к разньім "заносам" в кабинетьі, очень...
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07.05.2020 14:47 Відповісти
А налоги он платит? У него весь бизнес на грани рентабельности и все новое он строит за кредиты которые берет под залог своего имущества, так что если что то у него ничего своего нет. Примерно так же и Ахметов делает Метинвест все время с почти нулевой рентабельностью, а все новое покупают за кредиты под залог уже имеющегося. А то не дай Бог придет к власти такой как Саакашвили и тогда придется говорить где ключи от квартиры в которой деньги лежат.
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07.05.2020 15:26 Відповісти
єта информация легко доступна в гугле, товарищ зепоклонник ...Нибулон - чуть ли не крупнейший налогоплательщик в Николаевской обл, да и в стране
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07.05.2020 15:33 Відповісти
Борьба была равна
Сражались два...©
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07.05.2020 14:23 Відповісти
только не за Украину ты борешься , вадатурский, а банально за бабло.
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07.05.2020 14:23 Відповісти
https://www.google.com/search?source=hp&ei=I_GzXqSRIoSIlwTth53YDA&q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9D%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD&oq=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9D%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD&gs_lcp=***************************************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjkrvOR06HpAhUExIUKHe1DB8sQ4dUDCAY&uact=5 ТАТЫШО?!
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07.05.2020 14:31 Відповісти
если в борьбе за бабло создаются рабочие места, то дай Боже побольше такой борьбы.
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07.05.2020 14:34 Відповісти
Я тебя наверное удивлю. Основная цель любого бизнеса увеличение прибыли. Иначе зачем заниматься бизнесом. Это его основа. Это основной столб на котором бизнес и стоит. А знаешь зачем увеличивать прибыль? Чтобы дальше развивать и расширять бизнес. Такова суть бизнеса.
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07.05.2020 14:43 Відповісти
Мілко плаваєш, мандрівник, бізнес буває стоїть і на стовпі державницького патріотизму.
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07.05.2020 18:40 Відповісти
Никогда не видел. Государственного бюджетного дерибана под прикрытием патриотических лозунгов - сколько угодно. А чистого патриотизма нет. Так устроена жизнь нету денег - нету бизнеса.
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07.05.2020 18:54 Відповісти
Вы еще на "Нибулон" наедьте, инвестиционные няни, бл*дь.
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07.05.2020 14:25 Відповісти
и наедут, не сомневайся. Щас СБУ найдет там нарушения на 1000 грн. на покраске лавочки и начнется цирк.
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07.05.2020 14:49 Відповісти
Чтобы найти нарушения на Нибулоне - достаточно просто не закрывать глаза - ибо Нибулон работает в внаглую, игнорируя правила и законы.
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07.05.2020 21:25 Відповісти
і тільки тіщенки чтять "правила и законы".. ))))))
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07.05.2020 23:14 Відповісти
дак на табачников жеж наехали...какая им разница?
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07.05.2020 15:34 Відповісти
Многим жаль, что они живут в одной стране с посредственным поваром Колею и полупрофессиональным клоуном Вовой
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07.05.2020 14:27 Відповісти
Выбрали деб*лов в ВР.
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07.05.2020 14:29 Відповісти
Ну прав же во всем,не поспоришь!
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07.05.2020 14:29 Відповісти
Кроме того, что обращаться к зеленскому совершенно бесполезно. Тот еще хуже этих.
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07.05.2020 14:31 Відповісти
Вадатурский много хорошего сделал и построил в Николаеве и области.
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07.05.2020 14:31 Відповісти
и в Днепровской терминал строит рядом...
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07.05.2020 16:55 Відповісти
кого наменял осел оманский

Суд арештував чоловіка, якого виміняли у бойовиків: шахраював СМСками з донецької в'язниці
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/6/7250706/
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07.05.2020 14:31 Відповісти
зеленський опікується лише шахраями, що на засраху відправляє злочинців, що з недореспублік сюди тягне біосміття.. "благодєтєль", пля.
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07.05.2020 23:18 Відповісти
Вы несправедливы к Коле Оболонскому. Он тоже занимается судостроением. Только его судна совсем маленькие. Гендиректор "Нібулона" Вадатурський - Тищенку та Негулевському: Ви тимчасові люди. Мені шкода, що живу з ними в одній країні - Цензор.НЕТ 6724
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07.05.2020 14:31 Відповісти
уроду и утки под кровать достаточно
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07.05.2020 16:06 Відповісти
"Слуги народа", составьте, пожалуйста, поименный список того народа, которому вы служите.
Впрочем, это задача журналистов, предоставить всем нам этот список.
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07.05.2020 14:33 Відповісти
А, СПИСОК ПРОСТОЙ - начинается с БЕНИ и включает в себя всех ЖИДОВСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ, которые успели "надеребанить" в Украине больше ЛИМОНА баксов.
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08.05.2020 21:00 Відповісти
https://twitter.com/UAPopcorn
https://twitter.com/UAPopcorn
https://twitter.com/UAPopcorn


https://twitter.com/UAPopcorn
https://twitter.com/UAPopcorn
https://twitter.com/UAPopcorn
ЗЕвірус

разговор между Денисом Комарницким и заместителем Кличко Вячеславом Непопом. Денис Комарницкий является смотрящим от Тищенко - главаря велюрового штаба. Ведет себя как хозяин жизни. В жесткой форме рассказывает заместителю столичного мэра, что и как он будет контролировать от ЗЕ

https://twitter.com/UAPopcorn/status/1258090901118889985
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07.05.2020 14:35 Відповісти
пздц. Бедная страна...
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07.05.2020 14:50 Відповісти
Кривой Рог уже "под кантроллем"...
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07.05.2020 22:53 Відповісти
Закон этот несомненно афера и большая, потому что ни одна маломальски развитая страна мира у себя категорически не разрешает делать то,что разрешается в этом законе. Это несомненно удар по украинскому бизнесу, а значит и по Украине.
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07.05.2020 15:07 Відповісти
Третий майдан и поименная без соплей чистка кахлячего отродья.
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07.05.2020 15:09 Відповісти
Бык против барана.Исход известен.Деньги решают всё в нашем правосудии.Кругом одни монополисты.
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07.05.2020 15:12 Відповісти
ці два довбні вже вибачились перед Вадатурським... однаковими текстами.
https://www.facebook.com/Sluganarodu.IhorNegulevskyi/photos/a.691541337963669/924084101376057/?type=3 зелайно-негулевський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3235743316458928&set=a.100645566635401&type=3&theater зелайно-тищенко
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07.05.2020 15:26 Відповісти
А что сделали, сидя в ресторане, вы? Ну как что....сходили в туалет вдоем)
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07.05.2020 15:47 Відповісти
Гендиректор "Нібулона" Вадатурський - Тищенку та Негулевському: Ви тимчасові люди. Мені шкода, що живу з ними в одній країні - Цензор.НЕТ 6274
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07.05.2020 16:25 Відповісти
Хоч туди не лізьте дебіли! Одна людина почистила дно Південого Буга і перевозить зерно своїми баржами, ні копійки не бере від держпави, будеє річпорт в Миколаєві, хлібоприймальні пункти на березі річки в містах і райцентрах, щоб не возити машинами і бити дорогу. Ще влітку є два маршрути на "ракету" для пасажирів.
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07.05.2020 16:26 Відповісти
так вроде немцы обещали бабло для ремонта шлюзов на Днепре...
А дороги зерновозами в хлам убили вообще-скоро проще вертолетом пользоваться будет...
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07.05.2020 16:54 Відповісти
чувак, ты не один такой. мне тоже жаль делить страну с зелёными ублюдками
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07.05.2020 16:32 Відповісти
Правильно, в дерьмо мордой эту Зелёную шушару подзаборную вместе с их ослом оманским. Ганьба зелёным скотам!
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07.05.2020 16:36 Відповісти
Ну никак не может ресторатор, чтобы его не стегали ссаными тряпками!
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07.05.2020 18:38 Відповісти
😂сама в шоке каждый день во что то вляпается
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07.05.2020 19:46 Відповісти
тищенко это редкостный ублюдок, причем тупой от природы, как и его патрон
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07.05.2020 19:27 Відповісти
"А что сделали, сидя в ресторане, вы?" Источник: https://censor.net/n3194022
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07.05.2020 21:12 Відповісти
Не верю я в чистоплотность гендиректора Нибулона, ни не верю. Это ведь именно зерновозы Нибулона всегда ставят рекорды превышения максимально допустимого веса, возя по 120 тонн и просто уничтожая дороги!
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07.05.2020 21:23 Відповісти
хорошо сказано,однако...
молодец вадатурский
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07.05.2020 22:44 Відповісти
-" Вы - временные люди"...как замечательно отмечено... диагноз для большинства СН...и "тактика"...
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07.05.2020 22:50 Відповісти
Слуги Ваше діло теляче-обісрався і стій.
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08.05.2020 01:34 Відповісти
Певно віриш ЗЕленим опаришам? Ну-ну.
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08.05.2020 04:53 Відповісти
 
 