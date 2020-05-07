Гендиректор "Нібулона" Вадатурський - Тищенку та Негулевському: Ви тимчасові люди. Мені шкода, що живу з ними в одній країні

Генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський готує позов до суду проти народних депутатів партії "Слуга Народу" Ігоря Негулевського та Миколи Тищенка, які звинуватили його в спробі підкупу депутатів.

Про це повідомив сам Вадатурський на своїй сторінці у Facebook, коментуючи звинувачення Тищенка та Негулевського на адресу "Нібулона" в підкупі нардепів через законопроєкт про річковий транспорт, передає Цензор.НЕТ.

"Яка моя перша реакція на побачене? Мені прикро, що я живу з цими людьми в одній країні, що закони в нашій країні приймають такі народні депутати, що такі "хазяї" життя прагнуть пошити нас у дурні… Я бачу нездорову і неадекватну реакцію на мою багаторічну принципову позицію у боротьбі за розвиток українського суднобудування і судноплавства. Реакцію без будь-якого розуміння роботи галузі, економіки взагалі. Я хочу звернутися до Офісу Президента України, до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України з проханням дати належну оцінку діям цих народних депутатів. Це просто ганьба для владної команди і для України", - заявив Вадатурський.

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"Зрозумійте, що ви не мене цим принижуєте. Ви себе цим принижуєте. І як після такого ви можете називатися владою? Ви нічого не знаєте про реальні проблеми судноплавної і суднобудівної галузей. Ви не знаєте історію діяльності нашої компанії. Почитайте принаймні мої останні публікації з критикою проєкту закону "Про внутрішній водний транспорт" 1182-1-д. Ви виступаєте за те, щоб у нашій країні працювали брудні схеми, були узаконені контрабанда та скидання нечистот. А я борюся за Україну і за її майбутнє. Ви – тимчасові люди. Тож який закон ви б не ухвалили, "НІБУЛОН" був, є і буде. Ми продовжимо будувати бізнес в Україні чесно", - додав він.

"Сьогодні, коли в Україні біда, коли всі згуртувалися у боротьбі з епідемією, вас ловлять на порушенні карантину. Я роблю висновок: у вас немає ні совісті, ні честі. Тому переконаний, все, що пишуть у коментарях під цим відео звичайні люди, – недалеко від правди. Тож зараз я готую матеріали до суду. А за кілька днів я опублікую на своїй сторінці звіт про колосальну роботу, яка була проведена мною для боротьби з коронавірусом. А що зробили сидячи в ресторані ви?" - резюмував Вадатурський.

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Раніше "Слуги народу" Тищенко і Негулевський звинуватили "Нібулон" у підкупі нардепів через законопроєкт про річковий транспорт.

нагадаємо, 24 квітня цього року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт України "Про внутрішній водний транспорт" № 1182-1-д. Цей законопроєкт відкриває річковий транспортний комплекс України для іноземного бізнесу. Водночас президент Асоціації "Укрсудпром" Віктор Лисицький заявив, що цей законопроєкт не враховує інтереси українських підприємців, а також несе загрозу національній безпеці: "Немає впевненості, що РФ не захоче організувати диверсію".

"Нібулон" - аграрна компанія України, один з найбільших українських сільськогосподарських виробників та експортерів. Заснована 1991 року. Засновник і генеральний директор - Олексій Вадатурський. Компанія володіє двома однойменними дочірніми підприємствами: пароплавством (створено в 2009 році) і суднобудівничо-судноремонтним заводом (з 2012 року). Судноплавна компанія "Нібулон" є одним із чотирьох найбільших судновласників України. Вона зосереджує свою діяльність на Дніпрі і Південному Бузі.

Олексій Вадатурський - генеральний директор компанії "Нібулон", Герой України (2007). У рейтингу НВ за 2019 рік посідає 14 місце в сотні найбагатших українців. Його статки оцінено в $ 474 млн.



