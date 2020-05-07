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Новини Коронавірус і карантин
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У більш ніж 90 тис. медиків у світі діагностовано COVID-19, померли 260 медсестер

У більш ніж 90 тис. медиків у світі діагностовано COVID-19, померли 260 медсестер

Від початку пандемії коронавірусу захворіли щонайменше 90 тисяч медичних працівників по всьому світу, померли 260 медсестер.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це йдеться в заяві Міжнародної ради медичних сестер (ICN), пише Reuters.

Основною причиною інфікування медичного персоналу є дефіцит засобів індивідуального захисту.

У ICN закликали уряди вести більш точні записи, щоб запобігти поширенню коронавірусу серед медичного персоналу і пацієнтів.

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Раніше в ICN повідомили, що в умовах пандемії COVID-19 світу не вистачає близько 5,9 млн медичних сестер.

Нагадаємо, що в Україні на COVID-19 захворіли вже 2660 медпрацівників.

Поширення коронавірусу почалося в грудні 2019 року в Китаї. Відтоді кількість інфікованих перевищила 3,6 млн осіб у всьому світі. Понад 257 тисяч пацієнтів померли.

У п'ятірці найбільш постраждалих від пандемії країн - США, Іспанія, Італія, Велика Британія і Франція. У США коронавірусом заразилися понад 1,2 млн осіб, померли більш ніж 70 тисяч осіб.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а от чего умерли?? среди 90 тысяч могут умирать люди и без ковида.
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07.05.2020 14:20 Відповісти
У всьому світі 2,5% медиків інфікованих на короновірус, а в Україні 20% медиків інфікованих на короновірус від загальної кількості інфікованих. Чому така різниця?
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07.05.2020 14:22 Відповісти
 
 