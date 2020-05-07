9 травня поліція Києва посилить охорону правопорядку у зв'язку з проведенням акції в Парку Вічної Слави, - Крищенко

Керівник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що 9 травня поліцейські проводитимуть роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання карантину і заборони використання символіки тоталітарних режимів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

9 травня у столиці заплановано проведення акції у Парку Вічної Слави. Тож у поліції Києва розпочав роботу ситуаційний центр, до складу якого увійшли не лише поліцейські, а й представники інших профільних служб та відомств.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, співробітники ситуаційного центру відслідковуватимуть ситуацію в онлайн-режимі для негайно прийняття рішень у разі її загострення або виникнення непередбачуваних ситуацій:

"Аби не допустити провокацій та порушень правопорядку, перед початком акції вибухотехніки та кінологи ретельно перевірять місце, де відбудеться захід. Крім того, на спеціально встановлених пропускних пунктах співробітники будуть проводити поверхневий огляд відвідувачів. Тому просимо з розумінням поставитися до превентивних заходів, адже все це потрібно для забезпечення безпеки", - сказав він.

Начальник поліції Києва вкотре звернув увагу громадян на заборону використання символіки тоталітарних режимів. Зокрема за використання георгіївської (гвардійської) стрічки, відповідно до ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, правопорушнику загрожує до 5100 гривень штрафу або адміністративний арешт строком до 15 діб з конфіскацією забороненої символіки чи предметів, які містять її зображення. Згідно зі ст. 436-1 Кримінального кодексу України, виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів передбачена кримінальна відповідальність – до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Філатов ходив дворами й особисто вітав ветеранів з Великою Перемогою: "У дідів карантин. А я кричав їм у вікна". ФОТОрепортаж

"Щоби не створювати конфліктних ситуацій з поліцією і не провокувати інших громадян, закликаємо учасників акції не використовувати заборонену символіку. Будь-яке правопорушення буде негайно припинятися, а діям порушників – надаватимуть правову оцінку", - зауважив Крищенко.

Окрім охорони публічної безпеки та порядку, поліція Києва контролюватиме і виконання карантинних вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України. Тож правоохоронці насамперед проводитимуть роз’яснювальну роботу, а злісних порушників притягуватимуть до адміністративної (ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та кримінальної (ст. 325 Кримінального кодексу України) відповідальності.

"Звертаюся до містян із проханням дотримуватися вимог карантину. Також закликаємо учасників та організаторів не порушувати законодавство і не створювати конфліктних ситуацій. Адже від правосвідомості кожного з нас залежить не тільки порядок на вулицях столиці, а й перемога у боротьбі з пандемією", - наголосив Крищенко.