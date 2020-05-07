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Новини Будні поліції
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9 травня поліція Києва посилить охорону правопорядку у зв'язку з проведенням акції в Парку Вічної Слави, - Крищенко

9 травня поліція Києва посилить охорону правопорядку у зв'язку з проведенням акції в Парку Вічної Слави, - Крищенко

Керівник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що 9 травня поліцейські проводитимуть роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання карантину і заборони використання символіки тоталітарних режимів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

9 травня у столиці заплановано проведення акції у Парку Вічної Слави. Тож у поліції Києва розпочав роботу ситуаційний центр, до складу якого увійшли не лише поліцейські, а й представники інших профільних служб та відомств.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, співробітники ситуаційного центру відслідковуватимуть ситуацію в онлайн-режимі для негайно прийняття рішень у разі її загострення або виникнення непередбачуваних ситуацій:

"Аби не допустити провокацій та порушень правопорядку, перед початком акції вибухотехніки та кінологи ретельно перевірять місце, де відбудеться захід. Крім того, на спеціально встановлених пропускних пунктах співробітники будуть проводити поверхневий огляд відвідувачів. Тому просимо з розумінням поставитися до превентивних заходів, адже все це потрібно для забезпечення безпеки", - сказав він.

Начальник поліції Києва вкотре звернув увагу громадян на заборону використання символіки тоталітарних режимів. Зокрема за використання георгіївської (гвардійської) стрічки, відповідно до ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, правопорушнику загрожує до 5100 гривень штрафу або адміністративний арешт строком до 15 діб з конфіскацією забороненої символіки чи предметів, які містять її зображення. Згідно зі ст. 436-1 Кримінального кодексу України, виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів передбачена кримінальна відповідальність – до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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"Щоби не створювати конфліктних ситуацій з поліцією і не провокувати інших громадян, закликаємо учасників акції не використовувати заборонену символіку. Будь-яке правопорушення буде негайно припинятися, а діям порушників – надаватимуть правову оцінку", - зауважив Крищенко.

Окрім охорони публічної безпеки та порядку, поліція Києва контролюватиме і виконання карантинних вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України. Тож правоохоронці насамперед проводитимуть роз’яснювальну роботу, а злісних порушників притягуватимуть до адміністративної (ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та кримінальної (ст. 325 Кримінального кодексу України) відповідальності.

"Звертаюся до містян із проханням дотримуватися вимог карантину. Також закликаємо учасників та організаторів не порушувати законодавство і не створювати конфліктних ситуацій. Адже від правосвідомості кожного з нас залежить не тільки порядок на вулицях столиці, а й перемога у боротьбі з пандемією", - наголосив Крищенко.

Автор: 

День Перемоги (458) Нацполіція (15318) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+10
Какая еще нах акция, во время карантина?
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07.05.2020 14:40 Відповісти
+8
Какая "Вечная Слава"???
Когда уже страна очистится от этой совковой гнили?
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07.05.2020 14:38 Відповісти
+8
акції що, не заборонені?!
Чи прорадянські заборонити влада не взмозі?
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07.05.2020 14:42 Відповісти
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Какая "Вечная Слава"???
Когда уже страна очистится от этой совковой гнили?
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07.05.2020 14:38 Відповісти
Какая еще нах акция, во время карантина?
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07.05.2020 14:40 Відповісти
акції що, не заборонені?!
Чи прорадянські заборонити влада не взмозі?
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07.05.2020 14:42 Відповісти
Так само, як і російську церкву в Україні.
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07.05.2020 14:45 Відповісти
Це на карантін, а грьобаний сором. Які акції? Які служби? Чому влада так потурає московським попам і совкосапієнсам?
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07.05.2020 14:45 Відповісти
Нет бы все акции запретить под предлогом карантина
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07.05.2020 14:45 Відповісти
Пасху заборонили, а "вєчьная слава" - наше фсьо?
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07.05.2020 14:47 Відповісти
Дидов поздравлять по 75-80 лет?

-Доброго дня, дідусю. А ви пройшли війну?
-Да, синок, я ваєвал.
-А скільки Вам років?
-78 лєт.
-Тобто Ви воювали в три роки?
-Пашол атсюда правакатар фашистскій!
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07.05.2020 14:49 Відповісти
какая нах акция карантин....ляди прокацапленые вкрай окуели
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07.05.2020 14:58 Відповісти
Эти кремляди любой праздник превратят в идолопоклонничество к своему режиму, только пускай не забывают сколько своего народа тогда утопили в крови советские узурпаторы.
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07.05.2020 14:59 Відповісти
опять зебилы делают то, что им прикажут в кремле! сначала кацапы распоростняли короновирус через мракобесов печерской лавры на пасху, теперь победобесы будут распространять короновирус на 9-е мая. почему опять несоблюдение карантина только для избранных?!
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07.05.2020 15:01 Відповісти
Это что? "бессмертный чпок" будет лазить по улицам с дедывоевалами на палках?
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07.05.2020 15:03 Відповісти
9 травня поліція Києва посилить охорону правопорядку у зв'язку з проведенням акції в Парку Вічної Слави, - Крищенко - Цензор.НЕТ 203
https://www.youtube.com/watch?v=Iw6Li2ksSUY Бессмертное победобесие
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07.05.2020 15:13 Відповісти
Т.е. ватная акция будет проведена, не смотря на карантин до 22 мая.
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07.05.2020 16:20 Відповісти
 
 