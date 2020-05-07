Пройти Керченську протоку можна було без потрапляння в полон, - Соколов про справу проти Воронченка, Турчинова та Порошенка

В.о. глави ДБР Олександр Соколов вважає, що українські моряки мали право йти через Керченську протоку, але потрапили в полон до росіян через те, як віддавалися накази українським командуванням.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Наші моряки мали право проходити там, у цих територіальних водах. Законне. Згідно з тим, що Крим - наш, території - наші. А Росія захопила, анексувала нашу територію. І в цій ситуації порушила норми міжнародного права. З цього приводу є кримінальне провадження, яке розслідує СБУ", - заявив Соколов.

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"Питання в тому, як віддавалися накази, чому, що люди робили, хто коригував які рішення. І що можна було зробити, щоб уникнути тих наслідків, які сталися. Я про те, що наші моряки потрапили в полон. Ось суть проблеми. Існує думка, що можна було зробити те саме, тільки щоб вони не потрапили в полон", - додав в.о. глави ДБР.

Він уточнив, що для точного з'ясування причин події призначено експертизи: "Вони проводяться. Для того, щоб ухвалити остаточне рішення, треба дочекатися результатів".

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Офіс генпрокурора планує висунути підозри у державній зраді командувачу ВМФ адміралу Воронченку, екссекретарю РНБО Турчинову та експрезиденту Порошенку за те, що вони дали команду на прохід українських суден через Керченську протоку.

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