УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4817 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
12 154 45

Рада підтримала законопроєкт про масове тестування українців на коронавірус і захист медиків

Рада підтримала законопроєкт про масове тестування українців на коронавірус і захист медиків

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3380 "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення дієздатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 336 народних депутатів.

Законопроєкт ініціювала народна депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина.

Як повідомляє "Голос", документ передбачає:

  • можливість розгорнути широкомасштабне тестування по всій країні і тестувати більше людей;
  • постійне і регулярне тестування лікарів;
  • прозору звітність уряду про кількість тестів, засобів захисту, розподілі закупівель та гуманітарної допомоги в кожній області;
  • збереження 100% зарплати для медиків, які перебувають на самоізоляції;
  • обов'язкове навчання лікарів, як користуватися засобами індивідуального захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У більш ніж 90 тис. медиків у світі діагностовано COVID-19, померли 260 медсестер

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
А как насчёт массового тестирования на ватность?
показати весь коментар
07.05.2020 14:53 Відповісти
+8
И года не прошло.
показати весь коментар
07.05.2020 14:51 Відповісти
+5
І тепер Степанов буде це виконувати?
показати весь коментар
07.05.2020 14:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И года не прошло.
показати весь коментар
07.05.2020 14:51 Відповісти
І тепер Степанов буде це виконувати?
показати весь коментар
07.05.2020 14:51 Відповісти
А то!
показати весь коментар
07.05.2020 15:13 Відповісти
сейчас бьются за страхование и 300 % зарплаты медикам
показати весь коментар
07.05.2020 14:52 Відповісти
Ну, бабла то точно на этом попилят по-полной. Запасаюсь попкорном.
показати весь коментар
07.05.2020 14:53 Відповісти
А как насчёт массового тестирования на ватность?
показати весь коментар
07.05.2020 14:53 Відповісти
ни о чём
показати весь коментар
07.05.2020 14:53 Відповісти
А зарплата в 200 тыс и 1.5 ляма по смерти медика от короны. Главное обучение , а если Заболел , то его Проблемы.
показати весь коментар
07.05.2020 14:55 Відповісти
Де ви взяли зарплату 200 тис грн?
показати весь коментар
07.05.2020 14:58 Відповісти
Был законопроект , - Что в случае заражения медика короной выплата составит 200 тыс, а по смерти 1.5 мил.Слуги выдвинули другой , а появился Голоса и все пропало, - Главное обучение.
показати весь коментар
07.05.2020 15:07 Відповісти
Такого не могли прийняти! Зарплата медсестри стане не 5000, а 15000 грн. І це все!
показати весь коментар
07.05.2020 15:13 Відповісти
там була виплата від зараження та смерті інфекційних хвороб. В тому числі і короновірусу. Тому діагноз "грип" втановлений в працівника медицини автоматично коштував державі 200 тісяч. Той проект псів, був не більше ніж піар, і написаний так, що на стадії подання було вже відомо що його не приймуть. Шакал в своєму стилі, піар на біді.
показати весь коментар
07.05.2020 15:15 Відповісти
Що нам потрібно ??? Захистити медиків, а що ми Маємо, - Піар і фантазію хворих Людей при Владі. Замість того , щоб бігти спереді паровоза , вони Доганяють і чим дальше тим Відстають.Кого вони набрали , а може які набирали , такіх і Вибрали.
показати весь коментар
07.05.2020 15:23 Відповісти
И это всё? Блин, а почему не приняли Закон, регламентирующий порядок использования туалетной бумаги? Вы совсем опупели, народные изгнанники!
показати весь коментар
07.05.2020 14:56 Відповісти
Обучение врачей как пользоваться средствами защиты?))
показати весь коментар
07.05.2020 14:57 Відповісти
Тсссс, не подсказывайте им там, хочу увидеть как маразм дойдёт до своего апогея.
показати весь коментар
07.05.2020 15:01 Відповісти
А сьогоднішнього маразму не вистачило?🧐
показати весь коментар
07.05.2020 15:04 Відповісти
А меня просто умиляет тот факт, что проголосовало 336 депутатов. Вывод: теперь нельзя сказать, что это слуги-зебили, или зажоповцы-сепарня, которые приняли идиотский закон. Неее-ееет, в этом коллективном оргазме идиотизма поучаствовали дружно и все. А вот теперь пусть и крутятся как хотят, обеспечив выполнение этого бреда.
показати весь коментар
07.05.2020 15:07 Відповісти
Так то воно так, але головна відповідальність за СН. Тому прийшов час виконувати те, що говорив Зе: неправда, что вьі ничего не можете сделать. Вьі можете пройти в отставку. Ось тепер прийшла черга нових виборів.
показати весь коментар
07.05.2020 15:16 Відповісти
На ком главная ответственность ещё не факт, здесь как раз тот самый случай, когда можно про всех!), без исключения депутатов, от любых политсил, говорить: Ми зробили це разом!
Они и правда сделали всё это вместе. По умыслу ли, по дурости или ещё от чего. Лично мне просто смешно от происходящего.
показати весь коментар
07.05.2020 15:18 Відповісти
Не той випадок, бо опозиція не зобов'язана допомагати моновладі. Просто ваші СН тупі та роблять все по команді, а тут вийшов прокол. Як би не було, але їхній кінець наближається дуже швидко.
показати весь коментар
07.05.2020 15:27 Відповісти
Вы упорно сводите всё к тому, что Слуги-плохие и так далее, а я говорю, что они то может и плохие, но и остальные проявили себя не лучше. В этом вся суть.
показати весь коментар
07.05.2020 15:32 Відповісти
Можно сказать т.е.
показати весь коментар
07.05.2020 15:19 Відповісти
Так я и не подсказываю, это один из пунктов принятого закона.
показати весь коментар
07.05.2020 15:05 Відповісти
Смотрю в Раде появился Шахов в общественном месте и без маски, веселый, ручкается со всеми. А я помню женщину на Буковине, которая после возвращения из Италии с заработков, заболела сама и заразила других коронавирусом, просила прощения у односельчан на коленях, а односельчане хотели устроить самосуд над ней.
показати весь коментар
07.05.2020 15:01 Відповісти
Вы еще организуйте массовое тестирование баб на наличие девственности, и внесите эти данные в паспорт здоровья, идиоты.
показати весь коментар
07.05.2020 15:05 Відповісти
Нет, лучше сделать тесты на ум всем, чтобы такую чушь, как ты не писали. Подозреваю, что 73 процента экзамен не сдадут. Нечем.
А если ты такой умный, иди в волонтеры и помогай врачам лечить людей, раз тебе, придурок, смешно от закона по защите врачей. Верю, такие как ты не заболеют, зараза к заразе не пристанет.
Заодно и целку проверь у себя
показати весь коментар
07.05.2020 15:10 Відповісти
Не заболею. Тут ты прав. А умный, потому что с 12--- ти лет сидел над книгами по народной медицине, когда мать на пол- года оказалась прикованной к кровати, а ее лечили уколами витаминов. И кроме меня , за ней ухаживать было некому. И таки нашел лекарство, после лечения которым эта болезнь уходит и не возвращается. И она до самой смерти ходила своими ногами. И на тот свет попала, когда пошла в больницу, как она выразилась, для профилактики. Ей не докапали первую капельницу, и она умерла. В волонтеры иди сам, там такой распил бабла , что посторонних людей к этому источнику финансов не подпустят. А от врачей по жизни стараюсь держаться подальше, потому что ничего хорошего от официальной медицины не видел.
показати весь коментар
07.05.2020 15:36 Відповісти
Что значит массовое тестирование? Если всех подряд, то это ни о чем. Это невыполнимый бред.
показати весь коментар
07.05.2020 15:07 Відповісти
Списываю происходящее либо на психологию толпы, причём испуганной толпы, либо на тех, кому выгодно (связанных с медициной например). В любом случае буду смотреть продолжение этого сериала.
показати весь коментар
07.05.2020 15:09 Відповісти
А закон прочитать не пробовал? Он в открытом доступе, если ты не в курсе.
показати весь коментар
07.05.2020 17:03 Відповісти
Закон можно принять любой. Даже самый абсурдный. Их в законотворчестве предостаточно.
показати весь коментар
07.05.2020 17:45 Відповісти
так ми з карантину ніколи не вийдем. завжди знайдеться носій вірусу
показати весь коментар
07.05.2020 15:08 Відповісти
Як вони підтримали? Грошей немає, але ви тримайтеся?
показати весь коментар
07.05.2020 15:11 Відповісти
Рада поддержала законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус и защите медиков



ну после открытых рынков будет мнооого вирусных больных

ну и кто-то из чиновников завез 100500 миленов тестов,
счас будут ловить на улицах мерять,

ну и все за госсчет

потом, когда после меряния отправят лечить в больницы - 86 тыс на лечение 1 чел с госбюджета!!

да оные там готовы все 40 миленов укрнаселения перелечить за такие бабки
чем больше больных, тем больше бальнички заработают на лечении ентих больных

и того цепочка:
открытые рынки-метро -- зараза у всех--завозтестов через свои конторы--лечение за госчет--- дачи на кончазаспе и в италии

ахахаха
показати весь коментар
07.05.2020 15:21 Відповісти
слуги народа, они же инвалиды-коронавирусники, "сделали" заболевших медиков вместе.. походу, это бумеранг для медизбирателя-экспериментатора
показати весь коментар
07.05.2020 15:25 Відповісти
обязательное тестирование - ловят на улице и отбирают кровь на анализы
показати весь коментар
07.05.2020 15:46 Відповісти
Раньше было ( в 2014 году ) , сняли в Нацгвардию с поезда, а теперь как эта процедура будет называться ?
показати весь коментар
07.05.2020 15:51 Відповісти
И последним пунктом там "Чтобы был мир во всем мире"
показати весь коментар
07.05.2020 17:57 Відповісти
стаття 27 Конституції України. І пішли вони нахрен зі своїми тестами!
показати весь коментар
07.05.2020 20:20 Відповісти
Ти пішли вони зі своїми тестами.
показати весь коментар
07.05.2020 22:23 Відповісти
Увага це не жарт, але китайські палички якими беруть аналізи у людей вже є заражені коронавірусом, таким чином якщо ви здорові то одержите хворобу після здачі тестів. Це виявилося цілком випадково просто жартома взяли аналіз у у фруктах та тварин і він виявився позитивним. https://ua.korrespondent.net/lifestyle/4226078-u-tanzanii-koronavirus-vyiavyly-u-kozy-i-papaii
показати весь коментар
08.05.2020 18:28 Відповісти
А ось фахова консультація юриста як слід вести себе ,щоб не стати жертвою лікарської халатності. https://www.youtube.com/watch?v=Cf4UW8pjmDw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR29ntDB3HPl-UiWT-E9QKyc8vnz98LAvS9PlLlM_KKd2hnBQEADiahNOlA
показати весь коментар
08.05.2020 18:29 Відповісти
 
 