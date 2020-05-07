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Рада підтримала законопроєкт про масове тестування українців на коронавірус і захист медиків
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3380 "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення дієздатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 336 народних депутатів.
Законопроєкт ініціювала народна депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина.
Як повідомляє "Голос", документ передбачає:
- можливість розгорнути широкомасштабне тестування по всій країні і тестувати більше людей;
- постійне і регулярне тестування лікарів;
- прозору звітність уряду про кількість тестів, засобів захисту, розподілі закупівель та гуманітарної допомоги в кожній області;
- збереження 100% зарплати для медиків, які перебувають на самоізоляції;
- обов'язкове навчання лікарів, як користуватися засобами індивідуального захисту.
Топ коментарі
+11 Baden
показати весь коментар07.05.2020 14:53 Відповісти Посилання
+8 Александр Иванов #442761
показати весь коментар07.05.2020 14:51 Відповісти Посилання
+5 Ali Hasan
показати весь коментар07.05.2020 14:51 Відповісти Посилання
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Они и правда сделали всё это вместе. По умыслу ли, по дурости или ещё от чего. Лично мне просто смешно от происходящего.
А если ты такой умный, иди в волонтеры и помогай врачам лечить людей, раз тебе, придурок, смешно от закона по защите врачей. Верю, такие как ты не заболеют, зараза к заразе не пристанет.
Заодно и целку проверь у себя
ну после открытых рынков будет мнооого вирусных больных
ну и кто-то из чиновников завез 100500 миленов тестов,
счас будут ловить на улицах мерять,
ну и все за госсчет
потом, когда после меряния отправят лечить в больницы - 86 тыс на лечение 1 чел с госбюджета!!
да оные там готовы все 40 миленов укрнаселения перелечить за такие бабки
чем больше больных, тем больше бальнички заработают на лечении ентих больных
и того цепочка:
открытые рынки-метро -- зараза у всех--завозтестов через свои конторы--лечение за госчет--- дачи на кончазаспе и в италии
ахахаха