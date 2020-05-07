Обшуки у Верланова проводяться в межах провадження про легалізацію коштів та фінансування тероризму, - СБУ
СБУ в четвер проводить понад сотню обшуків по всій Україні в межах розслідування кримінального провадження про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової.
Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Кримінальне провадження розслідують за статтею про легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму", - сказали в українській спецслужбі, коментуючи ситуацію з обшуками у ексголови Державної податкової служби Сергія Верланова.
"У всій країні в рамках розслідування цього провадження здійснюють більше ніж сотню обшуків", - додали в СБУ.
У СБУ агентству підтвердили факт проведення слідчих дій у Верланова, зазначивши, що вони здійснюються в межах розслідування кримінального провадження, за яким відбуваються ще обшуки.
Сьогодні стало відомо, що СБУ провела обшук у квартирі ексглави Державної податкової служби Верланова. Сам Верланов заявив: "Це продовження політичного тиску на команду реформаторів.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що 24 квітня уряд звільнив із обійманих посад голови Держмитниці Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова. У свою чергу, Сергій Верланов заявив, що вважає своє звільнення нічим не обґрунтованим "політичним рішенням".
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У підсумку, главою податкової призначили податківця часів Януковича Олексія Любченка, який підлягає люстрації.
Пізніше глава Мінфіну Марченко заявив: "Є підстави для розслідування діяльності Нефьодова і Верланова правоохоронними органами". Прем'єр-міністр Шмигаль, в свою чергу, зазначив, що Кабмін підтримує створення ТСК з перевірки зловживань на митниці і в податковій за останні роки.
Разом з тим, ексглава Мінекоміки Тимофій Милованов заявив, що Шмигаль поширює неправдиві відомості про погані показники надходжень до бюджету за Верланова.
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https://gordonua.com/news/politics/venediktovu-mogut-otstranit-ot-dolzhnosti-iz-za-dela-surkisov-i-privatbanka-portnov-1498767.html Венедиктову могут отстранить от должности из-за дела Суркисов и "ПриватБанка" - Портнов
відкривають один на одного справи без жодної підстави..
акаків всіх заразив