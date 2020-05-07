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Новини
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Обшуки у Верланова проводяться в межах провадження про легалізацію коштів та фінансування тероризму, - СБУ

Обшуки у Верланова проводяться в межах провадження про легалізацію коштів та фінансування тероризму, - СБУ

СБУ в четвер проводить понад сотню обшуків по всій Україні в межах розслідування кримінального провадження про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Кримінальне провадження розслідують за статтею про легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму", - сказали в українській спецслужбі, коментуючи ситуацію з обшуками у ексголови Державної податкової служби Сергія Верланова.

"У всій країні в рамках розслідування цього провадження здійснюють більше ніж сотню обшуків", - додали в СБУ.

Читайте також: Це продовження політичного тиску на команду реформаторів, - ексглава ДПС Сергій Верланов про обшук у нього вдома

У СБУ агентству підтвердили факт проведення слідчих дій у Верланова, зазначивши, що вони здійснюються в межах розслідування кримінального провадження, за яким відбуваються ще обшуки.

Сьогодні стало відомо, що СБУ провела обшук у квартирі ексглави Державної податкової служби Верланова. Сам Верланов заявив: "Це продовження політичного тиску на команду реформаторів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що 24 квітня уряд звільнив із обійманих посад голови Держмитниці Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова. У свою чергу, Сергій Верланов заявив, що вважає своє звільнення нічим не обґрунтованим "політичним рішенням".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верланов: Моя команда запровадила революційні зміни у сфері детінізації ринку підакцизних товарів

У підсумку, главою податкової призначили податківця часів Януковича Олексія Любченка, який підлягає люстрації.

Пізніше глава Мінфіну Марченко заявив: "Є підстави для розслідування діяльності Нефьодова і Верланова правоохоронними органами". Прем'єр-міністр Шмигаль, в свою чергу, зазначив, що Кабмін підтримує створення ТСК з перевірки зловживань на митниці і в податковій за останні роки.

Разом з тим, ексглава Мінекоміки Тимофій Милованов заявив, що Шмигаль поширює неправдиві відомості про погані показники надходжень до бюджету за Верланова.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) конвертцентр (257) обшук (1986) СБУ (13048) Державна податкова служба (466) Верланов Сергій (153)


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Колядуют перед 9 мая, ничего с времен загнивающего совка у правоохранителей не поменялось.
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07.05.2020 14:54 Відповісти
Понятно. Теперь СБУ будет курировать...
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07.05.2020 14:57 Відповісти
Вот Видишь , а ты плакал , - а как финансировал , со слов СБУ , то не думал и положился на руссое Авось, а не на Украинское ,- Скільки вірйовкі не витись , - Кінець прийде скоро.
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07.05.2020 15:01 Відповісти
Чего?
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07.05.2020 15:06 Відповісти
портнов совсем офуел
https://gordonua.com/news/politics/venediktovu-mogut-otstranit-ot-dolzhnosti-iz-za-dela-surkisov-i-privatbanka-portnov-1498767.html Венедиктову могут отстранить от должности из-за дела Суркисов и "ПриватБанка" - Портнов
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07.05.2020 15:05 Відповісти
у влади дах посунувся,
відкривають один на одного справи без жодної підстави..
акаків всіх заразив
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07.05.2020 15:10 Відповісти
афигеть новые лица - половину уже разогнали, половина жулики и терористы
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07.05.2020 15:49 Відповісти
А, СБУ может этих ребят проверять перед назначением на "посади"?
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07.05.2020 15:56 Відповісти
 
 