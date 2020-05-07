УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4724 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 279 193

Порошенко закликає владу виплатити зарплату лікарям і забезпечити їм страхування: "Заплатіть лікарям, бо не буде кому вас лікувати"

Порошенко закликає владу виплатити зарплату лікарям і забезпечити їм страхування:

Лідер фракції "Європейська Солідарність" і п'ятий Президент України Петро Порошенко закликає владу забезпечити лікарям зарплату, тестування і страхування від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Ще раз наголошую, у нас 20% від всіх хворих є лікарі, при цьому середня норма в світі є 1-2%. І це трапилось тому, що влада не здатна була захистити лікарів з самого початку пандемії, бо вивезла маски, засоби індивідуального захисту. І волонтерам та меценатам довелося першим завозити захисні костюми, противірусні окуляри, маски і респіратори, бахіли і рукавиці, ліки і медичне обладнання. Влада знову продемонструвала свою повну незграбність", – нагадав Порошенко.

"Другий законопроект – це тести. Чому це так важливо для мене, для нашої політичної сили, для наших партнерів? Тому що за твердженням голови ВООЗ боротьба з коронавірусом має три важливі фактори – це тести, тести і тести. І Україна сьогодні знаходиться на останньому місці в Європі за кількістю тестів на 100 тисяч населення. Ми не покращуємо ситуацію, у нас все ще робиться менше 5 тисяч тестів на добу. А вже керівники обласних центрів по боротьбі з коронавірусом повідомляють – області не мають можливості проводити тести і вони відкладають це на 3,4,5, 7 днів. Це суттєво знижує їх ефективність", – повідомив Порошенко.

Також читайте: На доплати столичним медикам виділимо понад 984 млн грн, - Кличко

За словами Петра Порошенка, треба щоб кожен лікар кожному пацієнту мав можливість обов’язково робити тести. Це дозволить забезпечити лікування для хворих і економічну активність для здорових громадян.

"Ми маємо робити від 20 до 30 тисяч тестів на добу. Мною були проведені переговори. Ми готові в найбільш постраждалі на сьогоднішній день регіон доставити автоматичну лабораторію. Ми зв’язалися з нашими партнерами, вони готові її надати в аренду і закупити перші десятки тисяч тестів. Автоматичні, не просто лабораторії дешеві, які потребують зусиль вірусологів, для того, щоб робити 1 ‪500-2 000 тестів на добу в цій автоматичній лабораторії. Але нам потрібен закон, а влада намагається приховати інформацію", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Також читайте: "Слуги народу" реєструють альтернативний закон про страхування лікарів, бо їм важливі "політичні дивіденди", а не медпрацівники, - Герасимов

"І третя позиція, яку сьогодні ми будемо вимагати. Негайно проінформувати суспільство – хто персонально з державної влади і уряду винен у затримці заробітної плати лікарям, які задіяні в боротьбі з коронавірусом. Не дамо перекласти з хворої голови на здорову. Не дамо звинуватити місцеве самоврядування, бо ви забрали в них гроші, а самі недолугою і делитантською незграбною позицією цілий місяць залишаєте лікарів без грошей. Не доводьте до страйків у лікарнях. Це буде катастрофа і злочин. Захистіть лікарів, заплатіть лікарям, бо не буде вас кому лікувати. Нехай хоч інстинкт самозбереження спрацює, у вас і ви проголосуєте сьогодні за наші законопроекти", – підсумував Порошенко.

Автор: 

карантин (18172) Порошенко Петро (15203) лікарі (1290) зарплата (2264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Гений . Как его зовут ?
показати весь коментар
07.05.2020 15:09 Відповісти
+12
А что не так ? Супрун провела реформу первичного звена. Правда, зелёный режим всё поломал уже.
показати весь коментар
07.05.2020 15:16 Відповісти
+12
зелебобики, рошенку хотите??? ))
Порошенко призывает власть выплатить зарплату врачам и обеспечить им страхование: "Заплатите врачам, потому что некому будет вас лечить" - Цензор.НЕТ 2317
показати весь коментар
07.05.2020 15:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Бред у тебя.Что бы тебе в ж-пу засунуть мазок ,и и ты не отвертелся нужен закон.Это примерно для зедебилов. Иначе такие как ты скажут что не буду ,вируса нет.
показати весь коментар
07.05.2020 15:21 Відповісти
некому стало лечить людей немного раньше, когда фельдшер смерть в сговоре с винницким мыролюбцем решили сократить на 80% все медучереждения а обслуживание в оставшихся 20 сделать платным, и назвать это преступление потужной мыролюбной винницкой реформой.
показати весь коментар
07.05.2020 15:18 Відповісти
А до этого типа лечили?! Не сокращали - это правда
показати весь коментар
07.05.2020 15:21 Відповісти
Козлосбург,а пример есть ,что и где сократили?
показати весь коментар
07.05.2020 15:23 Відповісти
практически все районные больницы и сельские фап ы. И позакрывали больше половины специализированных медучреждений. Потужно, по винницки, мыролюбно сократили.
показати весь коментар
07.05.2020 15:25 Відповісти
Практически где? В козлостане? Ты пример приведи винторогий хоть один.
показати весь коментар
07.05.2020 15:32 Відповісти
адьес дефективный удмурт.
показати весь коментар
07.05.2020 15:33 Відповісти
Как некрасиво сьехал любитель главного гнезда второго рейха
показати весь коментар
07.05.2020 15:46 Відповісти
Безальтернативно протиреформістсько-антимиролюбний ти наш, назви де саме лікарню закрили при Порошенку.
показати весь коментар
07.05.2020 17:04 Відповісти
Петя говорит про 20% больных ковидом врачей и тут же заявляет про менее 5000 тестов в день, при этом понимая что в первую очередь постоянно тестируются именно они, как самые подвергнутые риску. Все понимает, сознательно манипулирует? Конечно же да, и это в условиях войны и пандемии. Порохоботы, хватит у вас чести закрыть Пете рот?
показати весь коментар
07.05.2020 15:22 Відповісти
Да уже обьясняли что врачей постоянно тестируют, оттого и большое чисто случаев, а в целом по стране тестируют очень мало, вот и выходит высокий процент у врачей по сравнению с другими странами.
показати весь коментар
07.05.2020 15:26 Відповісти
а лечить их таки придется, потому, что переломов будет очень много.......
показати весь коментар
07.05.2020 15:24 Відповісти
до т.н. винницкой реформации медперсонал не сокращали. К стати садонемочь за оправдание этого реформизма не попала в теперешний парламент, а вот свиненок в этом вопросе пропетлял, блея и похрюкивая о потужности сокращения ликарень.
показати весь коментар
07.05.2020 15:24 Відповісти
Не тринди!!! Скорочували вже років з двадцять... Потрошку, по одному-два лікарі, по три-чотири медсестри... Раніше у "кущових" лікарнях, які обслуговували по п"ять-шість сіл, були спеціалісти, а зараз вони всі скупчені по районних лікарнях... В сільських залишився мінімум - терапевти, хірург, та й по тому... У мене вдома це зробили ще років п"ятнадцять тому... Це "вінницька реформація"? Як у тебе з "арихметикою"?, "нібелунг"?...
показати весь коментар
07.05.2020 16:49 Відповісти
Этот громкоговоритель банальщины меня притомил)
показати весь коментар
07.05.2020 15:26 Відповісти
Порошенко призывает власть выплатить зарплату врачам и обеспечить им страхование: "Заплатите врачам, потому что некому будет вас лечить" - Цензор.НЕТ 1289
показати весь коментар
07.05.2020 15:30 Відповісти
лицемір.
показати весь коментар
07.05.2020 15:30 Відповісти
https://censor.net/user/263744 - лицемір...
показати весь коментар
07.05.2020 15:35 Відповісти
Зебилам сосать! Вы никогда не выйдете защищать своего клоуна.... А МЫ ВЫЙДЕМ ЗА ПОРОШЕНКО ИЛИ ЗА ДРУГОГО, кто снесет вашу сраную ватную власть.
показати весь коментар
07.05.2020 15:31 Відповісти
зелебобики, рошенку хотите??? ))
Порошенко призывает власть выплатить зарплату врачам и обеспечить им страхование: "Заплатите врачам, потому что некому будет вас лечить" - Цензор.НЕТ 2317
показати весь коментар
07.05.2020 15:32 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2020 16:26 Відповісти
Порошенко закликає владу виплатити зарплату лікарям і забезпечити їм страхування: "Заплатіть лікарям, бо не буде кому вас лікувати" - Цензор.НЕТ 2142
показати весь коментар
07.05.2020 17:00 Відповісти
Мелковато. Нет ничего про воду выпитую из крана.
показати весь коментар
07.05.2020 17:04 Відповісти
Реклама:
- Купуйте цукерки «Моніка» виробництва фабрики «Рошен» - всередині них - ціла полівітамінна група й незамінні амінокислоти. Під їх дією "вата" в голові повільно трансформується в повноцінний мозок... Деякі доростають до повноцінного "хомо сапієнса"...
показати весь коментар
07.05.2020 16:52 Відповісти
Осел как обычно в наркокоме?
показати весь коментар
07.05.2020 15:43 Відповісти
Зате сьогодні ажитація у його зеботів...
Порошенко закликає владу виплатити зарплату лікарям і забезпечити їм страхування: "Заплатіть лікарям, бо не буде кому вас лікувати" - Цензор.НЕТ 6633
показати весь коментар
07.05.2020 15:45 Відповісти
на диване под бело красным флажком..нудит, как всегда..
показати весь коментар
07.05.2020 16:05 Відповісти
Чего своей власовской тряпки стесняешься?
показати весь коментар
07.05.2020 16:55 Відповісти
Все ЗЕботы в спаме и это прекрасно .Не благодарите меня ,шлюхи опущенные
показати весь коментар
07.05.2020 15:46 Відповісти
Олежка, тебе уже 54 года, а мозгов, что у канарейки
показати весь коментар
07.05.2020 16:06 Відповісти
Зебилам перестали давать галоперидол, и они услышав слово "Петя" возбудились в каментах
показати весь коментар
07.05.2020 15:49 Відповісти
Как коряжит то от злости зебуинов,когда Порошенко показывает как правильно делать свою работу президенту. Сразу видно как их поимели.
показати весь коментар
07.05.2020 15:51 Відповісти
Ключевое слово - показывает. Он и при своей власти показывал. Так и не дождались, когда начнёт делать.
показати весь коментар
07.05.2020 16:19 Відповісти
строго по методичке **********
показати весь коментар
07.05.2020 16:27 Відповісти
Это ты про видосики полшестого?
показати весь коментар
07.05.2020 16:37 Відповісти
Вы представляете как ето как он хочет дорватся до власт,ето просто пиз-ец,любыми путями,лишь бы до корыта,пойдет даже по трупам и не заметит.
показати весь коментар
07.05.2020 15:55 Відповісти
Нелегка доля у Пэтра. Вiн, вже разiв десять, рятував Украiну i невдячний народ за своi грошi.
показати весь коментар
07.05.2020 16:02 Відповісти
За покликом Зе повертатися не бажаєш?
показати весь коментар
07.05.2020 16:04 Відповісти
Нi, перечекаю в словацькому трудовому рабствi.
показати весь коментар
07.05.2020 16:11 Відповісти
Отакі ви патріоти...
показати весь коментар
07.05.2020 16:14 Відповісти
Ганьба!!! Олігархи ледь кінці з кінцями зводять, а вони по Словаччинах вештаються.
показати весь коментар
07.05.2020 16:21 Відповісти
сепар ты , что с тебя взять
показати весь коментар
07.05.2020 16:27 Відповісти
и кого вин врятував за свои грошы ? подскажи
при нем ( но не он один ) армию подняли , безвиз - да , пенсии ( не всем ) тож +
но и минусов валом - неприкосновенность , и неподсудность воров , бандитов и коррупционеров , из злочынной влады тож никого не закрыли
понимаю сказать тебе нечего , ну кроме оскорблений
не разу не за зеленых
показати весь коментар
07.05.2020 16:20 Відповісти
ти не зрозумів; це такий саркастичний для себе зебіл https://censor.net/user/467323
Є саркастичні порохоботи; а це - зебот
показати весь коментар
07.05.2020 16:24 Відповісти
Нелегкая у Петра работа -тянуть Украину из болота ,в которое он же ее затянул.
показати весь коментар
07.05.2020 23:00 Відповісти
Зеліки. Не забудьте заодно виплатити і вчителям по 4 000 евро. Як обіцяли.
показати весь коментар
07.05.2020 16:09 Відповісти
Товаришу Питро, скажіть ще там, щоб пенсію трішки збільшили. І ціну на яйця зменшили.
показати весь коментар
07.05.2020 16:17 Відповісти
И лампочку в подъезде мне поменяйте.
показати весь коментар
07.05.2020 16:20 Відповісти
То до волонтерів звертайся, Питро Алєксєйович до лєтрики не пхається, він тільки по політиці.
показати весь коментар
07.05.2020 16:26 Відповісти
зебобики таких слов не слышали , другое дело квартал -95 слушать, смешно и думать не надо
показати весь коментар
07.05.2020 16:29 Відповісти
Замечу , что народные депутаты Украины лечатся в Александровской больнице , в Феофанию никого не везут , зачем чудо-курорт загаживать и перепрофилировать ?
показати весь коментар
07.05.2020 16:41 Відповісти
Страну в Африку вернул квартал. ,,Мудрыйнарид,, захотел на пальму
показати весь коментар
07.05.2020 17:01 Відповісти
Как показывает практика уровень жизни не влияет на рейтинг только бубочки Правда?
показати весь коментар
07.05.2020 18:15 Відповісти
И кто же тот ,,спаситель,,?
показати весь коментар
07.05.2020 18:22 Відповісти
Взагалі-то казну обнулив Зеленський. А запасів Порошенка вистачило на цілий рік.
показати весь коментар
07.05.2020 18:10 Відповісти
Циник, вор, популист и хронический лжец.
Верни краденное в бюджет!!!! Потом рассказывай как кому жить!!!!

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
07.05.2020 17:43 Відповісти
Не воры,не популисты и не хронические лжецы зебуины вернули уже! Пользуйся
показати весь коментар
07.05.2020 18:17 Відповісти
Аплодирую стоя.
показати весь коментар
07.05.2020 19:09 Відповісти
Так а где врачей взять, чтобы им повышать?? На Украине врачей же нет - 90% тех, кто называется "врачом" - это упоротый и тупой коновал, жадный до денег дегенерат, купивший диплом и калечащий своих пациентов. Этим тварям хотите повышать??
СРАЗУ ВРАЧЕЙ ЗАВЕДИТЕ ВМЕСТО КОНОВАЛОВ, А ПОТОМ ПОВЫШАЙТЕ!
показати весь коментар
07.05.2020 18:46 Відповісти
Егор дебилевич на украине нет,а вот в Украине еще остались.Супрун и пыталась стимулировать именно врачей .а не тупоголовых.В этом каждый может убедится в поликлиниках у семейных врачей.Тот кто врач у того макс количество больных и заключенных деклараций,соответственно и зарплата 17000-24000.А у тупоголовых минималка 4700,потому что к ним никто не идет и соответственно нет заключенных деклараций и соответственно зарплаты.А сейчас рукожопые зедебилы опять хотят сломать реформу и всех уровнять.
показати весь коментар
07.05.2020 19:08 Відповісти
Ты полностью конченый имбицил и ******* с жопой вместо головы. Тебе же сказано - ВРАЧЕЙ НЕТ. Есть коновалы. А по твоему надо выбирать из коновалов лучшего коновала и платить ему больше. Ты тупица. Нет никакого выбора - у нас в городи НИКТО никуда не переходил и не собирался - автоматом все переписались на тех коновалов на которых и раньше висели. И эти тупицы сейчас по твоему типа в "крутых" врачей заделались. А не переходил никто никуда знаешь почему? Знаешь, ***** - потому что НЕКУДА и НЕ к КОМУ переходить. Какой тебе смысл переходить от одного тупого коновала к другому, если ты этих коновалов наизусть до реформы всех знаешь кто они такие. Моя участковая как была ******** тормоз неграмотный, так ей и осталась. Помогла ее мозгам реформа и зарплата повышенная?? Нет, конечно. и не поможет т. к. врожденное слабоумие не лечится.
А ты ***** тут начало пургу всякую гнать про реформы и возможность какого-то выбора. Это у тебя только есть возможность выбрать кто тебя в очко сегодня иметь будет.
Всосало, чмо упоротое и тупорылое? То-то.
показати весь коментар
07.05.2020 19:43 Відповісти
Смотрю у тебя больная тема,про педиков и очка.Видно у тебя с этим проблема и опыт богатый ,обратись к проктологу,может еще есть возможность уменьшить размер.
показати весь коментар
07.05.2020 20:28 Відповісти
Нема лікарів ні в Україні, ні на Україні. Це знає кожний, хто з ними стикався і не позбавлений елементарного глузду. Це легко довести і іншими методами. По-перше, на базі капельниці розвинути передову медицину в приміщеннях сарайного типу не можливо ні практично, ні теоретично. По-друге, у вбитій корупцією системі освіти підготувати висококваліфікований медичний персонал, також, неможливо.
показати весь коментар
07.05.2020 19:34 Відповісти
100%. Результатов хождения по больницам у меня за всю жизнь только два - берут деньги и/или делают хуже, чем было. Самое безобидное - это "мыниценизнаем", вам надо в Киев ехать.
показати весь коментар
07.05.2020 19:47 Відповісти
Врачи уехали собирать клубнику.
показати весь коментар
07.05.2020 22:36 Відповісти
Так а где врачей взять, чтобы им повышать?? На Украине врачей же нет - 90% тех, кто называется "врачом" - это упоротый и тупой коновал, жадный до денег дегенерат, купивший диплом и калечащий своих пациентов. Этим тварям хотите повышать??
СРАЗУ ВРАЧЕЙ ЗАВЕДИТЕ ВМЕСТО КОНОВАЛОВ, А ПОТОМ ПОВЫШАЙТЕ!
показати весь коментар
07.05.2020 22:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 