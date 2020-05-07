Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!"
Міністерство у справах ветеранів України закликає громадян утриматися від організації і відвідування масових заходів, приурочених до Дня пам'яті і примирення та 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, які відзначаються 8 і 9 травня відповідно, з метою не допустити подальшого поширення коронавірусної хвороби COVID-19.
"Традиційно 8 і 9 травня згадуємо страшні сторінки історії, відвідуємо меморіали пам'яті і вітаємо ветеранів. Однак саме зараз весь світ намагається подолати пандемію коронавірусної хвороби, на території України тривають карантинні заходи, а літні люди, особливо ветерани, перебувають у зоні ризику", - йдеться в заяві відомства, передає Цензор.НЕТ.
У зв'язку з цим Міністерство у справах ветеранів України закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів, приурочених до цих дат, а також звертається до родин ветеранів із проханням берегти своїх рідних і сприяти їхній самоізоляції на час карантину.
Водночас Міністерство розуміє важливість пам’ятних днів для ветеранів Другої світової війни, а тому звертається до інститутів громадянського суспільства та небайдужих громадян із проханням привітати ветеранів телефонним дзвінком чи листівкою, а після закінчення карантинних заходів особисто відвідати.
"Попри те, що багато істориків вивчали питання Другої світової війни на цей час залишається велика кількість неописаних історій, про які знають лише ветерани, історій, які вони переживали особисто, історій мужності та неповторного героїзму, історій безумовної жертовності та любові до рідної землі. Бережіть ветеранів! Залишайтеся свідомими громадянами!" - резюмували в міністерстві.
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Устроят шабаш, у своего кацапского вечного огоня
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Ще раз про слабкість українців перед московською пропагандою.
Фундамент всієї путінської пропагандистської конструкції - культ побєдобєсія.
Капища цього культу - обеліски й "вічні" вогні.
Ті, хто вклоняються цим капищам - реалізовані, або потенційні, клієнти путінської пропаганди.
Браття, отямтеся! Візьмемо типову українську сім'ю - мою. Московити вбили двох моїх прадідів, а діда послали захищати мо$cowію у другій світовій війні, яку самі ж і розпочали. Він загинув у 1941. Хто він, герой, злочинець чи жертва?
Ватники в лугандоні, які роблять рівно те саме, що мій дід - захищають інтереси москви - герої, злочинці чи жертви?
Якщо ми вважаємо нинішніх ватників злочинцями й жертвами, то чому своїх дідів - ватників сорокових - ми вважаємо героями?
Чи маємо ми їх поминати? Обов'язково! Якщо ми християни - то в поминальний тиждень (другий тиждень після великодня). Але поминати ми йдемо на цвинтар, або до церкви, якщо могили нема.
Якщо ми атеїсти, то згадуємо на день смерті, або день народження, якщо дата смерті невідома.
Але, якщо ми в своїх поминках прив'язуємося до встановленої москвою дати, та ще й ідемо до влаштованого москвою капища "вічний вогонь", могила невідомого ватника, то ми - адепти московського антихристиянського й антиукраїнського культу.
Покладаючи квіточки, не забудьте вигукнути: "путін, ввєді вайска!"
Дмитро Корчинський