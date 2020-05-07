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Новини Коронавірус і карантин
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Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!"

Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу:

Міністерство у справах ветеранів України закликає громадян утриматися від організації і відвідування масових заходів, приурочених до Дня пам'яті і примирення та 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, які відзначаються 8 і 9 травня відповідно, з метою не допустити подальшого поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

"Традиційно 8 і 9 травня згадуємо страшні сторінки історії, відвідуємо меморіали пам'яті і вітаємо ветеранів. Однак саме зараз весь світ намагається подолати пандемію коронавірусної хвороби, на території України тривають карантинні заходи, а літні люди, особливо ветерани, перебувають у зоні ризику", - йдеться в заяві відомства, передає Цензор.НЕТ.

У зв'язку з цим Міністерство у справах ветеранів України закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів, приурочених до цих дат, а також звертається до родин ветеранів із проханням берегти своїх рідних і сприяти їхній самоізоляції на час карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масові заходи 8-9 травня не проводитимемо, доручено забезпечити індивідуальне вшанування ветеранів, - Шмигаль

Водночас Міністерство розуміє важливість пам’ятних днів для ветеранів Другої світової війни, а тому звертається до інститутів громадянського суспільства та небайдужих громадян із проханням привітати ветеранів телефонним дзвінком чи листівкою, а після закінчення карантинних заходів особисто відвідати.

"Попри те, що багато істориків вивчали питання Другої світової війни на цей час залишається велика кількість неописаних історій, про які знають лише ветерани, історій, які вони переживали особисто, історій мужності та неповторного героїзму, історій безумовної жертовності та любові до рідної землі. Бережіть ветеранів! Залишайтеся свідомими громадянами!" - резюмували в міністерстві.

Автор: 

ветерани (1092) День Перемоги (458) карантин (18172) Міністерство у справах ветеранів (305) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/photos/a.760322144097615/2765498840246592/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCB0cYL2S9u6Z2pcn_jSEWdLEk9lLlntlRI_r_GO3A8razN4BrCijNvh99Ml9cEXLuRSXpCvALX7zyvqTPJjapzbdwZxCYa8_i6RKvq4iVt_cHP78I6kLg3m8HcaO4TkzuvOuN-7AIObQxCXXNkT1jN9Z0wPnmu3t4HEufptMvm1-_K9ue2CKx764_Xto6SJJYlMA0cNPFEPi2ppa0j18qd6gJH4HUzK_k5PXNDTDauGmrN_3XydES1KUZo0sUT0AwbZ_vp4Fj4j2al7OqOyTOe4aQTCXxjxJdSFufOh8MXjkfTyJ9M37XDQSiDnjWOewnPOi8g_vh5GQxi6ElONC2R_Q&__tn__=-R 1 год · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#

Ще раз про слабкість українців перед московською пропагандою.

Фундамент всієї путінської пропагандистської конструкції - культ побєдобєсія.
Капища цього культу - обеліски й "вічні" вогні.
Ті, хто вклоняються цим капищам - реалізовані, або потенційні, клієнти путінської пропаганди.

Браття, отямтеся! Візьмемо типову українську сім'ю - мою. Московити вбили двох моїх прадідів, а діда послали захищати мо$cowію у другій світовій війні, яку самі ж і розпочали. Він загинув у 1941. Хто він, герой, злочинець чи жертва?
Ватники в лугандоні, які роблять рівно те саме, що мій дід - захищають інтереси москви - герої, злочинці чи жертви?
Якщо ми вважаємо нинішніх ватників злочинцями й жертвами, то чому своїх дідів - ватників сорокових - ми вважаємо героями?
Чи маємо ми їх поминати? Обов'язково! Якщо ми християни - то в поминальний тиждень (другий тиждень після великодня). Але поминати ми йдемо на цвинтар, або до церкви, якщо могили нема.
Якщо ми атеїсти, то згадуємо на день смерті, або день народження, якщо дата смерті невідома.
Але, якщо ми в своїх поминках прив'язуємося до встановленої москвою дати, та ще й ідемо до влаштованого москвою капища "вічний вогонь", могила невідомого ватника, то ми - адепти московського антихристиянського й антиукраїнського культу.
Покладаючи квіточки, не забудьте вигукнути: "путін, ввєді вайска!"

Дмитро Корчинський

Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий 8 и 9 мая из-за угрозы коронавируса: "Берегите ветеранов!" - Цензор.НЕТ 6455
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07.05.2020 15:28 Відповісти
+5
Останній призов на фронт у складі Радянської армії відбувся у 1945 році. Призивали хлопців 1926-1927 років народження. Таким чином, наймолодшому фронтовику зараз має бути 94 роки.
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07.05.2020 15:32 Відповісти
+5
Даже не понятно, как комментировать эту шизофрению
Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!" - Цензор.НЕТ 1974
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07.05.2020 15:38 Відповісти
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Мокша полюбе День Колорада відмітить. У них це Величайше Свято!
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07.05.2020 15:23 Відповісти
Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!" - Цензор.НЕТ 4602
Устроят шабаш, у своего кацапского вечного огоня
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07.05.2020 21:02 Відповісти
В Украине могут считаться ветеранами и героями ТОЛЬКО те , кто воевал за Украину или от имени украинского государства. А все остальное это от лукавого ! Аминь !
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07.05.2020 15:24 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__xts__%5B0%5D=68.ARDQqdUnD47m8qucAwm9lleMAfivCRpJSFYE0v9bzafcujk1LsRcjOsYjtPatOprTjy98Zi3soiG9I50WkE7eOsWG4dwTmYhsf7_zZD6jBkQqP5jZ2_rG5aj5oVMQEh3GLh-ZpWCktq9u3kEgI8l6fSIQ4mML3tYVM7lCozsGo0odYptkHvyriO93d_rhtapfdL3QCJmPc5z1TKSw-IXNn0D57aqMSFnAhk_0H1g7Aze4FaBMi1sE_2TV9iukd1-5xFkleuyardBtWAw9z-a0Cw8HWRVKfJih5GX0Z8hQbbOkAICbLjj7jyZB5ots2bOAr0IdN_eR3SqJz5NB8FBLQ&__xts__%5B1%5D=68.ARCB0cYL2S9u6Z2pcn_jSEWdLEk9lLlntlRI_r_GO3A8razN4BrCijNvh99Ml9cEXLuRSXpCvALX7zyvqTPJjapzbdwZxCYa8_i6RKvq4iVt_cHP78I6kLg3m8HcaO4TkzuvOuN-7AIObQxCXXNkT1jN9Z0wPnmu3t4HEufptMvm1-_K9ue2CKx764_Xto6SJJYlMA0cNPFEPi2ppa0j18qd6gJH4HUzK_k5PXNDTDauGmrN_3XydES1KUZo0sUT0AwbZ_vp4Fj4j2al7OqOyTOe4aQTCXxjxJdSFufOh8MXjkfTyJ9M37XDQSiDnjWOewnPOi8g_vh5GQxi6ElONC2R_Q&__tn__=kC-R&eid=ARAtMTH_dFXGzPUKOl_SD4-0_n_AuqPfGsOx3cNd98FaDDbR89NY6nuEUr3qMjO3rCSmQxp6wCpiQk1V&hc_ref=ARS3qlpgJeSNUekXaCmsMPAzEhpIDfstsMrnBl46xgzrYJ9yKarB-6nz2WbErPoyiSI&fref=nf Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий 8 и 9 мая из-за угрозы коронавируса: "Берегите ветеранов!" - Цензор.НЕТ 1551Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/photos/a.760322144097615/2765498840246592/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCB0cYL2S9u6Z2pcn_jSEWdLEk9lLlntlRI_r_GO3A8razN4BrCijNvh99Ml9cEXLuRSXpCvALX7zyvqTPJjapzbdwZxCYa8_i6RKvq4iVt_cHP78I6kLg3m8HcaO4TkzuvOuN-7AIObQxCXXNkT1jN9Z0wPnmu3t4HEufptMvm1-_K9ue2CKx764_Xto6SJJYlMA0cNPFEPi2ppa0j18qd6gJH4HUzK_k5PXNDTDauGmrN_3XydES1KUZo0sUT0AwbZ_vp4Fj4j2al7OqOyTOe4aQTCXxjxJdSFufOh8MXjkfTyJ9M37XDQSiDnjWOewnPOi8g_vh5GQxi6ElONC2R_Q&__tn__=-R 1 год · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#

Ще раз про слабкість українців перед московською пропагандою.

Фундамент всієї путінської пропагандистської конструкції - культ побєдобєсія.
Капища цього культу - обеліски й "вічні" вогні.
Ті, хто вклоняються цим капищам - реалізовані, або потенційні, клієнти путінської пропаганди.

Браття, отямтеся! Візьмемо типову українську сім'ю - мою. Московити вбили двох моїх прадідів, а діда послали захищати мо$cowію у другій світовій війні, яку самі ж і розпочали. Він загинув у 1941. Хто він, герой, злочинець чи жертва?
Ватники в лугандоні, які роблять рівно те саме, що мій дід - захищають інтереси москви - герої, злочинці чи жертви?
Якщо ми вважаємо нинішніх ватників злочинцями й жертвами, то чому своїх дідів - ватників сорокових - ми вважаємо героями?
Чи маємо ми їх поминати? Обов'язково! Якщо ми християни - то в поминальний тиждень (другий тиждень після великодня). Але поминати ми йдемо на цвинтар, або до церкви, якщо могили нема.
Якщо ми атеїсти, то згадуємо на день смерті, або день народження, якщо дата смерті невідома.
Але, якщо ми в своїх поминках прив'язуємося до встановленої москвою дати, та ще й ідемо до влаштованого москвою капища "вічний вогонь", могила невідомого ватника, то ми - адепти московського антихристиянського й антиукраїнського культу.
Покладаючи квіточки, не забудьте вигукнути: "путін, ввєді вайска!"

Дмитро Корчинський

Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий 8 и 9 мая из-за угрозы коронавируса: "Берегите ветеранов!" - Цензор.НЕТ 6455
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07.05.2020 15:28 Відповісти
на палках принесут!! Совершат культовое бесовское шествие!!
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07.05.2020 15:31 Відповісти
Останній призов на фронт у складі Радянської армії відбувся у 1945 році. Призивали хлопців 1926-1927 років народження. Таким чином, наймолодшому фронтовику зараз має бути 94 роки.
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07.05.2020 15:32 Відповісти
а, интересно есть статистика, сколько осталось ветеранов, которым за 94 года, а не липовых нквдэшников...?
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07.05.2020 15:37 Відповісти
Якщо там копнути глибше то в багатьох буде шок,пенсійний фонд рапортує що є тисяча людей догожителів жиночої та чоловічої статі разом узятих,а ось за урядовими даними в Україні проживає близько 450 тисяч ветеранів Другої світової війни.Тобто хтось на цьому явно паразитує але сміливих зробити так би мовити "дебіт з кредітом" немає бажаючих.
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07.05.2020 15:50 Відповісти
куда не копни, везде гешефт....мрак
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07.05.2020 16:35 Відповісти
Вони потім розширили коло тих, кому було надано статус. До них включили тих нквд-истів, що воювали проти УПА аж до 50-их. А потім, коли й ці почали вимирати, вигадали "дєті_вайни" (комуняцьке рило "мороз" в Україні протягнув це в унісон з кацапами). Чекайте. В кацапів ще будуть "внукі_вайни"
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07.05.2020 15:41 Відповісти
Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!" - Цензор.НЕТ 1932
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07.05.2020 19:05 Відповісти
В цій темі навіть картинка з вічним вогнем.Це московити його використовують в пропаганді.Навіщо він нам?
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07.05.2020 15:34 Відповісти
Даже не понятно, как комментировать эту шизофрению
Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!" - Цензор.НЕТ 1974
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07.05.2020 15:38 Відповісти
та как как : дидывоевале
Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!" - Цензор.НЕТ 5355
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07.05.2020 15:41 Відповісти
в них мабуть проходе
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07.05.2020 16:09 Відповісти
А ты думаешь у нас не пройдет? 100500% уже умельцы заслали на интер в их бессмертный полк на марш онлайн такого добра вагон и маленькую тележку. Так что те, кто смотрит этот прорасеянский анал, будут приятно удивлены, если поймут.
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07.05.2020 17:47 Відповісти
Я! я! Гут, вольдемар! Гут!
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07.05.2020 17:40 Відповісти
ДА согласно со многими это просто советская профанация, И она выгодна для про российских сил. Настоящих ветеранов осталось единицы, вместо того, что бы тратить деньги на парады для своего пиара - выделили бы эти деньги оставшимся ещё живым инвалидам войны и инвалидам войны на востоке Украины. ЕЩЁ появился провокатор Кива который призывает жителей городов выходить на парады, интересно Аваков своего друга предупредил об ответственности - во время карантина.
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07.05.2020 17:11 Відповісти
Чим воно займається це міністерство? Гнати їх в дупу до зезедента)))
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07.05.2020 17:25 Відповісти
Берегите ветераноф-энкаведистав! Да здраствует сралин! Уря-я!
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07.05.2020 17:39 Відповісти
Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!" - Цензор.НЕТ 422
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07.05.2020 19:54 Відповісти
 
 