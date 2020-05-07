Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!"

Міністерство у справах ветеранів України закликає громадян утриматися від організації і відвідування масових заходів, приурочених до Дня пам'яті і примирення та 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, які відзначаються 8 і 9 травня відповідно, з метою не допустити подальшого поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

"Традиційно 8 і 9 травня згадуємо страшні сторінки історії, відвідуємо меморіали пам'яті і вітаємо ветеранів. Однак саме зараз весь світ намагається подолати пандемію коронавірусної хвороби, на території України тривають карантинні заходи, а літні люди, особливо ветерани, перебувають у зоні ризику", - йдеться в заяві відомства, передає Цензор.НЕТ.

У зв'язку з цим Міністерство у справах ветеранів України закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів, приурочених до цих дат, а також звертається до родин ветеранів із проханням берегти своїх рідних і сприяти їхній самоізоляції на час карантину.

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Водночас Міністерство розуміє важливість пам’ятних днів для ветеранів Другої світової війни, а тому звертається до інститутів громадянського суспільства та небайдужих громадян із проханням привітати ветеранів телефонним дзвінком чи листівкою, а після закінчення карантинних заходів особисто відвідати.

"Попри те, що багато істориків вивчали питання Другої світової війни на цей час залишається велика кількість неописаних історій, про які знають лише ветерани, історій, які вони переживали особисто, історій мужності та неповторного героїзму, історій безумовної жертовності та любові до рідної землі. Бережіть ветеранів! Залишайтеся свідомими громадянами!" - резюмували в міністерстві.