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Новини Підозра Чорновол
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Соколов про справу проти Чорновол: Не очікував, що підніметься така хвиля і всі вирішать, що ДБР розслідуватиме всіх майданівців

Соколов про справу проти Чорновол: Не очікував, що підніметься така хвиля і всі вирішать, що ДБР розслідуватиме всіх майданівців

Держбюро розслідувань не збирається переслідувати всіх учасників Революції Гідності, а справа проти Тетяни Чорновол, відкрита у зв'язку із загибеллю Володимира Захарова в офісі Партії регіонів, отримала політичне забарвлення.

Про це в.о. глави ДБР Олександр Соколов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У жодному разі не йдеться про те, щоб оцінити дії інших учасників протесту і взагалі протестувальників на Майдані. Питання в тому, що якщо піти від юриспруденції, в сухе виконання закону, то є факт убивств. Назвемо це найбільш резонансними, які були на Майдані протягом декількох днів. Багато з них не розкриті. Робота ведеться саме щодо встановлення людей, які це вчинили", - сказав він.

За словами Соколова, цей епізод був окремо виділений прокурорами, в тому плані, що це не було пов'язано з придушенням протестів правоохоронцями: "Було пов'язано з тим, що людина, яка не брала участі в мітингах, вона не була ні за лівих, ні за правих, цей Захаров із Партії регіонів, є факт його смерті".

"Те, що цьому додали політичного забарвлення, логічно. Тому що це, зокрема, стратегія захисту. Але давайте чесно. Я розумів, що можуть бути ризики, але не очікував, що підніметься така хвиля, і всі вирішать, що ДБР збирається розслідувати всіх майданівців", - наголосив Соколов.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічний арешт виявився обманом. Село Гора мені не можна залишати і вдень, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в офісі Партії регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов із будівлі, а пішов у кабінет нагорі. Там він отруївся чадним газом. Поруч із ним був відкритий сейф, у кишені Захарова виявлено ​​велику суму грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої гроші. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишнього народного депутата Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: 

ПР (1043) Чорновол Тетяна (254) Євромайдан (957) ДБР (3587) Соколов Олександр (32)


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Топ коментарі
+52
все, ти вже достатньо наговорив на почесне звання "кончений прокацапський дебіл"
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07.05.2020 15:28 Відповісти
+33
скажите кто нибудь и.о. главы ГБР Александр Соколову, что факт убийства может установить только суд. Пока, что есть только факт смерти одного придурка
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07.05.2020 15:28 Відповісти
+26
Когда Соколова на березу будут тянуть, - он тоже скажет, что не ожидал... Дебилы, - они такие бестолковые...
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07.05.2020 15:29 Відповісти
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все, ти вже достатньо наговорив на почесне звання "кончений прокацапський дебіл"
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07.05.2020 15:28 Відповісти
Вроде уже всё понимaешь про мироустройство русского народа, а всё равно мутит...http://ipvnews.org/nurnberg_article17012012_3.php Читать дальше...
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07.05.2020 15:28 Відповісти
Іронія долі...
На жаль, шостий президент виявився просто "шісткою", а не "тузом" ...
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07.05.2020 16:58 Відповісти
скажите кто нибудь и.о. главы ГБР Александр Соколову, что факт убийства может установить только суд. Пока, что есть только факт смерти одного придурка
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07.05.2020 15:28 Відповісти
Тоже не факт, что из-за пожара. Может оно, как и положено рыгам и кацапам, бухое дрыхло в офисе и захлебнулось блевотой.
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07.05.2020 16:11 Відповісти
его в офис спецом послал видный рыгианал забрать какие-то видимо важные бумаги
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07.05.2020 16:59 Відповісти
Факт смерти и причину устанавливает судмедэкспертиза и если ее результаты не оспорены, то это можно считать фактом. А вот было ли это убийство, несчастный случай....или даже самоубийство, уже решает суд на основании собранных следствием данных. Так же суд устанавливает степень вины, того кто поджигал и того, кто посылал того придурка в горящее здание (как по мне так он и есть виновный в смерти).
Что касается Черновол, то согласно обнародованному видео, где она призывает поджечь, как раз ясно, что речь не может идти об умышленном убийстве (она говорит, что нужно поджечь чтобы выкурить от туда ментов, речи про убийство нет, т.е. убийство не замышлялось и не предполагалось). Поджег, порча имущества... - да, убийство - нет! Кроме того, тот клоун полез в уже горящее здание, т.е. его смерть была не следствием поджога, а следствием входа в горящее здание, а точнее следствием приказа забрать от туда документы.....Это все равно как обвинять кого то в убийстве, потому что он разжег костер, а какай то придурок решил засунуть в него голову.
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07.05.2020 17:43 Відповісти
"да он @бнутый, чтоб вы понимали" (с) Немцов
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07.05.2020 15:29 Відповісти
Когда Соколова на березу будут тянуть, - он тоже скажет, что не ожидал... Дебилы, - они такие бестолковые...
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07.05.2020 15:29 Відповісти
таких не треба вішати ні на липі, ні на груші, ні на смереці
береза - саме те, що треба
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07.05.2020 15:31 Відповісти
Ты что ли вешать будешь гундяй путлеровский?
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07.05.2020 15:35 Відповісти
шо, прийло гівенця клюнути, гебняве?
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07.05.2020 15:37 Відповісти
Тебя вешать не будем, тебя "россияне" кавказцы посадят на "палю". Но ты видать и не против
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07.05.2020 17:48 Відповісти
Ни за левых, ни за правых. Он был за сейф. Точнее, за содержимое сейфа.
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07.05.2020 15:30 Відповісти
кстати да, наличка там была однозначно так что версия интересная
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07.05.2020 17:00 Відповісти
Жодному слову цього Соколова не можна вірити, бо є інші політичні переслідування.
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07.05.2020 15:30 Відповісти
Так. ДБР цим прославилась.
Можна вже перелік складати - жодного рига та сепара, самі атовці та майданівці.
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07.05.2020 15:39 Відповісти
Портновский ДБР стал филиалом ФСБ, выполняет все указания Кремля
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07.05.2020 21:17 Відповісти
Сцыт в глаза. При зелени вата оборзела вкрай.
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07.05.2020 15:32 Відповісти
Соколов о деле против Чорновол: Не ожидал, что поднимется такая волна и все решат, что ГБР будет расследовать всех майдановцев - Цензор.НЕТ 8283
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07.05.2020 15:32 Відповісти
Щоразу, коли обурюєшся діями Блазня, знаходиться той, хто нагадує, ЧОМУ ОБРАЛИ БЛАЗНЯ.
Бо задовбав Барига!
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07.05.2020 20:16 Відповісти
Соколов о деле против Чорновол: Не ожидал, что поднимется такая волна и все решат, что ГБР будет расследовать всех майдановцев - Цензор.НЕТ 5554
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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07.05.2020 15:32 Відповісти
Злякався, що його повісять на стовбі ?
Він сам читав обвинувачення видвинуті Чорновол ?
Нехай ще раз перечитає і скаже, що не бачить там політичного підтексту.
Брехло.
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07.05.2020 15:33 Відповісти
Соколов о деле против Чорновол: Не ожидал, что поднимется такая волна и все решат, что ГБР будет расследовать всех майдановцев - Цензор.НЕТ 2841
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07.05.2020 15:37 Відповісти
Целится как дебил, надо было и второй глаз закрыть
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07.05.2020 17:50 Відповісти
Соколов про справу проти Чорновол: Не очікував, що підніметься така хвиля і всі вирішать, що ДБР розслідуватиме всіх майданівців - Цензор.НЕТ 6927
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07.05.2020 20:00 Відповісти
Что ты сказал , что не собираетесь преследовать Всех участников , - Вы что будите вытягивать по Одному???.
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07.05.2020 15:33 Відповісти
Чтой-то слишком много внимания на Цезоре сегодня этому Соколову... Он там случайно не помер?
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07.05.2020 15:33 Відповісти
Пока нет, увы, но очень напрашивается эта прокацапская псина на соответствующие выводы....
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07.05.2020 15:36 Відповісти
да нет, такие разве помирают - такие просто подыхают.
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07.05.2020 16:32 Відповісти
Если бы не было подпала, не погиб бы человек. Как по мне, кто подпалил, тот должен и ответить по закону, конечно , если в нашей стране закон - один для всех.
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07.05.2020 15:39 Відповісти
Согласен. Один вопрос, путю лично вы в страну доставите?
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07.05.2020 17:51 Відповісти
Коли зеля на аркані царьова приведе в Київ?
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07.05.2020 21:19 Відповісти
для тебе буде багато неочикуваного, коли ти потрапиш до рук патріотів
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07.05.2020 15:40 Відповісти
Этот Соколов обижается на то что его ватой называют и аргументирует свою лояльность к Украине работой в СБУ с 2014 года. Надо ли напоминать что процент сбушников Крыма перешедших на сторону врага превысил процент таких же военных и даже попуистов ментов.Люди, которым доверили самые сокровенные державные секреты оказались на 98 процентов гнидами. Так что работа в СБУ это сомнительная отмазка.
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07.05.2020 15:53 Відповісти
То він тако, дурненьке "Я не ажидал"!?
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07.05.2020 15:55 Відповісти
Треба ще у поросяти запитати, навіщо відпустив беркутівців і спецпризначенців, які вбивали Майданівців. Бо зараз вже всіх собак на нинішню владу вішають. Всі забули, як патріотів порося садив, а зрадників відпустив і дав змогу виїхати з країни до парашки.
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07.05.2020 15:57 Відповісти
Список посаджених патріотів у студію
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07.05.2020 16:07 Відповісти
Ти й сам знайдеш, гугл в поміч. Плюс вбитий Сашко Білий.
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07.05.2020 16:13 Відповісти
Согласен, свинья картавая не только цемаха отрустила, но и беркутят
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07.05.2020 17:56 Відповісти
А вона тоді хіба в рябій шапці не була, та свиня?
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07.05.2020 21:23 Відповісти
Коли вбили Музичка?
Навіщо мені шукати - ти ж збирався щось доказувати. Чи може ти вважаєш, що Голуб, Пугачов та Гуменюк отримали сроки за те що були в АТО? Приведи приклади посаджених патріотів.
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07.05.2020 19:55 Відповісти
Переслідування Виногродського - то було що?
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07.05.2020 20:29 Відповісти
А хіба Гала посадили? Помню що він у СІЗО просидів днів 10, але що його осудили - чую вперше.
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07.05.2020 21:15 Відповісти
Це ти про тих "ув'язнених Порохом тринадцять тисяч патріотів"?Надіюся, Зеленський їх вже відпустив на волю,як і беркутят і сепарів,відмущених ним до Лугандону,під прикриттям так званих "обмінів"?
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07.05.2020 16:09 Відповісти
Это вы,зелёные кретины,думаете что так ловко и хитро маскируетесь что бы остальные украинцы не поняли что вы ,сранная сепарня-малороссы ,преследуете майдановцев и патриотов?
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07.05.2020 15:59 Відповісти
Лицемірство. Нічого нового.
Знаємо: друзям все, ворогам закон. Каудільйо Франко рулить
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07.05.2020 16:03 Відповісти
Шурік же не Сокол, а Соко лов.
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07.05.2020 16:05 Відповісти
Яке ж воно тупе... І таких зараз при владі більшість.
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07.05.2020 16:06 Відповісти
Коментувати все,що меле цей дебіл,без використання ненормативної лексики неможливо.Просто цікаво,у зе-дебілів що,десь інкубатор по вирощуванню собі подібних існує?
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07.05.2020 16:06 Відповісти
Потрібно негайно очистити Україну від зелено-ватної аниукраїнської нечисті.
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07.05.2020 17:51 Відповісти
Пора вже для нього забронювати окрему гіляку.
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07.05.2020 16:09 Відповісти
уберите лапы от Татьяны, потому, что волна поднимется еще и не такая..... нахлебаетесь досыта......
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07.05.2020 16:16 Відповісти
Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої гроші.Джерело:https://censor.net/ua/n3194052 - Чому "свої гроші"???
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07.05.2020 16:26 Відповісти
Оставь Таньку в покое,дурак.Танька сегодня - это Вовка Парасюк времен майдана.Будете лететь,перд.ть и печалиться.
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07.05.2020 16:36 Відповісти
Малахольний ... Т. Чорновол геть непомітна особа в українському політикуму.
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07.05.2020 16:47 Відповісти
ЕСЛИ человек не виноват, ТО не чего ему тогда боятся. А вообще нужно прекращать прикрываться майданом, получается так КАК будто Татьяна на баррикадах своей жизнью рисковала, почему одним позволено делать всё, а другим нет - А НУ попробуйте сфотографироваться с боевым оружием и выложить это в интернет - НА вас завтра заведут уголовное дело.
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07.05.2020 16:58 Відповісти
НА вас завтра заведут уголовное дело. Интересно а какая есть статья уголовного кодекса за снимок с официально личным наградным оружием?
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07.05.2020 17:08 Відповісти
Соколов про справу проти Чорновол: Не очікував, що підніметься така хвиля і всі вирішать, що ДБР розслідуватиме всіх майданівців - Цензор.НЕТ 3385МЫ С МОИМ СТРОГИМ ШЕФОМ, СО СТАРШИМ КОЛЛЕГОЙ )(УЙЛОМ НА 100% ОБЕЩАЕМ ВАМ, ОЧЕНЬ СКОРУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ УКРАИНЫ НА МИЛОСТЬ (ЕЁ ЛЮТОГО КРОВАВОГО ВРАГА ОККУПАНТА КРЫМА И ДОНБАССА, ПРОКЛЯТОЙ ВРАЖЕСКОЙ) ПА РАШИ. И КРОВАВУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ОБЩИХ ВРАГОВ НАШИХ НАРОДОВ ВСЕХ ПРО УКРАИНСКИХ ГРАЖДАН.
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07.05.2020 17:15 Відповісти
А де був Соколов, коли Чорновіл обороняла Україну, починаючи з Майдану і закінчила на Донбасі? Там, на війні, втратила свого чоловіка, щоб такі малороси такі питання їй задавали?
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07.05.2020 17:19 Відповісти
Багато мільйонів українців розстріляли криваві кремлівські окупанти ката Сталіна ... Шкода одне що всі ці мільйони громадян закатованих кремлівськими катами були виключно про українськими, патріотами, націоналістами людьми: сильними, освіченими, гордими, вільними ... Виживали тільки прокляті : стукачі, боягузливі продажні хохли, зрадники, комуно фашисти і звичайно ті хто розстрілював влаштовував репресії і геноцид своєму ж народу. Ось через що у нас зараз таке неоднорідне суспільство, з безліччю проклятих шкурних зрадників. Треба щоб пройшло кілька поколінь щоб український народ став весь як один любити свою суверенну Українську державу. Ось тільки тоді продажних яничарів зрадників навіть знайти буде важко. А поки що маємо те що маємо. А поки що всі як один українські патріоти гуртуємося і до останнього Украинку захищаємо
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07.05.2020 17:47 Відповісти
Здобули, позорники квартальные?
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07.05.2020 18:04 Відповісти
((ука Соколов
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07.05.2020 18:37 Відповісти
И я не фанат Татьяны
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07.05.2020 18:37 Відповісти
как фанат ***** может быть фанатом чего-то или кого-то украинского?
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08.05.2020 07:43 Відповісти
Верёвка и фонарный столб - лучшая люстрация.
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07.05.2020 19:03 Відповісти
Орел - Соколов..... тільки не літає.
Чому він не говорить про те, що за результатами смерті цієї особи проводилдось розслідування і було зроблено за результатами слідства висновок.
А помінялась влада прийшли до влади люстровані і комусь висновок не сподобався. постанову скасували.
І тут виникає багато питань хто, на яких підставах "поламав" постанову,,,,,,,, Чи мав повноваження на це.....
Вочевидь свою безграмотність вони хочуть прикрити політичним забарвленням. А прокуратура, правдивіше секретаріат(офіс), не спроможний наглядати за одностайним виконанням законів усіма органами, судами, та громадянами. Дітище Портнова в силі.
Розбалансованість правоохоронної системи дається в знаки.
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07.05.2020 20:28 Відповісти
гандоняра, не ожидал он. падла
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07.05.2020 20:51 Відповісти
 
 