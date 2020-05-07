Соколов про справу проти Чорновол: Не очікував, що підніметься така хвиля і всі вирішать, що ДБР розслідуватиме всіх майданівців

Держбюро розслідувань не збирається переслідувати всіх учасників Революції Гідності, а справа проти Тетяни Чорновол, відкрита у зв'язку із загибеллю Володимира Захарова в офісі Партії регіонів, отримала політичне забарвлення.

Про це в.о. глави ДБР Олександр Соколов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У жодному разі не йдеться про те, щоб оцінити дії інших учасників протесту і взагалі протестувальників на Майдані. Питання в тому, що якщо піти від юриспруденції, в сухе виконання закону, то є факт убивств. Назвемо це найбільш резонансними, які були на Майдані протягом декількох днів. Багато з них не розкриті. Робота ведеться саме щодо встановлення людей, які це вчинили", - сказав він.

За словами Соколова, цей епізод був окремо виділений прокурорами, в тому плані, що це не було пов'язано з придушенням протестів правоохоронцями: "Було пов'язано з тим, що людина, яка не брала участі в мітингах, вона не була ні за лівих, ні за правих, цей Захаров із Партії регіонів, є факт його смерті".

"Те, що цьому додали політичного забарвлення, логічно. Тому що це, зокрема, стратегія захисту. Але давайте чесно. Я розумів, що можуть бути ризики, але не очікував, що підніметься така хвиля, і всі вирішать, що ДБР збирається розслідувати всіх майданівців", - наголосив Соколов.

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Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в офісі Партії регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов із будівлі, а пішов у кабінет нагорі. Там він отруївся чадним газом. Поруч із ним був відкритий сейф, у кишені Захарова виявлено ​​велику суму грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої гроші. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишнього народного депутата Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.