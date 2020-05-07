Соколов про справу проти Чорновол: Не очікував, що підніметься така хвиля і всі вирішать, що ДБР розслідуватиме всіх майданівців
Держбюро розслідувань не збирається переслідувати всіх учасників Революції Гідності, а справа проти Тетяни Чорновол, відкрита у зв'язку із загибеллю Володимира Захарова в офісі Партії регіонів, отримала політичне забарвлення.
Про це в.о. глави ДБР Олександр Соколов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У жодному разі не йдеться про те, щоб оцінити дії інших учасників протесту і взагалі протестувальників на Майдані. Питання в тому, що якщо піти від юриспруденції, в сухе виконання закону, то є факт убивств. Назвемо це найбільш резонансними, які були на Майдані протягом декількох днів. Багато з них не розкриті. Робота ведеться саме щодо встановлення людей, які це вчинили", - сказав він.
За словами Соколова, цей епізод був окремо виділений прокурорами, в тому плані, що це не було пов'язано з придушенням протестів правоохоронцями: "Було пов'язано з тим, що людина, яка не брала участі в мітингах, вона не була ні за лівих, ні за правих, цей Захаров із Партії регіонів, є факт його смерті".
"Те, що цьому додали політичного забарвлення, логічно. Тому що це, зокрема, стратегія захисту. Але давайте чесно. Я розумів, що можуть бути ризики, але не очікував, що підніметься така хвиля, і всі вирішать, що ДБР збирається розслідувати всіх майданівців", - наголосив Соколов.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте за посиланням.
Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в офісі Партії регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов із будівлі, а пішов у кабінет нагорі. Там він отруївся чадним газом. Поруч із ним був відкритий сейф, у кишені Захарова виявлено велику суму грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої гроші. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишнього народного депутата Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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На жаль, шостий президент виявився просто "шісткою", а не "тузом" ...
Что касается Черновол, то согласно обнародованному видео, где она призывает поджечь, как раз ясно, что речь не может идти об умышленном убийстве (она говорит, что нужно поджечь чтобы выкурить от туда ментов, речи про убийство нет, т.е. убийство не замышлялось и не предполагалось). Поджег, порча имущества... - да, убийство - нет! Кроме того, тот клоун полез в уже горящее здание, т.е. его смерть была не следствием поджога, а следствием входа в горящее здание, а точнее следствием приказа забрать от туда документы.....Это все равно как обвинять кого то в убийстве, потому что он разжег костер, а какай то придурок решил засунуть в него голову.
береза - саме те, що треба
Можна вже перелік складати - жодного рига та сепара, самі атовці та майданівці.
Бо задовбав Барига!
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Він сам читав обвинувачення видвинуті Чорновол ?
Нехай ще раз перечитає і скаже, що не бачить там політичного підтексту.
Брехло.
Навіщо мені шукати - ти ж збирався щось доказувати. Чи може ти вважаєш, що Голуб, Пугачов та Гуменюк отримали сроки за те що були в АТО? Приведи приклади посаджених патріотів.
Знаємо: друзям все, ворогам закон. Каудільйо Франко рулить
Чому він не говорить про те, що за результатами смерті цієї особи проводилдось розслідування і було зроблено за результатами слідства висновок.
А помінялась влада прийшли до влади люстровані і комусь висновок не сподобався. постанову скасували.
І тут виникає багато питань хто, на яких підставах "поламав" постанову,,,,,,,, Чи мав повноваження на це.....
Вочевидь свою безграмотність вони хочуть прикрити політичним забарвленням. А прокуратура, правдивіше секретаріат(офіс), не спроможний наглядати за одностайним виконанням законів усіма органами, судами, та громадянами. Дітище Портнова в силі.
Розбалансованість правоохоронної системи дається в знаки.