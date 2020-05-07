У Білорусі кількість заражених COVID-19 перевищило 20 тис., померло 116 осіб

У Білорусі, станом на 7 травня, померли 116 осіб з COVID-19.

Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 116 (на 6 травня - 112) пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні.

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Там зазначили, що всього, за даними на четвер, зареєстровано 20168 осіб з позитивним тестом на COVID-19 (на 6 травня 19 255). Приріст за добу склав 913 осіб.