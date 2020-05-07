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Новини Коронавірус і карантин
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Ухвалено рішення звільнити керівника Житомирського лабораторного центру, який проводить тести на коронавірус, - Ляшко

Ухвалено рішення звільнити керівника Житомирського лабораторного центру, який проводить тести на коронавірус, - Ляшко

Житомирська лабораторія не закривається на прийом зразків для ПЛР-досліджень, усі лабораторії країни, які проводять дослідження на коронавірус, продовжують роботу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Так, є велика кількість зразків у певних областях, зокрема в Житомирській. Сьогодні частину зразків Житомирського обласного лабораторного центру було відправлено ​​в інші лабораторії, які менш завантажені", - зазначив він.

Ляшко підтвердив, що минулого тижня отримав кілька сигналів про те, що в Житомирській області є проблеми з проведенням ПЛР-досліджень і затримкою результатів тестувань.

У суботу 2 травня в Житомир була відправлена ​​комісія Міністерства охорони здоров'я України, яка за підсумками перевірки дала відповідні рекомендації. В.о. керівника Житомирського лабораторного центру пообіцяв взяти ці рекомендації в роботу і виправити помилки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19

"Учора мені повідомили, що нічого не змінилося і в.о. керівника лабораторного центру було направлено лист, що протягом 3 днів лабораторія не братиме зразки на дослідження коронавірусної хвороби. Після дзвінка відразу поїхав до Житомирського обласного лабораторного центру. Поговорив з людиною, яка виконує обов'язки керівника, зустрівся з колективом лабораторного центру та головою Житомирської обласної державної адміністрації", - повідомив Ляшко.

Головною проблемою, зазначив він, є відсутність комунікації між в.о. керівника лабораторного центру та іншими стейхолдерами (медичними установами, ОДА та міською радою). Це призводить до накопичення невирішених проблем.

"Медичні працівники лабораторії молодці і працюють понаднормово вже кілька місяців. Питання полягає тільки в самій організації процесу", - наголосив Ляшко.

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На цей момент було ухвалено рішення звільнити в.о. голови Житомирського обласного лабораторного центру.

"Протягом найближчих кількох днів визначимося з кандидатурою, на яку покладемо тимчасове виконання обов'язків керівника лабораторного центру і головного державного санітарного лікаря Житомирської області, а після завершення епідемії COVID-19 оголосимо конкурс", - додав Ляшко.

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Ляшко Віктор (1519) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1289)


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Топ коментарі
+5
не хочуть лаборанти в нічну зміну за копійки працювати?
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07.05.2020 15:38 Відповісти
+3
так он чого так поширився коронавірус на Житомирщині!
знайшли таки стрілочника!
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07.05.2020 15:39 Відповісти
+3
https://www.zhitomir.info/news_191965.html Житомир.info | Головний санітарний лікар України розпорядився звільнити керівника Житомирського обласного лабораторного центру Парамонова ..

Той *деда * (колишній керівник облздраввідділу ) вже так *нажерся * .

ПС )))Хто його тільки в Києві пропихнув недавно на цю посаду !? ..
.
...Принято решение уволить руководителя Житомирского лабораторного центра, который проводит тесты на коронавирус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1616....
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07.05.2020 15:52 Відповісти
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не хочуть лаборанти в нічну зміну за копійки працювати?
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07.05.2020 15:38 Відповісти
Не хочуть малювати владі так необхідну їй для збереження карантину завищену кількість хворих
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07.05.2020 17:05 Відповісти
так он чого так поширився коронавірус на Житомирщині!
знайшли таки стрілочника!
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07.05.2020 15:39 Відповісти
как...уволить???ему ж зе уже лимон бакинских приготовил...
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07.05.2020 15:40 Відповісти
26 бакинських лімонофф
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07.05.2020 15:42 Відповісти
приспособленец Ляшко нашёл крайнего
Сам скотина Ляшко, виноват в этой вакханлии с ПЦР тестами, потому, что боится признаться власти, что нет достаточных реагентов ПЦР, нет нужного количества самих лабораторий ПЦР, а уже два месяца прошло со времени карантина.
А ещё пару недель назад Ляшко громогласно заявил, что они готовы делать до 30 тестов ПЦР в день.
Пока такие брехуны как этот Ляшко существует ничего путного в стране не будет.
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07.05.2020 15:42 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_191965.html Житомир.info | Головний санітарний лікар України розпорядився звільнити керівника Житомирського обласного лабораторного центру Парамонова ..

Той *деда * (колишній керівник облздраввідділу ) вже так *нажерся * .

ПС )))Хто його тільки в Києві пропихнув недавно на цю посаду !? ..
.
...Принято решение уволить руководителя Житомирского лабораторного центра, который проводит тесты на коронавирус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1616....
показати весь коментар
07.05.2020 15:52 Відповісти
Знайшли цапа відбувайла
Комунікація винна Ой, лишенько, лишенько ...
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07.05.2020 16:13 Відповісти
Так і сказав 'стейхолдерами'? Оце голова
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07.05.2020 16:45 Відповісти
І де він таких словів понабирався ..? Чи словов ?
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07.05.2020 17:20 Відповісти
у зеленых уе банов уже нет денег платить зарплаты медикам, а Порошенко гад такой, предлагает врачам по 200 000 грн страховки, если врач заболел. А собственно почему гад? а потому что Порошенко, и потому что за Украину
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07.05.2020 17:08 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1258395110787690499 55 мин

Уволен руководитель Житомирского лабораторного центра. Виновен в том, что сказал правду. Правду о том что у него нет ни инструментальных ни человеческих возможностей проводить тесты в нужный период в связи с превышением нормативов загрузки. Это Зеленский ваши "300% надбавки" ?
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07.05.2020 17:51 Відповісти
 
 