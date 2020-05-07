Ухвалено рішення звільнити керівника Житомирського лабораторного центру, який проводить тести на коронавірус, - Ляшко

Житомирська лабораторія не закривається на прийом зразків для ПЛР-досліджень, усі лабораторії країни, які проводять дослідження на коронавірус, продовжують роботу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Так, є велика кількість зразків у певних областях, зокрема в Житомирській. Сьогодні частину зразків Житомирського обласного лабораторного центру було відправлено ​​в інші лабораторії, які менш завантажені", - зазначив він.

Ляшко підтвердив, що минулого тижня отримав кілька сигналів про те, що в Житомирській області є проблеми з проведенням ПЛР-досліджень і затримкою результатів тестувань.

У суботу 2 травня в Житомир була відправлена ​​комісія Міністерства охорони здоров'я України, яка за підсумками перевірки дала відповідні рекомендації. В.о. керівника Житомирського лабораторного центру пообіцяв взяти ці рекомендації в роботу і виправити помилки.

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"Учора мені повідомили, що нічого не змінилося і в.о. керівника лабораторного центру було направлено лист, що протягом 3 днів лабораторія не братиме зразки на дослідження коронавірусної хвороби. Після дзвінка відразу поїхав до Житомирського обласного лабораторного центру. Поговорив з людиною, яка виконує обов'язки керівника, зустрівся з колективом лабораторного центру та головою Житомирської обласної державної адміністрації", - повідомив Ляшко.

Головною проблемою, зазначив він, є відсутність комунікації між в.о. керівника лабораторного центру та іншими стейхолдерами (медичними установами, ОДА та міською радою). Це призводить до накопичення невирішених проблем.

"Медичні працівники лабораторії молодці і працюють понаднормово вже кілька місяців. Питання полягає тільки в самій організації процесу", - наголосив Ляшко.

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На цей момент було ухвалено рішення звільнити в.о. голови Житомирського обласного лабораторного центру.

"Протягом найближчих кількох днів визначимося з кандидатурою, на яку покладемо тимчасове виконання обов'язків керівника лабораторного центру і головного державного санітарного лікаря Житомирської області, а після завершення епідемії COVID-19 оголосимо конкурс", - додав Ляшко.