Ухвалено рішення звільнити керівника Житомирського лабораторного центру, який проводить тести на коронавірус, - Ляшко
Житомирська лабораторія не закривається на прийом зразків для ПЛР-досліджень, усі лабораторії країни, які проводять дослідження на коронавірус, продовжують роботу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Так, є велика кількість зразків у певних областях, зокрема в Житомирській. Сьогодні частину зразків Житомирського обласного лабораторного центру було відправлено в інші лабораторії, які менш завантажені", - зазначив він.
Ляшко підтвердив, що минулого тижня отримав кілька сигналів про те, що в Житомирській області є проблеми з проведенням ПЛР-досліджень і затримкою результатів тестувань.
У суботу 2 травня в Житомир була відправлена комісія Міністерства охорони здоров'я України, яка за підсумками перевірки дала відповідні рекомендації. В.о. керівника Житомирського лабораторного центру пообіцяв взяти ці рекомендації в роботу і виправити помилки.
"Учора мені повідомили, що нічого не змінилося і в.о. керівника лабораторного центру було направлено лист, що протягом 3 днів лабораторія не братиме зразки на дослідження коронавірусної хвороби. Після дзвінка відразу поїхав до Житомирського обласного лабораторного центру. Поговорив з людиною, яка виконує обов'язки керівника, зустрівся з колективом лабораторного центру та головою Житомирської обласної державної адміністрації", - повідомив Ляшко.
Головною проблемою, зазначив він, є відсутність комунікації між в.о. керівника лабораторного центру та іншими стейхолдерами (медичними установами, ОДА та міською радою). Це призводить до накопичення невирішених проблем.
"Медичні працівники лабораторії молодці і працюють понаднормово вже кілька місяців. Питання полягає тільки в самій організації процесу", - наголосив Ляшко.
На цей момент було ухвалено рішення звільнити в.о. голови Житомирського обласного лабораторного центру.
"Протягом найближчих кількох днів визначимося з кандидатурою, на яку покладемо тимчасове виконання обов'язків керівника лабораторного центру і головного державного санітарного лікаря Житомирської області, а після завершення епідемії COVID-19 оголосимо конкурс", - додав Ляшко.
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знайшли таки стрілочника!
Сам скотина Ляшко, виноват в этой вакханлии с ПЦР тестами, потому, что боится признаться власти, что нет достаточных реагентов ПЦР, нет нужного количества самих лабораторий ПЦР, а уже два месяца прошло со времени карантина.
А ещё пару недель назад Ляшко громогласно заявил, что они готовы делать до 30 тестов ПЦР в день.
Пока такие брехуны как этот Ляшко существует ничего путного в стране не будет.
Той *деда * (колишній керівник облздраввідділу ) вже так *нажерся * .
ПС )))Хто його тільки в Києві пропихнув недавно на цю посаду !? ..
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Комунікація винна Ой, лишенько, лишенько ...
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Уволен руководитель Житомирского лабораторного центра. Виновен в том, что сказал правду. Правду о том что у него нет ни инструментальных ни человеческих возможностей проводить тесты в нужный период в связи с превышением нормативов загрузки. Это Зеленский ваши "300% надбавки" ?