Україна розповіла в ОБСЄ про збитий під Світлодарськом російський безпілотник: РФ мусить припинити заперечувати свою участь у війні на Донбасі
Делегація України під час засідання Форуму ОБСЄ із безпеки співпраці привернула увагу країн-партнерів до факту збиття українськими військовими на Донбасі нового російського БПЛА "Застава", що є черговим доказом військової агресії РФ.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, передає Цензор.НЕТ.
"Під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва, що відбулося у середу, 6 травня, ми поінформували делегації країн-учасниць ОБСЄ про черговий доказ прямої причетності РФ до війни на Сході України – про збитий військовослужбовцями ЗСУ безпілотний літальний апарат "Застава" російського виробництва", - заявив він.
За словами дипломата, цей новий безпілотник російських збройних сил з бортовим номером "405" був збитий 5 квітня поблизу Світлодарська. Відразу розповісти іноземним партнерам про цей факт, що вкотре підтверджує безпосередню участь збройних сил РФ у війні на Донбасі, не було можливим, оскільки через пандемію коронавірусу засідання Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва були призупинені. Водночас протягом цього часу українська делегація підготувала детальну презентацію щодо цього випадку та самого БПЛА.
"Ми навели фотографії збитого безпілотника, його тактико-технічні характеристики та спосіб застосування, поінформувавши, що цей тип БПЛА виробляється "Уральським заводом цивільної авіації" та перебуває на озброєнні ЗС РФ з 2013 року. Ми наголосили, що Росія мусить, врешті-решт, припинити заперечувати свою участь у війні на Сході України та розпочати конструктивні переговори з мирного врегулювання", - заявив Лоссовський.
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11-й отделный мотострелковый полк в Макеевке все руководство российские офицеры. Или нет?
(9-й ОМСП), в/ч 08819 Новоазовск- командование и 80% личного состава россияне.
Про мгб вообще молчу.
И так далее. Или это не считается.
Вы хотя бы добейтесь того, что бы ЗДЕСЬ в Украине перестали отрицать "участие Рассии в войне на Донбассе".
Чего требовать от ОБСЕ, если у Бубочки-преЗЕдента то "гражданская война", то "неизвестно кто виноват", ... то вообще хрз-что в голове гниет.
Чому досі не подано позову проти ********** за окупацію Донбасу, а лише по Криму?
6 лет петя мальдивский на мэждународной орене рассказывал обсе про вайну
6 леттт
эти продолжают - ермаков послали вместо ирок геращенок (что одно и то же)
отправили в эвросуд 6 тонн дакументов-фактов
а эвропа все неверит и неверит
и все возит и возит бесплатные макароны в бамбас
ахахаха