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Україна розповіла в ОБСЄ про збитий під Світлодарськом російський безпілотник: РФ мусить припинити заперечувати свою участь у війні на Донбасі

Україна розповіла в ОБСЄ про збитий під Світлодарськом російський безпілотник: РФ мусить припинити заперечувати свою участь у війні на Донбасі

Делегація України під час засідання Форуму ОБСЄ із безпеки співпраці привернула увагу країн-партнерів до факту збиття українськими військовими на Донбасі нового російського БПЛА "Застава", що є черговим доказом військової агресії РФ.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, передає Цензор.НЕТ.

"Під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва, що відбулося у середу, 6 травня, ми поінформували делегації країн-учасниць ОБСЄ про черговий доказ прямої причетності РФ до війни на Сході України – про збитий військовослужбовцями ЗСУ безпілотний літальний апарат "Застава" російського виробництва", - заявив він.

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За словами дипломата, цей новий безпілотник російських збройних сил з бортовим номером "405" був збитий 5 квітня поблизу Світлодарська. Відразу розповісти іноземним партнерам про цей факт, що вкотре підтверджує безпосередню участь збройних сил РФ у війні на Донбасі, не було можливим, оскільки через пандемію коронавірусу засідання Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва були призупинені. Водночас протягом цього часу українська делегація підготувала детальну презентацію щодо цього випадку та самого БПЛА.

"Ми навели фотографії збитого безпілотника, його тактико-технічні характеристики та спосіб застосування, поінформувавши, що цей тип БПЛА виробляється "Уральським заводом цивільної авіації" та перебуває на озброєнні ЗС РФ з 2013 року. Ми наголосили, що Росія мусить, врешті-решт, припинити заперечувати свою участь у війні на Сході України та розпочати конструктивні переговори з мирного врегулювання", - заявив Лоссовський.

Читайте також: Під час оборонних дій на Донбасі ЗСУ знищили дві ворожі вантажівки і безпілотник "Застава", поранено шістьох найманців РФ, - штаб

Автор: 

армія рф (18034) безпілотник (4425) ОБСЄ (3515) Донбас (22358) Лоссовський Ігор (22)


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Топ коментарі
+10
Украина рассказала в ОБСЕ о сбитом под Светлодарском российском беспилотнике: РФ должна перестать отрицать свое участие в войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 2125
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07.05.2020 15:52 Відповісти
+4
в/ч 08817 (г. Донецк)-Отдельный зенитно-ракетный дивизион - зам.ком разве не полковник российслой армии ?

11-й отделный мотострелковый полк в Макеевке все руководство российские офицеры. Или нет?
(9-й ОМСП), в/ч 08819 Новоазовск- командование и 80% личного состава россияне.

Про мгб вообще молчу.
И так далее. Или это не считается.
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07.05.2020 15:54 Відповісти
+4
Тюююююю!....
Вы хотя бы добейтесь того, что бы ЗДЕСЬ в Украине перестали отрицать "участие Рассии в войне на Донбассе".
Чего требовать от ОБСЕ, если у Бубочки-преЗЕдента то "гражданская война", то "неизвестно кто виноват", ... то вообще хрз-что в голове гниет.
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07.05.2020 16:02 Відповісти
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Украина рассказала в ОБСЕ о сбитом под Светлодарском российском беспилотнике: РФ должна перестать отрицать свое участие в войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 2125
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07.05.2020 15:52 Відповісти
в/ч 08817 (г. Донецк)-Отдельный зенитно-ракетный дивизион - зам.ком разве не полковник российслой армии ?

11-й отделный мотострелковый полк в Макеевке все руководство российские офицеры. Или нет?
(9-й ОМСП), в/ч 08819 Новоазовск- командование и 80% личного состава россияне.

Про мгб вообще молчу.
И так далее. Или это не считается.
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07.05.2020 15:54 Відповісти
40 тыщ танков если не видят
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07.05.2020 16:42 Відповісти
Тюююююю!....
Вы хотя бы добейтесь того, что бы ЗДЕСЬ в Украине перестали отрицать "участие Рассии в войне на Донбассе".
Чего требовать от ОБСЕ, если у Бубочки-преЗЕдента то "гражданская война", то "неизвестно кто виноват", ... то вообще хрз-что в голове гниет.
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07.05.2020 16:02 Відповісти
Американцы, как со своих спутников увидят войска агрессора, сразу всему миру покажут.
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07.05.2020 16:34 Відповісти
Вже показали колону з Буком.
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07.05.2020 17:37 Відповісти
А ОБСЕ все равно что у вас творится. Кто им платит того они и песню поют. Для начала вычистите ряди колаборантов в самой Украине. Не так страшен враг внешний как внутренний. Кстати ***** ведет войны именно в тех странах где можно опираться на поддержку внутренней оппозиции и колаборантов.
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07.05.2020 16:02 Відповісти
...найдите мне среди рашистских животных в кремлёвской паРаше со спаSSкой башней сверху, хоть одного с человеческим лицом - ИХТАМНЕТ !
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07.05.2020 16:03 Відповісти
це все матеріали для міжнародного суду в Гаазі.
Чому досі не подано позову проти ********** за окупацію Донбасу, а лише по Криму?
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07.05.2020 16:08 Відповісти
Украина рассказала в ОБСЕ о сбитом под Светлодарском российском беспилотнике: РФ должна перестать отрицать свое участие в войне на Донбассе



6 лет петя мальдивский на мэждународной орене рассказывал обсе про вайну

6 леттт
эти продолжают - ермаков послали вместо ирок геращенок (что одно и то же)
отправили в эвросуд 6 тонн дакументов-фактов

а эвропа все неверит и неверит

и все возит и возит бесплатные макароны в бамбас

ахахаха
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07.05.2020 18:49 Відповісти
 
 