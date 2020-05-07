Україна розповіла в ОБСЄ про збитий під Світлодарськом російський безпілотник: РФ мусить припинити заперечувати свою участь у війні на Донбасі

Делегація України під час засідання Форуму ОБСЄ із безпеки співпраці привернула увагу країн-партнерів до факту збиття українськими військовими на Донбасі нового російського БПЛА "Застава", що є черговим доказом військової агресії РФ.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, передає Цензор.НЕТ.

"Під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва, що відбулося у середу, 6 травня, ми поінформували делегації країн-учасниць ОБСЄ про черговий доказ прямої причетності РФ до війни на Сході України – про збитий військовослужбовцями ЗСУ безпілотний літальний апарат "Застава" російського виробництва", - заявив він.

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За словами дипломата, цей новий безпілотник російських збройних сил з бортовим номером "405" був збитий 5 квітня поблизу Світлодарська. Відразу розповісти іноземним партнерам про цей факт, що вкотре підтверджує безпосередню участь збройних сил РФ у війні на Донбасі, не було можливим, оскільки через пандемію коронавірусу засідання Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва були призупинені. Водночас протягом цього часу українська делегація підготувала детальну презентацію щодо цього випадку та самого БПЛА.

"Ми навели фотографії збитого безпілотника, його тактико-технічні характеристики та спосіб застосування, поінформувавши, що цей тип БПЛА виробляється "Уральським заводом цивільної авіації" та перебуває на озброєнні ЗС РФ з 2013 року. Ми наголосили, що Росія мусить, врешті-решт, припинити заперечувати свою участь у війні на Сході України та розпочати конструктивні переговори з мирного врегулювання", - заявив Лоссовський.

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