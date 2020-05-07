Двоє причетних до вбивства майданівця Вербицького 6 років жили в Києві, і їх не знаходили. Зараз вони заарештовані, - в.о. директора ДБР Соколов

У Києві 6 років після вбивства майданівця Юрія Вербицького продовжували спокійно жити двоє причетних до цього злочину.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ в.о. глави ДБР Олександр Соколов.

"Двоє людей, які були причетні до вбивства, всі ці 6 років жили в Києві. Тільки один купив собі паспорт на інше ім'я і вклеїв туди свою реальну фотографію. Другий навіть цього не зробив. Чомусь 6 років цих двох людей ніхто не знаходив. Хоча вони були в розшуку. Зараз вони заарештовані у цій справі", - повідомив він.

Соколов підкреслив, що вважає це "результатом роботи наших (ДБР. - Ред.) слідчих і прокурорів ОГП".

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Нагадаємо, підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану Сергія Мисливого було затримано 10 березня 2020 року. 12 березня суд заарештував його на 2 місяці.

12 березня стало відомо, що ДБР затримало ще одного підозрюваного у викраденні і вбивстві Вербицького під час Майдану.

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про місце свого перебування. Пізніше в тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.