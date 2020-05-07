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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Двоє причетних до вбивства майданівця Вербицького 6 років жили в Києві, і їх не знаходили. Зараз вони заарештовані, - в.о. директора ДБР Соколов

вербицкий

У Києві 6 років після вбивства майданівця Юрія Вербицького продовжували спокійно жити двоє причетних до цього злочину.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ в.о. глави ДБР Олександр Соколов.

"Двоє людей, які були причетні до вбивства, всі ці 6 років жили в Києві. Тільки один купив собі паспорт на інше ім'я і вклеїв туди свою реальну фотографію. Другий навіть цього не зробив. Чомусь 6 років цих двох людей ніхто не знаходив. Хоча вони були в розшуку. Зараз вони заарештовані у цій справі", - повідомив він.

Соколов підкреслив, що вважає це "результатом роботи наших (ДБР. - Ред.) слідчих і прокурорів ОГП".

Дивіться також: Суд заарештував на 2 місяці Новотного, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану. ФОТО

Нагадаємо, підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану Сергія Мисливого було затримано 10 березня 2020 року. 12 березня суд заарештував його на 2 місяці.

12 березня стало відомо, що ДБР затримало ще одного підозрюваного у викраденні і вбивстві Вербицького під час Майдану.

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про місце свого перебування. Пізніше в тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.

Автор: 

Вербицький Юрій (62) Соколов Олександр (32)


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Топ коментарі
+4
ДБР теж не одразу знайшло цих вбивць, тому не кивайте на папєрєдніков.
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07.05.2020 15:53 Відповісти
+4
Новое лицо Аваков быстро исправит ошибки своего предшественника - Авакова.
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07.05.2020 16:17 Відповісти
+3
Я тут начал было писать, что при зе всё осталось как и при попэрэдныке, а бывают и исключения. Посмотрим чем закончится.
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07.05.2020 15:54 Відповісти
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ДБР теж не одразу знайшло цих вбивць, тому не кивайте на папєрєдніков.
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07.05.2020 15:53 Відповісти
Что за юридический термин « причастных»???? Кто их причастил. Попы из Лавры?
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07.05.2020 16:45 Відповісти
Я тут начал было писать, что при зе всё осталось как и при попэрэдныке, а бывают и исключения. Посмотрим чем закончится.
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07.05.2020 15:54 Відповісти
договорняк?
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07.05.2020 15:59 Відповісти
Не, просто патужными риформами занимались, не до мелочей!
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07.05.2020 16:05 Відповісти
ну, награды посмертно Веремию выписывать не забывали.
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07.05.2020 16:07 Відповісти
и одновременно не замечали его убийц.
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07.05.2020 16:08 Відповісти
Нє, ну вони ж не із "Торнадо".
Це соціально-близькі для правопохоронців.
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07.05.2020 16:01 Відповісти
Скорее всего такая же "липа", как и с делом Шеремета.
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07.05.2020 16:02 Відповісти
Мабуть ні. Бо Веремій був за кацапію. Просто потрапив під гарячу руку бандитів, яким під час Майдану роздали зброю. Веремій=ведмедчук.
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07.05.2020 16:10 Відповісти
Им пофиг за кого он. Им надо раскрываемость повысить любым способом.
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07.05.2020 16:12 Відповісти
А чого ж не =путін одразу? Ви знали Веремія особисто, що так впевнено говорите про його погляди?
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07.05.2020 17:54 Відповісти
Нехай буде веремій=путін. Працювати в помийній антиукраїнській "вЄсті" міг лише покидьок.
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07.05.2020 19:18 Відповісти
Очікувано. Не знав, але вже ярликв навішав. Бумеранг вас знайде.
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07.05.2020 19:43 Відповісти
Кидальнице бумерангів, а що з фактів я написав неправильно? Те, що "веремій" працював на прокацапські "вЄсті"? Що він обсирав Майдан? Що я вигадав? Тому: до дупи. Разом зі своїми кацапськими "бумерангами" та прислужниками кацапів, вереміями.
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07.05.2020 19:48 Відповісти
Ага, не находили, а почему, да по тому, что их никто и не искал, вот и весь сказ!
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07.05.2020 16:09 Відповісти
Новое лицо Аваков быстро исправит ошибки своего предшественника - Авакова.
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07.05.2020 16:17 Відповісти
А что менты преступников ищут ? Вот это новость , я думал только в кино такое бывает. Я знаю одного ,он 12 лет в розыске и все это знают , но папа у него мусор и поэтому он и не скрывается.
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07.05.2020 16:32 Відповісти
в смысле жили вместе? они ******* к тому же?
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07.05.2020 16:41 Відповісти
из текста не следует, что они жили вместе. они может и пиарки, но нужно читать внимательно
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07.05.2020 17:14 Відповісти
Дак тогда можно было кого хочешь убивать
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07.05.2020 16:45 Відповісти
лишь бы найденные ДБР двое, не оказались атовцами или волонтёрами; а то этот ДБР - орган с душком
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07.05.2020 17:11 Відповісти
Це не цеглина, а гранітна плита в город Рюкзакова. Вас пане запитує людина із "труби", чому 6 років?
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07.05.2020 17:17 Відповісти
Петьке не до этого было.
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07.05.2020 18:04 Відповісти
Шось пороховати не видно. Мабуть засмущалась)))
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07.05.2020 18:19 Відповісти
на обмен
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07.05.2020 20:07 Відповісти
тільки Веремій ніякий не учасник революції, а ватний журналіст
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08.05.2020 01:06 Відповісти
 
 