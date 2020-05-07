У Харківській області медики становлять більш як чверть хворих на коронавірус, - ОДА

Глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що в області кількість медиків, у яких діагностовано коронавірус, збільшилася за минулу добу зі 101 до 115 осіб.

Про це Кучер написав у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Серед захворілих - 115 медиків", - написав Кучер.

Загалом на четвер у регіоні було зареєстровано 794 підозри на COVID-19 (в тому числі 34 - за минулу добу). З них 450 випадків підтверджено, 235 - спростовано, інші - на стадії перевірки. Із 450 хворих 49 осіб одужали, 10 - померли.

Із 391 хворого 169 осіб госпіталізовані (з них 5 на кисневій підтримці), 222 - на самоізоляції.

З підозрою на COVID-19 госпіталізовано 79 осіб, 30 - перебувають на самоізоляції.

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