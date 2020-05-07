Зеленський обговорив з операторами покриття України інтернетом: Майже в 6 тисячах міст немає зв'язку. Це потрібно якомога швидше змінювати

Пришвидшення покриття якісним інтернетом та зв’язком усіх точок України обговорив президент Володимир Зеленський з представниками найбільших операторів зв’язку.

Зокрема, йшлося про забезпечення зв’язком маленьких містечок, його встановлення у пасажирських потягах "Укрзалізниці" та на дорогах, які будують у межах програми "Велике будівництво", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Зараз в Україні 5 тисяч 800 маленьких містечок, де немає зв’язку. Я сам бачу це, коли їжджу в ці містечка. І не секрет, що на деяких дорогах люди по півгодини не мають жодного зв’язку взагалі. Треба змінювати це, і змінювати швидше", – сказав Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що в липні 2019 року він підписав Указ № 497 "Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету". Для його реалізації восени мобільні оператори підписали в Маріуполі меморандум з урядом, мета якого – забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого (мобільного) зв'язку четвертого та п'ятого поколінь, надання широкосмугового доступу до мобільного Інтернету. Президент наголосив, що хотів би швидше побачити виконання цього указу в повному обсязі.

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"Дуже тішить статистика за квітень – вперше мобільний широкосмуговий доступ до Інтернету з’явився у 870 населених пунктах, у яких проживає 390 тисяч осіб, а додатковий оператор з’явився ще в 550 пунктах. Це можливо! Давайте рухатися швидкими темпами й надалі", – зазначив Глава держави.

На зустрічі обговорили необхідні законодавчі ініціативи для пришвидшення покриття мобільним зв’язком, потребу співпраці з місцевою владою, а також можливість розробки державно-приватних проектів у цьому напрямі.

"Життя змінилося, воно більше перейшло в онлайн: ми багато чого – і ліки, і продукти харчування – замовляємо по Інтернету. Тому я хотів би, щоб ми пришвидшили темпи якісного покриття нашої країни. Я розумію, що технологічно, напевно, це складно зробити, але ви бачите, що такі інфекції й такі виклики – вони не чекають наших з вами планів. Країну треба з’єднати не лише дорожньою інфраструктурою, а й віртуальною", – підсумував Президент.

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