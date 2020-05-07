УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4767 відвідувачів онлайн
Новини
7 097 137

Зеленський обговорив з операторами покриття України інтернетом: Майже в 6 тисячах міст немає зв'язку. Це потрібно якомога швидше змінювати

Зеленський обговорив з операторами покриття України інтернетом: Майже в 6 тисячах міст немає зв'язку. Це потрібно якомога швидше змінювати

Пришвидшення покриття якісним інтернетом та зв’язком усіх точок України обговорив президент Володимир Зеленський з представниками найбільших операторів зв’язку.

Зокрема, йшлося про забезпечення зв’язком маленьких містечок, його встановлення у пасажирських потягах "Укрзалізниці" та на дорогах, які будують у межах програми "Велике будівництво", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Зараз в Україні 5 тисяч 800 маленьких містечок, де немає зв’язку. Я сам бачу це, коли їжджу в ці містечка. І не секрет, що на деяких дорогах люди по півгодини не мають жодного зв’язку взагалі. Треба змінювати це, і змінювати швидше", – сказав Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що в липні 2019 року він підписав Указ № 497 "Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету". Для його реалізації восени мобільні оператори підписали в Маріуполі меморандум з урядом, мета якого – забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого (мобільного) зв'язку четвертого та п'ятого поколінь, надання широкосмугового доступу до мобільного Інтернету. Президент наголосив, що хотів би швидше побачити виконання цього указу в повному обсязі.

Також читайте: Запуск 4G в київському метрополітені обійшовся операторам у 150 млн грн

"Дуже тішить статистика за квітень – вперше мобільний широкосмуговий доступ до Інтернету з’явився у 870 населених пунктах, у яких проживає 390 тисяч осіб, а додатковий оператор з’явився ще в 550 пунктах. Це можливо! Давайте рухатися швидкими темпами й надалі", – зазначив Глава держави.

На зустрічі обговорили необхідні законодавчі ініціативи для пришвидшення покриття мобільним зв’язком, потребу співпраці з місцевою владою, а також можливість розробки державно-приватних проектів у цьому напрямі.

"Життя змінилося, воно більше перейшло в онлайн: ми багато чого – і ліки, і продукти харчування – замовляємо по Інтернету. Тому я хотів би, щоб ми пришвидшили темпи якісного покриття нашої країни. Я розумію, що технологічно, напевно, це складно зробити, але ви бачите, що такі інфекції й такі виклики – вони не чекають наших з вами планів. Країну треба з’єднати не лише дорожньою інфраструктурою, а й віртуальною", – підсумував Президент.

Читайте також: АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) інтернет (2031) мобільний зв’язок (1049) диджиталізація (283)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Зеленский обсудил с операторами покрытие Украины интернетом: Почти в 6 тысячах городов нет связи. Это нужно как можно скорее менять - Цензор.НЕТ 4233
показати весь коментар
07.05.2020 16:06 Відповісти
+17
Зеленській зазначив, що звільнення Єрмака можливе лише після відповідного указу Єрмака.

Зеленский обсудил с операторами покрытие Украины интернетом: Почти в 6 тысячах городов нет связи. Это нужно как можно скорее менять - Цензор.НЕТ 7977
показати весь коментар
07.05.2020 16:11 Відповісти
+15
та оно свиноезычное...имело ввиду места,а не города
показати весь коментар
07.05.2020 16:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://oilpoint.com.ua/czena-na-***************-v-ukraine-zavyshena-v-razy-arcelormittal/ Цена на электроэнергию в Украине завышена в разы - ArcelorMittal

Металлургические заводы крупнейшей мировой сталелитейной компании ArcelorMittal в Европе платят за электроэнергию в два-три раза дешевле, чем предприятие компании в Украине - Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог».
Об этом сообщается в пресс-релизе компании в четверг, 7 мая.
показати весь коментар
07.05.2020 16:43 Відповісти
В Украине по состоянию на 1 января 2017 года, число городов в пределах заявленной территории страны составляет 460, а без 17 городов на контролируемой Россией территории Крыма в стране насчитывается 443 города. По итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года статус города имел 461 населённый пункт.
показати весь коментар
08.05.2020 02:34 Відповісти
Мэр Черкасс Бондаренко - наш новый президент!
показати весь коментар
07.05.2020 16:44 Відповісти
Уже целый ГОД прошел! Почему не сделано?
показати весь коментар
07.05.2020 16:45 Відповісти
Кто-то опять явно брешет, в погоне за красивыми цифрами. В Украине 5800 маленьких городков не наберется
показати весь коментар
07.05.2020 16:45 Відповісти
І близько такої цифри нема. Маячня!
показати весь коментар
07.05.2020 20:54 Відповісти
Системно так работает...Шо вижу то и пою.
показати весь коментар
07.05.2020 16:48 Відповісти
ага, брал бы кабель и тянул в эти шесть тысяч городов
показати весь коментар
07.05.2020 17:16 Відповісти
Нужно не указы подписывать, а вникнуть в суть проблемы - чем выше частота - тем хуже распространяются волны. В ЕС, например, связь 3G и 4G на той же частоте, что и 2G - 900 МГц. А в Украине - 1800 и 2100, 2600. Потому в ЕС покрытие в разы лучше.
Дайте, а это гос-во дает лицензию, право работать на частоте 900 МГц и будет вам (и нам) счастье.
У меня и в квартире в городе 3G - полное гуано, а что говорить уже за городом.
показати весь коментар
07.05.2020 16:49 Відповісти
Раніше на тих частотах військові працювали, і невеличкі полоски були віддані під 3G. Потім була чехарда з тим, що в кожного оператора були ліцензії на маленькі проміжки цього діапазону, і прийшлось їх посадити за стіл перемовин, аби вони обмінялись тими клаптиками так, щоби в результаті вони змогли консолідувати і розподілити між собою вже широкі полоси частот.
Зараз це все вже пройдено, за ліцензії сплачено (окрім Інтертелекомом), і вже розпочалось встановлення обладнання для того, щоби вводити 4G на низьких частотах.
А так звісно - на частоті 2600 дальність зв'язку приблизно на 4-5 км від базової станції, а на 900 - приблизно на 20 км, але при набагато меньшій кількості абонентів. Для сільської мівсцевості саме це і потрібно!
показати весь коментар
08.05.2020 00:22 Відповісти
4-5 км від базової станції - это на открытой местности, а в городе - хорошо, если 1-2 км!
показати весь коментар
08.05.2020 00:37 Відповісти
На отдельных дорогах по полчаса нет связи, безобразие! Но все остальное врем-то она есть!)))
показати весь коментар
07.05.2020 16:55 Відповісти
Какой, какой город???
показати весь коментар
07.05.2020 17:12 Відповісти
ермак в ухо нашептал, что в 6 тысячах городов люди не смотрят его видосики
показати весь коментар
07.05.2020 17:15 Відповісти
Хай живе діджиталізація ! Кожному пенсіонеру - безкоштовний смартфон !
показати весь коментар
07.05.2020 17:17 Відповісти
Почитую смердючі коментарі і відчуваю задоволення, що більшість нацшоколадних му*аків сконцентрувалося навколо цензора.
До них не дійде, тому розповім, як "держава у смартфоні" діє в Польщі, діє для кожного, хто тут працює чи перебуває з інших причин, чи отримує пенсію тощо.
Все почалося з того, що їх місцевий Зеленський оголосив, що держава повинна бути "у смартфоні". Це означало, що 99% державних послуг а також більшість комерційних можна вирішити через Інтернет, через смартфон.
Це вигідно всім, хто тут перебуває тимчасово чи живе. Жодних черг, не треба їздити в державні установи, не потрібна готівка, не потрібні сотні тисяч чиновників, не потрібні десятки тисяч інкасаторів, не потрібні десятки тисяч тон паперу, не потрібні величезні паперові архіви, не потрібні мільйони принтерів і тонери до них, не потрібні паперові підручники...
Не потрібний державний автотранспорт, приміщення та їх утримання, не потрібні держпенсії і виплати чиновникам, не потрібно стільки поліції. Не перевантажується транспорт.

Дуже вигідно людям.
Дуже вигідно державі.
Дуже вигідно операторам зв'язку.

Економію в Польщі тільки на цих інноваціях в грошовому вираженні можна порівняти з національним доходом всієї України.

Коли їхній польський Зеленський розповів про це, розпочалася робота.
Оператори інвестували в мережі, щоб Інтернет дістався кожного помешкання на кожному хуторі.
Держава створила державний портал, де представлено всі послуги.
Було розроблено електронний підпис. Щоб отримати його, достатньо зареєструватися через Інтернет, а потім підтвердити реєстрацію з документами в державній установі, банку чи на пошті. І все, більш нічого.
Права на автомобіль, прописка, продаж-купівля рухомого чи нерухомого майна, реєстрація бізнесу, оформлення лікарняного, пенсій, податки, штрафи - абсолютно все через Інтернет, миттєво і автоматично. Подати скаргу? Автоматично, миттєво. Вона буде розглянута, хід справи відслідковується.
Школи і дитсадки. Лікарні і держмайно. Кредити та депозити. Робота та навчання, перенавчання, допомога інвалідам, безробітним тощо - ВСЕ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ.
Курси комп'ютерної грамотності для літніх та інвалідів - дофінансовуються державою. Облік і аудит автоматизовано. Жодна людина, жодний підприємець, жодна фірма не приховає крупну несплату податків.
Легко контролювати всі державні справи, витрати та діловодство, рух коштів та незаконні посягання на державні інтереси. Влади всіх рівнів змушені дотримуватися закону, як і всі інші.
Звичайно, завжди є люди, яким це ніколи не стане зрозуміло. Для них є центри суспільних послуг, де їм все розтлумачать. Проте таких людей с кожним роком все менше, менше і менше.
А держава стрімко багатіє. І люди теж, бо "держава в смартфоні" - для них.
показати весь коментар
07.05.2020 17:43 Відповісти
Я відкрию Вам секрет. У нас всі ці електронні принади теж вже існують роками. Наприклад, єдиний державний реєстр судових рішень (з відкритим доступом через інтернет) - ще з 2006. Податкові звіти здавалися онлайн ще при міністрі Клименко, якого призначав Янукович. Системи електронного навчання студентів (типу Moodle або подібні) теж вже роками. І так далі за списком. Дедалі більше стає таких функцій. Карантин дуже активізував.
Просто не всі вміють користуватися

Так що Україна (о, жах !!!) була в смартфоні і до Зеленського. І залазила б дедалі більше в смартфон і без нього.

От до чого ще не дійшли руки у ІТшників і політиків - це до оцифровки медкарт українців і до електронного голосування з ЕЦП. Але з часом дійдуть і до цього. Питання в грошах.
показати весь коментар
07.05.2020 17:51 Відповісти
Ви не розумієте, про що йдеться.
В Польщі, Чехії, Естонії та інших країнах Балтії, по всьому ЄС та інших країнах розвинутого світу створеноєі Єдині Державні Системи, а не вінегрет з кубиків, написаних абияк фірмочками синків корумпованих чиновників за бюджетні гроші. І ці нікчемні кубики здебільшого не "клеються", не працюють, за них НІХТО не відповідає, і тому щороку вони змінюються на інші програми, теж нікчемні, на які викидаються чергові грубі державні гроші...
На перший погляд прекрасна, взірцева система була створена в Приватбанку Дубілетом. Проте вона не запобігла зловживанням. Бо створювалася за приватні гроші і служила приватним, а не суспільним інтересам. А суспільство = держава+бізнес+люди.
Такого в Україні немає. Бо в Україні держава=бізнес мінус люди.
І все, що будується в державному ІТ-просторі, буде похєрєно наступними владами. Бо на цьому так зручно відмивати бабло...
показати весь коментар
07.05.2020 18:03 Відповісти
Спасибо Вам, сильно насмешили. Вы Зеленского с кем сравнили ? С Валенсой, Квасневским, Качинским, Дудой ?
показати весь коментар
07.05.2020 18:00 Відповісти
З Порошенком, який ДВАДЦЯТЬ РОКІВ у найвищих владах, обплутав мацаками Україну, загріб дев'ятизначні статки, а країна в центрі Європи завдяки цьому вбога на рівні африканських.
показати весь коментар
07.05.2020 18:12 Відповісти
Не брешіть ! Ви пишите:"...їх місцевий Зеленський". Я тільки ЗА "державу у смартфоні", але якщо Вам доводилося хоч раз реалізовувати великий державний проект, то Ви повинні знати, що він не починається з піару і пустих балачок. Зеленский не здатний проектно мислити тому, що у нього не має ні досвіду, ні освіти. Радники - такі самі.
показати весь коментар
07.05.2020 19:00 Відповісти
Будь-який крупний проект починається з піару і обговорення зацікавленими сторонами. В даному випадку - вибраний народом Президент країни як глава держави, щ однієї сторони - і оператори зв'язку, як зацікавлені в підвищенні попиту на Інтернет, з іншої сторони. Так і має бути.
А фоном до цього - верески збитих пончиків. Які за 5 років не зробили нічого, проте крали і верещали про патріотизм, Майдан та АТО, і прикривались цим.
показати весь коментар
07.05.2020 23:25 Відповісти
Будь-який крупний проект починається з експертного ТЕО. Потім разробляється ТУ, визначається замовник, генпідрядник, строки реалізації, джерела фінансування, відповідальні особи. Що проектно побудовано, чи почато будуватися у нас в країні за цей рік ? Все, на що здатен Зеленський - "давайте сделаем".
показати весь коментар
08.05.2020 06:18 Відповісти
Із паРаші брешеш!, міклуха!!!???
показати весь коментар
07.05.2020 19:28 Відповісти
Скільки людей читає тебе на Цензорі?
показати весь коментар
07.05.2020 23:20 Відповісти
Ничего, что в Украине по данным на 01.01.2017 всего 460 городов ? Из них вроде 17 на оккупированной части страны.

Бутусов, хоть проверяйте, что пишете. Может хотели сказать "населённых пунктов" ?
показати весь коментар
07.05.2020 17:43 Відповісти
Ты сам внимательней читай - Цензор (Бутусов) просто цитирует бубочку.
Может бубочка просто не знает, что села это не "маленькие городки", а именно села или термин "населенный пункт" слишком сложный для него.
показати весь коментар
07.05.2020 19:48 Відповісти
Это уже просто кондовый совок времен застоя товарищи. Если женщина красива и в постели горяча, это личная заслуга Леонида Ильича!
Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
показати весь коментар
07.05.2020 17:51 Відповісти
Станом на 1 січня 2014 року в Україні налічувалося 460 міст. Ще одне нове місто з'явилося протягом 2014-2017 років.

Статус «малого міста» мають населені пункти, чисельність населення яких не перевищує 50 тис. осіб. Таких міст в Україні, відповідно до статистичних даних станом на 1 січня 2011 року, налічується 369
показати весь коментар
07.05.2020 17:53 Відповісти
Клоунской мозг врядли способен на что-то большее...
Какой то тупой хайп с мобильной связью и интернетом, больше заняться нечем?
В отдаленные сегменты проводить любую связь всегда будет дорого, потому что полученные доходы не окупят расходов, это и ежу должно быть понятно.
показати весь коментар
07.05.2020 18:01 Відповісти
где этот идиот столько маленьких городов нашел?
показати весь коментар
07.05.2020 18:08 Відповісти
очередное выступление телепузика мрак вот у него какая проблема покрыть все и всех очередными обещаниями и не выполнить их это у него в крови
показати весь коментар
07.05.2020 18:20 Відповісти
-"Я сам вижу это, когда езжу в эти городки."
Чьи это слова? Президента или... Когда раньше ездил?...
показати весь коментар
07.05.2020 19:26 Відповісти
Правильной дорогой идете товарищи!!!!
Переведіть всю країну в смартфон, щоб абонплата була не за місяць, а за 14 днів!
І щоб якщо невистачає коштів на рахунку, то Київстар здирав оплату за день по 25 грн.
Падлюки мережі і дурачйо їх збагачує, і я в тому числі.
показати весь коментар
07.05.2020 19:35 Відповісти
Клоун з смартфона виліз.
показати весь коментар
07.05.2020 20:50 Відповісти
Зеленський обговорив з операторами покриття України інтернетом: Майже в 6 тисячах міст немає зв'язку. Це потрібно якомога швидше змінювати - Цензор.НЕТ 8742
показати весь коментар
12.05.2020 11:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 