Прокурорські перевірки виявили порушення в пенітенціарній системі на 170 млн грн, - офіс ГПУ

Офіс генерального прокурора направив до Міністерства юстиції України документ прокурорського реагування з вимогою усунути порушення законодавства про використання державного майна пенітенціарними установами і притягнути причетних посадових осіб до відповідальності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За результатами прокурорських перевірок, що були проведені у І кварталі 2020 року, були виявлені масові системні порушення порядку державної реєстрації речових прав на майно та його використання, факти розтрати та викрадення державної власності, нераціонального використання державних коштів установ Державної кримінально-виконавчої служби України. Таким чином сума завданих державі збитків становить 170 млн гривень", - йдеться в інформації.

Водночас вже є факти притягнення керівників пенітенціарних установ до кримінальної відповідальності.

Так, слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру керівнику однієї з установ виконання покарань в Запорізькій області в привласненні державних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

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"За даними слідства, посадовець розтратив бюджетні кошти, виділені на капітальний ремонт їдальні установи. Він уклав низку договорів із підрядними підприємствами на реконструкцію будівлі, що мала бути завершена ще у 2019 році, однак роботи так і не були виконані. Водночас, керівник установи підписав акти виконаних робіт і платіжні документи про переведення бюджетних коштів підрядникам. Такими діями державі завдано шкоду на суму понад 800 тис гривень", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Чиновнику було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Триває досудове розслідування.

Йому інкримінується ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також конфіскацію майна.