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Якщо місцеві вибори в ОРДЛО не вдасться провести, проситимемо змінювати мінський формат, - "слуга народу" Третьякова
Народна депутатка від "Слуги народу" і представниця України в підгрупі ТКГ з гуманітарних питань Галина Третьякова вважає, що мінський процес необхідно переглянути в разі непроведення восени місцевих виборів в ОРДЛО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
"Нам би хотілося, щоб місцеві вибори восени проходили одночасно на всій території - на підконтрольній і непідконтрольній. Якщо нам це не вдасться, ми будемо просити главу нашої делегації Леоніда Кучму, Андрія Єрмака, Олексія Резнікова переводити мінський формат у якийсь інший формат", - зазначила вона.
Раніше повідомлялося, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак сподівається, що на окупованій Росією території вдасться провести місцеві вибори.
Топ коментарі
+53 Гыг с Вами
показати весь коментар07.05.2020 16:16 Відповісти Посилання
+33 konuhov
показати весь коментар07.05.2020 16:16 Відповісти Посилання
+24 Ukrpatriot #452194
показати весь коментар07.05.2020 16:17 Відповісти Посилання
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откуда такое мнение что выборы это цель номер один?
как по мне то там выборы не проводить в течении 5 лет после возврата под контроль, всех кто получил расиянский паспорт нахрен за поребрик
Ещё один заголовок: "Ермак сказал, что команда президента всё ещё разгребают завалы, оставленные Порошенко."
ИЗВИНИТЕ, ВЫ ВООБЩЕ КТО?
Один, отставной козы барабанщик с зашкваренным братом, будучи обычным клерком для раздачи бумаг, что-то там предлагает Германии и Франции... Ладно, облобызанной им России, но какого чёрта со свинным рылом лезть что-то предлагать Германии и Франции? Какие полномочия? От кого? Такие заявления, согласно Конституции, могут делать только президент и глава МИД.
Другой чудак, исключительно за болтливость назначенный пионервожатым моностада, на голубом глазу называет Пятого президента "Петей". Человека, сохранившего Украину - Петей.
Завалы, оставленные Порошенко...
Как-будто раньше эти деятели жили в прекрасной Швейцарии без войны, без потери 20% промышленного потенциала, без разваленной армии и купленных Кремлём провокаторов. А теперь, отставив мизинчик, разбирают паутину и выметают мусор, оставленный Порошенко.
Я знаю, что делал ПАП последние 5 лет. А что делали вы, чтобы в чём-то его упрекать? Продюссировали певичек, бегали по телешоу и пивос по саунам тянули? А сейчас уничтожаете тот запас прочности, который был оставлен на апрель 2019-го?
Пусть говорят... И радуются дутым рейтингам. Янукович тоже радовался, но когда дошло до дела, на его защиту вышел только пьяный, проплаченный антимайдан. А за этих никто и не выйдет. И не заплатит. Так, "Сватов" на посошок охлос посмотрит, зевнёт и наутро забудет.
Германии и Франции он предложил...Helgi Sharp
Вибори без "де-нацифікації", тобто де-рашізації, недоречні і шкідливі.
https://censor.net/news/3152133/chelovek_soznatelno_prodaval_svoyu_naemnuyu_silu_eto_byl_ego_vybor_nardep_ot_sn_tretyakova_predlagaet
А мне хотелось, чтобы Клована в клетке держали. И?
2. Кого вы будет просить поменять формат? Путина? Он тебе поменяет: вернет зад на место: туда, где он и должен находиться. Хоть какая-то польза от ...уйла будет.
По взаимной договоренности с зебилами пошла по их спискам.
1. Когда началась кацапская агрессия, другими словами коли фашисти пішли на нас? Уточню - интересует дата. А рядом поставь еще 2 даты. Свинаугурации и подписания минских договорняков
2. Надо ли сейчас Украине выполнять Минский сговор Порошенко-Хуйла?
Твій верховний зебіл майже з фуйлом виціловувася, тьху.
Якщо Мінськ - це пат, то відмова від нього - мат в один хід.
Уже представители США прямым текстом говорят, что никакиз выборов до окончания войны и вывода кацапских войск в Донбабве и Лугандоне быть не может.
А ЗЕбанарии продолжают гнуть свое - надо легализовать сепаров в Украине, организовав видимость выборов.
"Нам бы хотелось, чтобы местные выборы осенью проходили одновременно на всей территории - на подконтрольной и неподконтрольной.
надо собрать этих умников и отправить в качестве агит бригад на неподконтрольную территорию.
На украинских внеочередных парламентских выборах в июле 2019 г. Галина Третьякова баллотировалась в парламент по спискам политической силы "Слуга народа" (№54 в списке). В Верховной Раде IX созыва Галина Третьякова возглавила комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов
Коли за неї голосували, чим думали? Яким місцем?
Яка су.а призначила цю кацапуру керівником комітету? Яких ветеранів вона захищає? Чиї інтереси буде представляти в ТКГ? Не українські, це вже зрозуміло
Менялы !!!
Чувак в 2014 ограбил обменник в Донецке, в котором был охранником, его посадили в тюрягу, а 16 апреля Украина "обменяла" его. Сейчас чувак опять "сел", за мошенничество на 290 тыс.грн. на территории Украины
https://fakty.ua/342961-v-kieve-arestovan-byvshij-plennik-boevikov-vernuvshijsya-po-obmenu-chto-proizoshlo ссылка
Хотя ХЗ, может она что и знает, может и мы будем осенью под дулами выбирать.