Якщо місцеві вибори в ОРДЛО не вдасться провести, проситимемо змінювати мінський формат, - "слуга народу" Третьякова

Народна депутатка від "Слуги народу" і представниця України в підгрупі ТКГ з гуманітарних питань Галина Третьякова вважає, що мінський процес необхідно переглянути в разі непроведення восени місцевих виборів в ОРДЛО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Нам би хотілося, щоб місцеві вибори восени проходили одночасно на всій території - на підконтрольній і непідконтрольній. Якщо нам це не вдасться, ми будемо просити главу нашої делегації Леоніда Кучму, Андрія Єрмака, Олексія Резнікова переводити мінський формат у якийсь інший формат", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак сподівається, що на окупованій Росією території вдасться провести місцеві вибори.

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