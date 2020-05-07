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Новини Окуповані території
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Якщо місцеві вибори в ОРДЛО не вдасться провести, проситимемо змінювати мінський формат, - "слуга народу" Третьякова

Якщо місцеві вибори в ОРДЛО не вдасться провести, проситимемо змінювати мінський формат, -

Народна депутатка від "Слуги народу" і представниця України в підгрупі ТКГ з гуманітарних питань Галина Третьякова вважає, що мінський процес необхідно переглянути в разі непроведення восени місцевих виборів в ОРДЛО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Нам би хотілося, щоб місцеві вибори восени проходили одночасно на всій території - на підконтрольній і непідконтрольній. Якщо нам це не вдасться, ми будемо просити главу нашої делегації Леоніда Кучму, Андрія Єрмака, Олексія Резнікова переводити мінський формат у якийсь інший формат", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак сподівається, що на окупованій Росією території вдасться провести місцеві вибори.

Читайте також: Вибори на Донбасі можливі лише після припинення війни і виведення Росією своїх військ, - представник Держдепу США Кент

Автор: 

місцеві вибори (1366) Тристороння контактна група (827) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+53
вот эта тётя будет форматы менять? себя бы отформатировала...
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07.05.2020 16:16 Відповісти
+33
Дебилы. Как можно провести там выборы? Там полиция наша, суды?
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07.05.2020 16:16 Відповісти
+24
Заголовок в УП: "Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске."
Ещё один заголовок: "Ермак сказал, что команда президента всё ещё разгребают завалы, оставленные Порошенко."
ИЗВИНИТЕ, ВЫ ВООБЩЕ КТО?
Один, отставной козы барабанщик с зашкваренным братом, будучи обычным клерком для раздачи бумаг, что-то там предлагает Германии и Франции... Ладно, облобызанной им России, но какого чёрта со свинным рылом лезть что-то предлагать Германии и Франции? Какие полномочия? От кого? Такие заявления, согласно Конституции, могут делать только президент и глава МИД.
Другой чудак, исключительно за болтливость назначенный пионервожатым моностада, на голубом глазу называет Пятого президента "Петей". Человека, сохранившего Украину - Петей.
Завалы, оставленные Порошенко...
Как-будто раньше эти деятели жили в прекрасной Швейцарии без войны, без потери 20% промышленного потенциала, без разваленной армии и купленных Кремлём провокаторов. А теперь, отставив мизинчик, разбирают паутину и выметают мусор, оставленный Порошенко.
Я знаю, что делал ПАП последние 5 лет. А что делали вы, чтобы в чём-то его упрекать? Продюссировали певичек, бегали по телешоу и пивос по саунам тянули? А сейчас уничтожаете тот запас прочности, который был оставлен на апрель 2019-го?
Пусть говорят... И радуются дутым рейтингам. Янукович тоже радовался, но когда дошло до дела, на его защиту вышел только пьяный, проплаченный антимайдан. А за этих никто и не выйдет. И не заплатит. Так, "Сватов" на посошок охлос посмотрит, зевнёт и наутро забудет.
Германии и Франции он предложил...Helgi Sharp
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07.05.2020 16:17 Відповісти
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вот эта тётя будет форматы менять? себя бы отформатировала...
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07.05.2020 16:16 Відповісти
її "природа" форматнула ...- при народженні
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07.05.2020 16:18 Відповісти
та вже краще так, аніж легалізовані сепари в ВР.
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07.05.2020 16:21 Відповісти
Да это вообще нулевый кацапский троль просто спамте и не отвечайте. Он сегодня есть завтра его нет и оно нагнетает розбрат среди украинцев,неважно за пороха они или за зеленского.
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07.05.2020 16:26 Відповісти
Цапопике, я тобі поставлю питання, на яке досі не відповіло жодне соєве непорозуміння. Чому 99% відсотків порохоботів реєструються в соцмережах та на Цензорі кацапською мовою?
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07.05.2020 16:31 Відповісти
А ты что языкам обучено? На каком с тобой говорить? Ты 2 в предложениях 5 ошибок сделало
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07.05.2020 16:35 Відповісти
Шо це кацапеня нашкрябало? Як це зрозуміти - ты 2 в предложениях 5...?
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07.05.2020 16:45 Відповісти
Что ты в двух предложениях пять ошибок сделало, лишнехромосомное Ты не только безграмотное, но еще и тупое
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07.05.2020 18:11 Відповісти
Покажи свой высер учительнице кацапского, бурят. Ей будет за тебя стыдно, что даже после ее экспериментов с электричеством и едой, ты все равно путаешь очередность частиц с числительными. А українською естесственно, не способен даже слово изобразить. Передавай привет вологодскому дьякону, сэкономившему на чернилах и сокративших твою собачью кликуху в ветеринарном паспорте
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07.05.2020 18:37 Відповісти
Животное, опять ты свои познания показало. Давай с бутылки то вставай, а то уже дьяконы мерещиться начали А те, що ти навчився користуватися перекладачем, абсолютно не свідчить про володіння українською мовою. По кацапа по рогах видно
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07.05.2020 19:18 Відповісти
Не по, а бо українською. Вчи мову, СЕРливе Жопою кацапе, якому дияк забув написати вмередені "до" в прізвисько Пир
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07.05.2020 21:40 Відповісти
Знову ти тупе щось накарябало. Вмередені? Це як? Коли тебе народжували об східці пологового будинку вдарили? Щось у тебе ще там з жопою, ватнику. Мабуть ти коли на пляшку Совєтского шампанського сідав, то пошкодив
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07.05.2020 22:31 Відповісти
я его (её) наблюдаю уже довольно долго
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07.05.2020 16:32 Відповісти
Ксюха, зебилка ведет речь о "місцевих виборах"
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07.05.2020 16:34 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що ми маємо легалізувати сепарську владу на тих територіях ?
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07.05.2020 16:48 Відповісти
Нет конечно. Лугандоны не захотят проводить выборы по украинским законам и это даст повод к денонсации преступного минского сговора. А это какой-никакой шаг из тупика, куда завел агент Лолита
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07.05.2020 17:21 Відповісти
А агент ЗЕльцман выведет?!
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07.05.2020 17:30 Відповісти
Грех такое писать, но там ни один пластический хирург за форматирование морды лица этой ватницы не возьмется.
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07.05.2020 17:03 Відповісти
тетя - вуйно ......- ти просто тупа дурна "курка" ( в природі курка розумнішша)
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07.05.2020 16:16 Відповісти
Якщо місцеві вибори в ОРДЛО не вдасться провести, проситимемо змінювати мінський формат, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 1984
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07.05.2020 16:37 Відповісти
Дебилы. Как можно провести там выборы? Там полиция наша, суды?
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07.05.2020 16:16 Відповісти
а там что не Украина? да так как в Крыму референдум провели, назначат "наблюдателей" и все, нате наше "народное" правительство, жрите не удавитесь, бобочка вернул данбас в Украину
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07.05.2020 16:31 Відповісти
Там ОКУПОВАНА кацапами територія. Вже 6 років. До деокупації виборів бути НЕ може. Тьотя, з єрмаком та інишим "підсиленням", йдуть нахрін, по статті 111
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07.05.2020 16:37 Відповісти
вот вопрос -куда будут девать окупантов? расия их себе взад не примет, будут втюхивать схемы по узакониванию, сперва через выборы потом амнистия всем.
откуда такое мнение что выборы это цель номер один?
как по мне то там выборы не проводить в течении 5 лет после возврата под контроль, всех кто получил расиянский паспорт нахрен за поребрик
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07.05.2020 16:48 Відповісти
В тому то і суть. Видимість контролю над кордоном, не привід проводити вибори в ордло. Спочатку повний контроль над територією, закритою по кордону з мордором. А там, побачимо. Та Зеленський з єрмаком, чомусь, наполягають на антиукраїнському варіанті фуйла. Долучають сепарню до перемовин. Та ще й так активно. Постає питання. На кого працює Зеленський, єрмак, та все це угрупування
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07.05.2020 18:35 Відповісти
По закону Украины запрещены вооруженные группировки, вдруг граждани Украины пострадают на выборах от них, вот когда их не будет тогда можно проводить.
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07.05.2020 22:35 Відповісти
У кого просить?
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07.05.2020 16:17 Відповісти
Заголовок в УП: "Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске."
Ещё один заголовок: "Ермак сказал, что команда президента всё ещё разгребают завалы, оставленные Порошенко."
ИЗВИНИТЕ, ВЫ ВООБЩЕ КТО?
Один, отставной козы барабанщик с зашкваренным братом, будучи обычным клерком для раздачи бумаг, что-то там предлагает Германии и Франции... Ладно, облобызанной им России, но какого чёрта со свинным рылом лезть что-то предлагать Германии и Франции? Какие полномочия? От кого? Такие заявления, согласно Конституции, могут делать только президент и глава МИД.
Другой чудак, исключительно за болтливость назначенный пионервожатым моностада, на голубом глазу называет Пятого президента "Петей". Человека, сохранившего Украину - Петей.
Завалы, оставленные Порошенко...
Как-будто раньше эти деятели жили в прекрасной Швейцарии без войны, без потери 20% промышленного потенциала, без разваленной армии и купленных Кремлём провокаторов. А теперь, отставив мизинчик, разбирают паутину и выметают мусор, оставленный Порошенко.
Я знаю, что делал ПАП последние 5 лет. А что делали вы, чтобы в чём-то его упрекать? Продюссировали певичек, бегали по телешоу и пивос по саунам тянули? А сейчас уничтожаете тот запас прочности, который был оставлен на апрель 2019-го?
Пусть говорят... И радуются дутым рейтингам. Янукович тоже радовался, но когда дошло до дела, на его защиту вышел только пьяный, проплаченный антимайдан. А за этих никто и не выйдет. И не заплатит. Так, "Сватов" на посошок охлос посмотрит, зевнёт и наутро забудет.
Германии и Франции он предложил...Helgi Sharp
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07.05.2020 16:17 Відповісти
Так там было 20% потенциала или это была убыточная территория, субсидируемая зерном с западной Украины? Как бы разобраться 6 лет спустя...
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07.05.2020 17:24 Відповісти
Кажи все правильно і по черзі - якщо не вдасться змусити росію вивести війська за порієбрік, інакше і вибори немає сенсу проводити.
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07.05.2020 16:18 Відповісти
у кого просить? у х.ла??????????
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07.05.2020 16:18 Відповісти
Довбні якісь, а не влада.
Вибори без "де-нацифікації", тобто де-рашізації, недоречні і шкідливі.
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07.05.2020 16:19 Відповісти
Та вони навіть таких слів не знають!
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07.05.2020 16:24 Відповісти
Как хозяева с запада скажут - так и будет.
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07.05.2020 17:25 Відповісти
Просить? Что бы они партию рыгов выбрали. Они должны быть лишены права участвовать в выборах лет на 10, а потом будет видно. И правовые механизмы думаю возможны.
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07.05.2020 16:19 Відповісти
Третьяковой лучше матрацы выбирать, чем форматы минских встреч корректировать.
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07.05.2020 16:19 Відповісти
А от кого эта тётя ? От расии или от лугандонии? Она так похожа на Ермака... Не близнец?
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07.05.2020 16:20 Відповісти
давай, и мы снимаем санкции за не выполнение Минских соглошении - нет соглошении, нет санкции. Кстати, скорее всего толпо-обы так и хочет уйти и помочь рашке уити от санкции.
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07.05.2020 16:20 Відповісти
Это та **** Третьякова, которая поддержала Королевскую которую выгнали со львовской ОГА Она так любит депутатов ЗаЖопья, что и не скрывает это
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07.05.2020 16:20 Відповісти
А почему бы ей и не поддержать, она же с ЖОпоблоком заодно, к примеру:
https://censor.net/news/3152133/chelovek_soznatelno_prodaval_svoyu_naemnuyu_silu_eto_byl_ego_vybor_nardep_ot_sn_tretyakova_predlagaet
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07.05.2020 16:58 Відповісти
Заявление - что-то среднее между детским садом и психушкой.
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07.05.2020 16:20 Відповісти
памперсы вы будете менять, а не формат......
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07.05.2020 16:21 Відповісти
"Нам бы хотелось, чтобы местные выборы осенью проходили одновременно на всей территории - на подконтрольной и неподконтрольной.

А мне хотелось, чтобы Клована в клетке держали. И?
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07.05.2020 16:21 Відповісти
засунь собі в кацапську дупу ті вибори, тупа курво
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07.05.2020 16:23 Відповісти
1. Вам, зебилам, вчера были объяснены условия проведения там выборов.
2. Кого вы будет просить поменять формат? Путина? Он тебе поменяет: вернет зад на место: туда, где он и должен находиться. Хоть какая-то польза от ...уйла будет.
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07.05.2020 16:24 Відповісти
Тю, медведчуковская лахудра выползла.
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07.05.2020 16:24 Відповісти
Странное заявление. Как можно вообще говорить о выборах прежде, чем русские оттуда смотаются со своим металлоломом и паспортами и граница будет под контролем Украины? Разве не такой был план? Или это уже не так важно, их же там нет, правда, вата тупая, рачем нам граница?
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07.05.2020 16:26 Відповісти
ЗеДятлы и ми сочувствующие жопоблоковцы и юлькофаны, скажите, на какой помойке нашли эту тупую тётку с противозачаточной внешностью?
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07.05.2020 16:27 Відповісти
Эта тетка всю жизнь отмывала бабло Суркиса и Медведчука.
По взаимной договоренности с зебилами пошла по их спискам.
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07.05.2020 16:30 Відповісти
Ну, я же говорю, - нашли на помойке.
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07.05.2020 18:42 Відповісти
Ага. ***** будет очень рад. Ему минский формат, где нужно вывести росийские войска а только потом снимут санкции уже 5 лет поперек горла. План Б ето менять форматы пока ***** не понравится подходящий?
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07.05.2020 16:28 Відповісти
Вывод кацапских войск начинается на следующий после выборов день - написал Мальдивский Хряк своей ратыцей. Минский сговор *****-Брехла надо аннигилировать любыми путями, а инициаторов его со стороны Украины Медведчука и Порошенко тащить за хобот на Майдан для вынесения народного приговора
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07.05.2020 16:28 Відповісти
Який же ти тупий йолопе. Мінські угоди дали час .щоб організувати оборону країни,коли фашисти пішли на нас.За роки правління Порошенко не відходив, а навпаки поступово відвойовував нашу землю. А зараз --відходимо і більше гинуть чим раніше --бо при владі вароги України,путінські найманці і дебільна вата.Тому платний троль сиди і нетявкай.
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07.05.2020 16:35 Відповісти
Порохобот, два вопроса
1. Когда началась кацапская агрессия, другими словами коли фашисти пішли на нас? Уточню - интересует дата. А рядом поставь еще 2 даты. Свинаугурации и подписания минских договорняков
2. Надо ли сейчас Украине выполнять Минский сговор Порошенко-Хуйла?
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07.05.2020 16:43 Відповісти
Мене дивують оці зелені пасажі .... Думаєш, фуйло там для краси сиділо ? Чи його там стільцем придавили ? А може воно всім погрожувало ? Ти подякуй, що Україна змогла добитись таких умов, завдяки Петру Олексійовичу. Твоє Зю там би впісялось зі страху.
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07.05.2020 16:50 Відповісти
Все эти сказки, что Свыня спасал Украину и вынужден был под угрозами ***** подписать унизительный минск, разбиваются в пух и прах его же 5-летним хрюканьем о безальтэрнатывности минськых угод, которые он сам по собственному же признанию и писал. Если бы они для него были вынужденные, то он всеми силами старался дискредитировать их и выйти из них. Собственно, что и делают сейчас зебилы, за что им плюсик в карму
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07.05.2020 17:43 Відповісти
Зебіли не намагаються нічого, бо вони абсолютні нездари.
Твій верховний зебіл майже з фуйлом виціловувася, тьху.
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07.05.2020 18:14 Відповісти
Ок, припустимо, вийдуть. Що натомість? Вважаєте, Росія піде на пом'якшення умов? Не певна. А от Німеччина та Франція зітхнуть із полегшенням та знімуть санкції, бо Україна сама відмовилась від мирного врегулювання, узгодженого країнами-посередниками.
Якщо Мінськ - це пат, то відмова від нього - мат в один хід.
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07.05.2020 22:16 Відповісти
"Нам би хотілось провести вибори і на непідконртольній території"---ти чи кончена дура дебільна, чи просто продажна шлюшка.? Ти хоть розумієш,що верзеш?
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07.05.2020 16:31 Відповісти
На коленях просите
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07.05.2020 16:31 Відповісти
Я не знаю сміятись чи плакати.
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07.05.2020 16:33 Відповісти
Вони справді не розуміють ,чи свідомо підіграють ворогу? які вибори коли ви не конролюєте територію і кордон? .Кожен день десятки обстрілів майже кожен день є загибліі поранені наші солдати,я вже не кажу яка ненавість до України під впливом рашиської пропаганди.Так приєднати можна Україна буде фінансувати і відбудовувати ,а конролювати їх буде москва і тоді сепаратиська чума буде безперешкодно поширюватись на інші регіони України ,це і є план кремля,Корея 60 років живе без КНДР і нормально живе.
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07.05.2020 16:34 Відповісти
Неприязни хватает и без роспропаганды.
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07.05.2020 17:20 Відповісти
Лучше, что бы выборы там не состоялись никогда. Лучший вариант для этих територий-это украинский космодром, советую начать разрабатывать именно этот проект. 😎
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07.05.2020 16:35 Відповісти
Гиперлуп построили, криптовалюту майнить начали. Осталось построить космодром.
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07.05.2020 17:21 Відповісти
Вы так хотите провести выборы на окупированном дамбасе что на все согласны? Мол после выборов дамбас вернется в Украину? Так в крыму уже провели и рехверендум и выборы. Давайте теперь возвращайте крым в Украину как вы обещали, а я посмотрю. То же самое будет на дамбасе, если провести выборы под дулами росийских автоматов.
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07.05.2020 16:36 Відповісти
Власть ватных имбицилов.
Уже представители США прямым текстом говорят, что никакиз выборов до окончания войны и вывода кацапских войск в Донбабве и Лугандоне быть не может.
А ЗЕбанарии продолжают гнуть свое - надо легализовать сепаров в Украине, организовав видимость выборов.
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07.05.2020 16:36 Відповісти
Це все та ж тупа общипана курка, яка вітала інвалідів з Днем інваліда...чого ви ще від неї можете очікувати?!?
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07.05.2020 16:39 Відповісти
сша уже сегодня окрикнули идитов из 95 квартала вот они и залепетали про если не получится -без песдюли не понимают клоуны
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07.05.2020 16:40 Відповісти
Она всегда несёт про-российскую чушь. Вот в этот раз про выборы за линией фронта. Что они будут по украинским законам. Да нам за линией фронта все-равно по каким законам. По законам племени умба-юмба.
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07.05.2020 16:42 Відповісти
Під час обговорення законопроекту про особливий статус вела переписку з чоловіком про секс на новому матраці
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07.05.2020 16:42 Відповісти
При попытке поменять формат, с Украиной больше никто разговаривать не будет.
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07.05.2020 16:44 Відповісти
блин где этих имбицилов понабрали. что не высказывание то фиерическая тупость.

"Нам бы хотелось, чтобы местные выборы осенью проходили одновременно на всей территории - на подконтрольной и неподконтрольной.


надо собрать этих умников и отправить в качестве агит бригад на неподконтрольную территорию.
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07.05.2020 16:49 Відповісти
Она родилась в с. Новокубанцы Целиноградской области Казахской ССР (ныне - Акмолинской области Казахстана со столичным анклавом Нур-Султан).

На украинских внеочередных парламентских выборах в июле 2019 г. Галина Третьякова баллотировалась в парламент по спискам политической силы "Слуга народа" (№54 в списке). В Верховной Раде IX созыва Галина Третьякова возглавила комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов
Коли за неї голосували, чим думали? Яким місцем?
Яка су.а призначила цю кацапуру керівником комітету? Яких ветеранів вона захищає? Чиї інтереси буде представляти в ТКГ? Не українські, це вже зрозуміло
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07.05.2020 16:49 Відповісти
Это многое обьясняет в ее внешности, видно же , что она азиатка.
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07.05.2020 17:05 Відповісти
"Просить"?! Ах вы ж ублюдки придурочные не просить вы должны, а думать головой!
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07.05.2020 16:52 Відповісти
Весь год только и делают что все и всех "меняют" и кроме хаоса ,ни черта не сделали.
Менялы !!!
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07.05.2020 16:52 Відповісти
Этот хаос все последние 30 лет и с 2014 года только многократно ускорился.
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07.05.2020 17:29 Відповісти
Интересный факт, кого Зеленский "освобождает из застенков сепаратистов".
Чувак в 2014 ограбил обменник в Донецке, в котором был охранником, его посадили в тюрягу, а 16 апреля Украина "обменяла" его. Сейчас чувак опять "сел", за мошенничество на 290 тыс.грн. на территории Украины
https://fakty.ua/342961-v-kieve-arestovan-byvshij-plennik-boevikov-vernuvshijsya-po-obmenu-chto-proizoshlo ссылка
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07.05.2020 16:54 Відповісти
А мне понравилось слово "просить" у тетки что после вчерашнего асфальтная болезнь раз пять накрыла В данной ситуации пора требовать требовать и требовать так же как и Минскими соглашениями а у этих дур только "перестать стрелять"
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07.05.2020 16:59 Відповісти
по Тренёву -- " пусти Дуньку в Европу ! "
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07.05.2020 17:01 Відповісти
На цих малоросів вже американці вилили відро холодної води, щоб схаменулися, а вони і далі продовжують хотєлку на проведення там вирорів. Як це можна назвати? Що ху@лу вже дуже пече?
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07.05.2020 17:15 Відповісти
"...мы будем просить главу нашей делегации Леонида Кучму, Андрея Ермака, Алексея Резникова переводить минский формат в какой-то другой формат..." // Эта умная женщина заслуживает быть избранной президенткой.
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07.05.2020 17:18 Відповісти
Да вы меняйте не меняйте, а год уже прошел, и война не закончилась. Если я не прав- поправьте меня, было сказано-" если за год вопрос войны не решим- есть план B. Если план В- затянуть конфликт еще на 5 лет, то go to the penis!
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07.05.2020 17:21 Відповісти
"мы будем просить главу нашей делегации Леонида Кучму, Андрея Ермака, Алексея Резникова переводить минский формат в какой-то другой формат", - отметила она."Источник: https://censor.net/n3194069 Эта крашенная овца не понимает, что желания только одной стороны изменить формат мало, что должно быть еще желание россии.Какой формат устроит россию: только один- прямые переговоры Украины с ОРДЛО.Или именно о таком варианте идет речь
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07.05.2020 17:21 Відповісти
Шо за БРЕД она несет?
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07.05.2020 17:47 Відповісти
Сасать вам, а не выборы. Сепарюги. Хотели руцкемир? Жрите!
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07.05.2020 18:00 Відповісти
Без активной военной фазы ничего не изменить.
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07.05.2020 18:23 Відповісти
Ну ***** "незнайка на луне", по другому не сказать.
Хотя ХЗ, может она что и знает, может и мы будем осенью под дулами выбирать.
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07.05.2020 19:20 Відповісти
Раз какая нибудь зелёная плесень открыла рот, так обязательно будет какая то глупость.
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07.05.2020 19:36 Відповісти
Если выборы проводить в ОРДЛО осенью, где будет Ху@ло выбирать сепаров, то Украина должна провести внеочередные выборы в ВР и нового президента.
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07.05.2020 19:55 Відповісти
тьотя напевно не в курсі,що США офіційно заявили,що ніяких виборів до повної деокупації території! ви не зліть США бо ,сцуки,ригати будете довго і нудно.
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07.05.2020 19:59 Відповісти
Это не глупость, а очень упорное стремление легализовать русский мир на землях Украины.
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07.05.2020 20:12 Відповісти
У слуг народа- кто первый схватил микрофон, тот и главный! Какое отношение тетка из гуманитарного комитета имеет к Минскому процессу? И определению внешней политики Украины? Первый признак катастрофы в управлении- когда все занимаются всем.
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07.05.2020 20:49 Відповісти
 
 