5-річна дитина впала на ніж, вона у важкому стані в реанімації на Харківщині, - Нацполіція

П'ятирічний хлопчик поранився ножем. Стан його здоров'я важкий. Він перебуває в реанімаційному відділенні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

5 травня в Богодухівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні № 1 було доставлено малолітню дитину з різаною раною щоки.

Співробітники поліції встановили, що за місцем проживання 5-річний хлопчик заліз на стілець і взяв зі столу ніж. Потім оступився і впав на ніж.

Працівники поліції з матір'ю хлопчика провели профілактичну бесіду. Встановлюються всі обставини події.

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