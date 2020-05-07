5-річна дитина впала на ніж, вона у важкому стані в реанімації на Харківщині, - Нацполіція
П'ятирічний хлопчик поранився ножем. Стан його здоров'я важкий. Він перебуває в реанімаційному відділенні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.
5 травня в Богодухівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні № 1 було доставлено малолітню дитину з різаною раною щоки.
Співробітники поліції встановили, що за місцем проживання 5-річний хлопчик заліз на стілець і взяв зі столу ніж. Потім оступився і впав на ніж.
Працівники поліції з матір'ю хлопчика провели профілактичну бесіду. Встановлюються всі обставини події.
Топ коментарі
+2 Ksenia VB
показати весь коментар07.05.2020 16:23 Відповісти Посилання
+2 Александр Пушкин #84240
показати весь коментар07.05.2020 16:44 Відповісти Посилання
+2 Tesoro Malu
показати весь коментар07.05.2020 16:50 Відповісти Посилання
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Шкода дитинку. Одужання.
это как? в щеке же нет артерий