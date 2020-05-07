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Новини
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5-річна дитина впала на ніж, вона у важкому стані в реанімації на Харківщині, - Нацполіція

5-річна дитина впала на ніж, вона у важкому стані в реанімації на Харківщині, - Нацполіція

П'ятирічний хлопчик поранився ножем. Стан його здоров'я важкий. Він перебуває в реанімаційному відділенні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

5 травня в Богодухівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні № 1 було доставлено малолітню дитину з різаною раною щоки.

Співробітники поліції встановили, що за місцем проживання 5-річний хлопчик заліз на стілець і взяв зі столу ніж. Потім оступився і впав на ніж.

Працівники поліції з матір'ю хлопчика провели профілактичну бесіду. Встановлюються всі обставини події.

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Автор: 

діти (5181) травма (356) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+2
Сумнівно, що сам впав на ніж.
Шкода дитинку. Одужання.
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07.05.2020 16:23 Відповісти
+2
это село, в селе дети чаще ближе к коту и собаке, чем к родителям, те вечно чем то заняты, по делу и без!!
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07.05.2020 16:44 Відповісти
+2
Не повери, у меня шрам на щеке, я возрасте 10 месяцев упала на нож , который лежал на полу ( вот реально чистая случайность и было это в далеком 1969 году), щеку распанахала жутко, зашивали , с возрастом шрам почти не виден. Бабушка чистила картошку, кто то ее позвал, все бросила и пошла а тут и я из- за угла. Все может быть и не обязательно специально ( возраст такой что все возможно).
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07.05.2020 16:50 Відповісти
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Блин, ну как анекдот.
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07.05.2020 16:22 Відповісти
Сумнівно, що сам впав на ніж.
Шкода дитинку. Одужання.
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07.05.2020 16:23 Відповісти
Думаеш мама "пырнула заточкой"?🤒
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07.05.2020 16:28 Відповісти
Не повери, у меня шрам на щеке, я возрасте 10 месяцев упала на нож , который лежал на полу ( вот реально чистая случайность и было это в далеком 1969 году), щеку распанахала жутко, зашивали , с возрастом шрам почти не виден. Бабушка чистила картошку, кто то ее позвал, все бросила и пошла а тут и я из- за угла. Все может быть и не обязательно специально ( возраст такой что все возможно).
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07.05.2020 16:50 Відповісти
Опять Харьков? Типично кацапский инцидент. Уверен папа с мамой в этот момент наполняли рюмки.
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07.05.2020 16:29 Відповісти
Знаю випадок як дорослий чоловік тримав ніж над столом ,за чимось нахилявся і тоже собі в горло прорізав
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07.05.2020 16:32 Відповісти
А где была мама когда ребенок ножом игрался, даже если это так все и было .
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07.05.2020 16:35 Відповісти
это село, в селе дети чаще ближе к коту и собаке, чем к родителям, те вечно чем то заняты, по делу и без!!
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07.05.2020 16:44 Відповісти
Точно. Помню в детстве гостил у дальних родственников в селе, так я собаку из своей кружки молоком поил. Когда взрослые об этом узнали, у нас с ней были неприятности. Меня ругали за то что поил, её за то что угощалась ☹️.
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07.05.2020 16:53 Відповісти
это ещё на самый страшный случай и не самый горький исход для обоих
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07.05.2020 17:06 Відповісти
резаная рана щеки - состояние здоровья тяжелое?
это как? в щеке же нет артерий
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07.05.2020 20:02 Відповісти
 
 